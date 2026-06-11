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الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: المشجعون المكسيكيون يتعاطفون مع الإيرانيين

مونديال 2026 المشجعون المكسيكيون يتعاطفون مع الإيرانيين (أ.ف.ب)
مونديال 2026 المشجعون المكسيكيون يتعاطفون مع الإيرانيين (أ.ف.ب)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: المشجعون المكسيكيون يتعاطفون مع الإيرانيين

مونديال 2026 المشجعون المكسيكيون يتعاطفون مع الإيرانيين (أ.ف.ب)
مونديال 2026 المشجعون المكسيكيون يتعاطفون مع الإيرانيين (أ.ف.ب)

في مدينة تيخوانا المكسيكية الحدودية، جاء مشجعون محليون، الأربعاء؛ لمساندة المنتخب الإيراني لكرة القدم؛ بهدف رفع معنويات فريق تتعرَّض مشاركته في كأس العالم لاضطرابات؛ بسبب الحرب مع الولايات المتحدة.

عند خروج منتخب «تيم ملّي» من الفندق، كان في انتظاره قرابة 30 شخصاً يهتفون للاعبين ويطلبون منهم توقيع تذكارات، كما لو كانوا لاعبي منتخبهم الوطني.

يقول خوسيه ليفا، البالغ 28 عاماً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أشعر بالأسى تجاههم».

انتظر هذا العامل في محل بيتزا لساعات أمام السياج للحصول على توقيع مهدي طارمي، نجم هجوم المنتخب الإيراني، على ألبوم «بانيني» الخاص به. ويشدِّد: «لا ينبغي الخلط بين السياسة والرياضة».

بدوره، حضر غايل غونزاليز هرنانديز (14 عاماً)، مرتدياً قميص المنتخب المكسيكي، ومعه ألبوم «بانيني» أيضاً لتوقيعه، قائلاً: «هذا غير عادل».

ويأسف الاثنان لتأثير الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير (شباط) على هذه النسخة من كأس العالم؛ فالنزاع الذي شهد في الأيام الأخيرة استئناف الضربات في الشرق الأوسط رغم وقف إطلاق النار، أجبر «تيم ملّي» على ترتيبات غير مسبوقة، وأبقت إيران حتى اللحظة الأخيرة على الغموض بشأن مشاركتها في النسخة الـ23 من النهائيات العالمية.

وفي النهاية، اتخذ المنتخب الإيراني من تيخوانا، المدينة المكسيكية المحاذية لولاية كاليفورنيا، مقراً له بدلاً من توسون في ولاية أريزونا. كما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات لنحو 15 عضواً من الجهاز المرافق للمنتخب الإيراني.

ووجَّه الاتحاد الإيراني لكرة القدم مؤخراً للولايات المتحدة تهمة حرمانه من حصته من تذاكر البطولة، في مخالفة للوائح الاتحاد الدولي (فيفا) التي تنصُّ على تخصيص 8 في المائة من التذاكر لكل مباراة لاتحادات الدول المشارِكة.

يقول ليفا: «ما فعلوه بهؤلاء الإخوة الإيرانيين أمر سيئ».

وبعيداً عن الحالة الإيرانية، يستنكر الشاب المكسيكي الطريقة التي تُشوِّه بها السياسات الحالية للهجرة، في عهد دونالد ترمب، هذه البطولة المُنظَّمة بشكل مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وخلال الأيام الأخيرة، رُفض دخول حكم صومالي معتمد من «فيفا» من قبل شرطة الحدود الأميركية في ميامي، كما احتُجز لاعب عراقي لنحو 7 ساعات في مطار شيكاغو.

ويقول ليفا: «إنهم يعاملون الجميع وكأنهم إرهابيون»، مضيفاً: «نعلم جميعاً أنَّه كان ينبغي إقامة كأس العالم في المكسيك فقط. نحن أفضل المستضيفين»، في إشارة إلى شغف المكسيكيين بكرة القدم.

وتقول ليسا أرامبولا: «أشعر بالخجل مما تفعله الولايات المتحدة»، بعدما استقبلت المنتخب الإيراني بالهتافات.

وقد حرصت هذه الأربعينية التي استأنفت دراسة القانون، على الحضور لتشجيع الفريق «كي يشعروا بكل مودتنا... وكل حبنا».

وتضيف: «في المكسيك، نستقبل الناس من دول أخرى بأذرع مفتوحة»، مشيدة بسرعة تعبئة مدينة تيخوانا لاستقبال «تيم ملّي» في اللحظة الأخيرة.

ونظم نادي تشولوس المحلي، الأربعاء، مباراةً وديةً على عجل بين فريقه لما دون 21 عاماً والمنتخب الإيراني؛ لمساعدته على استكمال تحضيراته التي أربكتها الحرب.

وكان من المقرَّر في الأصل أن يخوض المنتخب الإيراني مباراته التحضيرية الأخيرة ضد بورتوريكو في الولايات المتحدة، لكن اللقاء أُلغي بعدما نقل مقر إقامته من أريزونا، ثم وجد اللاعبون الإيرانيون منافساً آخر وافق على القدوم إلى المكسيك، وهو منتخب غرينادا، إلا أنَّ الفريق الكاريبي انسحب في اللحظة الأخيرة، مبرراً ذلك بـ«عدم جاهزيته الكافية» لمواجهتهم.

وفي النهاية، فاز الإيرانيون بسهولة 3 - 0 في مباراة أُقيمت خلف أبواب موصدة أمام الفريق الرديف لنادي تشولوس.

وتقول أرامبولا: «هذا لا يمكن أن يعوِّض حصص التحضيرات التمرينية التي كانوا يخططون لها» بمواجهة منتخبات أخرى، مضيفة: «فلنكن صرحاء، إنهم شبان يخطون أولى خطواتهم» في إشارة إلى لاعبي تشولوس.

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مونديال 2026: الولايات المتحدة وكندا تنشدان البداية المثالية

المنتخب الأميركي من تحضيراته الأخيرة (أ.ف.ب)
المنتخب الأميركي من تحضيراته الأخيرة (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: الولايات المتحدة وكندا تنشدان البداية المثالية

المنتخب الأميركي من تحضيراته الأخيرة (أ.ف.ب)
المنتخب الأميركي من تحضيراته الأخيرة (أ.ف.ب)

ينشد المنتخبان الأميركي والكندي بداية مثالية في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم المقامة في بلديهما مشاركة مع المكسيك، عندما يلتقيان بمنتخبَي الباراغواي والبوسنة والهرسك، الجمعة، في الجولة الأولى من منافسات المجموعتين الرابعة والثانية توالياً.

وتبدأ الولايات المتحدة التي تشارك للمرة الـ12 في المونديال، مشوارها على ملعب «سو فاي ستاديوم» في لوس أنجليس بحضور وزير خارجيتها، ماركو روبيو، ممثلاً لإدارة الرئيس دونالد ترمب.

وبلغت الولايات المتحدة ثمن النهائي عندما استضافت المونديال في 1994، وتمني النفس على الأقل بتكرار نتيجة مماثلة بعد اجتيازها دور المجموعات في مشاركاتها الثلاث الأخيرة (2010، 2014، 2022)، حيث لم تخسر سوى أمام ألمانيا التي توجت لاحقاً بطلة في 2014، ضمن آخر تسع مباريات لها في دور المجموعات (3 انتصارات، 5 تعادلات).

لكن مهمة رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لن تكون سهلة، خصوصاً أنهم يدخلون البطولة بثلاث هزائم في أربع مباريات خلال عام 2026 (فوز واحد).

وهذا أول لقاء بين المنتخبين في المونديال منذ أن سجل الأميركي بيرت باتينود أول ثلاثية في تاريخ المسابقة خلال الفوز 3-0 في النسخة الافتتاحية عام 1930.

من جهتها، فازت الباراغواي التي تشارك للمرة التاسعة في المونديال، في ثلاث من آخر أربع مباريات لها (خسارة واحدة أمام المغرب)، وتعود إلى النهائيات لأول مرة منذ 2010، بعد مشوار تصفيات قوي في منطقة «كونميبول» أنهاه المنتخب متساوياً في النقاط مع كولومبيا والأوروغواي والبرازيل.

لكن فريق المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو عانى على المستوى الهجومي، إذ بلغ معدله 0,78 هدف في المباراة الواحدة خلال التصفيات، وهو الأضعف بين المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات.

وتضم المجموعة أيضاً أستراليا وتركيا اللتين تلتقيان السبت في فانكوفر.

ويسعى منتخب كندا ومدربه الأميركي جيسي مارش إلى بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في بطولة كبرى خلال ثلاث سنوات، وذلك في مشاركتها الثانية توالياً في العرس العالمي والثالثة في تاريخها.

ولن يتطلب الأمر الكثير لتقديم أداء أفضل من النسخ السابقة، إذ خسرت كندا مبارياتها الست في المشاركتين السابقتين في المكسيك عام 1986 وقطر عام 2022، مكتفية بتسجيل هدفين فقط مع تلقيها معدل هدفين في المباراة الواحدة.

ولا يشاركها هذا السجل السلبي سوى السلفادور من حيث خوض العدد ذاته من المباريات من دون أي فوز في النهائيات.

وبالنظر إلى أن خمسة من تلك الهزائم جاءت أمام منتخبات أوروبية، سيعوّل الكنديون على سجلهم المميز في تورونتو (18 فوزاً، 9 تعادلات، خسارة واحدة) لقلب المعادلة.

وتخوض البوسنة والهرسك مشاركتها الثانية في كأس العالم بعد خروجها من دور المجموعات في البرازيل 2014 (فوز واحد، خسارتان).

لم يكن طريقها إلى النهائيات سهلاً، إذ اضطرت لخوض مواجهتين في الملحق الأوروبي أمام ويلز وإيطاليا، رغم تعرضها لهزيمة واحدة فقط في أول ثماني مباريات من التصفيات (5 انتصارات، تعادلان، خسارة).

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كأس العالم رياضة كرة القدم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: المتظاهرون يعودون إلى «أزتيكا» قبل ساعات من الافتتاح

مئات المتظاهرين في منطقة قريبة من ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي (رويترز)
مئات المتظاهرين في منطقة قريبة من ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: المتظاهرون يعودون إلى «أزتيكا» قبل ساعات من الافتتاح

مئات المتظاهرين في منطقة قريبة من ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي (رويترز)
مئات المتظاهرين في منطقة قريبة من ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي (رويترز)

عاد مئات المتظاهرين، مساء الأربعاء، إلى منطقة قريبة من ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي، قبل ساعات من موعد إقامة حفل افتتاح كأس العالم 2026، في العاصمة المكسيكية.

وكان معظم المتظاهرين من عائلات أو أقارب «المفقودين» الذين يُعتقد أنهم قُتلوا أو اختُطفوا على يد السلطات المكسيكية أو عصابات إجرامية.

وأقامت الشرطة طوقاً أمنياً بطول ميل واحد (1.6 كلم) قبل وصول المشجعين الخميس، وأعلنت أنها ستسمح بالاحتجاجات السلمية، لكن لن يُسمح بدخول الملعب سوى لحاملي التذاكر.

ومن المقرَّر أن تنطلق مباريات كأس العالم من الملعب نفسه في وقت لاحق، الخميس، بحفل افتتاح يشارك فيه نجوم بارزون، يعقبه اللقاء الافتتاحي للمكسيك ضد جنوب أفريقيا.

وقالت المتظاهرة، ماريا دي خيسوس سوريا أغوايو إن رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم: «لا تهتم إلا بكرة القدم»، مشيرة إلى أنها تبحث عن ابنها منذ اختفائه في ولاية فيراكروس قبل عشر سنوات.

وأضافت في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه اختفاء تلو الآخر، و(شينباوم) لم تفعل شيئاً».

وردَّد المتظاهرون شعارات، من دون وقوع مواجهات مباشرة مع الشرطة.

وقامت مجموعة بوضع زهور ملونة على الرصيف، تستخدم في تقديم القرابين للأموات على شكل صليب.

وتواجه الحكومة المكسيكية منذ أسابيع احتجاجات، خصوصاً من قبل معلمين يطالبون بتحسين ظروف عملهم.

والثلاثاء، قطع آلاف المتظاهرين شارعاً يؤدي إلى ملعب «أزتيكا».

وجاءت هذه الاحتجاجات التي تقودها مجموعة منشقة عن نقابة المعلمين، بعد أسبوع من مظاهرات وصفتها الرئيسة المكسيكية بأنها «استفزاز». ورأت الزعيمة اليسارية باحتجاجات المعلمين «كأن الهدف القول: انظروا إلى مدى سوء الوضع في المكسيك». ونشرت السلطات آلاف العناصر الأمنية وأقامت حواجز خرسانية على بُعد كيلومتر واحد من الملعب لمنع المظاهرة.

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كرة القدم كأس العالم رياضة المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: صافرة البداية على وقع ارتفاع أسعار التذاكر ومشكلات التأشيرات

جاني إنفانتينو (رئيس فيفا)
جاني إنفانتينو (رئيس فيفا)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: صافرة البداية على وقع ارتفاع أسعار التذاكر ومشكلات التأشيرات

جاني إنفانتينو (رئيس فيفا)
جاني إنفانتينو (رئيس فيفا)

تنطلق كأس العالم، الخميس، بمواجهة بين المكسيك، إحدى الدول المضيفة الثلاث، وجنوب أفريقيا، على ملعب «استيكا» في مكسيكو، إيذاناً بانطلاق بطولة موسّعة تضم 48 منتخباً للمرة الأولى، وتستمر لنحو ستة أسابيع.

وتُعد هذه النسخة، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الأكبر في تاريخ المونديال، وتمتد حتى المباراة النهائية في نيوجيرزي، في 19 يوليو (تموز).

ومن المتوقَّع أن تدر عائدات قياسية تصل إلى 13 مليار دولار، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واجه انتقادات لاذعة بسبب الأسعار الباهظة للتذاكر، فيما أدَّت حملة التشدد في ملف الهجرة التي يقودها دونالد ترمب إلى منع حكم بارز ومسؤولين من المنتخب الإيراني وبعض المشجعين من دخول الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحافي بمكسيكو، الأربعاء، دافع رئيس «فيفا»، جاني إنفانتينو، بحماسة عن تنظيم البطولة، وقلّل من شأن الانتقادات المتعلقة بالتأشيرات.

وأكد إنفانتينو أن أسعار التذاكر، التي تجاوز بعضها 30 ألف دولار، جاءت مناسبة، مشيراً إلى طرح عدد محدود من التذاكر بسعر 60 دولاراً استجابة للانتقادات. وقال: «دعوني أؤكد أن سعر الدخول لدينا، وهو 60 دولاراً هو الأدنى مقارنة بأي من الرياضات الأميركية في مراحل الأدوار الإقصائية».

تابع: «ومتوسط السعر لدينا، الذي يقل عن 500 دولار، هو أيضاً الأدنى مقارنة بالرياضات الأميركية».

كما قلّل إنفانتينو من الجدل المحيط بالحكم الصومالي عمر عرتن، الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة بعد وصوله إلى ميامي، السبت الماضي، عقب مخاوف أمنية أثارتها سلطات الهجرة الأميركية.

وأكد «فيفا» لاحقاً أن عرتن، الذي قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه «أقام ارتباطات مع أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى منظمات إرهابية»، لن يشارك في البطولة.

وقال إنفانتينو: «من المؤسف ما حدث للحكم من الصومال. نحن لا نتحكم في كل شيء... أحياناً من الجيد التريث والهدوء، فنحن نعمل على كل الأمور ونحاول حل كل شيء».

أردف: «في بعض الأحيان، فإن الصراخ والانتقادات الفورية تأتي بنتيجة عكسية».

كما اعتبر رئيس «فيفا» مشاركة إيران في كأس العالم، وسط توترها العسكري مع الولايات المتحدة، إنجازاً للاتحاد الدولي.

وقال: «كان هناك من يقول إن إيران لن تتمكن من المشاركة في كأس العالم. هناك تحديات. الأمر ليس سهلاً، لكنني لا أعلم من كان بإمكانه ضمان مشاركتها في هذه الظروف التي لا نملك التأثير عليها».

وأثارت علاقة إنفانتينو الوثيقة مع الرئيس الأميركي ترمب انتقادات، لكن رئيس «فيفا» أكد أنه لولا دعمه لما أمكن تنظيم البطولة في الولايات المتحدة «من دون انخراطه ومشاركته. أعتقد أن تنظيم كأس العالم في الولايات المتحدة كان سيكون ببساطة مستحيلاً».

من جهته، أكد ترمب الأربعاء عزمه حضور بعض مباريات كأس العالم، دون الكشف عن تفاصيل.

وقال: «تحدثت مع جاني هذا الصباح... وقال إنه لم يكن هناك أي شيء يقارب هذا النجاح المتوقع للبطولة».

وحذّر مدرب جنوب أفريقيا، هوغو بروس، لاعبيه من أنهم سيواجهون أجواءً صاخبة خلال مباراة الافتتاح على ملعب «استيكا»، الملعب الأسطوري الذي استضاف نهائيَيْ كأس العالم عامي 1970 و1986.

وقال المدرب البلجيكي: «سيكون هناك 85 ألف مشجع مكسيكي يهتفون ويغنون، لكن علينا التركيز على لعبنا. وإذا نجحنا في ذلك... يمكننا تقديم مباراة جيدة».

ولم يسبق للمكسيك أن فازت في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، رغم مشاركتها فيها سبع مرات، لكن مدربها خافيير أغيري أكد عزمه على تغيير هذا الواقع.

وقال: «علينا كسر هذه الإحصائية. سأشارك هذه المعلومة مع اللاعبين، وستكون حافزاً إضافياً».

وفي المباراة الثانية من اليوم الافتتاحي، تلتقي كوريا الجنوبية مع جمهورية التشيك في غوادالاخارا.

وتُعد إسبانيا وفرنسا وإنجلترا أبرز المرشحين لدى شركات المراهنات، في حين يعوّل حامل اللقب الأرجنتين على نجمه البالغ 38 عاماً، ليونيل ميسي، لقيادته إلى النهائي.

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