«دورة سينسيناتي»: مدفيديف يتأهل إلى الدور الثالث... وانسحاب رود

تأهّل الروسي دانييل مدفيديف المصنف السابع عالمياً راهناً والأول سابقاً، إلى الدور الثالث من دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بتخطّيه الأرجنتيني ماركو ترونييليتي 6-4 و7-5، الأحد.

وعاد مدفيديف المُتوّج بلقب الدورة عام 2019، للتأهل إلى الدور الثالث في سينسيناتي للمرة الأولى منذ عام 2023.

وكسر الروسي إرسال منافسه المصنف 91 عالمياً، في الشوط التاسع من المجموعة الأولى 5-4، قبل حسمها على إرساله في الشوط التالي 6-4.

وتأخّر مدفيديف 0-2 بكسر للإرسال في مستهل المجموعة الثانية، ثم تمكّن من إنقاذ كرتين لحسم المجموعة سنحتا أمام ترونييليتي في الشوط التاسع على إرساله وفي الشوط العاشر على إرسال منافسه الروسي، قبل حسم الأخير للمباراة في ساعة و47 دقيقة.

من جهته، انسحب النرويجي كاسبر رود المصنف 17 عالمياً من مباراته أمام الأسترالي كريستوفر أوكونيل (129)، بعدما بدا أنه يعاني من إصابة في أسفل الظهر.

وحسم أوكونيل المجموعة الأولى 7-5، فيما كان رود متقدماً 2-1 في المجموعة الثانية قبل الانسحاب.