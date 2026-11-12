مانشيني: طالبتم بالوجوه الشابة... ها هم أمامكم

دافع روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، عن قراره الاعتماد على اللاعبين الشباب خلال المرحلة الحالية، مؤكداً أن تجديد صفوف المنتخب يتطلب منح المواهب الصاعدة فرصاً حقيقية للمشاركة، وذلك عشية مواجهة فرنسا، الخميس، على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وقال مانشيني، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الأربعاء: «الجميع كان يطالب بوجود الشباب في المنتخب، والجميع يشتكي من أنهم لا يلعبون أبداً. لكن إذا لم يحصلوا على الفرصة، فمن الصعب أن يتطوروا. أعتقد أن هذا التوجه مناسب لمرحلة إعادة البناء، وسأواصل دعمه».

وأضاف: «للأسف لا أملك الحل السحري. علينا استدعاء هؤلاء اللاعبين للتعرف إليهم عن قرب وتقييم إمكاناتهم، ومعرفة ما إذا كانوا يستطيعون مساعدتنا مستقبلاً. هدفنا تطويرهم، وبعد ذلك سنرى ما إذا كنا بحاجة إلى لاعبين أكثر خبرة».

ويدخل المنتخب الإيطالي المواجهة برصيد سبع نقاط، محتفظاً بفرصه في بلوغ الدور ربع النهائي، قبل آخر مباراتين في المجموعة.

وأوضح مانشيني: «نبحث عن تأكيد ما قدمناه وتحسين مستوانا. لدينا سبع نقاط ومباراتان متبقيتان، ولا تزال فرصة التأهل قائمة. في بداية المشوار، بدا من الصعب تصور وصولنا إلى الجولة الأخيرة ونحن ننافس على التأهل، لكننا نجحنا في ذلك».

وأبدى المدرب الإيطالي رضاه عن أداء فريقه في التعادل السابق أمام فرنسا في باريس، معتبراً أن المنتخب أظهر تطوراً في التنظيم الدفاعي والتماسك الجماعي، لكنه شدد على ضرورة مواصلة التحسن.

وقال: «قدمنا مباراة جيدة دفاعياً في الذهاب، وأنقذنا جيجيو دوناروما في بعض المواقف، لكن هناك جوانب يمكن تطويرها. نأمل أن نقدم مباراة جيدة أخرى».

وعن غياب كيليان مبابي وماركوس تورام عن المنتخب الفرنسي، مازح مانشيني الصحافيين قائلاً: «إذا أصيب أوليسي بنزلة برد أيضاً، فسيكون ذلك جيداً بالنسبة إلينا. وأنصح مبابي بألا يخاطر بنفسه وأن يحافظ على جاهزيته لمباريات ريال مدريد».

ثم استدرك: «بعيداً عن المزاح، فرنسا تملك من القوة ما يسمح لها بتعويض أي غائب بلاعبين يتمتعون بجودة عالية. لا أعرف ما إذا كانت الغيابات تصب في مصلحتنا، ولا يشغلني ذلك كثيراً. أفضل التركيز على تطور فريقي».

وأكد مانشيني أن مواجهة منتخب بحجم فرنسا تمثل أحد أجمل تحديات كرة القدم، مضيفاً: «مواجهة منافسين أقوياء تمنح اللعبة قيمتها. سنخوض المباراة من أجل الفوز».

وفي شأن التشكيلة الأساسية، كشف المدرب الإيطالي أنه لا يزال يفاضل بين بعض الخيارات الهجومية، قائلاً: «لدي بعض الشكوك بشأن خط الهجوم، وسأحسمها يوم المباراة».

كما دافع مانشيني عن الحارس جيانلويجي دوناروما، الذي تعرض في زياراته السابقة إلى سان سيرو لصافرات استهجان بسبب رحيله عن ميلان.

وقال: «من حق الجماهير أن تطلق صافرات الاستهجان، لكن جيجيو حارس مرمى كبير وشخص استثنائي، ولا يستحق التعرض لذلك بسبب أحداث وقعت قبل سنوات طويلة. آمل أن نسمع التصفيق هذه المرة، ليس له وحده، بل للمنتخب بأكمله».

وأضاف أن الأداء داخل الملعب سيكون الوسيلة الأفضل لتحفيز الجماهير، مشيراً إلى أن حضور نحو 60 ألف متفرج سيمنح اللاعبين دفعة إضافية.

وعن باريلا وديماركو وسيسيه، الذين اعتادوا اللعب على أرضية سان سيرو، أكد مانشيني أن معرفتهم بالملعب لا تمنحهم أفضلية تلقائية في اختياراته، موضحاً أنه يحدد تشكيلته وفق احتياجات المباراة.

وأشاد بمستويات باريلا وسيسيه مع نادييهما، مؤكداً أن ديماركو وباليسترا قادران على التأقلم مع الدفاع الرباعي، نظراً إلى خبرتهما السابقة في هذا التنظيم.

من جانبه، أكد ريكاردو كالافيوري، مدافع آرسنال، أن المنتخب الإيطالي يمتلك دوافع كبيرة لمواجهة فرنسا، رغم استمرار مرحلة إعادة البناء.

وقال اللاعب البالغ 24 عاماً: «مع وجود هذا العدد من اللاعبين الشباب، بدأت أشعر بأنني أكبر سناً. لكن من المبكر وصفي بالقائد. أحاول قيادة الفريق بأفعالي داخل الملعب أكثر من الكلمات».

وعن مواجهة الفرنسي مايكل أوليسي، قال: «إنه اختبار مهم بالنسبة إليّ. مواجهة اللاعبين الكبار بقميص المنتخب أمر مثير دائماً. أوليسي من اللاعبين الذين يصعب دراستهم، لأنهم يستطيعون ابتكار شيء جديد باستمرار».

وختم كالافيوري: «نتوقع مباراة معقدة للغاية أمام منتخب يملك حلولاً هجومية عديدة. نحن في بداية الطريق، لكن دوافعنا كبيرة، وسنحتاج إلى العقل والقلب معاً. أنا واثق بأن امتلاء الملعب بالجماهير سيساعدنا».