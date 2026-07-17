الأوروغوياني نونيز ينضم لمعسكر «الهلال» السعودي في النمسا

التحق المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز بمعسكر «الهلال» السعودي المُقام حالياً في النمسا؛ استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، بعد حصوله على إجازة إضافية، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في «كأس العالم 2026».

وأوضح «الهلال»، عبر حساباته الرسمية، أن نونيز غاب عن بداية المعسكر بسبب الراحة التي مُنحها بعد انتهاء مشواره الدولي، في حين سيحصل عدد من اللاعبين الدوليين؛ بينهم الفرنسي ثيو هيرنانديز، والبرتغالي روبن نيفيز، على فترات راحة مماثلة بعد انتهاء مشاركاتهم في «المونديال».

ويستمر معسكر «الهلال» في النمسا حتى 3 أغسطس (آب) المقبل، ويتخلله 4 مباريات ودية، تبدأ أمام «شتورم غراتس» النمساوي يوم الأحد، ثم يواجه «ماميلودي صن داونز» الجنوب أفريقي بعد 4 أيام، قبل لقاء «مولودية الجزائر» في 29 يوليو (تموز) الحالي. ويختتم الفريق تحضيراته بمواجهة «الأهلي» القطري في ختام معسكره الإعدادي.