النحاس يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ مارس مع موجة بيع أسهم التكنولوجيا

تراجعت أسعار النحاس، الجمعة، متجهة إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها في بورصة لندن للمعادن منذ مارس (آذار)، في ظل موجة بيع حادة لأسهم شركات التكنولوجيا ألقت بظلالها على الأسواق.

وانخفض سعر النحاس القياسي، تسليم ثلاثة أشهر، في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.3 في المائة إلى 13663 دولاراً للطن، بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، متجهاً إلى تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 3.44 في المائة، وفق «رويترز».

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 1.08 في المائة إلى 106830 يواناً (16018.17 دولار) للطن.

وقال كريغ لانغ، كبير المحللين في شركة «سي آر يو»، إن هذا التراجع يعكس المخاوف بشأن استثمارات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن أسعار النحاس باتت تتأثر بشكل متزايد «بمعنويات المستثمرين حيال التوسع في إنشاء مراكز البيانات».

وتعرضت أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط حادة، بعدما أثارت انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية مخاوف من فرض رقابة تنظيمية جديدة قد تحد من التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

في المقابل، أسهمت قيود الإمدادات في الحد من تراجع أسعار النحاس.

وقال لانغ: «سأكون حذراً في وصف ما يحدث بأنه تصحيح مستدام، في ظل استمرار التحديات التي تواجه إمدادات المناجم، والشح الاستثنائي في توافر المعادن خارج الولايات المتحدة».

وتراجعت مخزونات النحاس في المستودعات الخاضعة لمراقبة بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بأكثر من 24 في المائة خلال الأسبوع، إلى 33848 طناً فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ نحو ثلاث سنوات.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت علاوة سعر النحاس في ميناء يانغشان، التي تحظى بمتابعة وثيقة بوصفها مؤشراً على شهية الاستيراد لدى الصين، أحد أبرز مستهلكي المعدن، إلى 210 دولارات للطن الخميس، مساوياً مستواه القياسي المرتفع.

وتواجه مصاهر النحاس في الصين ضغوطاً مزدوجة، تتمثل في تحول رسوم معالجة وصهر النحاس إلى مستويات سلبية، إلى جانب انخفاض أسعار حمض الكبريتيك.

وفي غضون ذلك، تراجعت المخزونات في المستودعات خارج الولايات المتحدة، مع سحب كميات من المعدن إلى السوق الأميركية تحسباً لفرض رسوم جمركية محتملة على واردات النحاس المكرر.

وقال لانغ إن «هذه القيود المادية على الإمدادات ينبغي أن توفر بعض الدعم للأسعار في مواجهة تراجع معنويات المستثمرين».

تحركات المعادن الأخرى

وفي بورصة لندن للمعادن، انخفض الألمنيوم بنسبة 0.54 في المائة، والزنك بنسبة 1.42 في المائة، والرصاص بنسبة 0.45 في المائة، والنيكل بنسبة 0.23 في المائة، فيما ارتفع القصدير بنسبة 0.83 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي، فتراجع الألمنيوم بنسبة طفيفة بلغت 0.04 في المائة، والزنك بنسبة 1.35 في المائة، واستقر الرصاص تقريباً مع انخفاضه بنسبة 0.03 في المائة. في المقابل، ارتفع النيكل بنسبة 2.14 في المائة، بينما هبط القصدير بنسبة 3.45 في المائة.

وانخفضت مخزونات المعادن في مستودعات بورصة شنغهاي خلال الأسبوع على نطاق واسع، بقيادة التراجع الحاد في مخزونات الألمنيوم والرصاص.