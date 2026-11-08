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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مشروع الاستحواذ على الاتحاد في مراحله النهائية

أكدت وجود ثلاثة تحالفات ذات فرص متقاربة للفوز بالصفقة التاريخية

ترقب اتحادي للصفقة الكبرى (نادي الاتحاد)
ترقب اتحادي للصفقة الكبرى (نادي الاتحاد)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مشروع الاستحواذ على الاتحاد في مراحله النهائية

ترقب اتحادي للصفقة الكبرى (نادي الاتحاد)
ترقب اتحادي للصفقة الكبرى (نادي الاتحاد)

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع الاستحواذ على نادي الاتحاد «المملوك لصندوق الاستثمارات العامة»، وصل إلى مراحله النهائية، وسط وجود ثلاثة ملفات استثمارية تقدمت بطلب الاستحواذ على النادي، تمثلها تحالفات تضم مستثمرين وشركات محلية ودولية.

وبحسب المصادر، فإن الملف الأول يضم تحالف شركة «سدرة» المالية و«بلو فايف كابيتال»، في حين يجمع الملف الثاني عائلة غلايزر الأميركية ورجل الأعمال صهيب جمجوم، ويضم الملف الثالث الأمير سعد بن عبد الله ورجل الأعمال الأميركي جوش هاريس.

وأشارت المصادر إلى أن التحالفات الثلاثة تجاوزت المراحل الأولية من المفاوضات، ووصلت إلى المرحلة النهائية. ووفقاً لذات المصادر، فإن العروض المقدمة للشراء للتحالفات الثلاثة تعد متقاربة في القيمة التقديرية العامة، دون أن تفصح المصادر عن الأرقام.

ولفتت المصادر إلى أن الموعد المتوقع لإتمام عملية انتقال الملكية غير واضح للحظة، مؤكدة أن التحالفات الثلاثة تملك فرصاً للفوز بالاستحواذ، على أن يحدد «صندوق الاستثمارات العامة»، بوصفه المالك الحالي، التحالف الذي سيُمنح حق الاستحواذ على النادي.

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نادي الاتحاد السعودية

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«الشرق الأوسط» (جدة )
الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مشروع الاستحواذ على الاتحاد في مراحله النهائية

ترقب اتحادي للصفقة الكبرى (نادي الاتحاد)
ترقب اتحادي للصفقة الكبرى (نادي الاتحاد)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مشروع الاستحواذ على الاتحاد في مراحله النهائية

ترقب اتحادي للصفقة الكبرى (نادي الاتحاد)
ترقب اتحادي للصفقة الكبرى (نادي الاتحاد)

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع الاستحواذ على نادي الاتحاد «المملوك لصندوق الاستثمارات العامة»، وصل إلى مراحله النهائية، وسط وجود ثلاثة ملفات استثمارية تقدمت بطلب الاستحواذ على النادي، تمثلها تحالفات تضم مستثمرين وشركات محلية ودولية.

وبحسب المصادر، فإن الملف الأول يضم تحالف شركة «سدرة» المالية و«بلو فايف كابيتال»، في حين يجمع الملف الثاني عائلة غلايزر الأميركية ورجل الأعمال صهيب جمجوم، ويضم الملف الثالث الأمير سعد بن عبد الله ورجل الأعمال الأميركي جوش هاريس.

وأشارت المصادر إلى أن التحالفات الثلاثة تجاوزت المراحل الأولية من المفاوضات، ووصلت إلى المرحلة النهائية. ووفقاً لذات المصادر، فإن العروض المقدمة للشراء للتحالفات الثلاثة تعد متقاربة في القيمة التقديرية العامة، دون أن تفصح المصادر عن الأرقام.

ولفتت المصادر إلى أن الموعد المتوقع لإتمام عملية انتقال الملكية غير واضح للحظة، مؤكدة أن التحالفات الثلاثة تملك فرصاً للفوز بالاستحواذ، على أن يحدد «صندوق الاستثمارات العامة»، بوصفه المالك الحالي، التحالف الذي سيُمنح حق الاستحواذ على النادي.

مواضيع
نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية... والنادي يدرس الاستئناف

الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية (نادي الاتفاق)
الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية (نادي الاتفاق)
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الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية... والنادي يدرس الاستئناف

الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية (نادي الاتفاق)
الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية (نادي الاتفاق)

قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم رسمياً، اليوم الأحد، اعتبار الاتفاق السعودي خاسراً أمام أربيل العراقي بنتيجة 3-0، ضمن منافسات دوري أبطال أندية الخليج، على خلفية عدم سفر بعثة الفريق السعودي إلى العراق لخوض المواجهة التي كانت مقررة بين الفريقين يوم الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

وقضى القرار باعتبار الاتفاق منسحباً من المباراة، واعتماد فوز أربيل بثلاثة أهداف دون مقابل، وفقاً للوائح المنظمة للمسابقة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الاتفاق أبدت تحفظها على القرار، وتدرس الخيارات المتاحة أمامها، بما في ذلك التقدم باستئناف لدى الجهات المختصة، أو قبول القرار الصادر عن الاتحاد الخليجي.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة النادي لم تحسم موقفها النهائي حتى الآن، في انتظار استكمال دراسة القرار وتقييم فرص الاعتراض عليه، ومدى استناده إلى اللوائح والأنظمة المعمول بها في البطولة.

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مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط»: 28 ديسمبر موعداً مقترحاً لمباراة النصر والوصل

كشفت مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط» أن 28 ديسمبر المقبل موعد مقترح لإعادة مباراة النصر والوصل (نادي النصر)
كشفت مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط» أن 28 ديسمبر المقبل موعد مقترح لإعادة مباراة النصر والوصل (نادي النصر)
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مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط»: 28 ديسمبر موعداً مقترحاً لمباراة النصر والوصل

كشفت مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط» أن 28 ديسمبر المقبل موعد مقترح لإعادة مباراة النصر والوصل (نادي النصر)
كشفت مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط» أن 28 ديسمبر المقبل موعد مقترح لإعادة مباراة النصر والوصل (نادي النصر)

كشفت مصادر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة المسابقات في الاتحاد القاري اقترحت يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعداً لإقامة مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي، المؤجلة من الجولة الثالثة في مرحلة الدوري ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولا يزال الملف قيد الدراسة لدى الجهات المعنية في الاتحاد الآسيوي، على خلفية الخطاب الرسمي الذي تقدمت به إدارة النصر، مرفقاً بالوثائق التي تؤكد جاهزية النادي لاستضافة المواجهة، وإمكانية وصول بعثة الفريق الإماراتي إلى الرياض وإقامة المباراة في موعدها الأصلي.

وتعود تفاصيل القضية إلى عدم سفر بعثة الوصل إلى المملكة، وبالتالي عدم خوض المباراة في موعدها المحدد، الأمر الذي دفع النصر إلى مخاطبة الاتحاد القاري مطالباً بحفظ حقوقه التنظيمية والقانونية، ومؤكداً استعداده التام لاستضافة اللقاء وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإقامته.

وتواصل اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي دراسة الملف من جوانبه اللوجستية والقانونية كافة، وسط ترقب لصدور القرار الرسمي النهائي قبل نهاية الشهر الحالي، سواء باعتماد الموعد المقترح لإقامة المباراة أو حسم نتيجتها، بما يضمن عدالة المنافسة وانتظام سير البطولة القارية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أكد، في بيان رسمي، تنسيقه مع نادي النصر والجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة الوصل، بما في ذلك إصدار تصاريح الطيران وتوفير المتطلبات التنظيمية واللوجستية، وإشعار الاتحادين الآسيوي والإماراتي ونادي الوصل بذلك. وأشار البيان إلى وصول مراقب المباراة وطاقم التحكيم إلى الرياض، استعداداً لإقامة المواجهة في موعدها.

وشدد الاتحاد السعودي على تقديمه الدعم الكامل لنادي النصر وجميع الأندية السعودية المشاركة في المنافسات الخارجية، مؤكداً استعداده لتوفير المساندة اللازمة في أي إجراءات نظامية تتخذها الأندية لحفظ حقوقها.

من جانبه، أكد الماليزي داتو سري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في تصريح سابق نشرته «الشرق الأوسط»، أن اللجان المعنية ستتولى دراسة ومراجعة جميع المعطيات المرتبطة بقرار تأجيل مباراة النصر والوصل، مشيراً إلى أن ملابسات عدم إقامة المواجهة في موعدها تخضع لتقدير اللجان المختصة، وفقاً للوائح المعمول بها في المسابقات القارية.

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