أبو الشامات: لا تحملونا إخفاق الأجيال السابقة... سنعمل لإعادة الأخضر

أبدى محمد أبو الشامات، مدافع المنتخب السعودي، حزنه العميق، وعظيم أسفه عقب التعادل السلبي أمام منتخب الرأس الأخضر، والذي أسفر عن خروج «الأخضر» رسميّاً من نهائيات كأس العالم، مؤكداً أن الجيل الحالي من اللاعبين الشباب سيتحمل المسؤولية كاملة، وسيعمل على مراجعة الحسابات، وتصحيح القصور للعودة بشكل أقوى، وتلبية طموحات الشارع الرياضي التي باتت في أعلى مستوياتها.

وقال أبو الشامات في تصريحات لوسائل الإعلام: «في الحقيقة، نحن نعيش حالة من الضيق، والحزن الشديد بسبب هذه النتيجة؛ لقد حاولنا، وقاتلنا حتى الرمق الأخير، وحاربنا داخل أرضية الملعب من أجل تسجيل هدف يحسم لنا بطاقة التأهل، وإسعاد الشعب السعودي، وصنعنا بعض الفرص الفعالة، لكن التوفيق لم يكن مكتوباً لنا الليلة، وهذه هي أحكام كرة القدم».

️ | محمد أبو الشامات لاعب المنتخب السعودي لممثلي وسائل الإعلام:- فشلنا في هذه البطولة، نعتذر للجماهير ونعدهم بالعمل على التطور، أقدر غضب الجماهير ولكن أقول لهم هذا الجيل لأول مرة يشارك في المونديال أعلم أنكم تعبتم من الوعود ولكن نعدكم بصدق. #كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/z2M1tSMgtY — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 27, 2026

وحول الدروس المستفادة من المشاركة المونديالية الحالية في ظل ارتفاع سقف طموحات الجماهير، أوضح: «أبرز ما تعلمناه من هذه البطولة هو ضرورة مضاعفة الجهد، والعمل المستمر لتطوير أنفسنا، فمهما بلغت مستوياتنا، هناك دائماً جزئيات، وقصور بحاجة إلى معالجة، وصقل. اليوم سقف طموحات الشارع الرياضي السعودي أصبح عالياً جداً، خاصة مع قوة الدوري المحلي، وفي السابق لم يكن أحد يطالبنا بالصعود، بل بتقديم ما علينا، أما الآن فالجميع يطالب بالتأهل؛ لذا يتعين علينا كلاعبين مواكبة هذا الطموح، والالتزام، والعمل على أنفسنا أكثر فأكثر لتقديم ما يليق بالوطن».

️| تحدثت بأن هناك أشياء تعلمتوها في هذه البطولة... ما هي؟️ | محمد أبو الشامات لاعب المنتخب السعودي يُجيب على سؤال «الشرق الأوسط»:- الأشياء التي تعلمناها في هذه البطولة، أن الشخص يجب أن يواصل التعلم.- سقف الطموح أصبح أكبر ويجب علينا كلاعبين أن نواكب ذلك. pic.twitter.com/7k2gVLr6M4 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 27, 2026

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن مدى تأثير قرار تغيير الجهاز الفني في وقت ضيق قبل المونديال، أفاد أبو الشامات: «بصفتنا لاعبين محترفين، نحن لا نملك الحديث في مثل هذه الجوانب؛ فنحن نقف تحت أوامر الاتحاد السعودي لكرة القدم، وننفذها في الميدان. المدرب الحالي جورجيوس دونيس اسم كبير، وكذلك كان المدرب السابق، ونحن ملتزمون بتطبيق ما نُطالب به، ونشعر بالارتياح، والجاهزية التامة تحت قيادته».

ووجه أبو الشامات رسالة اعتذار ومناشدة للجماهير السعودية قائلاً: «لقد فشلنا في تحقيق هدف التأهل بهذه البطولة، ومستعدون تماماً للنقد، والمحاسبة؛ فنحن في النهاية جزء من هذا الشعب، ونتألم لحزنهم. لكنني أرجو من جماهيرنا ألا تقسو على هذا الجيل الصاعد، فمعظم هؤلاء اللاعبين يخوضون غمار كأس العالم للمرة الأولى في مسيرتهم». مضيفاً: «حق الشارع الرياضي فوق رؤوسنا من أصغرهم لأكبرهم، وندرك أن وعود التعويض باتت مرهقة، ولكن النجاح يحتاج إلى تدرج، وتصحيح للأخطاء».

️| هل تغيير المدرب أثر عليكم؟️ | محمد أبو الشامات لاعب المنتخب السعودي يُجيب على سؤال «الشرق الأوسط»:- لا يمكنني أن أتحدث عن هذه الأمور أنا في النهاية لاعب، والقرار هو قرار اتحاد الكرة، هم مدربين كبار ونحن جاهزين تحت قيادتهم. https://t.co/w9FPa3N9V6 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 27, 2026

واختتم أبو الشامات تصريحاته برفض عقد مقارنات ظالمة مع أجيال سابقة قائلاً: «أرجو من الجميع عدم المقارنة بأجيال مضت قبل عشرين عاماً وسؤالنا لماذا لم نحقق ما حققوه، فنحن لم نكن حاضرين حينها، وهذه هي ثاني بطولة لي شخصياً مع المنتخب. هذا ليس تبريراً للخروج، ولكننا نعدهم بالعمل الجاد لتطوير مهاراتنا، والالتزام التام؛ فاللاعب السعودي يملك الرغبة في العطاء، ولا يصح التشكيك في نواياه، والجيل القادم يضم رجالاً سيتعلمون من هذا الدرس ليعودوا ويوفوا بوعودهم مستقبلاً بإذن الله».