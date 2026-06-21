الحمدان: لن نبحث عن الأعذار... غاضبون

أكد عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، أن اللاعبين يتحملون كامل المسؤولية بعد الخسارة أمام منتخب إسبانيا لكرة القدم، مشدداً على أن المنتخب لا يبحث عن الأعذار، وأن تركيزه بالكامل منصب على المواجهة الحاسمة المقبلة في كأس العالم.

وقال الحمدان في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: «نحن نشعر بحسرتكم، وصدقوني نحن أكثر حزناً وغضباً. كان من المفترض أن نظهر بمستوى أفضل من الذي قدمناه».

وأضاف: «هذا ليس وقت البحث عن الأعذار، ونحن في مرحلة حساسة ولم ينتهِ شيء بعد. أمامنا مباراة مفصلية خلال الأيام المقبلة، ويمكنني الحديث عن الكثير من المبررات، مثل حداثة عهد المدرب أو أن هذا الأسلوب ما زال جديداً علينا، لكن الآن ليس وقت الأعذار».

️ | عبد الله الحمدان لاعب المنتخب السعودي:- منتخب إسبانيا كان الأفضل ويستحق النتيجة، ونتحمل المسؤولية كاملة. نشعر بغضب الجماهير وغضبنا أكبر، لكننا لن نبحث عن الأعذار، فهدفنا منذ البداية كان التأهل.#السعودية_إسبانيا #كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kYodaeETFj — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 21, 2026

وتابع مهاجم الأخضر: «أمامنا أربعة أيام للتحضير للمواجهة المقبلة، وهي مباراة مفصلية. جئنا إلى البطولة بهدف واحد وهو التأهل إلى الدور المقبل، وما زالت الفرصة بأيدينا. إذا لم نحقق الفوز في المباراة الأخيرة، فبصراحة لا نستحق الوجود هنا».

ووجّه الحمدان رسالة إلى الجماهير السعودية، قائلاً: «نتمنى دعمكم ووقفتكم معنا في هذه المرحلة، لأننا ما زلنا نملك فرصة تحقيق هدفنا».

وعن مجريات مواجهة إسبانيا، قال: «استقبال هدف في الدقائق الأولى صعّب المباراة كثيراً، خصوصاً أمام منتخب بحجم إسبانيا الذي كان الأفضل في اللقاء ويستحق النتيجة. نحن نتحمل المسؤولية كاملة».

وختم حديثه بالتأكيد على تفهمه لغضب الجماهير، قائلاً: «نشعر بغضب الجماهير، لكن غضبنا نحن أكبر. ومع ذلك لن نبحث عن الأعذار، لأن هدفنا منذ البداية كان التأهل، وما زلنا نتمسك بهذه الفرصة».