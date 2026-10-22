إنزاغي مدرب الهلال يبرز مرشحاً لخلافة سباليتي في يوفنتوس

دخل الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال السعودي، دائرة المرشحين لقيادة يوفنتوس في الموسم المقبل، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل مواطنه لوتشيانو سباليتي، رغم تجديد عقده قبل أشهر قليلة، وسط احتمالات بإجراء تغيير على رأس الجهاز الفني للفريق الإيطالي.

وتواجه إدارة يوفنتوس خيارين بشأن مستقبل المدرب، أولهما اتخاذ قرار مبكر في حال استمرار تراجع النتائج والمستويات خلال المباريات المقبلة، والثاني الانتظار حتى نهاية الموسم لتقييم التجربة الفنية، خصوصاً أن النادي لا يرغب حالياً في إجراء تغيير فوري، ويتمسك بمنح سباليتي فرصة لتصحيح المسار.

ووفقاً لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن إنزاغي يعد من أبرز الأسماء المطروحة لخلافة سباليتي بدءاً من صيف 2027، إلى جانب أنطونيو كونتي، الذي تتباين الآراء داخل النادي بشأن عودته. وترى الصحيفة أن مدرب الهلال يمتلك المقومات اللازمة لقيادة مشروع جديد في تورينو، بفضل قدرته على التأقلم مع مختلف بيئات العمل، وتطوير اللاعبين، وتحقيق النتائج مع مراعاة متطلبات الإدارة.

وفي حال قرر يوفنتوس الاستغناء عن سباليتي خلال الموسم الحالي، سيكون كونتي الخيار الأبرز لقيادة الفريق بصورة دائمة، بينما قد تتجه الإدارة إلى الاستعانة بمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، مع إمكانية طرح اسم ستيفانو بيولي لهذا الدور.

أما إذا نجح سباليتي في إعادة الفريق إلى المسار المطلوب، وحقق أهداف الموسم، وفي مقدمتها التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إلى جانب المنافسة في الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا، فقد تؤجل الإدارة حسم مستقبل الجهاز الفني إلى الصيف المقبل.

ويستند ترشيح إنزاغي إلى تجربته الناجحة في الكرة الإيطالية، بعدما أثبت قدرته على قيادة فريقين يختلفان في طبيعة العمل والطموحات، هما لاتسيو وإنتر ميلان، ونجح في بناء مجموعات متماسكة تجمع بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة.

ويتميز المدرب الإيطالي بقدرته على إدارة غرفة الملابس، والجمع بين الحزم والمرونة في التعامل مع اللاعبين، إلى جانب تدخله المباشر لمعالجة المشكلات الداخلية، مع الحرص على حماية الفريق أمام وسائل الإعلام، وهي جوانب يحتاج إليها يوفنتوس بعد المواسم الأخيرة التي شهدت تراجعاً في الاستقرار الفني وتماسك المجموعة.

وعلى مستوى الإنجازات، توج إنزاغي مع لاتسيو بلقب كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر، قبل أن يحقق مع إنتر لقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر ثلاث مرات، فضلاً عن قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أمام مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

ولم تقتصر نجاحات إنزاغي على حصد البطولات، بل امتدت إلى تطوير مستويات عدد من اللاعبين ورفع قيمتهم السوقية، وهو ما يتناسب مع توجه يوفنتوس نحو بناء فريق قادر على المنافسة، مع المحافظة على التوازن المالي وتقليل الإنفاق على التعاقدات.

ويعد تفهم إنزاغي للظروف الاقتصادية للأندية من أبرز العوامل التي تعزز ترشيحه، إذ يتمتع بالقدرة على الاستفادة من العناصر المتاحة وتطوير أدائها، دون اشتراط إبرام صفقات كبيرة، في وقت يحتاج فيه يوفنتوس إلى اتباع سياسة مالية أكثر انضباطاً خلال المواسم المقبلة.

وقد يشكل الجانب المالي عاملاً مؤثراً في أي خطوة محتملة نحو عودته إلى الدوري الإيطالي، خصوصاً مع إمكانية قبوله راتباً يتناسب مع إمكانات يوفنتوس، مقابل مكافآت وحوافز مرتبطة بتحقيق الأهداف والإنجازات.

وتحمل العودة إلى إيطاليا جاذبية خاصة لإنزاغي، الذي قد يجد في قيادة يوفنتوس تحدياً مختلفاً عن تجربتيه السابقتين مع لاتسيو وإنتر، يتمثل في إعادة بناء فريق يسعى إلى استعادة مكانته محلياً وأوروبياً، بعد سنوات من الابتعاد عن الألقاب القارية.

ويبقى مستقبل إنزاغي مرتبطاً بما ستسفر عنه الأشهر المقبلة، سواء على مستوى نتائج يوفنتوس ومصير سباليتي، أو موقف المدرب من الاستمرار مع الهلال، في ظل عدم وجود مفاوضات رسمية معلنة بين الطرفين حتى الآن.