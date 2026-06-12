لماذا رفضت كندا منح توماس بارتي مهاجم منتخب غانا تأشيرة دخول؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الجمعة، غياب الغاني توماس بارتي عن مواجهة ‌بنما في ‌كأس ​العالم ‌يوم ⁠الأربعاء، ​بعد رفض طلب ⁠تأشيرته إلى كندا.

وقال الفيفا في بيان لـ«رويترز»: «يؤكد الفيفا أن ⁠اللاعب توماس بارتي لن ‌يتمكن ‌من ​السفر ‌من معسكر منتخب ‌غانا في بوسطن بالولايات المتحدة إلى كندا لخوض المباراة ‌الأولى ضد بنما يوم الأربعاء ⁠17 يونيو (حزيران)، ⁠بعد أن رفضت الحكومة الكندية طلب تأشيرته.

«الفيفا لا يتدخل في إجراءات الهجرة في الدول المضيفة، ​بينها البت ​في طلبات التأشيرات».

وأصبح لاعب الوسط الغاني توماس بارتي أحد أكثر الأسماء إثارة للجدل في كأس العالم 2026، بعدما دخل البطولة لاعباً أساسياً ونائباً لقائد منتخب غانا، في الوقت الذي ينتظر فيه محاكمة أمام القضاء البريطاني بتهم اغتصاب واعتداء جنسي ينفيها جميعاً.

وخلال المباراة الودية الأخيرة لمنتخب غانا أمام ويلز قبل انطلاق المونديال، تعرض بارتي لصافرات استهجان متواصلة من الجماهير الحاضرة في كارديف كلما لمس الكرة، وهو أمر اعتاد عليه اللاعب خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في الملاعب البريطانية.

ويواجه بارتي، البالغ من العمر 32 عاماً، سبع تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي واحدة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في لندن، رغم أن الموعد المحدد للمحاكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل قد يتأجل إلى مطلع عام 2027.

ورغم اختياره ضمن القائمة النهائية لمنتخب غانا المشاركة في كأس العالم، تلقى ضربة جديدة بعدما رُفض طلب دخوله إلى كندا، ما حرمه من خوض المباراة الأولى لمنتخب بلاده في مدينة تورونتو.

ودافع مدرب غانا كارلوس كيروش عن قرار استدعائه، مؤكداً أن مبدأ «قرينة البراءة» يجب أن يظل قائماً حتى صدور حكم قضائي نهائي، مشيراً إلى أن كثيراً من الأشخاص يتعرضون للإدانة إعلامياً قبل حصولهم على فرصة الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.

ويؤكد بارتي براءته الكاملة من جميع الاتهامات، فيما قالت محاميته إنه يرحب بالمحاكمة لأنها ستمنحه الفرصة لإثبات براءته وتبرئة اسمه.

وصل المنتخب الغاني إلى الولايات المتحدة استعداداً لخوض البطولة، وتمكن بارتي من الحصول على تأشيرة دخول أميركية، لكنه لم يحصل على تأشيرة كندية.

وتنص القوانين الكندية على أن الأشخاص الذين ارتكبوا أو أدينوا بجرائم قد لا يسمح لهم بدخول البلاد، كما تملك سلطات الهجرة صلاحية رفض دخول أي شخص ترى أنه قد يشكل خطراً أمنياً.

وبذلك سيغيب اللاعب عن المباراة التي ستقام في كندا، لكنه يبقى مؤهلاً للمشاركة في المباريات التي ستقام داخل الولايات المتحدة.

اشتهر بارتي خلال فترته مع آرسنال الإنجليزي، حيث أمضى خمسة مواسم مع النادي وأصبح أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأت شرطة لندن التحقيق معه في فبراير (شباط) 2022 بعد تلقي بلاغ يتعلق بادعاءات اغتصاب. واستمرت التحقيقات لأكثر من ثلاث سنوات، بينما واصل اللاعب المشاركة بشكل طبيعي مع آرسنال وخاض أكثر من مائة مباراة خلال تلك الفترة.

وأثار استمرار مشاركته جدلاً واسعاً بين جماهير كرة القدم بشأن مسؤولية الأندية عند وجود اتهامات جنائية خطيرة بحق لاعبيها قبل صدور أحكام قضائية.

وكان عقده مع آرسنال قد انتهى في يونيو (حزيران) 2025، وبعد فشل مفاوضات التجديد غادر النادي رسمياً.

وبعد أربعة أيام فقط من رحيله، وُجهت إليه خمس تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي تتعلق بثلاث نساء، في وقائع يُزعم أنها حدثت بين عامي 2021 و2022.

في أغسطس (آب) 2025 مثل بارتي أمام المحكمة وحصل على إفراج مشروط بكفالة، تضمن عدم التواصل مع المشتكيات وإبلاغ الشرطة مسبقاً بأي سفر دولي.

وبعد يومين فقط من جلسة المحكمة، انضم إلى نادي فياريال الإسباني بعقد يمتد لعامين، رغم اعتراض بعض روابط المشجعين على الصفقة.

وأكد النادي الإسباني حينها احترامه لمبدأ قرينة البراءة وانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.

وخاض بارتي 32 مباراة مع فياريال خلال الموسم الحالي، لكنه واصل مواجهة احتجاجات وهتافات معادية من الجماهير في عدد من الملاعب.

في فبراير 2026 وُجهت إلى اللاعب تهمتا اغتصاب إضافيتان تتعلقان بامرأة رابعة، وهي ادعاءات تعود إلى عام 2020. وقد أنكر التهمتين أمام المحكمة في أبريل (نيسان) الماضي.

ورغم كل الجدل المحيط به، لا يزال بارتي أحد أبرز لاعبي منتخب غانا وعضواً في مجموعة القيادة داخل الفريق.

ومع انطلاق كأس العالم، يجد نفسه تحت مجهر عالمي غير مسبوق، إذ يجمع بين خوض أكبر بطولة كروية في العالم وانتظار محاكمة تتعلق باتهامات جنائية خطيرة ينفيها بشكل كامل.