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الرياضة رياضة سعودية

«كأس السوبر الفرنسية»: سعود عبد الحميد أساسياً مع لانس... وأكليوش يقود سان جيرمان

النجم السعودي سعود عبد الحميد لاعب لانس (رويترز)
النجم السعودي سعود عبد الحميد لاعب لانس (رويترز)
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«كأس السوبر الفرنسية»: سعود عبد الحميد أساسياً مع لانس... وأكليوش يقود سان جيرمان

النجم السعودي سعود عبد الحميد لاعب لانس (رويترز)
النجم السعودي سعود عبد الحميد لاعب لانس (رويترز)

سيكون النجم السعودي سعود عبد الحميد حاضراً في التشكيلة الأساسية لفريقه الفرنسي لانس، بطل كأس فرنسا، في مواجهة كأس السوبر الفرنسية التي تنطلق مساء الأحد على ملعب «بولار دولولي» بمدينة لانس، ضد باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.

ويخوض سعود (27 عاماً) موسمه الثاني مع لانس، علماً بأنه شارك في 4 من مباريات فريقه الوديّة قبل انطلاق الموسم، ضد كل من شارلروا البلجيكي، وكريستال بالاس الإنجليزي، وفياريال الإسباني، وسندرلاند الإنجليزي.

وسيبدأ مدرب لانس، الألماني دينيس توبمولر، بالوافدين الجدد؛ البولندي مايك نافروكي (القادم من هانوفر الألماني)، والفرنسي ميشال كويسانس (القادم من هيرتا برلين الألماني)، والجزائري ياسين تيتراوي (القادم من شارلروا البلجيكي)، والمهاجم الكرواتي فرنكو إيفانوفيتش (القادم من بنفيكا البرتغالي).

وعلى الجانب الآخر، يبدأ الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس، باثنين من الصفقات الجديدة؛ هما الدولي الفرنسي لوكاس ديني القادم من أستون فيلا، والجناح الشاب ماغنيوس أكليوش القادم من موناكو، في حين يجلس نجوم الفريق عثمان ديمبيلي وماركينيوس ونونو مينديز على مقاعد البدلاء.

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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الحزم: أبها استنزف طاقتنا... وتأهلنا مستحق

جلال قادري خلال المواجهة (موقع نادي الحزم)
جلال قادري خلال المواجهة (موقع نادي الحزم)
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مدرب الحزم: أبها استنزف طاقتنا... وتأهلنا مستحق

جلال قادري خلال المواجهة (موقع نادي الحزم)
جلال قادري خلال المواجهة (موقع نادي الحزم)

أكد التونسي جلال قادري، مدرب الحزم، أن تأهل فريقه إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك كان مستحقاً، مشيراً إلى أن مباريات الكؤوس لا تخضع لأي اعتبارات فنية، وأن فريقه كان قادراً على حسم المواجهة أمام البكيرية في وقت مبكر.

وقال قادري خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «التأهل مستحق، كنا نعلم أن مباريات الكؤوس لا تخضع لأي اعتبارات. قدمنا مباراة جيدة، وكان بإمكاننا حسم المباراة بشكل مبكر، لكن الأهم أننا حققنا الانتصار والتأهل للدور التالي».

وأوضح مدرب الحزم أن ضغط المباريات أثّر في جاهزية الفريق، خصوصاً بعد خوض مواجهة قوية أمام أبها قبل يومين، مؤكداً أن الفريق لا يزال في مرحلة بناء، ولم يصل إلى كامل جاهزيته الفنية والبدنية.

وأضاف: «قبل يومين كنا في أبها وخضنا مباراة قوية استنزفت طاقة الفريق، كما أنه لا يزال غير مكتمل، ورغم أننا لسنا في أفضل حالاتنا، فإننا نجحنا اليوم في تحقيق الفوز بفضل ذهنية اللاعبين وإصرارهم».

بدوره، أكد البرتغالي رودولفو مانويل، مدرب البكيرية، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الحزم، رغم الخسارة والخروج من البطولة، مشيراً إلى أن الفوارق لم تكن كبيرة، وأن تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المواجهة.

وعن احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، كشف مانويل عن رغبته في تعزيز صفوف البكيرية بعدد من العناصر، موضحاً: «نحتاج إلى تدعيم بلاعبين أجانب في خط الدفاع وخط الوسط، وكذلك نحتاج إلى مهاجم محلي».

وختم رودولفو مانويل حديثه بالتأكيد على أن تركيز البكيرية سينتقل إلى منافسات «دوري يلو»، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك أسبوعاً كاملاً للاستعداد، والعمل على معالجة الملاحظات التي ظهرت خلال مواجهة الحزم.

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رياضة سعودية السعودية
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«أزمة دفاع» تعجّل مساعي الاتحاديين لحسم صفقة الهليل

ناصر الهليل هدف اتحادي رئيسي في الفترة الحالية (موقع نادي النجمة)
ناصر الهليل هدف اتحادي رئيسي في الفترة الحالية (موقع نادي النجمة)
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«أزمة دفاع» تعجّل مساعي الاتحاديين لحسم صفقة الهليل

ناصر الهليل هدف اتحادي رئيسي في الفترة الحالية (موقع نادي النجمة)
ناصر الهليل هدف اتحادي رئيسي في الفترة الحالية (موقع نادي النجمة)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن نادي الاتحاد ما زال متمسكاً بحسم صفقة المدافع ناصر الهليل من نادي النجمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواجه الاتحاد مشاكل على الصعيد الدفاعي عقب إصابة لاعبه أحمد شراحيلي، بالإضافة إلى تعرض دانيلو بيريرا للطرد في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين أمام الخلود.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة النجمة أبدت استعدادها للتفاوض مع الاتحاد بشأن شراء المدة المتبقية من عقد الهليل البالغ من العمر 26 عاماً، حال كان العرض المالي مناسباً.

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نادي الاتحاد السعودية
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12 مليون يورو تفصل نونيز عن طرابزون

الأوروغوياني داروين نونيز على أعتاب الانتقال من الهلال إلى طرابزون سبور (نادي الهلال)
الأوروغوياني داروين نونيز على أعتاب الانتقال من الهلال إلى طرابزون سبور (نادي الهلال)
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12 مليون يورو تفصل نونيز عن طرابزون

الأوروغوياني داروين نونيز على أعتاب الانتقال من الهلال إلى طرابزون سبور (نادي الهلال)
الأوروغوياني داروين نونيز على أعتاب الانتقال من الهلال إلى طرابزون سبور (نادي الهلال)

لم تعد صفقة انتقال داروين نونيز من الهلال إلى طرابزون سبور مجرد اهتمام تركي، بعدما دخلت المفاوضات مرحلة الحسم، لكن ملفاً مالياً عالقاً بين المهاجم الأوروغواياني وناديه السعودي لا يزال يؤجل الإعلان المنتظر.

وذكر موقع «61 سات» التركي، الأحد، أن طرابزون توصل إلى اتفاق مع نونيز بشأن شروط انتقاله، بينما تبقى تسوية مستحقات متأخرة للاعب لدى الهلال، تقدر بنحو 12 مليون يورو، العقبة الأخيرة أمام إتمام الصفقة. وأضاف أن نونيز يتقاضى راتباً سنوياً يقارب 20 مليون يورو، وأن الضرائب المرتبطة بمستحقاته أسهمت في تعقيد المفاوضات، رغم التفاؤل بإمكانية حسمها في أي وقت.

وجاء التطور الجديد بعد سلسلة تقارير خلال اليومين الأخيرين. فالصحافي التركي ياغيز صابونغ أوغلو كشف، الجمعة، عن توصل طرابزون لاتفاق مع نونيز، مع استمرار التفاوض مع الهلال، الذي تعاقد مع اللاعب من ليفربول مقابل نحو 53 مليون يورو ويرتبط معه بعقد حتى 2028.

وذهبت تقارير السبت إلى أن الصفقة قد تتم على سبيل الإعارة، قبل أن تكشف تطورات الأحد أن المستحقات المالية أصبحت محور التأخير الرئيسي.

نونيز، البالغ 27 عاماً، بدأ رحلته مع بينيارول الأوروغواياني، ثم انتقل إلى ألميريا الإسباني، ومنه إلى بنفيكا، قبل أن يدفع ليفربول عشرات الملايين لضمه عام 2022، ثم انتقل إلى الهلال في صيف 2025.

وخلال مسيرته مع الأندية، خاض نونيز 306 مباريات وسجل 117 هدفاً؛ بواقع 4 أهداف في 22 مباراة مع بينيارول، و16 في 32 مع ألميريا، و48 في 85 مع بنفيكا، و40 في 143 مع ليفربول، و9 أهداف في 24 مباراة مع الهلال. وفي الدوري السعودي وحده سجل 6 أهداف وصنع 4 خلال 16 مباراة الموسم الماضي.

وتوج نونيز بالدوري الأوروغواياني مع بينيارول، وبالدوري الإنجليزي وكأس الرابطة والدرع الخيرية مع ليفربول، بينما سجل دولياً 13 هدفاً في 41 مباراة مع أوروغواي، وشارك في نسختي كأس العالم 2022 و2026 وكوبا أميركا 2024.

وهكذا، أصبح طرابزون جاهزاً لاستقبال مهاجمه الجديد، بينما بقيت الـ12 مليون يورو آخر عقدة في طريق نونيز من الرياض إلى شواطئ البحر الأسود.

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