ستراسبورغ يهزم نيوكاسل وديّاً بركلات الترجيح

اختتم ستراسبورغ الفرنسي مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد بالفوز على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح، الأحد.

انتهى اللقاء بالتعادل 1 – 1، حيث أنهى الفريق الإنجليزي الشوط الأول متقدماً بهدف ويليام أوسولا في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، منح المغربي الشاب ياسين جاسيم التعادل لستراسبورغ في الدقيقة 69 من المباراة التي أقيمت على ملعب «سانت جيمس بارك» معقل نيوكاسل.

وفي ركلات الترجيح، تفوق ستراسبورغ بنتيجة 3 - 2 ليكسر الفريق الفرنسي سلسلة من ست هزائم متتالية في مبارياته الودية طوال الصيف الجاري.

وسيفتتح ستراسبورغ مشواره في الدوري الفرنسي بمواجهة صعبة خارج أرضه أمام أولمبيك مرسيليا على ملعب «فيلودروم» يوم الجمعة المقبل.

وبعدها بيومين سيكون نيوكاسل على موعد مع مواجهة ثقيلة أمام ليفربول ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.