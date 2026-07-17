بنفيكا وألميريا يجهزان النصر للموسم الجديد

أعلن نادي النصر عن برنامج مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد ضمن معسكره التحضيري المقرر أن يقام في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وبحسب البيان الذي أصدره النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، فإن الفريق سيخوض أربع مباريات ودية خلال المعسكر، تبدأ بمواجهة فريق بنفيكا الثاني يوم 22 يوليو (تموز) الحالي، تليها مباراة أمام ميريدا الإسباني في 28 من الشهر نفسه.

ويواصل الفريق برنامجه التحضيري بلقاء ثالث أمام إستريلا دا أمادورا البرتغالي في الأول من أغسطس (آب) المقبل، على أن يختتم جولته الودية بمواجهة فريق ألميريا الإسباني يوم 4 أغسطس، قبل عودة البعثة إلى المملكة استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد.

ويأتي هذا البرنامج التحضيري في إطار خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل استحقاقات الموسم المقبل، الذي يترقبه الجمهور بحماس كبير على وقع الطموحات المحلية والقارية للفريق.