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الرياضة رياضة عالمية

شكوى ضد إنفانتينو بشأن توظيف عاملة منزل دون وضع قانوني في أميركا

اتهامات لرئيس «فيفا» باستغلال نفوذه وموارد «الاتحاد»... ووثائق تكشف عن امتيازات لعائلته بمطار ميامي

جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)
جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)
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شكوى ضد إنفانتينو بشأن توظيف عاملة منزل دون وضع قانوني في أميركا

جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)
جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)

يواجه جياني إنفانتينو، رئيس «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، أزمة جديدة في الولايات المتحدة، بعدما كُشفت عن تفاصيل توظيف عاملة منزلية يُشتبه في أنها كانت تفتقر إلى وضع قانوني يسمح لها بالعمل في البلاد، وسط اتهامات باستخدام نفوذه للحصول على تصريح عمل استثنائي لها، والاستفادة من موارد «الاتحاد الدولي» لأغراض شخصية.

ووفق تحقيق نشرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الخميس، فإن القضية تأتي في وقت يستعد فيه إنفانتينو، البالغ 56 عاماً، للترشح لولاية جديدة على رأس «الاتحاد الدولي»، بينما تزداد التساؤلات بشأن علاقته بالإدارة الأميركية والامتيازات التي حصلت عليها عائلته.

وكانت صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن أن عائلة إنفانتينو يُشتبه في أنها وظفت عاملة منزلية بصورة غير قانونية بين يونيو (حزيران) 2025 ومطلع عام 2026.

ووفق المعلومات المنشورة، فقد كانت العاملة مسجلة رسمياً على عنوان موظفة أخرى في «فيفا»، كما تقاضت راتباً من «الاتحاد الدولي» بين أغسطس (آب) 2024 وأكتوبر (تشرين الأول) 2025، رغم أن «برنامج اللاجئين» الذي كانت تستفيد منه ألغته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) 2025.

وأفادت صحيفة «تلغراف» البريطانية بأن إنفانتينو طلب من أحد أعضاء فريق العمل المكلف تنظيم «كأس العالم 2026» استخدام اتصالاته داخل البيت الأبيض للحصول على تصريح عمل استثنائي للعاملة في يناير 2026، قبل أن تستمر في تقاضي راتب من «فيفا» حتى أغسطس الماضي.

ونقلت عن مسؤول سابق في «الاتحاد الدولي» قوله: «قُدم طلب التصريح بناءً على طلب صريح من إنفانتينو، ولكن باسم (فيفا). ولم تكن هناك أي فرصة للموافقة عليه لولا ذلك».

وفي السياق ذاته، قال مايكل وايلدز، المحامي المقرب من دائرة ترمب، الذي تولى كثيراً من طلبات التأشيرات لأشخاص من محيط الرئيس الأميركي، إن الحصول على مثل هذا النوع من التصاريح يكاد يكون مستحيلاً.

وأضاف: «لديّ عملاء على فراش الموت رُفضت طلباتهم للحصول على تصريح مماثل».

وكشفت «ليكيب» عن أنها اطلعت حصرياً على شكوى مقدمة إلى مصلحة الضرائب الأميركية، تتهم إنفانتينو و«فيفا» بانتهاك القوانين الضريبية الأميركية والتشريعات المنظمة للمؤسسات غير الربحية.

ووفق الشكوى، فإن عدداً من موظفي «الاتحاد الدولي» كانوا على علم بالوضع المتعلق بالعاملة المنزلية.

وأكد عابد أيوب، المدير السابق لـ«اللجنة الأميركية - العربية لمناهضة التمييز»، والمحامي المختص في قضايا الهجرة، أنه تقدم بالشكوى نيابة عن مواطنين أميركيين يقيمون في ولاية فلوريدا ويفضلون عدم الكشف عن هوياتهم.

وقال أيوب: «هناك أشخاص دخلوا السجن بسبب وقائع من هذا النوع، وآخرون اضطروا إلى إغلاق شركاتهم. إنها مخالفة نتعامل معها بمنتهى الجدية».

واتهم إنفانتينو باستخدام موارد «الاتحاد الدولي» ومنصبه لتجاوز قوانين الهجرة الأميركية، بما يحقق منفعة شخصية له ولزوجته.

وحذر المحامي بأن القضية قد تؤدي، في أسوأ السيناريوهات، إلى سحب الوضع القانوني للمؤسسة بوصفها منظمة غير ربحية؛ مما قد تترتب عليه تبعات ضريبية كبيرة، خصوصاً في عام استضافة الولايات المتحدة نهائيات كأس العالم.

من جانبه، انتقد جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، احتمال منح تصريح استثنائي لعاملة منزلية بناءً على تدخل لمصلحة مسؤول رياضي أجنبي.

وعدّ أن مثل هذا الإجراء، في حال ثبوته، سيمثل إساءة لاستخدام السلطة وتناقضاً مع السياسات التي تعلن الإدارة الأميركية تطبيقها في ملف الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.

وامتدت التساؤلات بشأن إنفانتينو إلى استخدام أفراد عائلته خدمات البروتوكول الرسمية في «مطار ميامي الدولي».

وقالت «ليكيب» إنها اطلعت على وثائق تسجل استفادة عائلة رئيس «الاتحاد الدولي» من خدمات خاصة، تشمل تسريع إجراءات المرور والتنسيق مع شركات الطيران والجهات الفيدرالية، وهي امتيازات مخصصة عادة للزيارات الرسمية.

ووفق الوثائق، فقد استخدمت عائلة إنفانتينو هذه الخدمات في 73 مناسبة بين يناير 2024 وأكتوبر 2026، شملت 125 حالة استفادة فردية.

وأظهرت السجلات أن إنفانتينو لم يكن برفقة أفراد عائلته في نحو نصف هذه المناسبات.

وورد اسم زوجته لينا في 46 حالة، بينها 37 حالة دون حضور زوجها، بينما استفادت بناته من هذه التسهيلات نحو 20 مرة لكل واحدة منهن.

أما إنفانتينو نفسه، فقد ظهر اسمه في السجلات 24 مرة فقط؛ 16 مرة خلال 2024، و7 مرات في 2025، ومرة واحدة خلال 2026، دون تسجيل أي استخدام جديد منذ مارس (آذار) الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في «فيفا»، طلب عدم الكشف عن هويته خشية التعرض لإجراءات انتقامية، قوله إن إنفانتينو يتعامل مع «الاتحاد الدولي» كأنهما كيان واحد، ويستخدم موارده بصورة متكررة لأغراض شخصية.

في المقابل، رفض «الاتحاد الدولي لكرة القدم» الاتهامات المتعلقة بتوظيف أشخاص دون تصاريح قانونية في الولايات المتحدة.

وقال «فيفا» في رد نقلته الصحيفة إنه «يرفض أي ادعاء بأنه وظف شخصاً في الولايات المتحدة دون الحصول على التصريح اللازم».

وأكد أنه يتحقق من الوضع القانوني لكل موظف، ويحرص على التزام المتطلبات الأميركية المتعلقة بالهجرة والعمل.

ولم يقدم «الاتحاد» تعليقاً مباشراً بشأن الاتهامات المتعلقة باستخدام خدمات البروتوكول الرسمية في «مطار ميامي» لأغراض عائلية.

لكنه عدّ أن هناك أطرافاً «تسعى بصورة منسقة ومستمرة إلى إضعاف (فيفا) ورئيسه».

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أعلنت فورمولا إي تعديل موعد سباق «جدة إي بري» ضمن روزنامة بطولة العالم (فورمولا إي)
TT
TT

فورمولا إي تعدّل موعد سباق جدة إلى 16 و17 أبريل المقبل

أعلنت فورمولا إي تعديل موعد سباق «جدة إي بري» ضمن روزنامة بطولة العالم (فورمولا إي)
أعلنت فورمولا إي تعديل موعد سباق «جدة إي بري» ضمن روزنامة بطولة العالم (فورمولا إي)

أعلنت فورمولا إي، الخميس، تعديل موعد سباق «جدة إي بري» ضمن روزنامة بطولة العالم للفورمولا إي لموسم 2026–2027، ليُقام يومي 16 و17 أبريل (نيسان) 2027، مع الإبقاء على نظام الجولة المزدوجة.

وجاء القرار بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والاتحاد الدولي للسيارات، عقب تصويت إلكتروني أجراه المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي، بهدف ضمان انتظام الترتيبات اللوجستية والتشغيلية المرتبطة بإقامة السباقات.

وأكدت فورمولا إي أن التعديل لن يؤثر في العدد الإجمالي لسباقات البطولة خلال الموسم، كما سيبقى سباق جدة مكوناً من جولتين وفق النظام المعتمد.

وشمل تحديث الروزنامة تقديم موعد سباق «سانيا إي بري» في الصين لمدة أسبوعين، ليُقام في 3 أبريل 2027.

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مانشيني يستبعد 8 لاعبين من قائمة إيطاليا لمواجهة فرنسا

مانشيني (د.ب.أ)
مانشيني (د.ب.أ)
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مانشيني يستبعد 8 لاعبين من قائمة إيطاليا لمواجهة فرنسا

مانشيني (د.ب.أ)
مانشيني (د.ب.أ)

أعلن روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، الخميس، القائمة النهائية المكونة من 23 لاعباً لمواجهة فرنسا، بقيادة زين الدين زيدان، مساء اليوم، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ووفق صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، شهدت القائمة وجود كوليوشو وفيرغارا، في حين قرر مانشيني استبعاد 8 لاعبين من قائمة المباراة، هم: غاتي وبالما وأهانور وبيزيلي وسيسيه وليبيرالي وكاسانو ولونتاني، على أن يتابعوا المواجهة من المدرَّجات.

ووزّع مانشيني اختياراته على 3 حراس مرمى، و7 مدافعين، و8 لاعبي وسط، و5 مهاجمين، في إطار سعيه لتوفير خيارات متعددة في مختلف خطوط الفريق أمام المنتخب الفرنسي.

وبلغ متوسط أعمار اللاعبين المختارين 24.7 عام، في مؤشر على استمرار توجه مانشيني نحو الاعتماد على العناصر الشابة، ضمن مشروع إعادة بناء المنتخب الإيطالي.

تأتي المواجهة أمام فرنسا في مرحلةٍ يسعى خلالها المنتخب الإيطالي لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعدما جمع 7 نقاط قبل آخِر جولتين من دور المجموعات.

وكان مانشيني قد أكد، في المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة، تمسكه بمنح اللاعبين الشباب فرصاً للمشاركة، مشيراً إلى أن المنتخب يحتاج إلى اختبار قدراتهم وتطوير خبراتهم الدولية، مع الاحتفاظ بإمكانية الاستعانة بعناصر أكثر خبرة في المراحل المقبلة.

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ماتيراتزي يهاجم زيدان: هو من يرفض المصالحة... لا يفخر بالنطحة ولا يشعر بالندم عليها

الإيطالي ماركو ماتيراتزي يسقط أرضاً بعد تلقيه نطحة من الفرنسي زين الدين زيدان خلال نهائي كأس العالم 2006 في برلين (رويترز)
الإيطالي ماركو ماتيراتزي يسقط أرضاً بعد تلقيه نطحة من الفرنسي زين الدين زيدان خلال نهائي كأس العالم 2006 في برلين (رويترز)
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ماتيراتزي يهاجم زيدان: هو من يرفض المصالحة... لا يفخر بالنطحة ولا يشعر بالندم عليها

الإيطالي ماركو ماتيراتزي يسقط أرضاً بعد تلقيه نطحة من الفرنسي زين الدين زيدان خلال نهائي كأس العالم 2006 في برلين (رويترز)
الإيطالي ماركو ماتيراتزي يسقط أرضاً بعد تلقيه نطحة من الفرنسي زين الدين زيدان خلال نهائي كأس العالم 2006 في برلين (رويترز)

أعاد المدافع الإيطالي السابق ماركو ماتيراتزي فتح ملف خلافه التاريخي مع النجم الفرنسي زين الدين زيدان، بعد عشرين عاماً من حادثة النطحة الشهيرة في نهائي كأس العالم 2006، مؤكداً أن مدرب المنتخب الفرنسي الحالي هو من يرفض إنهاء الخلاف بينهما، رغم محاولته السابقة طي الصفحة.

وجاءت تصريحات ماتيراتزي رداً على حديث زيدان الأخير خلال مؤتمر صحافي، حين أكد أنه لا يفخر بنطحته للمدافع الإيطالي، لكنه في الوقت نفسه لا يشعر بالندم عليها، وهو موقف أثار استغراب ماتيراتزي الذي اعتبر أن كلام الفرنسي ينطوي على تناقض واضح.

وبحسب صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، قال ماتيراتزي إن زيدان كان يستطيع إنهاء الجدل منذ سنوات لو اعترف بخطئه واعتذر، مع توضيح أنه تعرض للاستفزاز، مضيفاً: «لو كنت مكانه لقلت إنني أخطأت، لكنني تعرضت للاستفزاز، وأترك للآخرين الحكم على ما حدث، وأنا أعتذر». وأشار إلى أن هذا الموقف كان سيجعل زيدان يظهر بصورة أفضل، وينهي القضية التي لا تزال تلاحقهما بعد عقدين من الزمن.

وأوضح ماتيراتزي أن ما حدث خلال المباراة لم يكن يستدعي كل هذا الجدل، مشيراً إلى أن محاولات المدافعين عرقلة حركة المهاجمين أو منعهم من القفز تُعد من التصرفات الشائعة في كرة القدم. وأضاف أنه لو كان مدرباً، لما انتقد مدافعاً يستخدم ذكاءه لمنع منافسه من الوصول إلى الكرة.

وتطرق إلى خطورة الحادثة، مستحضراً وفاة حارس المرمى خيسوس دي ميغيل إثر واقعة خلال إحدى المباريات، مؤكداً أن تلك الحادثة جعلته يشعر بالامتنان لعدم تعرضه لإصابة خطيرة نتيجة نطحة زيدان. وتساءل عما كان يمكن أن يحدث لو أسفرت الواقعة عن عواقب مأساوية، خصوصاً أن وفاة الحارس أثارت نقاشاً حول المسؤولية الجنائية عن التدخلات داخل الملعب.

وكشف المدافع الإيطالي السابق عن لقاء جمعه بزيدان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، داخل فندق ميليا في ميلانو، عشية مواجهة ميلان وريال مدريد، موضحاً أنه كان يغادر الفندق بعدما التقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عندما شاهد زيدان يركن سيارته في الجهة الخلفية.

وقال إن زيدان بدا متردداً عند رؤيته، وحاول الابتعاد، لكنه اقترب منه وصافحه، قائلاً إنه سعيد بلقائهما بعيداً عن أعين الناس. وأضاف أن الفرنسي رد عليه بأن ما حدث أصبح من الماضي، قبل أن يعود لاحقاً وينكر طبيعة اللقاء، مدعياً أنه ظن ماتيراتزي أحد المشجعين.

واعتبر ماتيراتزي أن تلك الواقعة كانت فرصة حقيقية لإنهاء الخلاف بصورة نهائية، لكنه أعرب عن أسفه لتراجع زيدان عن موقفه، مرجحاً أن تكون النهاية المثيرة لمسيرته الدولية قد جعلت الاعتراف بالمصالحة أمراً صعباً بالنسبة إليه.

وشدد على أنه لم يرفض يوماً التصالح مع زيدان، مضيفاً أن حادثة نهائي مونديال 2006 لم تكن أول استفزاز يصدر عنه، كما لم تكن أول نطحة يوجهها النجم الفرنسي خلال مسيرته، معتبراً أن هذه النقطة لم تحظ بالاهتمام الكافي عند تناول الواقعة.

ورغم الخلاف بينهما، أشاد ماتيراتزي بقدرات زيدان التدريبية، مؤكداً أنه يمتلك شخصية قادرة على التعامل مع كبار النجوم وإدارة غرف الملابس، مستفيداً من خبرته الطويلة في الملاعب. وأشار إلى أن نجاحه مع ريال مدريد جاء نتيجة فهمه لطبيعة اللاعبين الكبار، وقدرته على بناء علاقة قائمة على الثقة والتفاهم.

واستشهد بأسماء مثل كريستيانو رونالدو وغاريث بيل ومارسيلو ولوكا مودريتش، معتبراً أن المدرب الذكي لا يحاول تعليم هؤلاء النجوم المهارات التي يتقنونها، بل يضع خبرته في خدمة المجموعة ويوفر الظروف المناسبة لتحقيق الانتصارات.

ورأى ماتيراتزي أن زيدان انتظر فرصة قيادة المنتخب الفرنسي بعد رحيله عن ريال مدريد، لإدراكه حجم المواهب التي يمتلكها المنتخب، واصفاً فرنسا بأنها من أكثر المنتخبات ثراءً بالخيارات الفنية، وربما الوحيدة القادرة على منافسة إسبانيا وإحراجها.

وأشاد خصوصاً بمهاجم إنتر ميلان ماركوس تورام، معتبراً أنه أفضل لاعب في الدوري الإيطالي حالياً بفضل المستويات التي يقدمها، وأن استدعاءه إلى المنتخب الفرنسي كان أمراً لا يمكن تجاهله، لولا الإصابة التي أبعدته عن المشاركة.

كما أبدى إعجابه بالمهاجم الإيطالي الشاب بيو إسبوزيتو، مشيراً إلى أن مواجهة محتملة بينه وبين تورام على ملعب سان سيرو كانت ستشكل اختباراً مثيراً للاعبين، في ظل تألقهما مع ناديهما.

وعن المواجهة بين إيطاليا وفرنسا، أقر ماتيراتزي بتفوق المنتخب الفرنسي من حيث جودة الأسماء والخبرة الجماعية، مستشهداً ببرادلي باركولا وديزيريه دويه ومايكل أوليسيه وأدريان رابيو، لكنه شدد على أن المنتخب الإيطالي يتمتع بقدرة خاصة على الظهور بمستوى مرتفع في المباريات الكبرى.

وأثنى على العمل الذي يقوم به روبرتو مانشيني مع المنتخب الإيطالي، خصوصاً اعتماده على اللاعبين الشباب في مرحلة إعادة البناء، معتبراً أن تجديد دماء المنتخب كان الخيار الوحيد المتاح، وأن المواهب الجديدة بدأت تثبت قدرتها على المنافسة، رغم حاجتها إلى الوقت لاكتساب المزيد من الخبرة.

وأكد أن بيو إسبوزيتو بات قادراً على تحمل مسؤولية قيادة هجوم المنتخب الإيطالي، بعدما أثبت فاعليته التهديفية مع إنتر ميلان والمنتخب، مشيراً إلى أن التذبذب في المستوى يبقى أمراً طبيعياً بالنسبة إلى اللاعبين الشباب.

واختتم ماتيراتزي حديثه بالإشادة بعدد من المواهب الصاعدة، ومن بينها ديوف وسيسيه، معتبراً أن الأخير يمتلك إمكانات فنية تسمح له باللعب في مختلف المراكز الهجومية وحتى في وسط الملعب.

وبعد عشرين عاماً على واحدة من أشهر الحوادث في تاريخ نهائيات كأس العالم، لا يزال الخلاف بين ماتيراتزي وزيدان حاضراً في النقاشات الكروية، وسط تأكيد المدافع الإيطالي السابق أن باب المصالحة من جانبه لم يُغلق يوماً.

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