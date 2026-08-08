مورينيو سعيد بمشاركة فينيسيوس وبرناردو سيلفا أمام فرينتسفاروش

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، سعادته بمشاركة البرازيلي فينيسيوس جونيور والبرتغالي برناردو سيلفا في المباراة الودية التي فاز بها الفريق على فرينتسفاروش المجري 2-1، السبت، ضمن استعداداته للموسم الجديد.

وقال مورينيو في تصريحات للموقع الرسمي لريال مدريد، متحدثاً عن فينيسيوس: «الأمر الأكثر أهمية هو تجديد العقد، وهذا أمر يسعده ويسعدنا جميعاً. هو وبرناردو سيلفا خاضا عدداً قليلاً فقط من التدريبات، بينما أمضى بقية اللاعبين بضعة أسابيع إضافية في العمل».

وأضاف: «لم أتوقع أن ينطلق فينيسيوس بالكرة من مسافة 50 متراً ويسجل هدفاً اليوم. إنها عملية تطور، ومن المؤكد أنه سيكون أفضل يوم الأربعاء المقبل، وسيكون في حالة أفضل أيضاً الأحد المقبل في ألمانيا».

وعن برناردو سيلفا، قال مورينيو: «إنه لاعب مهم جداً. كان في عطلة وعاد بحالة بدنية أقل، وهذا أمر طبيعي».

وأشاد المدرب البرتغالي بتعدد أدوار مواطنه، مضيفاً: «يمكنه اللعب في ثلاثة أو أربعة مراكز، وهذا أمر رائع بالنسبة للمدرب، خصوصاً أننا نريد العمل بقائمة محدودة».

وأشار مورينيو إلى حاجة ريال مدريد إلى لاعب بمرونة برناردو سيلفا في ظل غياب عدد من المصابين، موضحاً: «لدينا لاعبون مثل ميليتاو ورودريغو وميندي، ولا أتوقع عودة أي منهم خلال الأسابيع المقبلة، لذلك نحتاج إلى لاعب يستطيع القيام بما يفعله برناردو واللعب في مراكز مختلفة».