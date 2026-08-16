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الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يخطف رودري في صفقة مدوية

رودري قائد منتخب إسبانيا المنضم حديثاً إلى برشلونة (رويترز)
رودري قائد منتخب إسبانيا المنضم حديثاً إلى برشلونة (رويترز)
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برشلونة يخطف رودري في صفقة مدوية

رودري قائد منتخب إسبانيا المنضم حديثاً إلى برشلونة (رويترز)
رودري قائد منتخب إسبانيا المنضم حديثاً إلى برشلونة (رويترز)

«رودري إلى برشلونة.. Here we go!»... بهذه العبارة حسم الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو الجدل حول مستقبل نجم وسط مانشستر سيتي، مؤكداً توصل الناديين إلى اتفاق بشأن انتقال الدولي الإسباني إلى الفريق الكاتالوني. ونقلت مواقع عدة تحديث رومانو، الذي أكد حسم الاتفاق بين الطرفين.

وبعدها، نشر موقع «جول» العالمي تقريراً بعنوان «الصفقة تمت أخيراً.. رودري ينتقل إلى برشلونة»، أكد خلاله أن برشلونة أكمل صفقة التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، بعد فترة طويلة من المفاوضات والشد والجذب بين الناديين.

وكان «جول» قد كشف قبل ساعات عن أن المفاوضات دخلت مراحلها الأخيرة، بعدما سبق لمانشستر سيتي رفض عروض سابقة من برشلونة، في وقت كان النادي الكاتالوني يضغط لإتمام الصفقة.

ويعود رودري، البالغ 30 عاماً، بذلك إلى إسبانيا، حيث بدأ مسيرته مع فياريال، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد عام 2018، ومنه إلى مانشستر سيتي في صيف 2019.

وخاض رودري أكثر من 400 مباراة مع الأندية، وحقق مع مانشستر سيتي مجموعة كبيرة من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، إلى جانب الكؤوس المحلية.

وعلى الصعيد الدولي، كان رودري أحد أبرز نجوم إسبانيا في السنوات الأخيرة، وتوج معها بدوري الأمم الأوروبية 2023، وكأس أوروبا 2024 وكأس العالم 2026، كما حصد الكرة الذهبية عام 2024، ليصبح انتقاله إلى برشلونة واحداً من أبرز صفقات الصيف.

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أرتيتا: «متفاجئ بالفوز العريض» على مان سيتي

ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يحتفل بلقب الدرع الخيرية (إ.ب.أ)
ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يحتفل بلقب الدرع الخيرية (إ.ب.أ)
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أرتيتا: «متفاجئ بالفوز العريض» على مان سيتي

ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يحتفل بلقب الدرع الخيرية (إ.ب.أ)
ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يحتفل بلقب الدرع الخيرية (إ.ب.أ)

أعرب ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب الدرع الخيرية بالفوز 3 - صفر على مانشستر سيتي، الأحد.

وقال أرتيتا في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: «أنا منبهر بهذا الأداء الرائع، لقد أظهرنا رغبة وحماساً وردة فعل قوية، وقلت للاعبين إنني استمتعت بأدائهم».

وانتقل المدرب الإسباني للإشادة بالوافد الجديد كريستوس تزوليس، قائلاً: «أعتقد أنه انسجم سريعاً مع الفريق، فهو لاعب ذكي وهادئ، ويتخذ القرارات الصائبة دون تسرع، وفعال للغاية في المساحات الضيقة، وأفاد الفريق بصناعة هدفين».

وأضاف: «لدينا خط وسط قوي للغاية، ونسعى لتعزيزه بصفقات جديدة في كل موسم».

وبشأن الفوز بثلاثية على مانشستر سيتي، أقر مدرب الفريق اللندني: «النتيجة مفاجأة نسبياً، لقد اختبرنا 8 أو 9 لاعبين طوال فترة الإعداد هذا الصيف، وأداؤنا اليوم كان مذهلاً».

في سياق متصل، أكد أرتيتا أنه يشعر بحزن بالغ لاضطراره لاستبعاد الثنائي البرازيلي جابرييل خيسوس وغابرييل مارتينلي، موضحاً: «بذلت جهداً كبيراً مع رابطة الدوري الإنجليزي لإضافة المزيد من اللاعبين لقائمة الفريق».

وختم: «إنهما يستحقان الوجود في قائمة آرسنال، وأتمنى أن ننجح في تغيير اللوائح».

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الرياضة كرة القدم آرسنال مانشستر سيتي رياضة إنجليزية بريطانيا
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ستراسبورغ يهزم نيوكاسل وديّاً بركلات الترجيح

ستراسبورغ الفرنسي هزم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وديّاً (رويترز)
ستراسبورغ الفرنسي هزم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وديّاً (رويترز)
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ستراسبورغ يهزم نيوكاسل وديّاً بركلات الترجيح

ستراسبورغ الفرنسي هزم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وديّاً (رويترز)
ستراسبورغ الفرنسي هزم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وديّاً (رويترز)

اختتم ستراسبورغ الفرنسي مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد بالفوز على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح، الأحد.

انتهى اللقاء بالتعادل 1 – 1، حيث أنهى الفريق الإنجليزي الشوط الأول متقدماً بهدف ويليام أوسولا في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، منح المغربي الشاب ياسين جاسيم التعادل لستراسبورغ في الدقيقة 69 من المباراة التي أقيمت على ملعب «سانت جيمس بارك» معقل نيوكاسل.

وفي ركلات الترجيح، تفوق ستراسبورغ بنتيجة 3 - 2 ليكسر الفريق الفرنسي سلسلة من ست هزائم متتالية في مبارياته الودية طوال الصيف الجاري.

وسيفتتح ستراسبورغ مشواره في الدوري الفرنسي بمواجهة صعبة خارج أرضه أمام أولمبيك مرسيليا على ملعب «فيلودروم» يوم الجمعة المقبل.

وبعدها بيومين سيكون نيوكاسل على موعد مع مواجهة ثقيلة أمام ليفربول ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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«دورة سينسيناتي»: مدفيديف يتأهل إلى الدور الثالث... وانسحاب رود

الروسي دانييل مدفيديف يتألق في سينسيناتي (أ.ف.ب)
الروسي دانييل مدفيديف يتألق في سينسيناتي (أ.ف.ب)
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«دورة سينسيناتي»: مدفيديف يتأهل إلى الدور الثالث... وانسحاب رود

الروسي دانييل مدفيديف يتألق في سينسيناتي (أ.ف.ب)
الروسي دانييل مدفيديف يتألق في سينسيناتي (أ.ف.ب)

تأهّل الروسي دانييل مدفيديف المصنف السابع عالمياً راهناً والأول سابقاً، إلى الدور الثالث من دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بتخطّيه الأرجنتيني ماركو ترونييليتي 6-4 و7-5، الأحد.

وعاد مدفيديف المُتوّج بلقب الدورة عام 2019، للتأهل إلى الدور الثالث في سينسيناتي للمرة الأولى منذ عام 2023.

وكسر الروسي إرسال منافسه المصنف 91 عالمياً، في الشوط التاسع من المجموعة الأولى 5-4، قبل حسمها على إرساله في الشوط التالي 6-4.

وتأخّر مدفيديف 0-2 بكسر للإرسال في مستهل المجموعة الثانية، ثم تمكّن من إنقاذ كرتين لحسم المجموعة سنحتا أمام ترونييليتي في الشوط التاسع على إرساله وفي الشوط العاشر على إرسال منافسه الروسي، قبل حسم الأخير للمباراة في ساعة و47 دقيقة.

من جهته، انسحب النرويجي كاسبر رود المصنف 17 عالمياً من مباراته أمام الأسترالي كريستوفر أوكونيل (129)، بعدما بدا أنه يعاني من إصابة في أسفل الظهر.

وحسم أوكونيل المجموعة الأولى 7-5، فيما كان رود متقدماً 2-1 في المجموعة الثانية قبل الانسحاب.

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