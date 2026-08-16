برشلونة يخطف رودري في صفقة مدوية

«رودري إلى برشلونة.. Here we go!»... بهذه العبارة حسم الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو الجدل حول مستقبل نجم وسط مانشستر سيتي، مؤكداً توصل الناديين إلى اتفاق بشأن انتقال الدولي الإسباني إلى الفريق الكاتالوني. ونقلت مواقع عدة تحديث رومانو، الذي أكد حسم الاتفاق بين الطرفين.

وبعدها، نشر موقع «جول» العالمي تقريراً بعنوان «الصفقة تمت أخيراً.. رودري ينتقل إلى برشلونة»، أكد خلاله أن برشلونة أكمل صفقة التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، بعد فترة طويلة من المفاوضات والشد والجذب بين الناديين.

وكان «جول» قد كشف قبل ساعات عن أن المفاوضات دخلت مراحلها الأخيرة، بعدما سبق لمانشستر سيتي رفض عروض سابقة من برشلونة، في وقت كان النادي الكاتالوني يضغط لإتمام الصفقة.

ويعود رودري، البالغ 30 عاماً، بذلك إلى إسبانيا، حيث بدأ مسيرته مع فياريال، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد عام 2018، ومنه إلى مانشستر سيتي في صيف 2019.

وخاض رودري أكثر من 400 مباراة مع الأندية، وحقق مع مانشستر سيتي مجموعة كبيرة من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، إلى جانب الكؤوس المحلية.

وعلى الصعيد الدولي، كان رودري أحد أبرز نجوم إسبانيا في السنوات الأخيرة، وتوج معها بدوري الأمم الأوروبية 2023، وكأس أوروبا 2024 وكأس العالم 2026، كما حصد الكرة الذهبية عام 2024، ليصبح انتقاله إلى برشلونة واحداً من أبرز صفقات الصيف.