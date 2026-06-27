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الرياضة رياضة سعودية

أبو الشامات: لا تحملونا إخفاق الأجيال السابقة... سنعمل لإعادة الأخضر

قال إن طموحات الشارع الرياضي ارتفعت... وسيتعلمون الدرس المونديالي

أبو الشامات شارك لاعباً بديلاً في المباراة (أ.ب)
أبو الشامات شارك لاعباً بديلاً في المباراة (أ.ب)
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أبو الشامات: لا تحملونا إخفاق الأجيال السابقة... سنعمل لإعادة الأخضر

أبو الشامات شارك لاعباً بديلاً في المباراة (أ.ب)
أبو الشامات شارك لاعباً بديلاً في المباراة (أ.ب)

أبدى محمد أبو الشامات، مدافع المنتخب السعودي، حزنه العميق، وعظيم أسفه عقب التعادل السلبي أمام منتخب الرأس الأخضر، والذي أسفر عن خروج «الأخضر» رسميّاً من نهائيات كأس العالم، مؤكداً أن الجيل الحالي من اللاعبين الشباب سيتحمل المسؤولية كاملة، وسيعمل على مراجعة الحسابات، وتصحيح القصور للعودة بشكل أقوى، وتلبية طموحات الشارع الرياضي التي باتت في أعلى مستوياتها.

وقال أبو الشامات في تصريحات لوسائل الإعلام: «في الحقيقة، نحن نعيش حالة من الضيق، والحزن الشديد بسبب هذه النتيجة؛ لقد حاولنا، وقاتلنا حتى الرمق الأخير، وحاربنا داخل أرضية الملعب من أجل تسجيل هدف يحسم لنا بطاقة التأهل، وإسعاد الشعب السعودي، وصنعنا بعض الفرص الفعالة، لكن التوفيق لم يكن مكتوباً لنا الليلة، وهذه هي أحكام كرة القدم».

وحول الدروس المستفادة من المشاركة المونديالية الحالية في ظل ارتفاع سقف طموحات الجماهير، أوضح: «أبرز ما تعلمناه من هذه البطولة هو ضرورة مضاعفة الجهد، والعمل المستمر لتطوير أنفسنا، فمهما بلغت مستوياتنا، هناك دائماً جزئيات، وقصور بحاجة إلى معالجة، وصقل. اليوم سقف طموحات الشارع الرياضي السعودي أصبح عالياً جداً، خاصة مع قوة الدوري المحلي، وفي السابق لم يكن أحد يطالبنا بالصعود، بل بتقديم ما علينا، أما الآن فالجميع يطالب بالتأهل؛ لذا يتعين علينا كلاعبين مواكبة هذا الطموح، والالتزام، والعمل على أنفسنا أكثر فأكثر لتقديم ما يليق بالوطن».

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن مدى تأثير قرار تغيير الجهاز الفني في وقت ضيق قبل المونديال، أفاد أبو الشامات: «بصفتنا لاعبين محترفين، نحن لا نملك الحديث في مثل هذه الجوانب؛ فنحن نقف تحت أوامر الاتحاد السعودي لكرة القدم، وننفذها في الميدان. المدرب الحالي جورجيوس دونيس اسم كبير، وكذلك كان المدرب السابق، ونحن ملتزمون بتطبيق ما نُطالب به، ونشعر بالارتياح، والجاهزية التامة تحت قيادته».

ووجه أبو الشامات رسالة اعتذار ومناشدة للجماهير السعودية قائلاً: «لقد فشلنا في تحقيق هدف التأهل بهذه البطولة، ومستعدون تماماً للنقد، والمحاسبة؛ فنحن في النهاية جزء من هذا الشعب، ونتألم لحزنهم. لكنني أرجو من جماهيرنا ألا تقسو على هذا الجيل الصاعد، فمعظم هؤلاء اللاعبين يخوضون غمار كأس العالم للمرة الأولى في مسيرتهم». مضيفاً: «حق الشارع الرياضي فوق رؤوسنا من أصغرهم لأكبرهم، وندرك أن وعود التعويض باتت مرهقة، ولكن النجاح يحتاج إلى تدرج، وتصحيح للأخطاء».

واختتم أبو الشامات تصريحاته برفض عقد مقارنات ظالمة مع أجيال سابقة قائلاً: «أرجو من الجميع عدم المقارنة بأجيال مضت قبل عشرين عاماً وسؤالنا لماذا لم نحقق ما حققوه، فنحن لم نكن حاضرين حينها، وهذه هي ثاني بطولة لي شخصياً مع المنتخب. هذا ليس تبريراً للخروج، ولكننا نعدهم بالعمل الجاد لتطوير مهاراتنا، والالتزام التام؛ فاللاعب السعودي يملك الرغبة في العطاء، ولا يصح التشكيك في نواياه، والجيل القادم يضم رجالاً سيتعلمون من هذا الدرس ليعودوا ويوفوا بوعودهم مستقبلاً بإذن الله».

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الرياضة رياضة سعودية

بوشل: لم نفشل... اجتهدنا ولم نوفق

نواف بوشل لاعب المنتخب السعودي في صراع على الكرة (أ.ف.ب)
نواف بوشل لاعب المنتخب السعودي في صراع على الكرة (أ.ف.ب)
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بوشل: لم نفشل... اجتهدنا ولم نوفق

نواف بوشل لاعب المنتخب السعودي في صراع على الكرة (أ.ف.ب)
نواف بوشل لاعب المنتخب السعودي في صراع على الكرة (أ.ف.ب)

رفض نواف بوشل، ظهير المنتخب السعودي، وصف خروج «الأخضر» من كأس العالم بالفشل، مؤكداً عزم اللاعبين على التحضير، والاستعداد بشكل أفضل للمنافسات الدولية المقبلة.

وقال بوشل في تصريحات لوسائل الإعلام بعد التعادل السلبي مع الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات: «الخروج من المونديال أمر سيئ بلا شك، خاصة أنها البطولة الأهم التي كنا نطمح للذهاب بعيداً فيها، ولكن في الأول والأخير هذا قضاء وقدر، وشيء كتبه الله لنا؛ نحن نسعى، ونحاول دائماً أن نفعل كل ما علينا فوق أرضية الميدان، والحمد لله على كل حال، وبإذن الله سنعمل على التعويض في المناسبات القادمة».

وحول الدور الكبير الذي لعبه المدرج السعودي طوال مشوار البطولة، أوضح: «الجمهور السعودي غني عن التعريف، ودعمه يمثل ركيزة أساسية ومهمة جداً بالنسبة لنا كلاعبين؛ نود أن نشكرهم جزيل الشكر على وقفتهم الصادقة، وحضورهم الكثيف، فحقيقة دعمهم لنا كان غير محدود، سواء من ساندنا هنا في الملعب، أو من خلف الشاشات، ونسأل الله أن يقدرنا على الاستعداد الأكمل للبطولات المقبلة لنكون في مستوى تطلعاتهم».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان يرى الخروج من كأس العالم فشلاً، قال: «كرة القدم ليس فيها مصطلح الفشل، بل هي لعبة تخضع دائماً لأحكام الفوز والخسارة. نحن نجتهد ونحاول بكل طاقتنا، وطالما أنك تسعى وتشارك وتصل إلى أعلى المستويات، والمحافل العالمية، فهذا ليس فشلاً، حتى وإن لم تكن النتائج مضمونة دائماً».

واختتم بوشل تصريحاته قائلاً: «القادم سيكون أفضل، وإن شاء الله سنعمل على إسعاد هذا الجمهور الوفي في المشاركات المستقبلية».

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رياضة سعودية كأس العالم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

إصابة تمبكتي في باطن القدم… والأشعة تحدد مدة غيابه

تمبكتي يبدو متأثراً بالإصابة التي لحقت به (رويترز)
تمبكتي يبدو متأثراً بالإصابة التي لحقت به (رويترز)
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إصابة تمبكتي في باطن القدم… والأشعة تحدد مدة غيابه

تمبكتي يبدو متأثراً بالإصابة التي لحقت به (رويترز)
تمبكتي يبدو متأثراً بالإصابة التي لحقت به (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن مدافع المنتخب السعودي حسان تمبكتي تعرض لإصابة في باطن القدم خلال مواجهة الأخضر أمام منتخب الرأس الأخضر ضمن منافسات كأس العالم 2026، ما اضطر الجهاز الفني إلى استبداله خلال الشوط الأول.

وبحسب المصادر ذاتها، سيخضع تمبكتي لفحوصات طبية وأشعة خلال الأيام المقبلة، للوقوف على طبيعة الإصابة بشكل دقيق، وتحديد البرنامج العلاجي، والمدة المتوقعة لغيابه عن الملاعب.

ومن المنتظر أن يصدر الجهاز الطبي للمنتخب السعودي تقريراً رسمياً خلال الفترة المقبلة، يتضمن التشخيص النهائي للإصابة، ومدى جاهزية تمبكتي للعودة إلى التدريبات والمباريات مع ناديه الهلال.

وودع المنتخب السعودي بطولة كأس العالم عقب تعادله أمام الرأس الأخضر في ختام مرحلة المجموعات.

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الاثنين... الأخضر يغادر أميركا

بعثة الأخضر ستغادر يوم 29 يونيو بعد وداع المونديال (المنتخب السعودي)
بعثة الأخضر ستغادر يوم 29 يونيو بعد وداع المونديال (المنتخب السعودي)
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الاثنين... الأخضر يغادر أميركا

بعثة الأخضر ستغادر يوم 29 يونيو بعد وداع المونديال (المنتخب السعودي)
بعثة الأخضر ستغادر يوم 29 يونيو بعد وداع المونديال (المنتخب السعودي)

تقرر مغادرة بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الأراضي الأميركية متوجهةً إلى أرض الوطن، يوم 29 يونيو (حزيران) الجاري بعد أن ودّع «الأخضر» منافسات كأس العالم 2026 من دور المجموعات، عقب تعادله السلبي أمام منتخب الرأس الأخضر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب إن آر جي ستاديوم في هيوستن، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

وعادت بعثة المنتخب إلى مقر معسكرها الأساسي في مدينة أوستن بولاية تكساس عقب المباراة التي شكلت المحطة الأخيرة في المشاركة المونديالية.

ولم يسعف التعادل الأخير «الصقور» لقطع تأشيرة العبور إلى دور الـ32، بعد مسيرة شهدت تقلبات فنية صعبة تحت قيادة المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس.

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