توخيل يدعم وايت بعد تعرضه لاستهجان جماهير إنجلترا

أكد توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا دعمه لبن وايت بعد أن تعرض المدافع لصيحات استهجان عند دخوله كبديل في المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا 2 - 1 على كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم على ملعب ويمبلي، الخميس.

وقال توخيل للصحافيين إنه لم يسمع صيحات الاستهجان، على عكس التصفيق الذي حظي به لاعب وسط كرواتيا المخضرم لوكا مودريتش عند مغادرته الملعب، وهو ما نقلته وسائل الإعلام الحاضرة على نطاق واسع.

وخاض لاعب آرسنال أول مباراة له مع إنجلترا منذ مارس (آذار) الماضي، قبل بطولة كأس العالم 2026 التي لم يشارك فيها مع بلاده بسبب تعرضه للإصابة، وتعرض أيضاً لصيحات استهجان في السابق بعد قراره بالابتعاد عن للمنتخب الوطني.

وغادر وايت معسكر إنجلترا قبل كأس العالم 2022 في قطر مبكراً لأسباب شخصية، ثم أعلن لاحقاً عدم استعداده للعب خلال الفترة المتبقية من ولاية المدرب السابق للمنتخب غاريث ساوثغيت، والتي انتهت بعد بطولة أوروبا 2024.

وقال توخيل عقب المباراة التي احتفل فيها القائد هاري كين بخوضه المباراة الدولية رقم 126 مع منتخب إنجلترا، وهو رقم قياسي، بتسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء: «لم أسمع صيحات الاستهجان الموجهة إلى بن، وكنت أعتقد أننا تجاوزنا تلك المرحلة».

وأضاف: «آمل ألا يتكرر ذلك. إنه لاعب في فريقنا. منذ توليت المسؤولية وهو يتوق بشدة للانضمام إلى المجموعة. لم يرتكب أي خطأ منذ توليت المسؤولية».

وأضاف: «لا يمكنني الحكم عليه إلا بناءً على ما أراه وما عشته معه، وهو على أعلى مستوى ويمكنه حقاً مساعدتنا في الفوز بالمباريات».

وتابع: «كما قلت، إنه جزء من فريقنا، وسنحمي فريقنا. إنه يستحق أن يكون معنا».

وأكد توخيل أنه غير قلق من أن يبتعد وايت عن الفريق إذا استمرت ردود الفعل السلبية.

وقال: «لا أعتقد ذلك. لا أريد أن أضخم الأمر أكثر من اللازم».

وأضاف: «لقد بدا لي دائماً ملتزماً ومتفانياً ومتحمساً للانضمام إلى المعسكر وأن أستدعيه. لا يوجد سبب للشك في التزامه أو شغفه».

وتابع: «لقد تغلب على صيحات الاستهجان في المرة الماضية، ولم أسمعها هذه المرة».