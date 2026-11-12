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الرياضة رياضة عالمية

مانشيني: طالبتم بالوجوه الشابة... ها هم أمامكم

مدرب إيطاليا يدافع عن دوناروما... ومواجهة فرنسا اختبار مهم لمشروع التجديد

روبرتو مانشيني (أ.ف.ب)
روبرتو مانشيني (أ.ف.ب)
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مانشيني: طالبتم بالوجوه الشابة... ها هم أمامكم

روبرتو مانشيني (أ.ف.ب)
روبرتو مانشيني (أ.ف.ب)

دافع روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، عن قراره الاعتماد على اللاعبين الشباب خلال المرحلة الحالية، مؤكداً أن تجديد صفوف المنتخب يتطلب منح المواهب الصاعدة فرصاً حقيقية للمشاركة، وذلك عشية مواجهة فرنسا، الخميس، على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وقال مانشيني، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الأربعاء: «الجميع كان يطالب بوجود الشباب في المنتخب، والجميع يشتكي من أنهم لا يلعبون أبداً. لكن إذا لم يحصلوا على الفرصة، فمن الصعب أن يتطوروا. أعتقد أن هذا التوجه مناسب لمرحلة إعادة البناء، وسأواصل دعمه».

وأضاف: «للأسف لا أملك الحل السحري. علينا استدعاء هؤلاء اللاعبين للتعرف إليهم عن قرب وتقييم إمكاناتهم، ومعرفة ما إذا كانوا يستطيعون مساعدتنا مستقبلاً. هدفنا تطويرهم، وبعد ذلك سنرى ما إذا كنا بحاجة إلى لاعبين أكثر خبرة».

ويدخل المنتخب الإيطالي المواجهة برصيد سبع نقاط، محتفظاً بفرصه في بلوغ الدور ربع النهائي، قبل آخر مباراتين في المجموعة.

وأوضح مانشيني: «نبحث عن تأكيد ما قدمناه وتحسين مستوانا. لدينا سبع نقاط ومباراتان متبقيتان، ولا تزال فرصة التأهل قائمة. في بداية المشوار، بدا من الصعب تصور وصولنا إلى الجولة الأخيرة ونحن ننافس على التأهل، لكننا نجحنا في ذلك».

وأبدى المدرب الإيطالي رضاه عن أداء فريقه في التعادل السابق أمام فرنسا في باريس، معتبراً أن المنتخب أظهر تطوراً في التنظيم الدفاعي والتماسك الجماعي، لكنه شدد على ضرورة مواصلة التحسن.

وقال: «قدمنا مباراة جيدة دفاعياً في الذهاب، وأنقذنا جيجيو دوناروما في بعض المواقف، لكن هناك جوانب يمكن تطويرها. نأمل أن نقدم مباراة جيدة أخرى».

وعن غياب كيليان مبابي وماركوس تورام عن المنتخب الفرنسي، مازح مانشيني الصحافيين قائلاً: «إذا أصيب أوليسي بنزلة برد أيضاً، فسيكون ذلك جيداً بالنسبة إلينا. وأنصح مبابي بألا يخاطر بنفسه وأن يحافظ على جاهزيته لمباريات ريال مدريد».

ثم استدرك: «بعيداً عن المزاح، فرنسا تملك من القوة ما يسمح لها بتعويض أي غائب بلاعبين يتمتعون بجودة عالية. لا أعرف ما إذا كانت الغيابات تصب في مصلحتنا، ولا يشغلني ذلك كثيراً. أفضل التركيز على تطور فريقي».

وأكد مانشيني أن مواجهة منتخب بحجم فرنسا تمثل أحد أجمل تحديات كرة القدم، مضيفاً: «مواجهة منافسين أقوياء تمنح اللعبة قيمتها. سنخوض المباراة من أجل الفوز».

وفي شأن التشكيلة الأساسية، كشف المدرب الإيطالي أنه لا يزال يفاضل بين بعض الخيارات الهجومية، قائلاً: «لدي بعض الشكوك بشأن خط الهجوم، وسأحسمها يوم المباراة».

كما دافع مانشيني عن الحارس جيانلويجي دوناروما، الذي تعرض في زياراته السابقة إلى سان سيرو لصافرات استهجان بسبب رحيله عن ميلان.

وقال: «من حق الجماهير أن تطلق صافرات الاستهجان، لكن جيجيو حارس مرمى كبير وشخص استثنائي، ولا يستحق التعرض لذلك بسبب أحداث وقعت قبل سنوات طويلة. آمل أن نسمع التصفيق هذه المرة، ليس له وحده، بل للمنتخب بأكمله».

وأضاف أن الأداء داخل الملعب سيكون الوسيلة الأفضل لتحفيز الجماهير، مشيراً إلى أن حضور نحو 60 ألف متفرج سيمنح اللاعبين دفعة إضافية.

وعن باريلا وديماركو وسيسيه، الذين اعتادوا اللعب على أرضية سان سيرو، أكد مانشيني أن معرفتهم بالملعب لا تمنحهم أفضلية تلقائية في اختياراته، موضحاً أنه يحدد تشكيلته وفق احتياجات المباراة.

وأشاد بمستويات باريلا وسيسيه مع نادييهما، مؤكداً أن ديماركو وباليسترا قادران على التأقلم مع الدفاع الرباعي، نظراً إلى خبرتهما السابقة في هذا التنظيم.

من جانبه، أكد ريكاردو كالافيوري، مدافع آرسنال، أن المنتخب الإيطالي يمتلك دوافع كبيرة لمواجهة فرنسا، رغم استمرار مرحلة إعادة البناء.

وقال اللاعب البالغ 24 عاماً: «مع وجود هذا العدد من اللاعبين الشباب، بدأت أشعر بأنني أكبر سناً. لكن من المبكر وصفي بالقائد. أحاول قيادة الفريق بأفعالي داخل الملعب أكثر من الكلمات».

وعن مواجهة الفرنسي مايكل أوليسي، قال: «إنه اختبار مهم بالنسبة إليّ. مواجهة اللاعبين الكبار بقميص المنتخب أمر مثير دائماً. أوليسي من اللاعبين الذين يصعب دراستهم، لأنهم يستطيعون ابتكار شيء جديد باستمرار».

وختم كالافيوري: «نتوقع مباراة معقدة للغاية أمام منتخب يملك حلولاً هجومية عديدة. نحن في بداية الطريق، لكن دوافعنا كبيرة، وسنحتاج إلى العقل والقلب معاً. أنا واثق بأن امتلاء الملعب بالجماهير سيساعدنا».

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فورمولا إي تعدّل موعد سباق جدة إلى 16 و17 أبريل المقبل

أعلنت فورمولا إي تعديل موعد سباق «جدة إي بري» ضمن روزنامة بطولة العالم (فورمولا إي)
أعلنت فورمولا إي تعديل موعد سباق «جدة إي بري» ضمن روزنامة بطولة العالم (فورمولا إي)

أعلنت فورمولا إي، الخميس، تعديل موعد سباق «جدة إي بري» ضمن روزنامة بطولة العالم للفورمولا إي لموسم 2026–2027، ليُقام يومي 16 و17 أبريل (نيسان) 2027، مع الإبقاء على نظام الجولة المزدوجة.

وجاء القرار بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والاتحاد الدولي للسيارات، عقب تصويت إلكتروني أجراه المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي، بهدف ضمان انتظام الترتيبات اللوجستية والتشغيلية المرتبطة بإقامة السباقات.

وأكدت فورمولا إي أن التعديل لن يؤثر في العدد الإجمالي لسباقات البطولة خلال الموسم، كما سيبقى سباق جدة مكوناً من جولتين وفق النظام المعتمد.

وشمل تحديث الروزنامة تقديم موعد سباق «سانيا إي بري» في الصين لمدة أسبوعين، ليُقام في 3 أبريل 2027.

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الرياضة رياضة عالمية

مانشيني يستبعد 8 لاعبين من قائمة إيطاليا لمواجهة فرنسا

مانشيني (د.ب.أ)
مانشيني (د.ب.أ)
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مانشيني يستبعد 8 لاعبين من قائمة إيطاليا لمواجهة فرنسا

مانشيني (د.ب.أ)
مانشيني (د.ب.أ)

أعلن روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، الخميس، القائمة النهائية المكونة من 23 لاعباً لمواجهة فرنسا، بقيادة زين الدين زيدان، مساء اليوم، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ووفق صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، شهدت القائمة وجود كوليوشو وفيرغارا، في حين قرر مانشيني استبعاد 8 لاعبين من قائمة المباراة، هم: غاتي وبالما وأهانور وبيزيلي وسيسيه وليبيرالي وكاسانو ولونتاني، على أن يتابعوا المواجهة من المدرَّجات.

ووزّع مانشيني اختياراته على 3 حراس مرمى، و7 مدافعين، و8 لاعبي وسط، و5 مهاجمين، في إطار سعيه لتوفير خيارات متعددة في مختلف خطوط الفريق أمام المنتخب الفرنسي.

وبلغ متوسط أعمار اللاعبين المختارين 24.7 عام، في مؤشر على استمرار توجه مانشيني نحو الاعتماد على العناصر الشابة، ضمن مشروع إعادة بناء المنتخب الإيطالي.

تأتي المواجهة أمام فرنسا في مرحلةٍ يسعى خلالها المنتخب الإيطالي لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعدما جمع 7 نقاط قبل آخِر جولتين من دور المجموعات.

وكان مانشيني قد أكد، في المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة، تمسكه بمنح اللاعبين الشباب فرصاً للمشاركة، مشيراً إلى أن المنتخب يحتاج إلى اختبار قدراتهم وتطوير خبراتهم الدولية، مع الاحتفاظ بإمكانية الاستعانة بعناصر أكثر خبرة في المراحل المقبلة.

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ماتيراتزي يهاجم زيدان: هو من يرفض المصالحة... لا يفخر بالنطحة ولا يشعر بالندم عليها

الإيطالي ماركو ماتيراتزي يسقط أرضاً بعد تلقيه نطحة من الفرنسي زين الدين زيدان خلال نهائي كأس العالم 2006 في برلين (رويترز)
الإيطالي ماركو ماتيراتزي يسقط أرضاً بعد تلقيه نطحة من الفرنسي زين الدين زيدان خلال نهائي كأس العالم 2006 في برلين (رويترز)
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ماتيراتزي يهاجم زيدان: هو من يرفض المصالحة... لا يفخر بالنطحة ولا يشعر بالندم عليها

الإيطالي ماركو ماتيراتزي يسقط أرضاً بعد تلقيه نطحة من الفرنسي زين الدين زيدان خلال نهائي كأس العالم 2006 في برلين (رويترز)
الإيطالي ماركو ماتيراتزي يسقط أرضاً بعد تلقيه نطحة من الفرنسي زين الدين زيدان خلال نهائي كأس العالم 2006 في برلين (رويترز)

أعاد المدافع الإيطالي السابق ماركو ماتيراتزي فتح ملف خلافه التاريخي مع النجم الفرنسي زين الدين زيدان، بعد عشرين عاماً من حادثة النطحة الشهيرة في نهائي كأس العالم 2006، مؤكداً أن مدرب المنتخب الفرنسي الحالي هو من يرفض إنهاء الخلاف بينهما، رغم محاولته السابقة طي الصفحة.

وجاءت تصريحات ماتيراتزي رداً على حديث زيدان الأخير خلال مؤتمر صحافي، حين أكد أنه لا يفخر بنطحته للمدافع الإيطالي، لكنه في الوقت نفسه لا يشعر بالندم عليها، وهو موقف أثار استغراب ماتيراتزي الذي اعتبر أن كلام الفرنسي ينطوي على تناقض واضح.

وبحسب صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، قال ماتيراتزي إن زيدان كان يستطيع إنهاء الجدل منذ سنوات لو اعترف بخطئه واعتذر، مع توضيح أنه تعرض للاستفزاز، مضيفاً: «لو كنت مكانه لقلت إنني أخطأت، لكنني تعرضت للاستفزاز، وأترك للآخرين الحكم على ما حدث، وأنا أعتذر». وأشار إلى أن هذا الموقف كان سيجعل زيدان يظهر بصورة أفضل، وينهي القضية التي لا تزال تلاحقهما بعد عقدين من الزمن.

وأوضح ماتيراتزي أن ما حدث خلال المباراة لم يكن يستدعي كل هذا الجدل، مشيراً إلى أن محاولات المدافعين عرقلة حركة المهاجمين أو منعهم من القفز تُعد من التصرفات الشائعة في كرة القدم. وأضاف أنه لو كان مدرباً، لما انتقد مدافعاً يستخدم ذكاءه لمنع منافسه من الوصول إلى الكرة.

وتطرق إلى خطورة الحادثة، مستحضراً وفاة حارس المرمى خيسوس دي ميغيل إثر واقعة خلال إحدى المباريات، مؤكداً أن تلك الحادثة جعلته يشعر بالامتنان لعدم تعرضه لإصابة خطيرة نتيجة نطحة زيدان. وتساءل عما كان يمكن أن يحدث لو أسفرت الواقعة عن عواقب مأساوية، خصوصاً أن وفاة الحارس أثارت نقاشاً حول المسؤولية الجنائية عن التدخلات داخل الملعب.

وكشف المدافع الإيطالي السابق عن لقاء جمعه بزيدان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، داخل فندق ميليا في ميلانو، عشية مواجهة ميلان وريال مدريد، موضحاً أنه كان يغادر الفندق بعدما التقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عندما شاهد زيدان يركن سيارته في الجهة الخلفية.

وقال إن زيدان بدا متردداً عند رؤيته، وحاول الابتعاد، لكنه اقترب منه وصافحه، قائلاً إنه سعيد بلقائهما بعيداً عن أعين الناس. وأضاف أن الفرنسي رد عليه بأن ما حدث أصبح من الماضي، قبل أن يعود لاحقاً وينكر طبيعة اللقاء، مدعياً أنه ظن ماتيراتزي أحد المشجعين.

واعتبر ماتيراتزي أن تلك الواقعة كانت فرصة حقيقية لإنهاء الخلاف بصورة نهائية، لكنه أعرب عن أسفه لتراجع زيدان عن موقفه، مرجحاً أن تكون النهاية المثيرة لمسيرته الدولية قد جعلت الاعتراف بالمصالحة أمراً صعباً بالنسبة إليه.

وشدد على أنه لم يرفض يوماً التصالح مع زيدان، مضيفاً أن حادثة نهائي مونديال 2006 لم تكن أول استفزاز يصدر عنه، كما لم تكن أول نطحة يوجهها النجم الفرنسي خلال مسيرته، معتبراً أن هذه النقطة لم تحظ بالاهتمام الكافي عند تناول الواقعة.

ورغم الخلاف بينهما، أشاد ماتيراتزي بقدرات زيدان التدريبية، مؤكداً أنه يمتلك شخصية قادرة على التعامل مع كبار النجوم وإدارة غرف الملابس، مستفيداً من خبرته الطويلة في الملاعب. وأشار إلى أن نجاحه مع ريال مدريد جاء نتيجة فهمه لطبيعة اللاعبين الكبار، وقدرته على بناء علاقة قائمة على الثقة والتفاهم.

واستشهد بأسماء مثل كريستيانو رونالدو وغاريث بيل ومارسيلو ولوكا مودريتش، معتبراً أن المدرب الذكي لا يحاول تعليم هؤلاء النجوم المهارات التي يتقنونها، بل يضع خبرته في خدمة المجموعة ويوفر الظروف المناسبة لتحقيق الانتصارات.

ورأى ماتيراتزي أن زيدان انتظر فرصة قيادة المنتخب الفرنسي بعد رحيله عن ريال مدريد، لإدراكه حجم المواهب التي يمتلكها المنتخب، واصفاً فرنسا بأنها من أكثر المنتخبات ثراءً بالخيارات الفنية، وربما الوحيدة القادرة على منافسة إسبانيا وإحراجها.

وأشاد خصوصاً بمهاجم إنتر ميلان ماركوس تورام، معتبراً أنه أفضل لاعب في الدوري الإيطالي حالياً بفضل المستويات التي يقدمها، وأن استدعاءه إلى المنتخب الفرنسي كان أمراً لا يمكن تجاهله، لولا الإصابة التي أبعدته عن المشاركة.

كما أبدى إعجابه بالمهاجم الإيطالي الشاب بيو إسبوزيتو، مشيراً إلى أن مواجهة محتملة بينه وبين تورام على ملعب سان سيرو كانت ستشكل اختباراً مثيراً للاعبين، في ظل تألقهما مع ناديهما.

وعن المواجهة بين إيطاليا وفرنسا، أقر ماتيراتزي بتفوق المنتخب الفرنسي من حيث جودة الأسماء والخبرة الجماعية، مستشهداً ببرادلي باركولا وديزيريه دويه ومايكل أوليسيه وأدريان رابيو، لكنه شدد على أن المنتخب الإيطالي يتمتع بقدرة خاصة على الظهور بمستوى مرتفع في المباريات الكبرى.

وأثنى على العمل الذي يقوم به روبرتو مانشيني مع المنتخب الإيطالي، خصوصاً اعتماده على اللاعبين الشباب في مرحلة إعادة البناء، معتبراً أن تجديد دماء المنتخب كان الخيار الوحيد المتاح، وأن المواهب الجديدة بدأت تثبت قدرتها على المنافسة، رغم حاجتها إلى الوقت لاكتساب المزيد من الخبرة.

وأكد أن بيو إسبوزيتو بات قادراً على تحمل مسؤولية قيادة هجوم المنتخب الإيطالي، بعدما أثبت فاعليته التهديفية مع إنتر ميلان والمنتخب، مشيراً إلى أن التذبذب في المستوى يبقى أمراً طبيعياً بالنسبة إلى اللاعبين الشباب.

واختتم ماتيراتزي حديثه بالإشادة بعدد من المواهب الصاعدة، ومن بينها ديوف وسيسيه، معتبراً أن الأخير يمتلك إمكانات فنية تسمح له باللعب في مختلف المراكز الهجومية وحتى في وسط الملعب.

وبعد عشرين عاماً على واحدة من أشهر الحوادث في تاريخ نهائيات كأس العالم، لا يزال الخلاف بين ماتيراتزي وزيدان حاضراً في النقاشات الكروية، وسط تأكيد المدافع الإيطالي السابق أن باب المصالحة من جانبه لم يُغلق يوماً.

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