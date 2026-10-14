الفيصلي يحفز جماهيره لحضور مواجهة الخلود بـ74 جائزة

طالب عبد الله العسعوس، رئيس مجلس جمهور الفيصلي الأول لكرة القدم، جماهير فريقه بالحضور إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، غداً الخميس، لدعم «العنابي» ومساندته في مواجهته أمام الخلود، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، أملاً في تحقيق أول انتصار للفريق هذا الموسم.
وقال العسعوس في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «بكل تأكيد، حضور جماهير الفيصلي يمثل دعماً كبيراً للفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً أن المباراة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا التي نحرص على وجودها ومساندتها للفريق».
وأوضح العسعوس أن جماهير الفيصلي تمثل الرقم الصعب، مستشهداً بالحضور الكثيف الذي شهدته مباراة الفريق أمام الباطن في الجولة الأخيرة من دوري «يلو» الموسم الماضي، والتي حسم خلالها الفيصلي صعوده إلى دوري «روشن»، مضيفاً: «كانت الجماهير في الموعد والمكان، وأتمنى أن تكون مواجهة الخلود مباراة الموسم، من خلال تكرار ذلك الحضور الجماهيري في المدرجات».
وكشف رئيس مجلس الجمهور عن تنظيم فعاليات ومفاجآت وهدايا وجوائز قيِّمة للجماهير في منطقة المشجعين (الفان زون) قبل المباراة، مشيراً إلى أن إدارة النادي تحرص على تلبية طلبات الجماهير ومجلس الجمهور، وتعزيز الأجواء المحيطة بالمواجهة.
وبيَّن العسعوس أن إدارة النادي خصصت 74 جائزة للجماهير، في إطار تحفيزهم على الحضور ومساندة الفريق، لافتاً إلى أن الفعاليات ستنطلق عند الساعة 3:40 عصراً، قبل المباراة بساعة كاملة.