الصين تنقل توصيل الطعام إلى السماء

في مدينة شنتشن الصينية لم تعد طلبات الطعام والقهوة تصل إلى المتنزهات والمناطق السياحية عبر الدراجات النارية وحدها، بل أصبحت الطائرات المسيّرة جزءاً من مشهد الحياة اليومية، في تجربة تعكس تسارع الصين نحو تطوير ما يُعرف بـ«اقتصاد الارتفاعات المنخفضة».

وتكتسب هذه التجربة أهمية خاصة مع استعداد المدينة، التي تعد أحد أبرز مراكز التكنولوجيا الصينية، لاستضافة قادة العالم خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأسبوع المقبل.

وفي المناطق السياحية المزدحمة تتردد أصوات الطائرات المسيّرة وهي تعبر السماء محملة بوجبات الطعام والقهوة وشاي الحليب، لتصل إلى نقاط تسليم مخصصة يستطيع الزوار طلب المنتجات إليها عبر مسح رموز الاستجابة السريعة (QR).

وتعكس هذه الخدمة تحولاً تدريجياً في قطاع الخدمات اللوجستية؛ إذ تسعى الشركات الصينية إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتقليل الاعتماد على وسائل التوصيل التقليدية، خصوصاً في المواقع التي يصعب الوصول إليها.

وقال السائح الماليزي ليو كي هو، الذي شاهد الخدمة في شنتشن، إن التجربة تبدو جديدة ومثيرة للاهتمام، موضحاً أنه لم يشاهد في بلاده طائرات مسيّرة تُستخدم لتوصيل الطعام أو شاي الحليب.

قطاع يتوسع بدعم حكومي

برزت الصين بوصفها إحدى أكثر الأسواق تقدماً في الاستخدام التجاري للطائرات المسيّرة، مستفيدة من قاعدة صناعية واسعة، ودعم حكومي لتطوير «اقتصاد الارتفاعات المنخفضة»، وانتشار شبكات التوصيل الجوي.

ويشير هذا المفهوم إلى الأنشطة الاقتصادية التي تُنفذ في المجال الجوي على ارتفاعات تصل إلى نحو ألف متر، بما يشمل خدمات النقل والتوصيل باستخدام الطائرات المسيّرة.

وتكشف البيانات الرسمية حجم التوسع السريع في القطاع؛ إذ أعلنت سلطات الطيران المدني الصينية تسجيل 3.29 مليون طائرة مسيّرة بنهاية عام 2025.

كما ارتفع إجمالي ساعات طيران الطائرات المسيّرة خلال العام نفسه بنحو 70 في المائة، ليصل إلى 45.3 مليون ساعة، في مؤشر إلى تسارع استخدامها في الأنشطة المختلفة.

ولا يقتصر هذا التطور على تصنيع الطائرات، بل يمتد إلى بناء منظومة تشغيل تشمل شبكات التوصيل وإدارة الرحلات ونقاط الاستلام.

وتسعى الصين من خلال هذا القطاع إلى توسيع الاستخدامات التجارية للتكنولوجيا، وتحويل الابتكار الصناعي إلى خدمات يومية يمكن للمستهلكين الاستفادة منها مباشرة.

«ميتوان» تقود انتشار التوصيل الجوي

تعد شركة «ميتوان»، المتخصصة في خدمات توصيل الطعام، من أبرز الشركات التي وسّعت استخدام الطائرات المسيّرة في الصين. وأنشأت الشركة ومشغلون آخرون مسارات منتظمة نفذت مئات الآلاف من عمليات التوصيل في مدن رئيسية، بينها بكين وشنغهاي وشنتشن، ووصلت الخدمات حتى إلى مناطق بالقرب من سور الصين العظيم.

ويُعد هذا المستوى من التشغيل التجاري نادراً نسبياً في كثير من الأسواق العالمية؛ إذ لا تزال خدمات التوصيل بالطائرات المسيّرة محدودة النطاق. وتبرز أهمية الخدمة في المتنزهات والمناطق السياحية الواسعة، التي قد يجد سائقو التوصيل التقليديون صعوبة في تحديد مواقع العملاء داخلها.

وقالت السائحة الصينية تشين بي، البالغة من العمر 40 عاماً، إن استخدام الطائرات المسيّرة يبدو ضرورياً في مثل هذه المواقع؛ نظراً إلى صعوبة وصول سائقي التوصيل إلى الزوار.

وأضافت أن الخدمة تناسب أيضاً فترات الحرارة الشديدة التي تشهدها الصين، معتبرة أن استخدام الآلات في هذه الظروف يوفر حلاً عملياً.

ومن الناحية التجارية، تتيح هذه التطبيقات للشركات اختبار نماذج جديدة للتوصيل، لكنها تتطلب في الوقت نفسه استثمارات في البنية التحتية والتشغيل والامتثال للقواعد التنظيمية.

قمة «أبيك» توقف الخدمة مؤقتاً

رغم انتشار الطائرات المسيّرة في شنتشن، فإن الاستعدادات الأمنية والتنظيمية لاستضافة قمة «أبيك» فرضت توقفاً مؤقتاً على خدمات التوصيل الجوي في المدينة.

وأعلنت «ميتوان» تعليق عمليات التوصيل بالطائرات المسيّرة في شنتشن لمدة عشرة أيام اعتباراً من 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، بناءً على طلب الجهات التنظيمية. ولم تحدد الشركة موعداً لاستئناف الخدمة، في حين أكدت أن مسارات التوصيل في المدن الصينية الأخرى لم تتأثر بالقرار.

ويسلط التعليق المؤقت الضوء على أحد التحديات الرئيسية أمام توسع «اقتصاد الارتفاعات المنخفضة»، وهو ضرورة الموازنة بين الاستخدام التجاري للمجال الجوي ومتطلبات السلامة والأمن؛ فمع زيادة أعداد الطائرات والرحلات، تصبح إدارة المجال الجوي وتنظيم حركة التشغيل عوامل أساسية لضمان استدامة القطاع.

وتقدم تجربة شنتشن نموذجاً للتحول الذي تشهده الخدمات اللوجستية الصينية، من الاعتماد الكامل على وسائل النقل الأرضية إلى دمج الحلول الجوية في عمليات التوصيل اليومية. وبينما تواصل الشركات توسيع شبكاتها، سيعتمد نمو القطاع على قدرتها على تحقيق الجدوى الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، والتكيّف مع المتطلبات التنظيمية.

ومع تسجيل ملايين الطائرات المسيّرة وارتفاع ساعات تشغيلها، يبدو أن «اقتصاد الارتفاعات المنخفضة» يتحول تدريجياً من تجربة تكنولوجية إلى نشاط تجاري متنامٍ، قد يعيد تشكيل مستقبل خدمات التوصيل داخل الصين وخارجها.