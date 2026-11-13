هاري كين: أعيش «أسابيع جنونية»

وصف هاري كين الأسابيع القليلة الماضية بأنها كانت «جنونية»، وذلك بعد أن احتفل بمشاركته رقم 126 مع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، وهو رقم قياسي جديد، بتسجيله هدف الفوز في مرمى منتخب كرواتيا، ببطولة دوري أمم أوروبا، مساء الخميس.

وبات كين أكثر اللاعبين تمثيلاً للمنتخب الإنجليزي عبر التاريخ، بعد مشاركته في المباراة التي أقيمت على ملعب «ويمبلي» العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وكان كين قد عادل الشهر الماضي الرقم القياسي المسجل باسم حارس المرمى الأسطوري بيتر شيلتون، الذي حضر بدوره ليشارك أمير ويلز في تقديم تكريم خاص للمهاجم المخضرم قبل انطلاق المباراة.

وفي لفتة مثالية، سجل قائد المنتخب الإنجليزي هدفه الدولي الـ92 خلال المباراة، معززاً رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ فريق «الأسود الثلاثة» ليقود بلاده للفوز 2-1 على ضيفه منتخب كرواتيا، ويضمن بذلك تأهل إنجلترا لدور الثمانية في المسابقة القارية.

ورغم أن إنجلترا كانت قد تغلبت على فريق المدرب سلافن بيليتش بنتيجة 7-صفر في كرواتيا قبل 40 يوماً، فإن هذه المواجهة كانت أكثر ندية وتنافسية.

ومع ذلك، أبدى كين سعادته بنجاح فريقه في تحقيق المهمة المطلوبة، مما يمهد الطريق لمواجهة حاسمة على صدارة المجموعة الثالثة ضد منتخب إسبانيا، الأحد، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات للبطولة.

ويوجد منتخب إنجلترا في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف منتخب إسبانيا (المتصدر)، الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس التي لعبها بالمجموعة.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال كين: «لقد كانت أسابيع قليلة جنونية. بالطبع، يستهلك الأمر الكثير من طاقتك العاطفية والبدنية والذهنية وكل هذه الجوانب».

وأضاف في تصريحاته، التي أوردتها «وكالة الأنباء البريطانية»: «أجيد الحفاظ على تركيزي في العمل وما يتعين علي القيام به، لكن تحقيق التوازن أمر صعب لأنك ترغب أيضاً في الاستمتاع بتلك اللحظات».

وأوضح: «تحطيم الرقم القياسي إنجاز ضخم في تاريخ رياضتنا، ورؤية اللافتة الضخمة (التيفو) في المدرجات، ووجود أطفالي معي، وتلقي التكريم من الجميع، كان أمراً يفوق الأحلام».

وتابع: «بمجرد إطلاق صافرة البداية ودخولك إلى أرض الملعب، تبدأ في التركيز فقط على مهامك، الضغط على الخصم، وتمرير الكرة، وصناعة الأهداف وتسجيلها، حيث يصبح هذا هو كل ما يشغل تفكيرك».

وشدد اللاعب الفائز بجائزة «الكرة الذهبية» كأفضل لاعب في العالم هذا العام الشهر الماضي «لطالما امتلكت القدرة على التحول الذهني، وبالطبع، أصبح بإمكاني الآن مشاركة هذه اللحظات مع عائلتي على أرض الملعب بعد انتهاء المباراة».

وكشف كين: «لقد قلت دائماً إن تحقيق الإنجازات الكبرى يصبح أروع بعشر مرات عندما يقترن بالفوز في المباراة. لقد كنت محظوظاً بما يكفي للفوز في جميع تلك المناسبات، لا سيما هنا في ملعب ويمبلي، لذا فمن الرائع تكرار ذلك مجدداً».

وكان المنتخب الإسباني قد تغلب 2-صفر على مضيّفه منتخب التشيك في العاصمة التشيكية براغ الخميس أيضاً، ليواصل أبطال العالم سلسلة مبارياتهم التاريخية دون هزيمة، والتي وصلت الآن إلى 43 مباراة، بدأت منذ مارس (آذار) عام 2024.

يذكر أن كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي كانت قد قلبت تأخرها بهدف لتفوز على إنجلترا بنتيجة 3-2 في المواجهة السابقة بينهما في سبتمبر (أيلول) الماضي بدوري الأمم، ويتطلع هاري كين الآن إلى مباراة الإياب التي ستقام على ملعب «ميتروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وشدد نجم بايرن ميونيخ الألماني في تصريحاته لمحطة «آي تي في»: «بعد خسارتنا في المباراة الأولى أمامهم، أدركنا أننا لم نقدم كل ما لدينا، وأن بإمكاننا تقديم أداء أفضل بكثير».

واختتم كين حديثه قائلاً: «قلنا لأنفسنا (لنحقق الفوز في كل مباراة قادمة ونرى ما سيحدث). إنها الآن فرصة مثالية لنثبت قدراتنا».