برناردو سيلفا سعيد بظهوره الأول مع ريال مدريد

أعرب البرتغالي برناردو سيلفا عن سعادته بخوض مباراته الأولى بقميص ريال مدريد، بعدما شارك في الفوز على فرينتسفاروش المجري 2-1، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وقال سيلفا في تصريحات لقناة ريال مدريد: «أنا سعيد للغاية. هذه المباراة مهمة جداً للتحضير للموسم، وعلى المستوى الشخصي أنا سعيد جداً بظهوري الأول مع ريال مدريد».

وأضاف لاعب الوسط، الذي شارك طوال الشوط الثاني: «إنه الأسبوع الأول فقط، ولا يزال أمامنا الكثير من الأمور التي تحتاج إلى التحسن. الأهم الآن هو اكتساب الإيقاع من أجل بدء الموسم بشكل جيد».

وتحدث لاعب مانشستر سيتي السابق عن دوره مع الفريق، قائلاً: «أحاول أن أقدم للفريق ما يحتاجه في كل لحظة. أحياناً أساهم أكثر في بناء اللعب، وأحياناً في الضغط أو في الثلث الأخير. أحاول المساعدة في مراكز مختلفة، وسأقدم دائماً كل ما أستطيع لريال مدريد».

وعن أيامه الأولى مع النادي الملكي، أوضح سيلفا أن الأسبوع الأول كان شاقاً، مشيراً إلى أنه يعمل على التعرف بصورة أكبر على زملائه وفهم خصائص كل لاعب داخل الملعب.

وختم: «سأواصل العمل خلال الأسابيع المقبلة والاستعداد بأفضل شكل ممكن من أجل بداية قوية للموسم».