انتقادات من محبي «مارفل» للبيت الأبيض بسبب استغلال «سبايدرمان»

بعد أسبوع من طرح فيلم «سبايدرمان: يوم جديد» الذي طال انتظاره، نشر البيت الأبيض على حسابه في «إنستغرام» منشوراً لم يلقَ استحسان محبي عالم مارفل.

في السادس من أغسطس (آب)، نشرت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على «إنستغرام» منشوراً عن عملاء إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، مستخدمةً صوراً لشخصية سبايدرمان. وتبدأ سلسلة الصور الأربع بلقطة لسبايدرمان وهو يطلق شبكته الشهيرة، في حين تُظهر الصورة الأخيرة عدداً من الرجال مكبّلين بالأصفاد ومغطّين بخيوط العنكبوت، تحت أنظار أحد عملاء إدارة الهجرة والجمارك.

وجاء في تعليق المنشور: «عملاء إدارة الهجرة والجمارك في منطقتكم».

وسرعان ما انتشر المنشور على «إنستغرام»؛ حيث تجاوز عدد التعليقات عليه 32 ألف تعليق حتى السابع من أغسطس، وفق ما أفادت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأميركية.

وقال أحد المستخدمين في المنشور: «سبايدرمان لن يؤيد هذا». وعلّق آخر: «أشعر بأن هناك احتمالاً لرفع دعوى قضائية».

وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى صحيفة «يو إس إيه توداي»: «مثل سبايدرمان، فإن ضباط إنفاذ القانون الذين يحافظون على أمن وطننا هم أبطال. وعلى اليساريين الذين أثارهم استخدام شخصية خيالية لإثارة جدل واسع النطاق بين الشعب الأميركي أن ينظروا إلى أنفسهم، ويسألوا عما إذا كان سبايدرمان سيؤيد الجرائم التي يرتكبها هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين، المجرمون الخطرون الذين تعمل إدارة ترمب على إبعادهم عن مجتمعاتنا».

وأفادت الصحيفة بأنه، تماشياً مع عدد من المنشورات التي نشرها البيت الأبيض مؤخراً، يبدو أن منشور «الرجل العنكبوت» أُنشئ باستخدام الذكاء الاصطناعي. وعند تحميل الصورة الرابعة من المنشور إلى عدد من أدوات كشف الصور المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، خلصت النتائج إلى أن احتمال كون الصورة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي يتراوح بين 96 و99 في المائة.

انتقادات من محبي مارفل

وانتقد معجبو مارفل تلك الخطوة من البيت الأبيض لاستخدامه سبايدرمان في أحدث حملة ترويجية لإدارة الهجرة والجمارك. وعدّ محبو الشركة أن البيت الأبيض جعل منهم عدواً له.

ويُظهر منشور سبايدرمان هذا بوضوح أن البيت الأبيض لم يستطع مقاومة الزخم الذي يشهده أحدث أفلام سبايدرمان؛ حيث حطم فيلم «سبايدرمان: يوم جديد» جميع أرقام شباك التذاكر، ليصبح ثاني أسرع فيلم في التاريخ يتجاوز حاجز المليار دولار، وفقاً لتقرير لشبكة «يورو نيوز».

وأثار المنشور جدلاً واسعاً على الإنترنت؛ حيث طالب البعض بحذفه، في حين عبّر معجبو مارفل عن غضبهم لاستخدام بطلهم المفضل للترويج لـ«إدارة الهجرة والجمارك الأميركية».

وطالب الكثيرون مارفل وسوني برفع دعوى قضائية؛ حيث علّق المعجبون بتعليقات مثل: «هذا أسوأ تشويه لشخصية سبايدرمان على الإطلاق. على مارفل وسوني التحرك فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وتضمنت التعليقات على منشور البيت الأبيض: «ستان لي لن يوافق أبداً»؛ و«أشعر بالخجل الشديد من هذه الإدارة»؛ و«حكومتنا مهزلة بنشرها مثل هذه الأمور غير المهنية»، وفق شبكة «يورو نيوز».

وأضاف أحد المستخدمين: «سبايدرمان لن يفعلها أبداً»، فيما قال مستخدم آخر: «هذا مُخجل، لا سيما أنه صادر عن الذراع الإعلامية الرسمية لحكومة الولايات المتحدة». وأضاف ثالث: «بل على العكس تماماً، سبايدرمان سيُطيح بوكالة الهجرة والجمارك الأميركية».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، واجه البيت الأبيض انتقادات لاذعة بسبب نشره ما بدا أنه مقطع فيديو مُولّد بالذكاء الاصطناعي، يُحاكي إعلان نيكول كيدمان لصالح دور سينما «إيه إم سي». ويُظهر الفيديو، الذي يحاكي إعلان «نُحسّن الأفلام» الشهير، رجلاً يرتدي قبعة كُتب عليها «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» أثناء سيره في أروقة البيت الأبيض.

وجدير بالذكر أن بيانات شركة «كولومبيا بيكتشرز» أظهرت أن فيلم «سبايدرمان: براند نيو داي» حقق إيرادات بلغت 355 مليون دولار من مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية أسبوع عرضه الأولى، ليصبح بذلك واحداً من أفضل الأفلام تحقيقاً للإيرادات في افتتاحية شباك التذاكر المحلي على الإطلاق.

ويشهد الفيلم الظهور الرابع للممثل توم هولاند في دور بيتر باركر، الذي يواصل محاربة الجريمة باستخدام شباك العنكبوت، في عالم نسي فيه الجميع أنه الرجل الذي يرتدي قناع «سبايدرمان». وتشارك زيندايا في بطولة الفيلم، مجسّدةً شخصية إم جيه، حبيبة باركر.