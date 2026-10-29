وزير الإعلام السعودي يتفقد المرافق والتقنيات الحديثة لملعب أرامكو

زار وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، ملعب أرامكو في المنطقة الشرقية، حيث اطّلع على مرافقه الإعلامية والتقنيات الحديثة التي يضمها، والتجهيزات المخصصة لتغطية الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى.

وتأتي الزيارة في إطار الاطلاع على الإمكانات الإعلامية والتقنية للملعب، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات الرياضية والترفيهية في المنطقة الشرقية، بطاقة استيعابية تتجاوز 47 ألف متفرج.

ومن المقرر أن يحتضن الملعب عدداً من المواجهات في كأس آسيا 2027، تبدأ بلقاء أستراليا وسنغافورة في التاسع من يناير (كانون الثاني)، ثم مواجهة فلسطين والكويت في 12 من الشهر ذاته، تليها مباراة إندونيسيا وقطر في 16 يناير، والعراق وسنغافورة في 19 يناير.

سلمان الدوسري يطلع على مجسم المشروع (ملعب أرامكو)

كما يستضيف الملعب مباراة ضمن دور الـ16 في 23 يناير، وأخرى في الدور ربع النهائي يوم 29 من الشهر ذاته، قبل أن يحتضن إحدى مواجهتي الدور نصف النهائي في الأول من فبراير (شباط).

ويتميز ملعب أرامكو بتصميم معماري مستوحى من الطبيعة البحرية للمنطقة الشرقية، إلى جانب مرافق وتجهيزات فنية وتقنية متطورة، تهدف إلى توفير تجربة متكاملة للجماهير والزوار.

ويُنتظر أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات المنطقة الشرقية على استضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى، مستفيداً من بنيته التحتية الحديثة ومرافقه المتعددة، بما في ذلك التجهيزات الإعلامية المخصصة لمواكبة متطلبات التغطيات التلفزيونية والصحافية للأحداث الكبرى.