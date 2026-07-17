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الرياضة رياضة سعودية

بنفيكا وألميريا يجهزان النصر للموسم الجديد

(نادي النصر)
(نادي النصر)
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بنفيكا وألميريا يجهزان النصر للموسم الجديد

(نادي النصر)
(نادي النصر)

أعلن نادي النصر عن برنامج مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد ضمن معسكره التحضيري المقرر أن يقام في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وبحسب البيان الذي أصدره النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، فإن الفريق سيخوض أربع مباريات ودية خلال المعسكر، تبدأ بمواجهة فريق بنفيكا الثاني يوم 22 يوليو (تموز) الحالي، تليها مباراة أمام ميريدا الإسباني في 28 من الشهر نفسه.

ويواصل الفريق برنامجه التحضيري بلقاء ثالث أمام إستريلا دا أمادورا البرتغالي في الأول من أغسطس (آب) المقبل، على أن يختتم جولته الودية بمواجهة فريق ألميريا الإسباني يوم 4 أغسطس، قبل عودة البعثة إلى المملكة استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد.

ويأتي هذا البرنامج التحضيري في إطار خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل استحقاقات الموسم المقبل، الذي يترقبه الجمهور بحماس كبير على وقع الطموحات المحلية والقارية للفريق.

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«القادسية» تفاوض «الرياض» لكسب خدمات أحمد السياحي وسلطان هارون

نادي الرياض
نادي الرياض
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«القادسية» تفاوض «الرياض» لكسب خدمات أحمد السياحي وسلطان هارون

نادي الرياض
نادي الرياض

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن أحمد السياحي وسلطان هارون، لاعبيْ نادي الرياض، باتا محط اهتمام من أكثر من جهة، خلال الفترة الحالية من سوق الانتقالات الصيفية.

وتقدَّم نادي القادسية بعرض رسمي إلى إدارة «الرياض» بهدف ضم الثنائي إلى صفوفه، غير أن العرض المالي الذي تقدّم به النادي الشرقاوي لم يلق القبول المطلوب من جانب إدارة النادي العاصمي التي رأت أن المبلغ المطروح لا يرقى إلى القيمة الفعلية للاعبين.

في المقابل، ردت إدارة «الرياض» على «القادسية» بطلباتها الخاصة المتعلقة بصفقة الثنائي، في مؤشر على أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام استمرار المفاوضات بين الطرفين، شريطة أن يقترب «القادسية» من السقف المالي الذي يطمح إليه «الرياض» مقابل التفريط في خدمات لاعبيه.

وفي خضم هذه المفاوضات، أفادت مصادر «الشرق الأوسط» بوجود اهتمام إضافي من أحد الأندية الجماهيرية بكسب خدمات ثنائي «الرياض».

وتحرص إدارة «الرياض» على عدم التفريط في لاعبيها إلا مقابل مبالغ مالية تتناسب مع تقييمها الخاص لهما.

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«الهلال» يعلن بيع عقد لاعبه البرازيلي ليوناردو لـ«أياكس» الهولندي

ماركوس ليوناردو (نادي الهلال)
ماركوس ليوناردو (نادي الهلال)
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«الهلال» يعلن بيع عقد لاعبه البرازيلي ليوناردو لـ«أياكس» الهولندي

ماركوس ليوناردو (نادي الهلال)
ماركوس ليوناردو (نادي الهلال)

أعلن نادي الهلال بيع عقد مهاجمه البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو لصالح نادي أياكس الهولندي، بعد موسمين قضاهما ليوناردو مع الزعيم.

وكان «الهلال» قد تعاقد مع ليوناردو، البالغ من العمر 23 عاماً في صيف عام 2024 وبعقد يمتد لخمسة مواسم، إلا أنه بعد مُضيّ موسمين فقط من عقده فضّل «أزرق العاصمة» بيع عقد لاعبه للنادي الهولندي.

ولعب ليوناردو مع «الهلال»، الذي انتقل له قبل عامين بصفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو 82 مباراة، تمكّن فيها من تسجيل 48 هدفاً، وصنع 5 أهداف، وتمكّن من الفوز مع فريقه بلقب وحيد هو «كأس الملك»، الموسم الماضي.

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«بنفيكا» يتوصل لاتفاق مع «النصر» لضم دوران

الكولومبي جون دوران (رويترز)
الكولومبي جون دوران (رويترز)
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«بنفيكا» يتوصل لاتفاق مع «النصر» لضم دوران

الكولومبي جون دوران (رويترز)
الكولومبي جون دوران (رويترز)

توصّل نادي بنفيكا البرتغالي إلى اتفاق مع نادي النصر للتعاقد مع المهاجم الكولومبي جون دوران، وفقاً لمصادر الصحافي فابريزيو رومانو.

وأكدت المصادر نفسها أن الصفقة جرت للمهاجم الكولومبي للانضمام إلى «بنفيكا» على سبيل الإعارة، مع بند يمنح «بنفيكا» خيار الشراء غير الإلزامي، دون ذكر قيمة المبلغ.

وأضافت أن المهاجم الكولومبي رفض ناديين من «دوري أبطال أوروبا» لأنه يفضل مشروع «بنفيكا» وفرصة اللعب تحت قيادة ماركو سيلفا.

وأشارت المصادر إلى أن راتب اللاعب سيُدفع بشكل مشترك ببن نادي النصر ونادي بنفيكا، وسيكون الفحص الطبي، هذا الأسبوع، لاستكمال الصفقة.

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