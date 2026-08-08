شفيونتيك تقلب تأخرها أمام كوستيوك وتتأهل إلى ربع نهائي تورونتو

قلبت البولندية إيجا شفيونتيك تأخرها بمجموعة أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك إلى فوز بنتيجة 3-6 و6-1 و6-2، السبت، لتتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة تورونتو للتنس فئة 1000 نقطة.

وبدأت كوستيوك، المصنفة العاشرة، المباراة بقوة وفرضت ضغطاً كبيراً على إرسال شفيونتيك المصنفة السابعة، ونجحت في كسر إرسال منافستها أربع مرات لتحسم المجموعة الأولى 6-3.

الأوكرانية مارتا كوستيوك ترد الكرة أمام البولندية إيجا شفيونتيك (أ.ب)

لكن شفيونتيك استعادت توازنها سريعاً وفرضت سيطرتها على المجموعة الثانية، التي حسمتها 6-1، قبل أن تواصل تفوقها في المجموعة الفاصلة.

البولندية إيجا شفيونتيك تتلقى التهنئة من الأوكرانية مارتا كوستيوك عقب انتهاء مباراتهما في بطولة تورونتو المفتوحة للتنس (أ.ف.ب)

واستفادت النجمة البولندية من قوة إرسالها ودقتها في النقاط الحاسمة، لتحسم المجموعة الثالثة 6-2 وتنهي المباراة لمصلحتها بعد ساعتين من اللعب، وتحجز مقعدها في دور الثمانية.