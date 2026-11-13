عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
الاقتصاد

الصين تنقل توصيل الطعام إلى السماء

3.29 مليون مسيّرة مسجلة تعكس توسّع «اقتصاد الارتفاعات المنخفضة»

موظفون في شركة «ميتوان» يعدون الطلبات لتوصيلها بالطائرات المسيّرة في مدينة شنتشن الصينية (رويترز)
موظفون في شركة «ميتوان» يعدون الطلبات لتوصيلها بالطائرات المسيّرة في مدينة شنتشن الصينية (رويترز)
TT
TT

الصين تنقل توصيل الطعام إلى السماء

موظفون في شركة «ميتوان» يعدون الطلبات لتوصيلها بالطائرات المسيّرة في مدينة شنتشن الصينية (رويترز)
موظفون في شركة «ميتوان» يعدون الطلبات لتوصيلها بالطائرات المسيّرة في مدينة شنتشن الصينية (رويترز)

في مدينة شنتشن الصينية لم تعد طلبات الطعام والقهوة تصل إلى المتنزهات والمناطق السياحية عبر الدراجات النارية وحدها، بل أصبحت الطائرات المسيّرة جزءاً من مشهد الحياة اليومية، في تجربة تعكس تسارع الصين نحو تطوير ما يُعرف بـ«اقتصاد الارتفاعات المنخفضة».

وتكتسب هذه التجربة أهمية خاصة مع استعداد المدينة، التي تعد أحد أبرز مراكز التكنولوجيا الصينية، لاستضافة قادة العالم خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأسبوع المقبل.

وفي المناطق السياحية المزدحمة تتردد أصوات الطائرات المسيّرة وهي تعبر السماء محملة بوجبات الطعام والقهوة وشاي الحليب، لتصل إلى نقاط تسليم مخصصة يستطيع الزوار طلب المنتجات إليها عبر مسح رموز الاستجابة السريعة (QR).

وتعكس هذه الخدمة تحولاً تدريجياً في قطاع الخدمات اللوجستية؛ إذ تسعى الشركات الصينية إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتقليل الاعتماد على وسائل التوصيل التقليدية، خصوصاً في المواقع التي يصعب الوصول إليها.

وقال السائح الماليزي ليو كي هو، الذي شاهد الخدمة في شنتشن، إن التجربة تبدو جديدة ومثيرة للاهتمام، موضحاً أنه لم يشاهد في بلاده طائرات مسيّرة تُستخدم لتوصيل الطعام أو شاي الحليب.

قطاع يتوسع بدعم حكومي

برزت الصين بوصفها إحدى أكثر الأسواق تقدماً في الاستخدام التجاري للطائرات المسيّرة، مستفيدة من قاعدة صناعية واسعة، ودعم حكومي لتطوير «اقتصاد الارتفاعات المنخفضة»، وانتشار شبكات التوصيل الجوي.

ويشير هذا المفهوم إلى الأنشطة الاقتصادية التي تُنفذ في المجال الجوي على ارتفاعات تصل إلى نحو ألف متر، بما يشمل خدمات النقل والتوصيل باستخدام الطائرات المسيّرة.

وتكشف البيانات الرسمية حجم التوسع السريع في القطاع؛ إذ أعلنت سلطات الطيران المدني الصينية تسجيل 3.29 مليون طائرة مسيّرة بنهاية عام 2025.

كما ارتفع إجمالي ساعات طيران الطائرات المسيّرة خلال العام نفسه بنحو 70 في المائة، ليصل إلى 45.3 مليون ساعة، في مؤشر إلى تسارع استخدامها في الأنشطة المختلفة.

ولا يقتصر هذا التطور على تصنيع الطائرات، بل يمتد إلى بناء منظومة تشغيل تشمل شبكات التوصيل وإدارة الرحلات ونقاط الاستلام.

وتسعى الصين من خلال هذا القطاع إلى توسيع الاستخدامات التجارية للتكنولوجيا، وتحويل الابتكار الصناعي إلى خدمات يومية يمكن للمستهلكين الاستفادة منها مباشرة.

«ميتوان» تقود انتشار التوصيل الجوي

تعد شركة «ميتوان»، المتخصصة في خدمات توصيل الطعام، من أبرز الشركات التي وسّعت استخدام الطائرات المسيّرة في الصين. وأنشأت الشركة ومشغلون آخرون مسارات منتظمة نفذت مئات الآلاف من عمليات التوصيل في مدن رئيسية، بينها بكين وشنغهاي وشنتشن، ووصلت الخدمات حتى إلى مناطق بالقرب من سور الصين العظيم.

ويُعد هذا المستوى من التشغيل التجاري نادراً نسبياً في كثير من الأسواق العالمية؛ إذ لا تزال خدمات التوصيل بالطائرات المسيّرة محدودة النطاق. وتبرز أهمية الخدمة في المتنزهات والمناطق السياحية الواسعة، التي قد يجد سائقو التوصيل التقليديون صعوبة في تحديد مواقع العملاء داخلها.

وقالت السائحة الصينية تشين بي، البالغة من العمر 40 عاماً، إن استخدام الطائرات المسيّرة يبدو ضرورياً في مثل هذه المواقع؛ نظراً إلى صعوبة وصول سائقي التوصيل إلى الزوار.

وأضافت أن الخدمة تناسب أيضاً فترات الحرارة الشديدة التي تشهدها الصين، معتبرة أن استخدام الآلات في هذه الظروف يوفر حلاً عملياً.

ومن الناحية التجارية، تتيح هذه التطبيقات للشركات اختبار نماذج جديدة للتوصيل، لكنها تتطلب في الوقت نفسه استثمارات في البنية التحتية والتشغيل والامتثال للقواعد التنظيمية.

قمة «أبيك» توقف الخدمة مؤقتاً

رغم انتشار الطائرات المسيّرة في شنتشن، فإن الاستعدادات الأمنية والتنظيمية لاستضافة قمة «أبيك» فرضت توقفاً مؤقتاً على خدمات التوصيل الجوي في المدينة.

وأعلنت «ميتوان» تعليق عمليات التوصيل بالطائرات المسيّرة في شنتشن لمدة عشرة أيام اعتباراً من 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، بناءً على طلب الجهات التنظيمية. ولم تحدد الشركة موعداً لاستئناف الخدمة، في حين أكدت أن مسارات التوصيل في المدن الصينية الأخرى لم تتأثر بالقرار.

ويسلط التعليق المؤقت الضوء على أحد التحديات الرئيسية أمام توسع «اقتصاد الارتفاعات المنخفضة»، وهو ضرورة الموازنة بين الاستخدام التجاري للمجال الجوي ومتطلبات السلامة والأمن؛ فمع زيادة أعداد الطائرات والرحلات، تصبح إدارة المجال الجوي وتنظيم حركة التشغيل عوامل أساسية لضمان استدامة القطاع.

وتقدم تجربة شنتشن نموذجاً للتحول الذي تشهده الخدمات اللوجستية الصينية، من الاعتماد الكامل على وسائل النقل الأرضية إلى دمج الحلول الجوية في عمليات التوصيل اليومية. وبينما تواصل الشركات توسيع شبكاتها، سيعتمد نمو القطاع على قدرتها على تحقيق الجدوى الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، والتكيّف مع المتطلبات التنظيمية.

ومع تسجيل ملايين الطائرات المسيّرة وارتفاع ساعات تشغيلها، يبدو أن «اقتصاد الارتفاعات المنخفضة» يتحول تدريجياً من تجربة تكنولوجية إلى نشاط تجاري متنامٍ، قد يعيد تشكيل مستقبل خدمات التوصيل داخل الصين وخارجها.

مواضيع
اقتصاد الصين

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

عطل «مايكروسوفت» العالمي يربك الشركات والحكومات

الاقتصاد شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

عطل «مايكروسوفت» العالمي يربك الشركات والحكومات

تواصلت الجمعة تداعيات العطل العالمي الذي ضرب خدمات «مايكروسوفت»، وأربك أعمال شركات ومؤسسات حكومية من آسيا إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شاشات تعرض حركة الأسهم إلى جانب خبر استقالة جنسن هوانغ من "إنفيديا" في العاصمة التايوانية تايبيه (إ ب أ)
الاقتصاد

زلزال «إنفيديا»... من أزمة قيادة إلى صدمة اقتصادية عالمية

تحولت استقالة جنسن هوانغ من مجرد أزمة داخلية إلى مصدر جديد للقلق الاقتصادي العالمي.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد رافعة متنقلة تنقل حاوية في ميناء «ثار» الجاف بولاية غوجارات الهندية (رويترز)
الاقتصاد

العجز التجاري الهندي يرتفع إلى أعلى مستوى في عام خلال أكتوبر

ارتفع عجز الميزان التجاري الهندي في السلع أعلى مستوى له في عام، مسجلاً 39.88 مليار دولار خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد أوراق نفدية يابانية من فئة ألف ين و10 آلاف ين (رويترز)
الاقتصاد

الين يكسر حاجز 160 للدولار وسط مخاوف التدخل

تزايدت الضغوط على الين الياباني، الجمعة، بعدما تجاوز مستوى 160 يناً للدولار للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الكبرى بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
الاقتصاد

استقالة هوانغ تربك أسواق الصين

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية خلال تعاملات الجمعة، مع تصاعد المخاوف من تشديد القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد

الصين تنقل توصيل الطعام إلى السماء

موظفون في شركة «ميتوان» يعدون الطلبات لتوصيلها بالطائرات المسيّرة في مدينة شنتشن الصينية (رويترز)
موظفون في شركة «ميتوان» يعدون الطلبات لتوصيلها بالطائرات المسيّرة في مدينة شنتشن الصينية (رويترز)
TT
TT

الصين تنقل توصيل الطعام إلى السماء

موظفون في شركة «ميتوان» يعدون الطلبات لتوصيلها بالطائرات المسيّرة في مدينة شنتشن الصينية (رويترز)
موظفون في شركة «ميتوان» يعدون الطلبات لتوصيلها بالطائرات المسيّرة في مدينة شنتشن الصينية (رويترز)

في مدينة شنتشن الصينية لم تعد طلبات الطعام والقهوة تصل إلى المتنزهات والمناطق السياحية عبر الدراجات النارية وحدها، بل أصبحت الطائرات المسيّرة جزءاً من مشهد الحياة اليومية، في تجربة تعكس تسارع الصين نحو تطوير ما يُعرف بـ«اقتصاد الارتفاعات المنخفضة».

وتكتسب هذه التجربة أهمية خاصة مع استعداد المدينة، التي تعد أحد أبرز مراكز التكنولوجيا الصينية، لاستضافة قادة العالم خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأسبوع المقبل.

وفي المناطق السياحية المزدحمة تتردد أصوات الطائرات المسيّرة وهي تعبر السماء محملة بوجبات الطعام والقهوة وشاي الحليب، لتصل إلى نقاط تسليم مخصصة يستطيع الزوار طلب المنتجات إليها عبر مسح رموز الاستجابة السريعة (QR).

وتعكس هذه الخدمة تحولاً تدريجياً في قطاع الخدمات اللوجستية؛ إذ تسعى الشركات الصينية إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتقليل الاعتماد على وسائل التوصيل التقليدية، خصوصاً في المواقع التي يصعب الوصول إليها.

وقال السائح الماليزي ليو كي هو، الذي شاهد الخدمة في شنتشن، إن التجربة تبدو جديدة ومثيرة للاهتمام، موضحاً أنه لم يشاهد في بلاده طائرات مسيّرة تُستخدم لتوصيل الطعام أو شاي الحليب.

قطاع يتوسع بدعم حكومي

برزت الصين بوصفها إحدى أكثر الأسواق تقدماً في الاستخدام التجاري للطائرات المسيّرة، مستفيدة من قاعدة صناعية واسعة، ودعم حكومي لتطوير «اقتصاد الارتفاعات المنخفضة»، وانتشار شبكات التوصيل الجوي.

ويشير هذا المفهوم إلى الأنشطة الاقتصادية التي تُنفذ في المجال الجوي على ارتفاعات تصل إلى نحو ألف متر، بما يشمل خدمات النقل والتوصيل باستخدام الطائرات المسيّرة.

وتكشف البيانات الرسمية حجم التوسع السريع في القطاع؛ إذ أعلنت سلطات الطيران المدني الصينية تسجيل 3.29 مليون طائرة مسيّرة بنهاية عام 2025.

كما ارتفع إجمالي ساعات طيران الطائرات المسيّرة خلال العام نفسه بنحو 70 في المائة، ليصل إلى 45.3 مليون ساعة، في مؤشر إلى تسارع استخدامها في الأنشطة المختلفة.

ولا يقتصر هذا التطور على تصنيع الطائرات، بل يمتد إلى بناء منظومة تشغيل تشمل شبكات التوصيل وإدارة الرحلات ونقاط الاستلام.

وتسعى الصين من خلال هذا القطاع إلى توسيع الاستخدامات التجارية للتكنولوجيا، وتحويل الابتكار الصناعي إلى خدمات يومية يمكن للمستهلكين الاستفادة منها مباشرة.

«ميتوان» تقود انتشار التوصيل الجوي

تعد شركة «ميتوان»، المتخصصة في خدمات توصيل الطعام، من أبرز الشركات التي وسّعت استخدام الطائرات المسيّرة في الصين. وأنشأت الشركة ومشغلون آخرون مسارات منتظمة نفذت مئات الآلاف من عمليات التوصيل في مدن رئيسية، بينها بكين وشنغهاي وشنتشن، ووصلت الخدمات حتى إلى مناطق بالقرب من سور الصين العظيم.

ويُعد هذا المستوى من التشغيل التجاري نادراً نسبياً في كثير من الأسواق العالمية؛ إذ لا تزال خدمات التوصيل بالطائرات المسيّرة محدودة النطاق. وتبرز أهمية الخدمة في المتنزهات والمناطق السياحية الواسعة، التي قد يجد سائقو التوصيل التقليديون صعوبة في تحديد مواقع العملاء داخلها.

وقالت السائحة الصينية تشين بي، البالغة من العمر 40 عاماً، إن استخدام الطائرات المسيّرة يبدو ضرورياً في مثل هذه المواقع؛ نظراً إلى صعوبة وصول سائقي التوصيل إلى الزوار.

وأضافت أن الخدمة تناسب أيضاً فترات الحرارة الشديدة التي تشهدها الصين، معتبرة أن استخدام الآلات في هذه الظروف يوفر حلاً عملياً.

ومن الناحية التجارية، تتيح هذه التطبيقات للشركات اختبار نماذج جديدة للتوصيل، لكنها تتطلب في الوقت نفسه استثمارات في البنية التحتية والتشغيل والامتثال للقواعد التنظيمية.

قمة «أبيك» توقف الخدمة مؤقتاً

رغم انتشار الطائرات المسيّرة في شنتشن، فإن الاستعدادات الأمنية والتنظيمية لاستضافة قمة «أبيك» فرضت توقفاً مؤقتاً على خدمات التوصيل الجوي في المدينة.

وأعلنت «ميتوان» تعليق عمليات التوصيل بالطائرات المسيّرة في شنتشن لمدة عشرة أيام اعتباراً من 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، بناءً على طلب الجهات التنظيمية. ولم تحدد الشركة موعداً لاستئناف الخدمة، في حين أكدت أن مسارات التوصيل في المدن الصينية الأخرى لم تتأثر بالقرار.

ويسلط التعليق المؤقت الضوء على أحد التحديات الرئيسية أمام توسع «اقتصاد الارتفاعات المنخفضة»، وهو ضرورة الموازنة بين الاستخدام التجاري للمجال الجوي ومتطلبات السلامة والأمن؛ فمع زيادة أعداد الطائرات والرحلات، تصبح إدارة المجال الجوي وتنظيم حركة التشغيل عوامل أساسية لضمان استدامة القطاع.

وتقدم تجربة شنتشن نموذجاً للتحول الذي تشهده الخدمات اللوجستية الصينية، من الاعتماد الكامل على وسائل النقل الأرضية إلى دمج الحلول الجوية في عمليات التوصيل اليومية. وبينما تواصل الشركات توسيع شبكاتها، سيعتمد نمو القطاع على قدرتها على تحقيق الجدوى الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، والتكيّف مع المتطلبات التنظيمية.

ومع تسجيل ملايين الطائرات المسيّرة وارتفاع ساعات تشغيلها، يبدو أن «اقتصاد الارتفاعات المنخفضة» يتحول تدريجياً من تجربة تكنولوجية إلى نشاط تجاري متنامٍ، قد يعيد تشكيل مستقبل خدمات التوصيل داخل الصين وخارجها.

مواضيع
اقتصاد الصين
الاقتصاد

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتباين وسط تداعيات «إنفيديا» ومخاوف الذكاء الاصطناعي

متداولون يتابعون حركة الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يتابعون حركة الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT
TT

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتباين وسط تداعيات «إنفيديا» ومخاوف الذكاء الاصطناعي

متداولون يتابعون حركة الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يتابعون حركة الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «ناسداك 100»، المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا، بشكل طفيف في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، بعد أسبوع اتسم بالتقلبات وأثار مخاوف بشأن الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، على خلفية الاضطرابات المحيطة بشركة «إنفيديا»، إحدى كبرى شركات صناعة الرقائق الإلكترونية.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.8 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما تكبدت خسائر بلغت نحو 11 في المائة خلال الأسبوع حتى إغلاق تعاملات الخميس، حين استقال رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، عقب تقارير عن وجود علاقة عاطفية مع شخصية يُشتبه في أنها جاسوسة صينية، وفق «رويترز».

ورغم ارتفاعها في تداولات ما قبل الافتتاح، لا تزال أسهم «إنفيديا» تتجه نحو تسجيل أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012.

وتهدد هذه القضية بامتداد تداعياتها إلى قطاع الذكاء الاصطناعي الأوسع؛ نظراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه «إنفيديا» في طفرة هذا القطاع. وقال مستثمرون إن ترتيبات التمويل التي أبرمتها الشركة مع عدد من شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى قد تخضع لمزيد من التدقيق في أعقاب التغيير في قيادتها.

وقال شون بيتش، مؤسس شركة «رانمور فاند مانجمنت» ومدير المحافظ الاستثمارية فيها: «أنا متشائم حيال الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ينبغي للمستثمرين الخروج من هذه الموجات قبل انهيارها، وهناك موجة كبيرة نشهدها حالياً في قطاع الذكاء الاصطناعي».

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، والتي قد تؤدي دوراً حاسماً في تحديد حجم الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الشهر المقبل.

وتُظهر تعاملات الأسواق تسعيراً كاملاً لاحتمال رفع أسعار الفائدة، في حين طرح بعض صنّاع السياسات النقدية في البنك المركزي خلال الأيام الأخيرة احتمال زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بزيادة محدودة قدرها 25 نقطة أساس كانت التوقعات ترجحها على نطاق واسع. وتبلغ احتمالات الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس نحو 12 في المائة، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وحتى الساعة 5:03 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 98 نقطة، أو 0.19 في المائة، كما صعدت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 9.75 نقطة، أو 0.13 في المائة، في حين تراجعت عقود «ناسداك 100» بمقدار 31 نقطة، أو 0.11 في المائة.

ويهدد ضعف معنويات المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي بعرقلة تعافي أسواق الأسهم، بعد موجة البيع التي شهدتها الأسبوع الماضي عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.

انقطاع خدمات «مايكروسوفت» يضغط على أسهم الشركة

وتعرضت خدمات «أوتلوك» و«تيمز» و«كوبايلوت» التابعة لشركة «مايكروسوفت» لانقطاع يوم الجمعة، في واحد من أسوأ الأعطال التي شهدتها الشركة؛ إذ استمر الانقطاع لأكثر من 12 ساعة، متسبباً في تعطيل الاتصالات لدى الشركات والحكومات في أنحاء العالم.

وتراجعت أسهم «مايكروسوفت» بنسبة 2.6 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، لتكون الخاسر الوحيد بين أسهم مجموعة «العظماء السبعة» التي تضم كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.

في المقابل، قفزت أسهم شركة «سيريبراس» بأكثر من 16 في المائة، بعدما رفعت الشركة المتخصصة في الرقائق والحوسبة السحابية توقعاتها للإيرادات لعام 2026، وأعلنت توقيع اتفاق مع «مايكروسوفت» لتصبح أحد عملائها.

وساهمت نتائج الأعمال القوية لبعض الشركات، في أوقات متفرقة خلال الأسبوع، في الحد من الضغوط السلبية التي خيّمت على الأسواق. ووفقاً لتاجيندر ديلون، رئيس قسم أبحاث الأرباح والأسهم لدى مجموعة بورصة لندن (إل إس إي جي)، تجاوزت نتائج 83.6 في المائة من الشركات الـ450 المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها حتى يوم الخميس توقعات المحللين.

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يتعاملون بحذر مع مجموعة من المخاطر، بما فيها التطورات الجيوسياسية. وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وفي قطاع الرقائق الإلكترونية، تراجعت أسهم عدد من الشركات؛ إذ انخفض سهما «إيه إم دي» و«برودكوم» بأكثر من 2.5 في المائة لكل منهما.

كما هبطت أسهم شركات العملات المشفرة؛ إذ تراجعت أسهم «كوين بيس» و«ستراتيجي» و«مارا هولدينغز» بنسب تراوحت بين 2 و2.6 في المائة، بعدما سجلت عملة «بتكوين» أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر.

مواضيع
وول ستريت الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا أسهم حرب إيران التضخم أميركا
الاقتصاد

الأسهم العالمية تتراجع وسط ترقب تداعيات أزمة «إنفيديا» على قطاع الذكاء الاصطناعي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
TT
TT

الأسهم العالمية تتراجع وسط ترقب تداعيات أزمة «إنفيديا» على قطاع الذكاء الاصطناعي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)

تراجعت الأسهم في معظم الأسواق الأوروبية والآسيوية خلال تعاملات الجمعة، لكن الخسائر ظلَّت محدودة، في وقت يقيّم فيه المستثمرون تداعيات استقالة جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا» على صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وفي تطوُّر منفصل، تسبَّب عطل واسع النطاق في خدمات «مايكروسوفت» الإلكترونية في اضطراب حسابات البريد الإلكتروني وعدد من التطبيقات حول العالم، إلا أن تأثيره المباشر على الأسواق بدا محدوداً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت «مايكروسوفت»، في تحديث أصدرته يوم الجمعة، إن العطل أثر على مجموعة واسعة من خدمات «مايكروسوفت 365» المرتبطة بخدمات «إكستشينج أونلاين» والبريد الإلكتروني. وأبلغ مستخدمون عن تعطل خدمات، من بينها «أوتلوك» و«تيمز» والمساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي «كوبايلوت». واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى حد كبير.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة إلى 26748.60 نقطة، كما انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بالنسبة نفسها إلى 8353.98 نقطة. وهبط مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.1 في المائة إلى 10856.66 نقطة.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.5 في المائة إلى 61142.35 نقطة. وصعد سهم شركة «طوكيو إلكترون» المتخصصة في معدات صناعة الرقائق بنسبة 1.7 في المائة، في حين تراجع سهم «كيوكسيا هولدينغز» لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 2.3 في المائة. كما هبط سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر في «أوبن إيه آي»، بنسبة 5.1 في المائة.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» القياسي بنسبة 1 في المائة إلى 5290.53 نقطة. وتراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس»، إحدى أكبر الشركات الكورية الجنوبية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1 في المائة، فيما هبط سهم شركة «إس كيه هاينكس» المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة بنسبة 3 في المائة.

في المقابل، ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.4 في المائة، مع صعود سهم شركة «تي إس إم سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في تايوان، بنسبة 0.4 في المائة.

وأثارت مغادرة هوانغ، الذي شارك في تأسيس «إنفيديا» وكان أحد أبرز المهندسين لدورها المحوري في طفرة الذكاء الاصطناعي، تساؤلات بشأن مستقبل الشركة. وكانت أسهمها قد تراجعت بنسبة 4 في المائة عقب الإعلان عن استقالته.

وجاءت استقالة هوانغ بعد الكشف عن علاقة عاطفية جمعته بمسؤول تنفيذي في شركة تكنولوجيا صينية؛ الأمر الذي أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي. وستتولى المديرة المالية المخضرمة للشركة، كوليت كريس، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة.

وتُعد «إنفيديا» إحدى الركائز الأساسية لطفرة الذكاء الاصطناعي، وتتنافس مع «أبل» على لقب الشركة الأعلى قيمة سوقية في «وول ستريت»، كما استثمرت بكثافة في شركات أخرى تعمل في هذا المجال. ويترقب المستثمرون انعكاسات أزمتها المحتملة على الطروحات العامة الأولية المرتقبة لشركات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها الطرح المحتمل لشركة «أنثروبيك»، التي تُقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار.

وترتبط أسعار أسهم العديد من الشركات الآسيوية المنتجة لرقائق الحاسوب والخوادم وغيرها من المعدات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ارتباطاً وثيقاً بوتيرة تطوير البنية التحتية لهذا القطاع في الولايات المتحدة.

وفي أسواق أخرى، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.6 في المائة إلى 23637.60 نقطة، كما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.6 في المائة إلى 3634.35 نقطة.

وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.7 في المائة إلى 9082.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر «سينسيكس» الهندي بنسبة 0.6 في المائة.

وكانت مؤشرات «وول ستريت» قد أنهت تعاملات الخميس على انخفاض؛ إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بالنسبة نفسها، وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.4 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم بعض الشركات المنافسة لـ«إنفيديا»، وفي مقدمتها شركة «إيه إم دي» التي صعد سهمها بنسبة 5.9 في المائة خلال تعاملات الخميس.

وجاءت الضغوط على الأسهم أيضاً في ظل ارتفاع أسعار النفط، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة «لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران»، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وكتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن طويل. حصلنا على أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، وأصبح المضيق تحت سيطرتنا».

وفي التعاملات المبكرة يوم الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بنسبة 0.3 في المائة إلى 96.07 دولار للبرميل. وكان الخام يتداول قرب 72 دولاراً للبرميل في أواخر فبراير (شباط)، قبل اندلاع الحرب مع إيران.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي القياسي بنسبة 0.1 في المائة إلى 88.08 دولار للبرميل.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي أسهم تكنولوجيا حرب إيران أسواق الصين