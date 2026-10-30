العثمان لاعب نيوم: جاهزون للتحدي

قال عبد العزيز العثمان، لاعب نيوم، إن فريقه واجه صعوبات خلال مباراته أمام الدرعية، مشيراً إلى أن ضغط المباريات وكذلك الغيابات أثّرا على أدائه في الشوط الأول، قبل أن يظهر بصورة أفضل بعد الاستراحة.

وقال العثمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: كانت مباراة صعبة، ولم ندخل الشوط الأول بالتركيز المطلوب بسبب ضغط المباريات والغيابات، لكننا ظهرنا بصورة أفضل في الشوط الثاني.

️ | عبدالعزيز العثمان لاعب فريق #نيوم لـ«الشرق الأوسط»:- كانت مباراة صعبة، ولم ندخل الشوط الأول بالتركيز المطلوب بسبب ضغط المباريات والغيابات، لكننا ظهرنا بصورة أفضل في الشوط الثاني. نحن مستعدون لمواجهة الدحيل في البطولة الخليجية، ونعد جماهيرنا بتحقيق الفوز، ونتعامل مع... pic.twitter.com/YkxwKINXU7 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 30, 2026

وأوضح لاعب نيوم أن الفريق يتعامل مع استحقاقاته المتتالية بتركيز تدريجي، في ظل ازدحام جدول المباريات وتعدد المنافسات، مؤكداً أن الانتصار على الدرعية يمثل محطة مهمة قبل الانتقال إلى التحدي الخليجي المقبل.

وأضاف العثمان: نحن مستعدون لمواجهة الدحيل في البطولة الخليجية، ونعد جماهيرنا بتحقيق الفوز، ونتعامل مع المباريات خطوة بخطوة.