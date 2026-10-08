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تحضيرات كأس آسيا: «السعودية» تواجه الأردن ودياً 27 ديسمبر المقبل

الأخضر سيواجه كوريا الجنوبية وأوزبكستان خلال فترة التوقف المقبلة

كشف المغربي بادو الزاكي عن خوض «النشامى» مباراة ودية أمام المنتخب السعودي في 27 ديسمبر (منتخب الأردن)
كشف المغربي بادو الزاكي عن خوض «النشامى» مباراة ودية أمام المنتخب السعودي في 27 ديسمبر (منتخب الأردن)
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TT

تحضيرات كأس آسيا: «السعودية» تواجه الأردن ودياً 27 ديسمبر المقبل

كشف المغربي بادو الزاكي عن خوض «النشامى» مباراة ودية أمام المنتخب السعودي في 27 ديسمبر (منتخب الأردن)
كشف المغربي بادو الزاكي عن خوض «النشامى» مباراة ودية أمام المنتخب السعودي في 27 ديسمبر (منتخب الأردن)

كشف المغربي بادو الزاكي، مدرب المنتخب الأردني، عن خوض «النشامى» مباراة ودية أمام المنتخب السعودي في 27 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط) المقبلين.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات فلسطين وعُمان والكويت، ويبدأ مشواره بمواجهة فلسطين في 7 يناير، ثم يلتقي عُمان في 12 يناير، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام الكويت في 17 يناير.

في المقابل، يلعب المنتخب الأردني ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية، ويستهل مشواره بمواجهة أوزبكستان في 8 يناير، ثم يلتقي البحرين في 13 يناير، ويختتم دور المجموعات أمام كوريا الشمالية في 17 يناير.

بقيت الإشارة إلى أن الأخضر سيلتقي كوريا الجنوبية وأوزبكستان ودياً ضمن التحضيرات لكأس آسيا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة المقررة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

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الرياضة رياضة سعودية

رسمياً... الفتح يقيل مدربه خالد العطوي

خالد العطوي (نادي الفتح)
خالد العطوي (نادي الفتح)
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رسمياً... الفتح يقيل مدربه خالد العطوي

خالد العطوي (نادي الفتح)
خالد العطوي (نادي الفتح)

أعلن نادي الفتح، الخميس، إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب السعودي خالد العطوي بالتراضي بين الطرفين، بعد الاتفاق على إنهاء مهمته الفنية مع الفريق، في خطوة تأتي ضمن التغييرات التي تشهدها المرحلة المقبلة.

وقدَّمت إدارة الفتح شكرها وتقديرها للعطوي على الجهود التي بذلها خلال فترة إشرافه على الفريق، وما قدَّمه من عمل في ظلِّ التحديات التي واجهته، مؤكدة اعتزازها بالعلاقة التي تربط المدرب بالنادي، بوصفه أحد أبنائه.

وأكد النادي أن الانفصال جرى في أجواء ودية يسودها الاحترام المتبادل، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة بين الطرفين، متمنياً للعطوي التوفيق في محطاته التدريبية المقبلة.

وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي خبر قرار إدارة الفتح إقالة خالد العطوي من تدريب الفريق، وتعيين المدرب المغربي جمال السلامي بديلاً له، قبل أن يعلن النادي رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب السعودي بالتراضي.

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الدوري السعودي رياضة كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

تصفيات كأس آسيا للناشئات: منتخب السعودية يخسر أمام إندونيسيا

خسر «أخضر الناشئات»، لقاء نظيره الإندونيسي بنتيجة 3-1 (الاتحاد السعودي)
خسر «أخضر الناشئات»، لقاء نظيره الإندونيسي بنتيجة 3-1 (الاتحاد السعودي)
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تصفيات كأس آسيا للناشئات: منتخب السعودية يخسر أمام إندونيسيا

خسر «أخضر الناشئات»، لقاء نظيره الإندونيسي بنتيجة 3-1 (الاتحاد السعودي)
خسر «أخضر الناشئات»، لقاء نظيره الإندونيسي بنتيجة 3-1 (الاتحاد السعودي)

خسر منتخب السعودية للناشئات لكرة القدم مواجهة نظيره الإندونيسي بنتيجة (3-1)، وذلك ضمن مباراته الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا المقامة في سنغافورة.

وسجلت كنزي علاء الهدف الوحيد للأخضر في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وأصبح الأخضر بلا نقاط في جدول الترتيب، بعد خسارته الثانية أمام إندونيسيا بنتيجة (3-1)، والأولى أمام نظيره السنغافوري بهدف دون مقابل.

وسيختتم المنتخب السعودي مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب البحرين يوم الأحد المقبل.

وخاض الأخضر معسكره الإعدادي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 24 لاعبة، بواقع 3 حارسات، و7 لاعبات في خط الدفاع، و8 لاعبات في خط الوسط، و6 لاعبات في خط الهجوم، هن دانة البنعلي، وتاليا كتبي، ومريم الطيار، وجوان النصار، وديالا سروجي، وريتال حكمي، وحوراء جلال، وجود العمودي، وأروى الرشيد، وريماس أحمد، وهبة عبد الرحمن، وسارة المدني، وديما أحمد، وحلا الشدوخي، وريما عبد العزيز، وغلا صالح، وغدي العتيبي، وسوار عمرو، وكنزي علاء، وحور الفريد، ودانة الضحيان، وسديم السهيمي، وسعدية محمد، وزينب رضا.

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تيري أولكساك: نيوم بحاجة لاستعادة التركيز أمام الحزم

تيري أولكساك (الشرق الأوسط)
تيري أولكساك (الشرق الأوسط)
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تيري أولكساك: نيوم بحاجة لاستعادة التركيز أمام الحزم

تيري أولكساك (الشرق الأوسط)
تيري أولكساك (الشرق الأوسط)

أكد الفرنسي تيري أولكساك، مساعد مدرب نيوم، أن الفريق مطالب باستعادة تركيزه سريعاً بعد فترة التوقف، مشيراً إلى أن 7 لاعبين كانوا مع منتخبات بلادهم خلال الفترة الماضية، ما يتطلب إعادة توحيد الجهود والتركيز على منافسات الدوري.

ويستعد فريق نيوم لاستئناف مشواره في الدوري السعودي للمحترفين، عندما يحل ضيفاً على الحزم، وسط تحديات فرضها التوقف الدولي وتعدد المنافسات التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال أولكساك إن الهدف داخل نيوم واضح، ويتمثل في المحافظة على عقلية الانتصارات ومواصلة حصد النقاط، مؤكداً أن تحقيق ذلك مسؤولية مشتركة بين جميع عناصر المنظومة.

وتطرَّق مساعد مدرب نيوم إلى إصابة علاء آل حجي، التي وصفها بالخبر المؤسف، موضحاً أن الفريق سيفقد خدمات أحد أبرز لاعبيه لأسابيع عدة، في وقت تتزامن فيه المرحلة المقبلة مع ازدحام كبير في رزنامة الفريق، الذي ينافس في الدوري وبطولة دوري أبطال الخليج وكأس الملك.

وأكد أولكساك أن الجهاز الفني درس الحزم بشكل جيد، ووقف على نقاط القوة والضعف لديه، مشيراً إلى أن المنافس من الفرق الجيدة، وأن نيوم سيدخل المباراة بحثاً عن النقاط الثلاث.

وفيما يتعلق بجاهزية سعيد بن رحمة وفالنتين فادا وعباس الحسن، أوضح أولكساك أن جميع اللاعبين باتوا جاهزين للمشاركة، مبيناً أن فترة التوقف الدولي شكَّلت فرصة مناسبة لاستعادة جاهزية عدد كبير من عناصر الفريق.

وأشار إلى أن عبد العزيز العثمان لا يزال في المراحل الأخيرة من برنامج الجاهزية، مشدداً على أن توالي المباريات يفرض على الجهاز الفني عدم المجازفة بأي لاعب قبل وصوله إلى الجاهزية التامة.

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