استنشاق اللافندر ينعش ذاكرة  كبار السن

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس الأميركية أن الروائح العطرية قد تساعد كبار السن على تحسين قدرتهم على التذكّر، لكن هذا التأثير يعتمد على توقيت التعرّض للرائحة.

وأوضح الباحثون أن استنشاق رائحة اللافندر خلال المرحلة الأولى من التعلم ارتبط بتحسن القدرة على تذكر التفاصيل، مقارنةً بالتعرّض للرائحة في مرحلة لاحقة. ونُشرت النتائج، الجمعة، في دورية «Frontiers in Aging Neuroscience».

وترتبط حاسة الشم بالذاكرة ارتباطاً وثيقاً؛ إذ يمكن لرائحة معينة أن تستحضر ذكريات وتجارب سابقة بوضوح، حتى بعد مرور سنوات عليها. ويرجع ذلك إلى وجود روابط عصبية بين مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة الروائح وتلك المرتبطة بالذاكرة والعواطف. ويبحث العلماء في هذه العلاقة لفهم تأثير حاسة الشم في التعلم والتذكر، فضلاً عن ارتباط تراجع كفاءتها بالتقدم في العمر وبعض الأمراض العصبية، ومنها ألزهايمر.

وشملت الدراسة متطوعين من فئتين عمريتين، الشباب وكبار السن، كانوا جميعاً بصحة جيدة ولا تظهر عليهم علامات الإصابة بألزهايمر. وقبل بدء التجربة، قيّم الباحثون كفاءة حاسة الشم لدى المشاركين باستخدام اختبار معياري.

ودخل نصف المشاركين غرفاً انتشرت فيها رائحة زيت اللافندر العطري باستخدام أجهزة نشر الروائح، بينما أجرى النصف الآخر الاختبارات في غرف خالية من الروائح. واختير اللافندر لأنه من الروائح الشائعة والمألوفة لدى كثيرين، وإن كان البعض يجدها محببة أكثر من غيرها.

وخلال التجربة، شاهد المشاركون مجموعتين من الصور لأشياء منزلية مألوفة، مثل مجفف الشعر والطماطم، مع اختلافها في بعض السمات. وتعرض كل مشارك للرائحة خلال إحدى مرحلتي التعلم، ثم شاهد المجموعة الثانية من الصور في غيابها، أو العكس.

وبعد فترة، عرض الباحثون صوراً للأشياء نفسها، وأخرى متشابهة معها أو مختلفة تماماً، لاختبار قدرة المشاركين على التذكّر. وتضمنت بعض الصور تغييرات في التفاصيل، مثل تغيير لون مجفف شعر من الأحمر إلى الأزرق، وطُلب من المشاركين تحديد ما إذا كانوا قد شاهدوا الشيء من قبل، وما إذا كانت صورته مطابقة للأصلية.

وأظهرت النتائج أن كبار السن واجهوا صعوبة أكبر من الشباب في تذكر التفاصيل، لكن وجود رائحة اللافندر أو غيابها لم يُحدث فرقاً ملحوظاً في أداء المجموعتين عموماً.

وقال الباحثون إن هذه النتيجة فاجأت الفريق، في ضوء دراسات سابقة أشارت إلى إمكانية تعزيز الروائح للذاكرة.

لكن تحليل النتائج كشف أن توقيت التعرض للرائحة كان مهماً لدى كبار السن؛ إذ تذكر الذين استنشقوا اللافندر خلال المرحلة الأولى من التعلُّم الأشياء بدقة أكبر مقارنة بمن تعرضوا له في المرحلة الثانية، بينما لم يظهر اختلاف مماثل لدى الشباب.

كما حقق كبار السن الذين وجدوا رائحة اللافندر محبَّبة، والذين احتفظوا بكفاءة أفضل لحاسة الشم، نتائج أفضل في تذكر التفاصيل.

وأكد الباحثون أن دعم الذاكرة مع التقدم في العمر يتطلب مراعاة توقيت التعرض للمؤثرات الحسية وطريقة استخدامها، وليس فقط تحديد ما إذا كانت تساعد على التذكر أم لا. وأضافوا أن التجارب الجديدة والبيئات الغنية بالمؤثرات الحسية قد تسهم في تسهيل تعلّم معلومات جديدة لدى كبار السن.