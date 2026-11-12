تصفيات أفريقيا 2027: إصابة العيناوي تبعده عن مباراتي المغرب أمام النيجر

ماتيراتزي يهاجم زيدان: هو من يرفض المصالحة... لا يفخر بالنطحة ولا يشعر بالندم عليها

أعاد المدافع الإيطالي السابق ماركو ماتيراتزي فتح ملف خلافه التاريخي مع النجم الفرنسي زين الدين زيدان، بعد عشرين عاماً من حادثة النطحة الشهيرة في نهائي كأس العالم 2006، مؤكداً أن مدرب المنتخب الفرنسي الحالي هو من يرفض إنهاء الخلاف بينهما، رغم محاولته السابقة طي الصفحة.

وجاءت تصريحات ماتيراتزي رداً على حديث زيدان الأخير خلال مؤتمر صحافي، حين أكد أنه لا يفخر بنطحته للمدافع الإيطالي، لكنه في الوقت نفسه لا يشعر بالندم عليها، وهو موقف أثار استغراب ماتيراتزي الذي اعتبر أن كلام الفرنسي ينطوي على تناقض واضح.

وبحسب صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، قال ماتيراتزي إن زيدان كان يستطيع إنهاء الجدل منذ سنوات لو اعترف بخطئه واعتذر، مع توضيح أنه تعرض للاستفزاز، مضيفاً: «لو كنت مكانه لقلت إنني أخطأت، لكنني تعرضت للاستفزاز، وأترك للآخرين الحكم على ما حدث، وأنا أعتذر». وأشار إلى أن هذا الموقف كان سيجعل زيدان يظهر بصورة أفضل، وينهي القضية التي لا تزال تلاحقهما بعد عقدين من الزمن.

وأوضح ماتيراتزي أن ما حدث خلال المباراة لم يكن يستدعي كل هذا الجدل، مشيراً إلى أن محاولات المدافعين عرقلة حركة المهاجمين أو منعهم من القفز تُعد من التصرفات الشائعة في كرة القدم. وأضاف أنه لو كان مدرباً، لما انتقد مدافعاً يستخدم ذكاءه لمنع منافسه من الوصول إلى الكرة.

وتطرق إلى خطورة الحادثة، مستحضراً وفاة حارس المرمى خيسوس دي ميغيل إثر واقعة خلال إحدى المباريات، مؤكداً أن تلك الحادثة جعلته يشعر بالامتنان لعدم تعرضه لإصابة خطيرة نتيجة نطحة زيدان. وتساءل عما كان يمكن أن يحدث لو أسفرت الواقعة عن عواقب مأساوية، خصوصاً أن وفاة الحارس أثارت نقاشاً حول المسؤولية الجنائية عن التدخلات داخل الملعب.

وكشف المدافع الإيطالي السابق عن لقاء جمعه بزيدان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، داخل فندق ميليا في ميلانو، عشية مواجهة ميلان وريال مدريد، موضحاً أنه كان يغادر الفندق بعدما التقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عندما شاهد زيدان يركن سيارته في الجهة الخلفية.

وقال إن زيدان بدا متردداً عند رؤيته، وحاول الابتعاد، لكنه اقترب منه وصافحه، قائلاً إنه سعيد بلقائهما بعيداً عن أعين الناس. وأضاف أن الفرنسي رد عليه بأن ما حدث أصبح من الماضي، قبل أن يعود لاحقاً وينكر طبيعة اللقاء، مدعياً أنه ظن ماتيراتزي أحد المشجعين.

واعتبر ماتيراتزي أن تلك الواقعة كانت فرصة حقيقية لإنهاء الخلاف بصورة نهائية، لكنه أعرب عن أسفه لتراجع زيدان عن موقفه، مرجحاً أن تكون النهاية المثيرة لمسيرته الدولية قد جعلت الاعتراف بالمصالحة أمراً صعباً بالنسبة إليه.

وشدد على أنه لم يرفض يوماً التصالح مع زيدان، مضيفاً أن حادثة نهائي مونديال 2006 لم تكن أول استفزاز يصدر عنه، كما لم تكن أول نطحة يوجهها النجم الفرنسي خلال مسيرته، معتبراً أن هذه النقطة لم تحظ بالاهتمام الكافي عند تناول الواقعة.

ورغم الخلاف بينهما، أشاد ماتيراتزي بقدرات زيدان التدريبية، مؤكداً أنه يمتلك شخصية قادرة على التعامل مع كبار النجوم وإدارة غرف الملابس، مستفيداً من خبرته الطويلة في الملاعب. وأشار إلى أن نجاحه مع ريال مدريد جاء نتيجة فهمه لطبيعة اللاعبين الكبار، وقدرته على بناء علاقة قائمة على الثقة والتفاهم.

واستشهد بأسماء مثل كريستيانو رونالدو وغاريث بيل ومارسيلو ولوكا مودريتش، معتبراً أن المدرب الذكي لا يحاول تعليم هؤلاء النجوم المهارات التي يتقنونها، بل يضع خبرته في خدمة المجموعة ويوفر الظروف المناسبة لتحقيق الانتصارات.

ورأى ماتيراتزي أن زيدان انتظر فرصة قيادة المنتخب الفرنسي بعد رحيله عن ريال مدريد، لإدراكه حجم المواهب التي يمتلكها المنتخب، واصفاً فرنسا بأنها من أكثر المنتخبات ثراءً بالخيارات الفنية، وربما الوحيدة القادرة على منافسة إسبانيا وإحراجها.

وأشاد خصوصاً بمهاجم إنتر ميلان ماركوس تورام، معتبراً أنه أفضل لاعب في الدوري الإيطالي حالياً بفضل المستويات التي يقدمها، وأن استدعاءه إلى المنتخب الفرنسي كان أمراً لا يمكن تجاهله، لولا الإصابة التي أبعدته عن المشاركة.

كما أبدى إعجابه بالمهاجم الإيطالي الشاب بيو إسبوزيتو، مشيراً إلى أن مواجهة محتملة بينه وبين تورام على ملعب سان سيرو كانت ستشكل اختباراً مثيراً للاعبين، في ظل تألقهما مع ناديهما.

وعن المواجهة بين إيطاليا وفرنسا، أقر ماتيراتزي بتفوق المنتخب الفرنسي من حيث جودة الأسماء والخبرة الجماعية، مستشهداً ببرادلي باركولا وديزيريه دويه ومايكل أوليسيه وأدريان رابيو، لكنه شدد على أن المنتخب الإيطالي يتمتع بقدرة خاصة على الظهور بمستوى مرتفع في المباريات الكبرى.

وأثنى على العمل الذي يقوم به روبرتو مانشيني مع المنتخب الإيطالي، خصوصاً اعتماده على اللاعبين الشباب في مرحلة إعادة البناء، معتبراً أن تجديد دماء المنتخب كان الخيار الوحيد المتاح، وأن المواهب الجديدة بدأت تثبت قدرتها على المنافسة، رغم حاجتها إلى الوقت لاكتساب المزيد من الخبرة.

وأكد أن بيو إسبوزيتو بات قادراً على تحمل مسؤولية قيادة هجوم المنتخب الإيطالي، بعدما أثبت فاعليته التهديفية مع إنتر ميلان والمنتخب، مشيراً إلى أن التذبذب في المستوى يبقى أمراً طبيعياً بالنسبة إلى اللاعبين الشباب.

واختتم ماتيراتزي حديثه بالإشادة بعدد من المواهب الصاعدة، ومن بينها ديوف وسيسيه، معتبراً أن الأخير يمتلك إمكانات فنية تسمح له باللعب في مختلف المراكز الهجومية وحتى في وسط الملعب.

وبعد عشرين عاماً على واحدة من أشهر الحوادث في تاريخ نهائيات كأس العالم، لا يزال الخلاف بين ماتيراتزي وزيدان حاضراً في النقاشات الكروية، وسط تأكيد المدافع الإيطالي السابق أن باب المصالحة من جانبه لم يُغلق يوماً.