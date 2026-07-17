«القادسية» تفاوض «الرياض» لكسب خدمات أحمد السياحي وسلطان هارون

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن أحمد السياحي وسلطان هارون، لاعبيْ نادي الرياض، باتا محط اهتمام من أكثر من جهة، خلال الفترة الحالية من سوق الانتقالات الصيفية.

وتقدَّم نادي القادسية بعرض رسمي إلى إدارة «الرياض» بهدف ضم الثنائي إلى صفوفه، غير أن العرض المالي الذي تقدّم به النادي الشرقاوي لم يلق القبول المطلوب من جانب إدارة النادي العاصمي التي رأت أن المبلغ المطروح لا يرقى إلى القيمة الفعلية للاعبين.

في المقابل، ردت إدارة «الرياض» على «القادسية» بطلباتها الخاصة المتعلقة بصفقة الثنائي، في مؤشر على أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام استمرار المفاوضات بين الطرفين، شريطة أن يقترب «القادسية» من السقف المالي الذي يطمح إليه «الرياض» مقابل التفريط في خدمات لاعبيه.

وفي خضم هذه المفاوضات، أفادت مصادر «الشرق الأوسط» بوجود اهتمام إضافي من أحد الأندية الجماهيرية بكسب خدمات ثنائي «الرياض».

وتحرص إدارة «الرياض» على عدم التفريط في لاعبيها إلا مقابل مبالغ مالية تتناسب مع تقييمها الخاص لهما.