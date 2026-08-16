«كأس السوبر الفرنسية»: سعود عبد الحميد أساسياً مع لانس... وأكليوش يقود سان جيرمان

سيكون النجم السعودي سعود عبد الحميد حاضراً في التشكيلة الأساسية لفريقه الفرنسي لانس، بطل كأس فرنسا، في مواجهة كأس السوبر الفرنسية التي تنطلق مساء الأحد على ملعب «بولار دولولي» بمدينة لانس، ضد باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.

ويخوض سعود (27 عاماً) موسمه الثاني مع لانس، علماً بأنه شارك في 4 من مباريات فريقه الوديّة قبل انطلاق الموسم، ضد كل من شارلروا البلجيكي، وكريستال بالاس الإنجليزي، وفياريال الإسباني، وسندرلاند الإنجليزي.

وسيبدأ مدرب لانس، الألماني دينيس توبمولر، بالوافدين الجدد؛ البولندي مايك نافروكي (القادم من هانوفر الألماني)، والفرنسي ميشال كويسانس (القادم من هيرتا برلين الألماني)، والجزائري ياسين تيتراوي (القادم من شارلروا البلجيكي)، والمهاجم الكرواتي فرنكو إيفانوفيتش (القادم من بنفيكا البرتغالي).

وعلى الجانب الآخر، يبدأ الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس، باثنين من الصفقات الجديدة؛ هما الدولي الفرنسي لوكاس ديني القادم من أستون فيلا، والجناح الشاب ماغنيوس أكليوش القادم من موناكو، في حين يجلس نجوم الفريق عثمان ديمبيلي وماركينيوس ونونو مينديز على مقاعد البدلاء.