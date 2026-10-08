تحضيرات كأس آسيا: «السعودية» تواجه الأردن ودياً 27 ديسمبر المقبل

كشف المغربي بادو الزاكي، مدرب المنتخب الأردني، عن خوض «النشامى» مباراة ودية أمام المنتخب السعودي في 27 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط) المقبلين.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات فلسطين وعُمان والكويت، ويبدأ مشواره بمواجهة فلسطين في 7 يناير، ثم يلتقي عُمان في 12 يناير، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام الكويت في 17 يناير.

في المقابل، يلعب المنتخب الأردني ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية، ويستهل مشواره بمواجهة أوزبكستان في 8 يناير، ثم يلتقي البحرين في 13 يناير، ويختتم دور المجموعات أمام كوريا الشمالية في 17 يناير.

بقيت الإشارة إلى أن الأخضر سيلتقي كوريا الجنوبية وأوزبكستان ودياً ضمن التحضيرات لكأس آسيا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة المقررة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.