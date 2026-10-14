الفيصلي يحفز جماهيره لحضور مواجهة الخلود بـ74 جائزة

أكد بشار عبد الله، نجم الكرة الكويتية السابق، الذي سبق له خوض تجربة احترافية مع الهلال السعودي، أن استضافة الكويت لبطولة كأس السوبر السعودي تمثل مناسبة تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، مشيراً إلى أنها فرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال بشار عبد الله، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مراسم قرعة البطولة التي أُجريت الأربعاء في الكويت: «نحن سعداء بإقامة السوبر السعودي في الكويت، وسعداء بالاحتفاء بالأشقاء في السعودية، وبطبيعة الحال لا نحتاج إلى مناسبة للاحتفاء بهم، لكن عندما تتاح لنا فرصة كهذه فلن نفوّتها».

وأضاف: «قد تكون المناسبة رياضية أو كروية، لكنها فرصة لتذكير الجميع بالعلاقات الكويتية - السعودية، وما يجمع البلدين من ارتباط تاريخي ومواقف مشتركة، ونحن سعداء جداً بهذه الاستضافة».

️ | بشار عبد الله، نجم الكرة الكويتية السابق لـ«الشرق الأوسط»:-قد تكون المناسبة رياضية أو كروية، لكنها فرصة لتذكير الجميع بالعلاقات الكويتية - السعودية، وما يجمع البلدين من ارتباط تاريخي.-#الهلال يتمتع بجماهيرية طاغية في الكويت والخليج، ووجوده كان سيضيف إلى البطولة. pic.twitter.com/clzUjTCAKH — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 14, 2026

وأشار نجم المنتخب الكويتي السابق إلى أن الجماهير الكويتية أبدت اهتماماً كبيراً باستضافة البطولة منذ الإعلان عن دخول الكويت ضمن الدول المرشحة لاحتضانها.

وقال: «لمست حماس الجماهير الكويتية منذ أن طُرح اسم الكويت لاستضافة السوبر السعودي، وكان الجميع ينتظر هذه اللحظة، والحمد لله بدأ العد التنازلي اليوم من خلال مراسم القرعة، وبإذن الله ستشاهدون ما يسعدكم».

وعن تأثير غياب الهلال عن البطولة، خصوصاً في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في الكويت والخليج، أقر بشار عبد الله بأن وجود الفريق كان سيمنح المنافسات زخماً جماهيرياً إضافياً، لكنه شدَّد على أن الأندية الأربعة المشاركة تمتلك ما يكفي من القيمة الفنية والجماهيرية لإنجاح الحدث.

وأوضح: «بالتأكيد، الهلال يتمتع بجماهيرية طاغية في الكويت والخليج، ووجوده كان سيضيف إلى البطولة، وكذلك الاتحاد يمتلك تاريخاً كبيراً، لكن الفرق الأربعة المشاركة حالياً لها جماهيريتها في الكويت، خصوصاً النصر والأهلي، بالنظر إلى تاريخهما وبطولاتهما».

وأشاد بشار عبد الله بالمستويات التي يقدمها القادسية السعودي، قائلاً: «بالنسبة لي، القادسية من أفضل الفرق التي قدمت كرة قدم خلال الموسم الحالي، وحتى في الموسم الماضي».

وشدد على أن قوة المنافسة في الدوري السعودي تمنح البطولة قيمتها، بغض النظر عن هوية الفرق المشاركة، مضيفاً: «نحن نتحدث عن الدوري السعودي، وعن المستويات والتنافس الكبير الذي نشاهده بين أنديته، والسوبر في النهاية بطولة سعودية، ومهما كانت الفرق الأربعة المشاركة، فأنا متأكد من أنها ستحظى بالاحتفاء نفسه».

وتستضيف الكويت منافسات كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمشاركة الأهلي والقادسية والنصر والخلود، بعدما أسفرت قرعة الدور نصف النهائي عن مواجهة الأهلي والقادسية، بينما يلتقي النصر مع الخلود.