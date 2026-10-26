«نخبة آسيا»: الاتحاد يستعيد ذاكرته البطولية بثنائية مثيرة في نيفتشيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5333924-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%B4%D9%8A
«نخبة آسيا»: الاتحاد يستعيد ذاكرته البطولية بثنائية مثيرة في نيفتشي
النصيري محتفلاً بالهدف القاتل (تصوير: علي خمج)
انتزع نادي الاتحاد السعودي فوزه الأول في منافسات «دوري أبطال آسيا للنخبة» لكرة القدم، بفوزه المثير على مضيفه نيفتشي الأوزبكي 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الاستقلال» في فرغانة ضمن الجولة الثالثة من البطولة.
وكان الاتحاد تعادل في الجولة الأولى مع الشمال القطري 1 - 1، ثم خسر أمام شباب أهلي دبي 2 - 1 في الجولة الثانية، ليحيي آماله الآسيوية في الثالثة بفوز مهم من خارج الحدود.
وبدأ الاتحاد المواجهة بقوة سعياً إلى استعادة توازنه في البطولة القارية، لكنه استقبل هدفاً في الدقيقة الـ17 عبر جامشيد إسكندروف، الذي سجل من ركلة جزاء.
ونجح حسام عوار في تسجيل هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة الـ34.
وانحصر اللعب بعد نهاية الاستراحة في منتصف الملعب، ولم يهدد الاتحاد مرمى صاحب الأرض، حتى تمكن المهاجم يوسف النصيري من تنفيذ ركلة حرة من عند حافة منطقة الجزاء بإتقان؛ إذ أطلق تسديدة استقرت في الزاوية الضيقة للحارس بوتير علي إرغاشيف الذي لم يحرك ساكناً.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات ليتقدم إلى المركز الـ7، متفوقاً بمركز واحد ونقطة واحدة على نيفتشي.
قال الروماني رازفان لوشيسكو مدرب السد القطري إن فريقه سيواجه منافساً صعباً حينما يلتقي القادسية في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
علي القطان (الدمام)
«نخبة آسيا»: الاتحاد يستعيد ذاكرته البطولية بثنائية مثيرة في نيفتشيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5333924-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%B4%D9%8A
«نخبة آسيا»: الاتحاد يستعيد ذاكرته البطولية بثنائية مثيرة في نيفتشي
النصيري محتفلاً بالهدف القاتل (تصوير: علي خمج)
انتزع نادي الاتحاد السعودي فوزه الأول في منافسات «دوري أبطال آسيا للنخبة» لكرة القدم، بفوزه المثير على مضيفه نيفتشي الأوزبكي 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الاستقلال» في فرغانة ضمن الجولة الثالثة من البطولة.
وكان الاتحاد تعادل في الجولة الأولى مع الشمال القطري 1 - 1، ثم خسر أمام شباب أهلي دبي 2 - 1 في الجولة الثانية، ليحيي آماله الآسيوية في الثالثة بفوز مهم من خارج الحدود.
وبدأ الاتحاد المواجهة بقوة سعياً إلى استعادة توازنه في البطولة القارية، لكنه استقبل هدفاً في الدقيقة الـ17 عبر جامشيد إسكندروف، الذي سجل من ركلة جزاء.
ونجح حسام عوار في تسجيل هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة الـ34.
وانحصر اللعب بعد نهاية الاستراحة في منتصف الملعب، ولم يهدد الاتحاد مرمى صاحب الأرض، حتى تمكن المهاجم يوسف النصيري من تنفيذ ركلة حرة من عند حافة منطقة الجزاء بإتقان؛ إذ أطلق تسديدة استقرت في الزاوية الضيقة للحارس بوتير علي إرغاشيف الذي لم يحرك ساكناً.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات ليتقدم إلى المركز الـ7، متفوقاً بمركز واحد ونقطة واحدة على نيفتشي.
حارسات الدوري السعودي للسيدات: خلف كل قفاز بارع... «مدافعة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5333908-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%83%D9%84-%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9
حارسات الدوري السعودي للسيدات: خلف كل قفاز بارع... «مدافعة»
في الموسم الحالي حافظت سارة على نظافة شباكها في ثلاث من المباريات الأربع الأولى (نادي القادسية)
ليست كل كرة تنجو منها الشباك بحاجة إلى قفازي الحارسة فثمة أهداف تمنعها قدم مدافعة، وتسديدات تموت قبل أن تولد، وسباقات نحو الكرة تنتهي بعيداً عن عدسات الاحتفال وما يبدو تألقاً فردياً تحت العارضة قد يكون في الحقيقة عملاً جماعياً بدأ من منتصف الملعب.
ففي الدوري السعودي الممتاز للسيدات ومع احتدام المنافسة بين 8 أندية يفرض المشهد سؤالاً مختلفاً حين تخرج الحارسة بشباك نظيفة هل يعود الفضل إلى براعتها أم إلى المدافعات اللواتي حرمن المنافسات من الوصول إليها؟
تتوزع المسؤوليات بدقة مدافعة تتقدم لإغلاق زاوية التسديد وأخرى تغطي خلفها فيما تراقب الحارسة موقع الكرة وحركة المهاجمات أي تأخر في هذا التفاهم قد يحول هجمة عادية إلى انفراد وأي قرار صحيح قد يمنع تسديدة لا تظهر في إحصاءات التصديات.
الأرقام وحدها لا تحسم الجدل فقد تقضي حارسة معظم المباراة دون اختبار حقيقي بفضل انضباط خطها الخلفي، بينما تخسر أخرى رغم تصديها لمحاولات خطرة وبين الحالتين تتغير قراءة المشهد، ويصبح عدد الأهداف المستقبلة أقل قدرة على رواية القصة كاملة.
أما عن القادسية فيقدم نموذجاً لافتاً؛ إذ حافظ على نظافة شباكه في أربع من مبارياته الخمس الأولى، هذا الموسم، ولم يستقبل سوى هدف واحد خلف تلك الحصيلة الحارسة السعودية سارة خالد وأمامها البرازيلية ماريا دودا والسعودية شادن القحطاني، وهنا لا يتعلق السؤال بما تصدت له سارة فقط، بل بالكرات التي لم تصل إليها بفضل التحركات والتغطيات الدفاعية.
وللمفارقة بُعْدٌ رقميٌّ آخر، حيث سجلت سارة 40 تصدياً في 14 مباراة خلال موسم 2025-2026، مقابل 22 تصدياً للسعودية منى عبد الرحمن حارسة النصر في العدد نفسه من المباريات مع 3 مباريات بشباك نظيفة لكل منهما تساوٍ في حصيلة وتفاوت في حجم التدخلات، فهل يشير ذلك إلى اختلاف العبء الذي تتحمله كل حارسة؟
ومع ذلك لا تكفي هذه الأرقام للحكم على أيهما الأفضل؛ فالتصدي لتسديدة بعيدة لا يساوي بالضرورة إبعاد كرة من مسافة قريبة، كما أن جودة الفرص الممنوحة للمنافس تحدد مقدار الضغط الحقيقي؛ لهذا تبدو المقارنة بين الحارسات ناقصة من دون معرفة نوع التسديدات ومسافاتها.
وفي الموسم الحالي، حافظت سارة على نظافة شباكها في ثلاث من المباريات الأربع الأولى قبل أن يرفع القادسية رصيده الجماعي إلى 4 مباريات بشباك نظيفة إثر فوزه على الأهلي بعشرة أهداف دون رد في الجولة الخامسة، أما منى فخرجت بشباك نظيفة أمام نيوم والأهلي خلال الجولات الأربع الأولى مستندة إلى خط يضم سارة الحمد والتنزانية جوليا سينغانو، وسبق أن نالت جائزتي أفضل حارسة في كأس الاتحاد وكأس السوبر للسيدات عام 2026.
الهلال، بدوره، عزز دفاعه بالبرازيلية كاثلين سوزا وتهاني الزهراني، مع وجود ليلى علي وألين ريس ونوال القليش في الحراسة، لكن كثرة الأسماء لا تعني تلقائياً صلابة المرمى؛ فالانسجام في التحرك والتغطية أهم من الأسماء على الورق.
وفي الاتحاد، تمنح آشلي بلمتري وبيان صدقة وفريدة حنفي الحارسة السلوفينية زالا ميرشنيك خيارات حماية متعددة، وحين ظهرت السعودية دانا عبد الرحمن في غياب زالا برز وجه آخر للشراكة الدفاعية... أن تمنح المدافعات الحارسة الأقل خبرة الثقة لتبدأ دون شعور بأنها تواجه الاختبار وحدها.
على النقيض، تكشف خسارة الأهلي أمام القادسية بـ10 أهداف هشاشة قد تتجاوز مسؤولية الحارسة؛ فوجود الإنجليزية كلوديا موان والسعودية غالية إمام وأمامهما إيفا سومو ووجدان البلخي ونادية الضيدان لا يغني عن ضرورة إغلاق المساحات، ومنع الفرص المباشرة.
وفي العلا تحرس الفرنسية جوستين ليرون مرمى فريق يضم دفاعه آية المجالي وغزلان خزامي وأسرار الشيباني، أما نيوم فيجمع بين الكرواتية دوريس باسيتش والسعودية نورة العذل والمدافعتين شموخ الهوساوي وصباح آل فايع، وفي الترجي تقف البرازيلية كيكي والسعودية ماريا النجار خلف وفاء مسعود ومشاعل الحربي وسط محاولات لاستعادة التوازن بعد بداية صعبة.
وتستحق ماريا مساحة خاصة في المشهد السعودي فقد حققت 7 مباريات بشباك نظيفة في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، ونالت جائزة أفضل حارسة، وفي المقابل تبحث غالية إمام ونورة العذل عن فرص أكبر بعد ظهورهما في كأس الاتحاد خلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في تذكير بأن اختبار الحراسة لا يتعلق بالأداء فحسب، وإنما بفرصة المشاركة أيضاً.
وحتى المدافعات لا يعملن بمعزل عن الحارسة؛ فنداؤها قد يمنع التباساً عند كرة عرضية، وخروجها في التوقيت المناسب يسمح للخط الخلفي بالتقدم بثقة. إنها علاقة متبادلة لا سلسلة إنقاذ تبدأ بالمدافعات، وتنتهي بالحارسة فحسب.
لا تنصف الشباك النظيفة الحارسات دائماً، كما لا تكشف النتيجة وحدها عن عمل المدافعات والحارسة نفسها ليست متفرجة خلف خط الدفاع فهي من يوجه ويقرأ الفراغات، ويقرر متى تتقدم ومتى تبقى لذلك حين يصفق الجمهور لتصدٍ حاسم ربما يجدر به تذكر تدخلات لم تُسجل بوصفها تصديات؛ ففي المرمى قد تكتب الأقدام بداية الحكاية، وتضع القفازات سطرها الأخير.
رسمياً... «سيكس كينغز سلام» في الرياض أواخر ديسمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5333888-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
رسمياً... «سيكس كينغز سلام» في الرياض أواخر ديسمبر
يانيك سينر للدفاع عن لقبه في بطولة الملوك الستة بالرياض (موسم الرياض)
أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إقامة بطولة «سيكس كينغز سلام» أيام 27 و28 و30 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في «ذا فينيو» بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السابعة، بمشاركة ستة من أبرز نجوم التنس العالميين.
وتتيح المواعيد الجديدة عودة الإيطالي يانيك سينر للدفاع عن لقبه، بعدما حالت الإصابة دون مشاركته في الموعد السابق خلال أكتوبر.
وكان سينر قد تُوّج بالنسختين السابقتين عامَي 2024 و2025، عقب فوزه على الإسباني كارلوس ألكاراس في المباراتين النهائيتين.
ويشارك في البطولة إلى جانب سينر كلٌّ من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والألماني ألكسندر زفيريف، والإسباني كارلوس ألكاراس، والأميركي تايلور فريتز، والأسترالي أليكس دي مينور، فيما تُبث جميع مبارياتها مباشرة وحصرياً عبر «نتفليكس» للعام الثاني على التوالي، وتُتاح للمشتركين دون تكلفة إضافية.
وتجمع قائمة المشاركين 38 لقباً في بطولات «الغراند سلام»، من بينها 24 لقباً لديوكوفيتش وخمسة ألقاب لسينر، إلى جانب لقبَي فرنسا المفتوحة وأميركا المفتوحة اللذين حققهما زفيريف هذا العام، ولقب أستراليا المفتوحة الذي أكمل به ألكاراز ألقاب البطولات الأربع الكبرى، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ تنس الرجال يحقق هذا الإنجاز.
وتشهد النسخة المقبلة المشاركة الثانية لفريتز، صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية، والظهور الأول لدي مينور، الذي سجّل في يوليو (تموز) الماضي أفضل تصنيف في مسيرته بوصوله إلى المركز الخامس عالمياً، لتقدم البطولة مواجهات تجمع أسماء بارزة من مختلف مدارس التنس العالمية.