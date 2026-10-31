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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الفيصلي: راحة «الأيام التسعة» سبب تفوق الفيحاء علينا  

سوليناس يوجه البيشي خلال المواجهة (نادي الفيصلي)
سوليناس يوجه البيشي خلال المواجهة (نادي الفيصلي)
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مدرب الفيصلي: راحة «الأيام التسعة» سبب تفوق الفيحاء علينا  

سوليناس يوجه البيشي خلال المواجهة (نادي الفيصلي)
سوليناس يوجه البيشي خلال المواجهة (نادي الفيصلي)

أرجع الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، خسارة فريقه العريضة أمام الفيحاء، إلى التراجع الدفاعي المبالَغ فيه خلال الشوط الثاني، إلى جانب التأثر بالعوامل البدنية، مشيراً إلى أن فريقه لم ينجح في المحافظة على المستوى الذي ظهر به خلال النصف الأول من المواجهة.

وأوضح سوليناس، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، أن الفيصلي كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب، قبل أن تتغير الصورة تماماً في الشوط الثاني نتيجة الأخطاء الدفاعية التي استغلَّها المنافس.

وقال: «كنا مسيطرين في الشوط الأول، وكانت الأمور تسير لمصلحتنا، لكن الوضع اختلف تماماً في الشوط الثاني؛ إذ لم نظهر بالقوة الدفاعية المطلوبة، ودفعنا ثمن التراخي والأخطاء التي ارتكبناها».

وأشار مدرب الفيصلي إلى أن الفوارق البدنية كان لها تأثير في سير المواجهة، موضحاً أن الفيحاء استفاد من حصوله على فترة راحة امتدت إلى تسعة أيام، وهي مدة أطول من تلك التي حصل عليها فريقه؛ الأمر الذي انعكس، بحسب وصفه، على الأداء خلال الشوط الثاني.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن التعامل الدفاعي مع مهاجم الفيحاء فاشيون ساكالا، ومدى نجاح فريقه في الحد من خطورته خلال الشوط الأول، أقر سوليناس بصعوبة إيقاف اللاعب، في ظل ما يمتلكه من سرعة وقدرة على استغلال المساحات والوصول إلى المرمى.

وأضاف: «ساكالا لاعب خطير، يتميز بالسرعة والقدرة على التسجيل، ولم نتمكن من إيقافه، خصوصاً في الشوط الثاني، بعدما تراجع أداؤنا الدفاعي، وهو ما منحه الفرصة لاستغلال الهجمات المرتدة».

وشدَّد سوليناس على أن المشكلة الأساسية تمثلت في الاختلاف الكبير بين الأداء الدفاعي للفريق خلال شوطَي المباراة، مؤكداً أن الفيصلي ظهر بصورة أفضل في الشوط الأول، قبل أن يفقد توازنه الدفاعي في النصف الثاني، وهو ما أسهم في الخسارة الثقيلة أمام الفيحاء.

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السناني لـ«الشرق الأوسط»: جماهير الفيحاء وقودنا الحقيقي

لاعبو الفيحاء يحتفلون بعد نهاية المباراة (نادي الفيحاء)
لاعبو الفيحاء يحتفلون بعد نهاية المباراة (نادي الفيحاء)
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السناني لـ«الشرق الأوسط»: جماهير الفيحاء وقودنا الحقيقي

لاعبو الفيحاء يحتفلون بعد نهاية المباراة (نادي الفيحاء)
لاعبو الفيحاء يحتفلون بعد نهاية المباراة (نادي الفيحاء)

أكد محمد السناني، المشرف على إدارة الاتصال والإعلام بنادي الفيحاء، أن جماهير فريقه تمثل الوقود الحقيقي للاعبين، مشيداً بحضورها الكبير ومساندتها خلال المواجهة التي كسبها الفيحاء أمام الفيصلي بأربعة أهداف.

وقال السناني في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «الجماهير الفيحاوية هي الوقود الحقيقي لنا، ونشكرها على حضورها الكبير ودعمها للفريق».

وأوضح السناني أن الفيحاء يقدم مستويات فنية مميزة خلال الجولات الأخيرة، إلا أن النتائج لم تكن تعكس الأداء الذي يظهر به الفريق، خصوصاً بعدما فقد نقاطاً في الأوقات الأخيرة من مبارياته السابقة.

وأضاف: «الفريق، بشهادة الجميع، يقدم مستويات فنية رائعة، وفي آخر ثلاث مباريات تعادلنا في الأوقات الأخيرة من المواجهات، لكن الحمد لله، اليوم حالفنا التوفيق، ونجحنا في الجمع بين الأداء الفني العالي والنتيجة الإيجابية».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي للسيدات: النصر إلى الوصافة بثلاثية في الترجي

سارة الحمد لاعبة النصر تحتفل بهدفها في الترجي (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
سارة الحمد لاعبة النصر تحتفل بهدفها في الترجي (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
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الدوري السعودي للسيدات: النصر إلى الوصافة بثلاثية في الترجي

سارة الحمد لاعبة النصر تحتفل بهدفها في الترجي (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
سارة الحمد لاعبة النصر تحتفل بهدفها في الترجي (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

حقق النصر فوزاً ثميناً على مضيفه الترجي بنتيجة (3-2)، في آخر مواجهات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

وبهذا الانتصار صعد النصر إلى وصافة الترتيب برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدر القادسية.

وكانت نتائج الجولة شهدت فوز العلا على الأهلي برباعية نظيفة، وتعادل الهلال والقادسية بهدفين لكل منهما. وتعادل الاتحاد مع ضيفه نيوم بنتيجة (3-3).

ويتصدر القادسية الترتيب برصيد 16 نقطة، يليه النصر برصيد 15 نقطة، ثم الاتحاد في المركز الثالث بـ13 نقطة، والهلال في المركز الرابع برصيد 10 نقاط يليه العلا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، فيما ارتفع رصيد نيوم إلى 5 نقاط في المركز السادس، وأصبح الأهلي في المركز ما قبل الأخير برصيد 4 نقاط، وأخيراً الترجي برصيد صفري.

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الأنصاري لـ«الشرق الأوسط»: الفيحاء أثبت قدرته على المنافسة

الأنصاري محتفلاً بالفوز (نادي الفيحاء)
الأنصاري محتفلاً بالفوز (نادي الفيحاء)
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الأنصاري لـ«الشرق الأوسط»: الفيحاء أثبت قدرته على المنافسة

الأنصاري محتفلاً بالفوز (نادي الفيحاء)
الأنصاري محتفلاً بالفوز (نادي الفيحاء)

أكد فهد الأنصاري، المدير التنفيذي لفريق الفيحاء، أن الانتصار الذي حققه فريقه على الفيصلي برباعية، يعكس قدرة الفريق على المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية، مشيراً إلى أن الأداء الجيد الذي قدمه الفيحاء خلال الجولات الماضية لم يكن مقروناً بالنتائج المأمولة.

وقال الأنصاري في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «خلال الجولات السابقة كنا نقدم مباريات رائعة ومستويات فنية مميزة، لكن النتائج لم تكن تسير لمصلحتنا، ولم نوفق في ترجمة أدائنا إلى انتصارات».

وأضاف: «اليوم أثبتنا أننا قادرون على المنافسة، فرغم تأخرنا بهدف في بداية المباراة، نجحنا في العودة وتقديم أداء مميز، واستطعنا قلب النتيجة وتحقيق انتصار مهم».

وأشار الأنصاري إلى أهمية الفوز، خصوصاً أنه جاء بعد تأخر الفريق في النتيجة، وهو ما يعكس قدرة اللاعبين على التعامل مع ظروف المباراة والعودة إلى أجوائها.

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