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الرياضة رياضة سعودية

الأوروغوياني نونيز ينضم لمعسكر «الهلال» السعودي في النمسا

المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز (نادي الهلال)
المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز (نادي الهلال)
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الأوروغوياني نونيز ينضم لمعسكر «الهلال» السعودي في النمسا

المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز (نادي الهلال)
المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز (نادي الهلال)

التحق المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز بمعسكر «الهلال» السعودي المُقام حالياً في النمسا؛ استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، بعد حصوله على إجازة إضافية، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في «كأس العالم 2026».

وأوضح «الهلال»، عبر حساباته الرسمية، أن نونيز غاب عن بداية المعسكر بسبب الراحة التي مُنحها بعد انتهاء مشواره الدولي، في حين سيحصل عدد من اللاعبين الدوليين؛ بينهم الفرنسي ثيو هيرنانديز، والبرتغالي روبن نيفيز، على فترات راحة مماثلة بعد انتهاء مشاركاتهم في «المونديال».

ويستمر معسكر «الهلال» في النمسا حتى 3 أغسطس (آب) المقبل، ويتخلله 4 مباريات ودية، تبدأ أمام «شتورم غراتس» النمساوي يوم الأحد، ثم يواجه «ماميلودي صن داونز» الجنوب أفريقي بعد 4 أيام، قبل لقاء «مولودية الجزائر» في 29 يوليو (تموز) الحالي. ويختتم الفريق تحضيراته بمواجهة «الأهلي» القطري في ختام معسكره الإعدادي.

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«القادسية» تفاوض «الرياض» لكسب خدمات أحمد السياحي وسلطان هارون

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نادي الرياض
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«القادسية» تفاوض «الرياض» لكسب خدمات أحمد السياحي وسلطان هارون

نادي الرياض
نادي الرياض

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن أحمد السياحي وسلطان هارون، لاعبيْ نادي الرياض، باتا محط اهتمام من أكثر من جهة، خلال الفترة الحالية من سوق الانتقالات الصيفية.

وتقدَّم نادي القادسية بعرض رسمي إلى إدارة «الرياض» بهدف ضم الثنائي إلى صفوفه، غير أن العرض المالي الذي تقدّم به النادي الشرقاوي لم يلق القبول المطلوب من جانب إدارة النادي العاصمي التي رأت أن المبلغ المطروح لا يرقى إلى القيمة الفعلية للاعبين.

في المقابل، ردت إدارة «الرياض» على «القادسية» بطلباتها الخاصة المتعلقة بصفقة الثنائي، في مؤشر على أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام استمرار المفاوضات بين الطرفين، شريطة أن يقترب «القادسية» من السقف المالي الذي يطمح إليه «الرياض» مقابل التفريط في خدمات لاعبيه.

وفي خضم هذه المفاوضات، أفادت مصادر «الشرق الأوسط» بوجود اهتمام إضافي من أحد الأندية الجماهيرية بكسب خدمات ثنائي «الرياض».

وتحرص إدارة «الرياض» على عدم التفريط في لاعبيها إلا مقابل مبالغ مالية تتناسب مع تقييمها الخاص لهما.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

بنفيكا وألميريا يجهزان النصر للموسم الجديد

(نادي النصر)
(نادي النصر)
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بنفيكا وألميريا يجهزان النصر للموسم الجديد

(نادي النصر)
(نادي النصر)

أعلن نادي النصر عن برنامج مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد ضمن معسكره التحضيري المقرر أن يقام في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وبحسب البيان الذي أصدره النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، فإن الفريق سيخوض أربع مباريات ودية خلال المعسكر، تبدأ بمواجهة فريق بنفيكا الثاني يوم 22 يوليو (تموز) الحالي، تليها مباراة أمام ميريدا الإسباني في 28 من الشهر نفسه.

ويواصل الفريق برنامجه التحضيري بلقاء ثالث أمام إستريلا دا أمادورا البرتغالي في الأول من أغسطس (آب) المقبل، على أن يختتم جولته الودية بمواجهة فريق ألميريا الإسباني يوم 4 أغسطس، قبل عودة البعثة إلى المملكة استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد.

ويأتي هذا البرنامج التحضيري في إطار خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل استحقاقات الموسم المقبل، الذي يترقبه الجمهور بحماس كبير على وقع الطموحات المحلية والقارية للفريق.

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نادي النصر الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«الهلال» يعلن بيع عقد لاعبه البرازيلي ليوناردو لـ«أياكس» الهولندي

ماركوس ليوناردو (نادي الهلال)
ماركوس ليوناردو (نادي الهلال)
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«الهلال» يعلن بيع عقد لاعبه البرازيلي ليوناردو لـ«أياكس» الهولندي

ماركوس ليوناردو (نادي الهلال)
ماركوس ليوناردو (نادي الهلال)

أعلن نادي الهلال بيع عقد مهاجمه البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو لصالح نادي أياكس الهولندي، بعد موسمين قضاهما ليوناردو مع الزعيم.

وكان «الهلال» قد تعاقد مع ليوناردو، البالغ من العمر 23 عاماً في صيف عام 2024 وبعقد يمتد لخمسة مواسم، إلا أنه بعد مُضيّ موسمين فقط من عقده فضّل «أزرق العاصمة» بيع عقد لاعبه للنادي الهولندي.

ولعب ليوناردو مع «الهلال»، الذي انتقل له قبل عامين بصفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو 82 مباراة، تمكّن فيها من تسجيل 48 هدفاً، وصنع 5 أهداف، وتمكّن من الفوز مع فريقه بلقب وحيد هو «كأس الملك»، الموسم الماضي.

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