شكوى ضد إنفانتينو بشأن توظيف عاملة منزل دون وضع قانوني في أميركا

يواجه جياني إنفانتينو، رئيس «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، أزمة جديدة في الولايات المتحدة، بعدما كُشفت عن تفاصيل توظيف عاملة منزلية يُشتبه في أنها كانت تفتقر إلى وضع قانوني يسمح لها بالعمل في البلاد، وسط اتهامات باستخدام نفوذه للحصول على تصريح عمل استثنائي لها، والاستفادة من موارد «الاتحاد الدولي» لأغراض شخصية.

ووفق تحقيق نشرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الخميس، فإن القضية تأتي في وقت يستعد فيه إنفانتينو، البالغ 56 عاماً، للترشح لولاية جديدة على رأس «الاتحاد الدولي»، بينما تزداد التساؤلات بشأن علاقته بالإدارة الأميركية والامتيازات التي حصلت عليها عائلته.

وكانت صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن أن عائلة إنفانتينو يُشتبه في أنها وظفت عاملة منزلية بصورة غير قانونية بين يونيو (حزيران) 2025 ومطلع عام 2026.

ووفق المعلومات المنشورة، فقد كانت العاملة مسجلة رسمياً على عنوان موظفة أخرى في «فيفا»، كما تقاضت راتباً من «الاتحاد الدولي» بين أغسطس (آب) 2024 وأكتوبر (تشرين الأول) 2025، رغم أن «برنامج اللاجئين» الذي كانت تستفيد منه ألغته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) 2025.

وأفادت صحيفة «تلغراف» البريطانية بأن إنفانتينو طلب من أحد أعضاء فريق العمل المكلف تنظيم «كأس العالم 2026» استخدام اتصالاته داخل البيت الأبيض للحصول على تصريح عمل استثنائي للعاملة في يناير 2026، قبل أن تستمر في تقاضي راتب من «فيفا» حتى أغسطس الماضي.

ونقلت عن مسؤول سابق في «الاتحاد الدولي» قوله: «قُدم طلب التصريح بناءً على طلب صريح من إنفانتينو، ولكن باسم (فيفا). ولم تكن هناك أي فرصة للموافقة عليه لولا ذلك».

وفي السياق ذاته، قال مايكل وايلدز، المحامي المقرب من دائرة ترمب، الذي تولى كثيراً من طلبات التأشيرات لأشخاص من محيط الرئيس الأميركي، إن الحصول على مثل هذا النوع من التصاريح يكاد يكون مستحيلاً.

وأضاف: «لديّ عملاء على فراش الموت رُفضت طلباتهم للحصول على تصريح مماثل».

وكشفت «ليكيب» عن أنها اطلعت حصرياً على شكوى مقدمة إلى مصلحة الضرائب الأميركية، تتهم إنفانتينو و«فيفا» بانتهاك القوانين الضريبية الأميركية والتشريعات المنظمة للمؤسسات غير الربحية.

ووفق الشكوى، فإن عدداً من موظفي «الاتحاد الدولي» كانوا على علم بالوضع المتعلق بالعاملة المنزلية.

وأكد عابد أيوب، المدير السابق لـ«اللجنة الأميركية - العربية لمناهضة التمييز»، والمحامي المختص في قضايا الهجرة، أنه تقدم بالشكوى نيابة عن مواطنين أميركيين يقيمون في ولاية فلوريدا ويفضلون عدم الكشف عن هوياتهم.

وقال أيوب: «هناك أشخاص دخلوا السجن بسبب وقائع من هذا النوع، وآخرون اضطروا إلى إغلاق شركاتهم. إنها مخالفة نتعامل معها بمنتهى الجدية».

واتهم إنفانتينو باستخدام موارد «الاتحاد الدولي» ومنصبه لتجاوز قوانين الهجرة الأميركية، بما يحقق منفعة شخصية له ولزوجته.

وحذر المحامي بأن القضية قد تؤدي، في أسوأ السيناريوهات، إلى سحب الوضع القانوني للمؤسسة بوصفها منظمة غير ربحية؛ مما قد تترتب عليه تبعات ضريبية كبيرة، خصوصاً في عام استضافة الولايات المتحدة نهائيات كأس العالم.

من جانبه، انتقد جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، احتمال منح تصريح استثنائي لعاملة منزلية بناءً على تدخل لمصلحة مسؤول رياضي أجنبي.

وعدّ أن مثل هذا الإجراء، في حال ثبوته، سيمثل إساءة لاستخدام السلطة وتناقضاً مع السياسات التي تعلن الإدارة الأميركية تطبيقها في ملف الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.

وامتدت التساؤلات بشأن إنفانتينو إلى استخدام أفراد عائلته خدمات البروتوكول الرسمية في «مطار ميامي الدولي».

وقالت «ليكيب» إنها اطلعت على وثائق تسجل استفادة عائلة رئيس «الاتحاد الدولي» من خدمات خاصة، تشمل تسريع إجراءات المرور والتنسيق مع شركات الطيران والجهات الفيدرالية، وهي امتيازات مخصصة عادة للزيارات الرسمية.

ووفق الوثائق، فقد استخدمت عائلة إنفانتينو هذه الخدمات في 73 مناسبة بين يناير 2024 وأكتوبر 2026، شملت 125 حالة استفادة فردية.

وأظهرت السجلات أن إنفانتينو لم يكن برفقة أفراد عائلته في نحو نصف هذه المناسبات.

وورد اسم زوجته لينا في 46 حالة، بينها 37 حالة دون حضور زوجها، بينما استفادت بناته من هذه التسهيلات نحو 20 مرة لكل واحدة منهن.

أما إنفانتينو نفسه، فقد ظهر اسمه في السجلات 24 مرة فقط؛ 16 مرة خلال 2024، و7 مرات في 2025، ومرة واحدة خلال 2026، دون تسجيل أي استخدام جديد منذ مارس (آذار) الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في «فيفا»، طلب عدم الكشف عن هويته خشية التعرض لإجراءات انتقامية، قوله إن إنفانتينو يتعامل مع «الاتحاد الدولي» كأنهما كيان واحد، ويستخدم موارده بصورة متكررة لأغراض شخصية.

في المقابل، رفض «الاتحاد الدولي لكرة القدم» الاتهامات المتعلقة بتوظيف أشخاص دون تصاريح قانونية في الولايات المتحدة.

وقال «فيفا» في رد نقلته الصحيفة إنه «يرفض أي ادعاء بأنه وظف شخصاً في الولايات المتحدة دون الحصول على التصريح اللازم».

وأكد أنه يتحقق من الوضع القانوني لكل موظف، ويحرص على التزام المتطلبات الأميركية المتعلقة بالهجرة والعمل.

ولم يقدم «الاتحاد» تعليقاً مباشراً بشأن الاتهامات المتعلقة باستخدام خدمات البروتوكول الرسمية في «مطار ميامي» لأغراض عائلية.

لكنه عدّ أن هناك أطرافاً «تسعى بصورة منسقة ومستمرة إلى إضعاف (فيفا) ورئيسه».