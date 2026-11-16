تقنية جديدة تمهد الطريق لعلاج التوحد

توصّل باحثون في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس الأميركية إلى نهج جيني تجريبي جديد قد يفتح آفاقاً لعلاج التوحد وبعض اضطرابات النمو العصبي، من خلال تعزيز نشاط النسخة السليمة من الجين، بدلاً من إصلاح النسخة المصابة أو استبدالها.

وأظهرت الدراسة أن زيادة نشاط النسخة السليمة من جينات مرتبطة بالتوحد ساعدت على الحد من تأثير الطفرات الجينية واستعادة بعض الخصائص الطبيعية لخلايا الدماغ. ونُشرت النتائج، الاثنين، في دورية «Nature Neuroscience».

ويُعد التوحد من الاضطرابات ذات المكون الوراثي القوي، وتشير التقديرات إلى أن نحو 15 في المائة من مخاطره الجينية يرتبط بطفرات جديدة تظهر لدى الطفل للمرة الأولى، ولا تكون موروثة من أحد الوالدين. وتؤدي طفرات كثيرة إلى تعطيل إحدى نسختَي الجين، ما يجعل النسخة السليمة المتبقية غير قادرة أحياناً على إنتاج كمية كافية من البروتين اللازم لأداء وظيفته، وهو ما قد يؤثر في نمو الدماغ وتطوره.

وركز الفريق البحثي على جينين يرتبطان بقوة بالتوحد، هما «CHD8» و«SCN2A». ويسهم الأول في تنظيم جينات أخرى تشارك في نمو الدماغ، بينما يؤدي الثاني دوراً أساسياً في إطلاق الإشارات الكهربائية بين الخلايا العصبية.

واستخدم الباحثون شكلاً معدلاً من تقنية «كريسبر» (CRISPR) لتعديل الجينات، استهدفوا به مناطق في الحمض النووي تُعرَف باسم «المعززات الجينية»، وهي مقاطع تتحكم في توقيت نشاط الجينات ومستوى التعبير عنها، بهدف تعزيز نشاط النسخة السليمة مع تجنب الإفراط في تنشيطها.

واختُبرت التقنية في نماذج مستمدة من الخلايا الجذعية البشرية شملت خلايا عصبية استثارية وعضيات قشرية دماغية، وهي تجمعات صغيرة من الأنسجة تحاكي بعض خصائص الدماغ البشري ومراحل نموه المبكرة.

وأظهرت النتائج أن تعزيز نشاط النسخة السليمة من جين «CHD8» قلّل النمو المفرط للعضيات الدماغية، وساعد الخلايا على النضج، وأعاد نشاط عدد من الجينات إلى مستويات أقرب إلى الطبيعية. أما في النماذج المرتبطة بجين «SCN2A»، فساعد التدخلُ على استعادة جزء كبير من النشاط الكهربائي الطبيعي للخلايا العصبية، رغم أن بعض الخصائص الكهربائية لم تتحسن إلا في سلالات خلوية معينة.

ولاحظ الباحثون أن التأثير اقتصر على الخلايا الحاملة للطفرات، دون زيادة نشاط الجينات في الخلايا السليمة أو التأثير في الجينات المجاورة، كما تبيَّن أن توقيت التدخل يؤثر في فاعليته، ما يشير إلى احتمال ارتباط نجاح النهج بمراحل محددة من نمو الدماغ.

ورغم هذه النتائج التي وصفوها بالواعدة، أكد الباحثون أن الدراسة لا تزال في مرحلة إثبات المفهوم، إذ أُجريت بالكامل على نماذج مخبرية ولم تُختبر على البشر. ويتطلب تطوير النهج علاجياً تحسين وسائل إيصال التقنية بأمان وفاعلية إلى خلايا الدماغ، فضلاً عن اختبار إمكانية استخدامها بعد تجاوز المراحل المبكرة من النمو.

ويرى الباحثون أن هذه الاستراتيجية قد تمتد مستقبلاً إلى اضطرابات أخرى في النمو العصبي ناجمة عن تعطّل نسخة واحدة من أحد الجينات، شريطة وجود نسخة سليمة يمكن تعزيز نشاطها.