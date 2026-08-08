شنايدر تقصي بيغولا وتضرب موعداً مع شفيونتيك في ربع نهائي تورونتو

تأهلت الروسية ديانا شنايدر إلى الدور ربع النهائي من بطولة تورونتو للتنس فئة 1000 نقطة، بعد فوزها على الأميركية جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-3 و6-3، السبت.

ودخلت شنايدر المواجهة بعدما خسرت مبارياتها الأربع السابقة أمام بيغولا على مستوى البطولات الاحترافية، لكنها نجحت هذه المرة في إنهاء تفوق منافستها.

وبدأت المباراة بصورة متكافئة، قبل أن تكسر شنايدر إرسال بيغولا في الشوط السابع، وتحافظ على أفضليتها حتى حسمت المجموعة الأولى 6-3.

الروسية ديانا شنايدر ترد الكرة أمام الأميركية جيسيكا بيغولا، خلال مباراتهما في بطولة تورونتو المفتوحة للتنس (أ.ف.ب)

وفي المجموعة الثانية، تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في البداية، قبل أن تحقق الروسية الكسر الحاسم في الشوط السابع وتتقدم 4-3، ثم تواصل تفوقها وتحسم المجموعة بالنتيجة ذاتها 6-3.

وتلتقي شنايدر في الدور ربع النهائي مع البولندية إيجا شفيونتيك، التي تأهلت بعد فوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك.