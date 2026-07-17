«الدرعية» يبدأ تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة «تريليبورغ» السويدي

يستهل فريق الدرعية مبارياته الودية في معسكره الإعدادي المُقام بالسويد، عندما يواجه فريق تريليبورغ السويدي، السبت، ضِمن استعداداته للموسم الرياضي الجديد.

وتقام المباراة في اليوم السابع من المعسكر الخارجي، الذي يشهد خوض عدد من المباريات الودية بهدف رفع جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم.

وتمثل المواجهة أول اختبار ودي للدرعية خلال المعسكر، إذ يسعى الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي برونو لاج، إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية وتقييم مستوياتهم، إلى جانب تطبيق عدد من الجوانب التكتيكية ومنح أكبر عدد من اللاعبين الفرصة.

ويواصل الدرعية تحضيراته للموسم الجديد، في إطار برنامجه الإعدادي؛ استعداداً لانطلاق المنافسات.