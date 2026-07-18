ترمب: مونديال 2026 أنجح حدث رياضي في تاريخ العالم !

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو بالنجاح التنظيمي والجماهيري لكأس العالم 2026، مؤكدين أن البطولة تجاوزت كل التوقعات قبل يومين من المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا.

ووفقاً لشبكة «فوكس نيوز»، قال إنفانتينو خلال حفل استقبال أقيم في برج ترمب بمدينة نيويورك إن البطولة استقطبت حتى الآن نحو 7 ملايين مشجع في الملاعب، فيما تابعها مليارات الأشخاص عبر شاشات التلفزيون حول العالم.

وأضاف: «وعدتكم بأننا سنقدم كأس عالم عظيمة، وبكل المقاييس تجاوزت هذه البطولة جميع التوقعات. لقد وحدنا العالم في أميركا، والولايات المتحدة رحبت بالجميع».

وأكد رئيس «فيفا» أن نجاح البطولة لم يكن ليتحقق بالشكل نفسه من دون دعم الإدارة الأميركية، موجهاً حديثه إلى ترمب بقوله: «هذه الحقيقة. كأس العالم لم تكن لتصبح بهذا النجاح الكبير من دونكم».

ووصف إنفانتينو النسخة الحالية بأنها «أعظم كأس عالم على الإطلاق»، بل وذهب إلى أبعد من ذلك حين قال إنها «أعظم حدث إنساني واجتماعي وثقافي شهدته البشرية».

من جانبه، اعتبر ترمب أن البطولة ربما تكون «أنجح حدث رياضي في تاريخ العالم»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تشرفت باستقبال جماهير كرة القدم من مختلف الدول.

وقال: «هذا الحدث تجاوز كونه بطولة رياضية، لقد أصبح شيئاً أكبر بكثير من الرياضة، وتجربة استثنائية بكل المقاييس».

ومن المنتظر أن يحضر ترمب وإنفانتينو المباراة النهائية الأحد على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، حيث سيشاركان في مراسم تتويج المنتخب الفائز، سواء كان الأرجنتين الساعية للاحتفاظ باللقب، أو إسبانيا الباحثة عن لقبها العالمي الثاني.