مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مشروع الاستحواذ على الاتحاد في مراحله النهائية

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع الاستحواذ على نادي الاتحاد «المملوك لصندوق الاستثمارات العامة»، وصل إلى مراحله النهائية، وسط وجود ثلاثة ملفات استثمارية تقدمت بطلب الاستحواذ على النادي، تمثلها تحالفات تضم مستثمرين وشركات محلية ودولية.

وبحسب المصادر، فإن الملف الأول يضم تحالف شركة «سدرة» المالية و«بلو فايف كابيتال»، في حين يجمع الملف الثاني عائلة غلايزر الأميركية ورجل الأعمال صهيب جمجوم، ويضم الملف الثالث الأمير سعد بن عبد الله ورجل الأعمال الأميركي جوش هاريس.

وأشارت المصادر إلى أن التحالفات الثلاثة تجاوزت المراحل الأولية من المفاوضات، ووصلت إلى المرحلة النهائية. ووفقاً لذات المصادر، فإن العروض المقدمة للشراء للتحالفات الثلاثة تعد متقاربة في القيمة التقديرية العامة، دون أن تفصح المصادر عن الأرقام.

ولفتت المصادر إلى أن الموعد المتوقع لإتمام عملية انتقال الملكية غير واضح للحظة، مؤكدة أن التحالفات الثلاثة تملك فرصاً للفوز بالاستحواذ، على أن يحدد «صندوق الاستثمارات العامة»، بوصفه المالك الحالي، التحالف الذي سيُمنح حق الاستحواذ على النادي.