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الرياضة رياضة سعودية

نواف الحبشي يترقب تأشيرة النمسا للحاق بمعسكر الهلال

نواف الحبشي (نادي الحزم)
نواف الحبشي (نادي الحزم)
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نواف الحبشي يترقب تأشيرة النمسا للحاق بمعسكر الهلال

نواف الحبشي (نادي الحزم)
نواف الحبشي (نادي الحزم)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللاعب نواف الحبشي يترقب صدور تأشيرته الخاصة بالسفر، تمهيداً للالتحاق بمعسكر فريق الهلال المُقام حالياً في النمسا، ضِمن المرحلة الإعدادية للموسم الرياضي الجديد.

ووفق المصادر نفسها، فإن الجهاز الإداري في الهلال ينسّق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة؛ بهدف انضمام اللاعب إلى المعسكر في أقرب فرصة، ليبدأ برنامجه الإعدادي مع بقية عناصر الفريق تحت إشراف المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.

في سياق متصل، لا تزال مفاوضات الهلال مع ناصر الهليل تشهد حالة من الشد والجذب، وسط استمرار النقاشات بين جميع الأطراف لاستكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق.

وتؤكد المصادر أن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود، إذ تتواصل المساعي لحسم بعض التفاصيل النهائية، في ظل رغبة الهلال بإنهاء الملف خلال الفترة المقبلة، بما ينسجم مع خطة الإدارة الرياضية لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

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«بنفيكا» يتوصل لاتفاق مع «النصر» لضم دوران

الكولومبي جون دوران (رويترز)
الكولومبي جون دوران (رويترز)
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«بنفيكا» يتوصل لاتفاق مع «النصر» لضم دوران

الكولومبي جون دوران (رويترز)
الكولومبي جون دوران (رويترز)

توصّل نادي بنفيكا البرتغالي إلى اتفاق مع نادي النصر للتعاقد مع المهاجم الكولومبي جون دوران، وفقاً لمصادر الصحافي فابريزيو رومانو.

وأكدت المصادر نفسها أن الصفقة جرت للمهاجم الكولومبي للانضمام إلى «بنفيكا» على سبيل الإعارة، مع بند يمنح «بنفيكا» خيار الشراء غير الإلزامي، دون ذكر قيمة المبلغ.

وأضافت أن المهاجم الكولومبي رفض ناديين من «دوري أبطال أوروبا» لأنه يفضل مشروع «بنفيكا» وفرصة اللعب تحت قيادة ماركو سيلفا.

وأشارت المصادر إلى أن راتب اللاعب سيُدفع بشكل مشترك ببن نادي النصر ونادي بنفيكا، وسيكون الفحص الطبي، هذا الأسبوع، لاستكمال الصفقة.

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الرياضة كرة القدم نادي النصر السعودية
الرياضة رياضة سعودية

صراع برازيلي وعرض إماراتي يشعلان سباق ضم مالكوم

البرازيلي مالكوم جناح الهلال (تصوير: عبد الله الفالح)
البرازيلي مالكوم جناح الهلال (تصوير: عبد الله الفالح)
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TT

صراع برازيلي وعرض إماراتي يشعلان سباق ضم مالكوم

البرازيلي مالكوم جناح الهلال (تصوير: عبد الله الفالح)
البرازيلي مالكوم جناح الهلال (تصوير: عبد الله الفالح)

بات مستقبل البرازيلي مالكوم، جناح الهلال، واحداً من أبرز ملفات سوق الانتقالات الصيفية، بعدما دخل أكثر من نادٍ في سباق للحصول على خدماته، في ظل اقتراب نهاية مشواره مع «الزعيم» ورغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة بعد ثلاثة مواسم قضاها في الدوري السعودي.

وينتهي عقد مالكوم مع الهلال في صيف 2027، مما يمنحه حق التوقيع لأي نادٍ بدءاً من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد، في حين تشير تقارير متطابقة إلى أن إدارة الهلال لا تمانع رحيله هذا الصيف إذا وصلها العرض المالي المناسب، خصوصاً مع سعيها لإعادة هيكلة قائمة اللاعبين الأجانب وإفساح المجال أمام صفقات جديدة.

ووفقاً لما أورده حساب «FLAMÍLIA DA NAÇÃO» المتخصص في أخبار نادي فلامنغو، دخل النادي البرازيلي في منافسة مباشرة مع غريمه غريميو لاستعادة اللاعب إلى الدوري البرازيلي، بعدما أصبح اسمه مطروحاً بقوة على طاولة الناديين خلال الميركاتو الحالي. وتؤكد التقارير أن غريميو كان أول من تحرك رسمياً؛ إذ فتح قنوات اتصال مع مالكوم وعرض عليه راتباً شهرياً يبلغ مليوني ريال برازيلي، وهو ما يمثّل نحو خمس ما يتقاضاه حالياً مع الهلال، في محاولة لإقناعه بالعودة إلى البرازيل رغم الفارق المالي الكبير. لكن البرازيل ليست الوجهة الوحيدة المطروحة أمام الجناح البالغ من العمر 29 عاماً، إذ كشف الصحافي البرازيلي بابلو أوليفيرا عن وجود محادثات بين اللاعب ونادي الجزيرة الإماراتي، الذي يراقب الموقف من كثب ويبحث إمكانية ضمه إذا أصبح متاحاً خلال الأسابيع المقبلة، لتتحول المنافسة على خدماته إلى صراع ثلاثي بين البرازيل والإمارات.

وفي الوقت نفسه، لا تزال رغبة مالكوم الأولى تتمثل في العودة إلى الملاعب الأوروبية؛ إذ تشير تقارير إلى أن اللاعب يفضّل الانتقال إلى أحد أندية القارة العجوز، إلا أن غياب العروض التي تلبي طموحاته الفنية والمالية دفعه إلى دراسة خيارات أخرى، وفي مقدمتها العودة إلى البرازيل أو خوض تجربة جديدة في الدوري الإماراتي.

كما تحدثت تقارير أخرى خلال الأيام الماضية عن قيام وكيل اللاعب بعرضه على عدد من كبار أندية الدوري التركي، من بينها فنربخشة وغلاطة سراي وبشكتاش، مع وجود اتصالات أولية من فنربخشة، وهو ما يعكس اتساع دائرة المهتمين بخدمات النجم البرازيلي قبل حسم مستقبله بشكل نهائي.

وانضم مالكوم إلى الهلال في صيف 2023 قادماً من زينيت سان بطرسبرغ الروسي في واحدة من أكبر صفقات النادي، وأسهم بصورة مؤثرة في الموسم التاريخي الذي تُوج خلاله الفريق بثلاثية الدوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر، قبل أن تتراجع أرقامه ومستواه خلال الموسمين التاليين.

كما اقترب من الرحيل في صيف 2025 عقب أزمته مع الجماهير بعد الخروج من كأس العالم للأندية، لكن تمسك المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي باستمراره أجّل رحيله آنذاك.

ويُعد مالكوم أحد أبرز خريجي أكاديمية كورينثيانز، حيث بدأ مسيرته الاحترافية قبل انتقاله إلى بوردو الفرنسي عام 2016، وهناك خطف الأنظار بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على التسجيل وصناعة الأهداف. وفي صيف 2018 انتقل إلى برشلونة الإسباني، ورغم قلة مشاركاته، توج مع الفريق بلقب الدوري الإسباني، قبل أن يرحل إلى زينيت سان بطرسبرغ الروسي، حيث عاش أفضل فترات مسيرته، محققاً عدة ألقاب في الدوري والكأس والسوبر الروسي، كما تُوج هدافاً للدوري الروسي في أحد مواسمه، ليجذب اهتمام الهلال الذي نجح في التعاقد معه.

وعلى الصعيد الدولي، مثل مالكوم منتخب البرازيل في مختلف الفئات العمرية، وكان ضمن المنتخب الأولمبي الذي تُوج بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، قبل أن يظهر مع المنتخب الأول في مناسبات متفرقة، مستفيداً من تألقه مع زينيت ثم الهلال، ليبقى أحد أبرز الأجنحة البرازيلية التي صنعت اسماً في الملاعب الأوروبية والآسيوية خلال السنوات الأخيرة.

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الرزيزاء يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

بدر الرزيزاء (حسابه على إكس)
بدر الرزيزاء (حسابه على إكس)
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الرزيزاء يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

بدر الرزيزاء (حسابه على إكس)
بدر الرزيزاء (حسابه على إكس)

أعلن بدر الرزيزاء ترشحه رسمياً لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ليكون أول من يكشف عن دخوله سباق الانتخابات بشكل رسمي، بعد أيام من استقالته من رئاسة نادي القادسية في 12 يوليو (تموز) الحالي.

وقال الرزيزاء في بيان إعلان ترشحه: «في مرحلةٍ تشهد فيها الرياضة السعودية نموّاً غير مسبوق، بفضل دعم القيادة في المملكة أصبحت مواصلة البناء ومواكبة هذا الطموح مسؤوليةً مشتركة، تتطلب عملاً مؤسسيًّا ورؤيةً تستوعب حجم المرحلة».

وأضاف: «ومن واقع العمل داخل المنظومة، والاحتكاك المباشر بتحدياتها وفرصها، وبعد مراجعة المعايير والشروط المنظمة للعملية الانتخابية، أُعلن ترشحي رسميّاً لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ساعياً من خلال هذا الترشح إلى تقديم ما يخدم كرة القدم السعودية، ويليق بالطموح الذي يعيشه هذا الوطن وأبناؤه، ويتواءم مع الفرص والأحداث الرياضية المستقبلية».

وفي المقابل، تتجه الأنظار إلى بقية الأسماء المرشحة، إذ يتأهب كل من معيض الشهري، وحاتم خيمي، وخالد الغامدي، لإعلان ترشحهم رسمياً خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب فتح باب الترشح وفق البرنامج الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات.

وكانت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت الخميس البرنامج الزمني لانتخابات الدورة السادسة (2026-2030)، على أن تُختتم العملية الانتخابية بعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس (آب) المقبل.

ووفق البرنامج المعلن، يُفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 22 يوليو حتى الأول من أغسطس، على أن تُفحص طلبات المترشحين بين 2 و7 أغسطس، فيما تُعلن القوائم الأولية للمترشحين في الثامن من الشهر ذاته.

وخصصت اللجنة الفترة من 9 إلى 13 أغسطس لاستقبال الطعون والتظلمات على القوائم الأولية، على أن ينظر مركز التحكيم الرياضي السعودي في تلك الطعون خلال الفترة من 15 إلى 23 أغسطس، قبل إعلان النتائج النهائية للفصل فيها يوم 24 أغسطس.

كما حدد البرنامج يوم 25 أغسطس موعداً أخيراً لانسحاب المترشحين، على أن تُعلن القوائم النهائية في 26 أغسطس، لتبدأ بعدها الحملات الدعائية للمرشحين خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس، قبل أن تُختتم العملية الانتخابية بإجراء الاقتراع خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس لاختيار مجلس الإدارة الجديد للدورة السادسة.

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