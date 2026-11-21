تُجري هيئة تنظيم البورصات في الولايات المتحدة تحقيقاً في ممارسات محاسبية داخل شركة «إنفيديا»، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام أميركية، ما يفاقم مشاكل الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي عقب استقالة رئيسها التنفيذي.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة على التحقيق السري، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بدأت تحقيقاً في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه لا يزال في مراحله الأولى.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أشارت إلى هذا التحقيق في وقت سابق من الأسبوع، رغم أنها لم تتمكن من تحديد محوره بدقة. ومن المحتمل أن ينتهي التحقيق من دون توجيه أي اتهامات للشركة.

وازدادت التساؤلات حول الإفصاحات المالية لشركة «إنفيديا» في ظل التدقيق في تعاملاتها مع شركة «ميغاسبيد» في سنغافورة، التي تخضع لتحقيقات للاشتباه في قيامها بشحن رقائق ذكاء اصطناعي يُحظر تصديرها إلى الصين.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، قامت «إنفيديا» في العام الماضي بتغيير طريقة إعلانها عن المبيعات حسب الموقع الجغرافي، إذ انتقلت من اعتماد عناوين الفواتير الخاصة بالعملاء إلى اعتماد الدول التي يقع فيها المقر الرئيسي لهؤلاء العملاء.

وأدى هذا التغيير إلى إزالة اسم سنغافورة من قوائم مبيعات الشركة بالاستناد إلى التقسيم الجغرافي، على الرغم من حجم أعمالها الكبير هناك.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات مرتبطاً بهذه التغييرات المحاسبية، أم بالفضيحة التي تحيط بالرئيس التنفيذي السابق جينسن هوانغ.

وكان هوانغ قد استقال في وقت سابق من هذا الشهر عقب الكشف عن علاقات له خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد»، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها تعمل لصالح بكين.

من جانبها، نفت الصين مزاعم التجسس، بينما أكدت شركة «ميغاسبيد» أنها تمارس أعمالها وفقاً للقانون.

وعيّن مجلس إدارة «إنفيديا» المديرة المالية السابقة كوليت كريس في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، كما فتح تحقيقاً في الظروف المحيطة برحيل هوانغ.

وأدت هذه التطورات إلى زعزعة ثقة المستثمرين في واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم، والتي تُعد رقائقها المتطورة ركيزة أساسية في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.

والجمعة، هوت أسهم «إنفيديا» بنسبة 14 في المائة، لتصل خسائرها خلال الأسبوع إلى أكثر من 20 في المائة.

ورغم ذلك، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إلى إعادة هوانغ إلى منصبه.

وقال ترمب للصحافيين: «أعتقد أنني أود رؤية جينسن يُمنح فرصة ثانية».

إلا أن رئيس مجلس إدارة «إنفيديا» هارفي جونز استبعد عودته، مؤكداً أن أعضاء مجلس الإدارة قبلوا استقالته بالإجماع.