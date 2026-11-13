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يوميات الشرق

عندما أخطأ العلماء في موعد نهاية العالم

نبوءة عام 1960 حددت 13 نوفمبر 2026 موعداً لكارثة سكانية... فماذا حدث؟

ربط علماء بين نبوءة نهاية العالم والنمو السكاني المتسارع (أنسبيلاش)
ربط علماء بين نبوءة نهاية العالم والنمو السكاني المتسارع (أنسبيلاش)
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عندما أخطأ العلماء في موعد نهاية العالم

ربط علماء بين نبوءة نهاية العالم والنمو السكاني المتسارع (أنسبيلاش)
ربط علماء بين نبوءة نهاية العالم والنمو السكاني المتسارع (أنسبيلاش)

وفقاً للبروفسور الراحل هاينز فون فورستر، فإن اليوم، الجمعة، 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، هو «يوم القيامة». فقد نشر فورستر واثنان من زملائه في جامعة إلينوي الأميركية هذه النبوءة عام 1960 في دورية «ساينس» العلمية المرموقة.

كانت رؤيتهم لـ«يوم القيامة» غير تقليدية؛ إذ ربطوا حدوثه بالنمو المتسارع لسكان العالم، الذي سيؤدي، وفق حساباتهم، إلى وصول عدد السكان إلى ما لا نهاية، بما يؤدي إلى أن «يُعصَر أحفادُه حتى الموت»، على حد تعبير فون فورستر.

وقد صمَّم فون فورستر تحليله عمداً بطريقة تجعل هذه النتيجة حتمية؛ إذ ابتكر معادلة رياضية صيغت سلفاً للوصول إلى النتيجة المنشودة، وطابقها مع بيانات النمو السكاني البشري على مدى الألفي سنة الماضية، ليحدد موعد ذلك اليوم. وكان 13 نوفمبر 2026 سيوافق عيد ميلاده الـ115.

ولم تكن الفكرة التي استندت إليها الورقة البحثية جديدة؛ إذ تعود جذورها إلى «مقال حول مبدأ السكان» الذي وضعه توماس مالتوس في القرن الـ18. غير أن الإشكالية تكمن في الحل الذي اقترحه فون فورستر، والمتمثل في «تنظيم النسل على نطاق واسع»، وفقاً لمقال نشره الأربعاء البروفسور مارك وولهوس، أستاذ وبائيات الأمراض المعدية بجامعة إدنبرة في اسكوتلندا، على موقع «كونفيرزيشن».

ما الذي حدث بعد ذلك؟

توصل آخرون إلى استنتاجات مشابهة؛ ففي عام 1968، أصدر عالم الأحياء والناشط البيئي الأميركي بول إيرليش كتابه الأكثر مبيعاً «القنبلة السكانية»، الذي تنبأ فيه بحدوث مجاعات جماعية. وبعد 4 سنوات، صدر تقرير «حدود النمو»، الذي استند إلى نموذج حاسوبي تنبأ بانهيار شامل بحلول عشرينيات القرن الـ21، نتيجة استنزاف الموارد بفعل الزيادة المتواصلة في أعداد السكان.

وكما يوضح وولهوس، فقد تبيّن لاحقاً أن هذه التنبؤات كانت خاطئة إلى حد كبير، وأنها تسببت في أضرار جسيمة باسم «إنقاذ الكوكب». ففي سبعينات القرن الـ20، روَّجت وكالات دولية بقوة لسياسات تنظيم النسل، بل جعلت الالتزام بها شرطاً للحصول على المساعدات الغذائية، كما نُفذت برامج للتعقيم القسري في جنوب آسيا. واستمرت سياسة الطفل الواحد في الصين حتى عام 2015.

ويُشير وولهوس إلى أنه رغم التخلي عن هذه البرامج والسياسات، فإن عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً على مستوى العالم بلغ ذروته عام 2021، فيما تواجه دول عديدة اليوم مخاوف متزايدة بشأن شيخوخة سكانها.

ووفقاً للمقال، تُشجع دول مثل اليابان والمجر وتركيا، وحتى الصين، الأزواج حالياً على إنجاب المزيد من الأطفال، في تحول يتناقض تماماً مع المستقبل الذي تصوَّره فون فورستر وغيره من المتشائمين إزاء النمو السكاني في ستينات القرن الماضي.

قصة تحذيرية

يقول وولهوس إن البعض ينظر اليوم إلى الورقة البحثية التي تنبأت بـ«يوم القيامة» بوصفها مجرد مفارقة تاريخية، لكنه لا يوافق على ذلك؛ إذ يرى أنها تمثل قصة تحذيرية ينبغي أن تدفع إلى إعادة النظر في مدى الثقة بالتنبؤات العلمية، وأن تثير التساؤل بشأن جدوى نبوءات الكوارث المعاصرة.

ويضيف أنه في الشهر الماضي، حدد تقرير بارز 17 «تهديداً كارثياً رئيسياً»، ينطوي اثنان منها على «احتمال انقراض البشرية»، وهما الحرب النووية والاستخدامات الضارة للذكاء الاصطناعي، كما تناول التقرير آثار هذه التهديدات حتى عام 2100.

ويوضح أنه إذا كانت هذه الدراسات أكثر مصداقية بالفعل من التنبؤات المتعلقة بالنمو السكاني، فمن الضروري توضيح أوجه الاختلاف بينها. ويقول إن تجربة فون فورستر تُتيح استخلاص 5 دروس أساسية.

5 دروس مُستفادة

أشخاص يستقلون السّلم الكهربائي في محطة مترو باليابان (أ.ف.ب)

أولاً: هناك علاقة متوترة بين العلم والترويج لقضية معينة؛ فالعلم يهدف إلى إثراء النقاش بالمعلومات والأدلة، فيما تسعى الدعاية وأساليب الترويج إلى حسم النقاش لمصلحة طرف أو موقف بعينه. ومن الأدوات المفضلة لدى المدافعين عن قضايا معينة اللجوء إلى «السيناريو الأسوأ»، وتُعد «نهاية العالم» أو «يوم القيامة» السيناريو الأسوأ على الإطلاق. فهو أداة بلاغية للتأثير، وليس حجة علمية جادة.

ثانياً: المبالغة بهدف التأثير ممارسة علمية سيئة، وتؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية. فقد أظهرت دراسات اتجاهات الجمهور إزاء العلم أن الناس يفقدون ثقتهم بالعلماء عندما يساورهم الشك في أنهم يبالغون في استنتاجاتهم أو يتجاوزون حدود الأدلة المتاحة.

ثالثاً: توضح «معادلة يوم القيامة» مبدأً عاماً، مفاده أن الطريقة التي يُبنى بها أي نموذج تحدد مسبقاً النتائج التي يمكن أن يتوصل إليها. وقد استغل فون فورستر هذه الخاصية لصالحه، ليصنع نتيجة لافتة تسترعي الانتباه. وينطبق الأمر نفسه على كثير من التنبؤات الأخرى، وإن لم يكن عادةً بهذه الصراحة والوضوح؛ إذ لا يوجد نموذج لنظام معقد بمنأى عن هذه المشكلة.

رابعاً: إن الادعاء بـ«اتباع العلم» قد يثبط النقاش المشروع، ويصرف الانتباه عن الخيارات والتقديرات الذاتية التي يتخذها العلماء عند بناء نماذجهم. فقد عُدّت التنبؤات القاتمة بشأن التسارع في النمو السكاني آنذاك حقائق لا تقبل الجدل، واتُّهم المشككون بتعمد إنكار الكارثة التي قيل إنها ستقع حتماً. وكان ذلك ضرباً من الغرور العلمي.

خامساً: إن تجاهل الأدلة غير المريحة يؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية. فقد أغفل فون فورستر وزملاؤه حقيقة أن المجتمعات الأكثر ثراءً وصحةً وتعليماً تميل إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال، إلى درجة أن أثر انخفاض معدلات المواليد في تباطؤ النمو السكاني فاق أثر انخفاض معدلات الوفيات.

وكان هذا «التحول الديموغرافي» جارياً بالفعل بحلول عام 1960، وقد قوّض حجج المتشائمين بشأن النمو السكاني. فالتنمية كانت هي الحل لمشكلة الانفجار السكاني.

الحاجة إلى التأمل

يمضي يوم القيامة الأخير بسلام، لكن نبوءة كارثية أخرى ستظهر دائماً في الأفق؛ فهذه سمة متكررة في تاريخ البشرية. وربما أصبح العلماء اليوم يؤدون الدور الذي كان يؤديه المنجمون في إطلاق التنبؤات، لكن هل هم أكثر دقة منهم حقاً؟

لقد ثبت أن «التنبؤات العلمية» بشأن النمو السكاني خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي لم تكن أكثر موثوقية من نبوءات الكوارث التي أطلقها المنجم الفرنسي نوستراداموس المتشائمة. وهناك أوجه تشابه كثيرة بين تلك التجربة والتنبؤات المعاصرة، بما لا يترك مجالاً للرضا عن النفس أو الاطمئنان المفرط.

ويشعر كثير من العلماء اليوم بقلق حقيقي وعميق إزاء التهديدات العالمية، ويقول وولهوس إن أكثر ما يقلقه شخصياً هو احتمال حدوث جائحة أخرى. وهناك أدلة وآراء علمية كثيرة تدعم هذه المخاوف. ومع ذلك، سيكون من غير المسؤول تجاهل دروس التاريخ الحديث والمخاطرة بتكرار الأخطاء نفسها.

ويشكل يوم الجمعة، 13 نوفمبر 2026، فرصة للعلماء للتأمل في أن التواضع عند إطلاق التنبؤات يظل أمراً بالغ الأهمية. فكل من يُخضِع التنبؤات الكارثية للفحص والتدقيق يؤدي واجباً مشروعاً، وينبغي للعلماء الجيدين أن يرحبوا بذلك.

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يوميات الشرق

نوري أوزدوغان: «الكلاب الميتة لا تعض» يكشف العالم الخفي لتجارة النفايات

يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)
يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)
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نوري أوزدوغان: «الكلاب الميتة لا تعض» يكشف العالم الخفي لتجارة النفايات

يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)
يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)

قال المخرج التركي نوري جيهان أوزدوغان إن فيلمه الروائي الطويل الأول «الكلاب الميتة لا تعض» انطلق من حكاية صديقين يسعيان إلى الصعود في عالم الجريمة، قبل أن يتخذ مساراً مختلفاً مع اكتشافه حجم الأضرار الناجمة عن تجارة النفايات.

وأضاف أوزدوغان في حواره مع «الشرق الأوسط» أن البحث في هذه التجارة كشف له مدخلاً إلى حياة «عصمت»، الشاب الذي يحمل أثر تخلّي والده عنه في طفولته، ويعمل في دفن النفايات السامة لتوفير ثمن دواء أمه.

مخرج الفيلم نوري أوزدوغان (الشركة المنتجة)

ويشارك الفيلم في قسم «البانوراما الدولية» بالدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان «روتردام».

وأكد أوزدوغان أن ما عرفه خلال البحث مسّه شخصياً؛ لأن التلوث يهدد الأرض التي يعيش فيها مع أحبائه. ومن التفاصيل التي لفتت انتباهه أن العاملين في هذه التجارة يطلقون على النفايات اسم «المواد الخام»، وهو تعبير يمنحها قيمة في السوق، ويحجب الأضرار التي يتحملها العاملون فيها وسكان المناطق القريبة من أماكن دفنها.

وتدور أحداث الفيلم حول صديقين منذ الطفولة يعملان في أدنى مراتب شبكة للاتجار غير المشروع بالنفايات، ويتوليان التخلص من الشحنات المستوردة غير القابلة لإعادة التدوير. ويحلم الاثنان بإدارة نشاط لحسابهما، لكن بينما يحاول «عصمت» تأمين ثمن الدواء لأمه المصابة بالسرطان، تدخل العصابات المحلية في صراع على أرباح التجارة. ويقبل الصديقان مهام أكثر خطورة طمعاً في الصعود، فتبدأ علاقتهما في التصدع.

وأوضح أوزدوغان أن المفارقة التي بنى عليها مسار عصمت تكمن في أن الشاب، وهو يحاول إبقاء أمه على قيد الحياة، يصبح جزءاً من المنظومة التي أسهمت في مرضها. وهكذا يعود المال الذي يحصل عليه مقابل دفن النفايات إلى الجهات المستفيدة من التجارة، حين ينفقه على العلاج.

وقال إن تخلّي الأب عن عصمت في طفولته يساعد على فهم تعلّقه بصديقه «دوغو»، فهو يرى فيه القوة والجرأة اللتين يفتقدهما، ويحتاج إلى علاقاته كي يجد مكاناً له في عالم الجريمة، فيما يستمد دوغو إحساسه بقوته من الإعجاب الذي يراه في عينَي عصمت.

مخرج الفيلم صور العمل كاملاً في تركيا (الشركة المنتجة)

وأشار أوزدوغان إلى أنه كتب شخصية عصمت وفي ذهنه الممثل كمال بوراك ألبَر، الذي سبق أن عمل معه في فيلمه القصير «Sirayet». والتقيا مراراً خلال مرحلة الكتابة، ثم عملا في البروفات على إظهار تحولات الشخصية من خلال النظرات والصمت والتغير التدريجي في استجابتها لدوغو.

وأضاف أن العلاقة التي نشأت بين الممثلين خلال التحضير دفعته إلى إعادة النظر في تصوره الأول للعلاقة بين الصديقين. ففي السيناريو كان دوغو أكثر هيمنة، لكن الممثلين أضافا قدراً من الندية اختار المخرج الاحتفاظ به.

وأوضح أنه أراد أن يختبر الجمهور شيئاً من شعور عصمت بالتخلّي، حين يفقد فجأة الشخصية التي اعتاد أن يرى العالم من خلالها. وامتد هذا الاختيار إلى موضع الكاميرا؛ إذ بقيت داخل سيارة الصديقين وكأنها طرف ثالث في العلاقة بينهما، في حين راقبت من الخارج سيارات أصحاب النفوذ في الشبكة، الذين لا يرى عصمت من عالمهم سوى ما يصل إليه بحكم عمله.

وعن المكان، قال أوزدوغان إنه كتب السيناريو وفي ذهنه البلدة الساحلية التي صوّر فيها الفيلم، «كاراطاش» بمحافظة أضنة، لافتاً إلى أن معرفته بالمنطقة وأهلها، وحتى بمواضع شروق الشمس وغروبها في مختلف فصول العام، انعكست على اختياراته خلال التصوير.

وأوضح أنه درس أفلام المخرج الإيطالي ماتيو غاروني لقطةً لقطة قبل التصوير، ليتأمل كيفية توظيفه الأماكن الحقيقية في سرد حكاياته. وأشار إلى أن تأثره بالواقعية الإيطالية الجديدة دفعه إلى التصوير، بالتعاون مع مدير التصوير مصطفى يشيل أوفا، في شوارع البلدة ومرافئها ومنشآت معالجة النفايات.

وأضاف أنه قرّب الكاميرا من وجه عصمت في مشاهد العمل بين النفايات، وصوّر الجرذان وهي تتحرك بين المخلفات من زاوية رؤية الشاب، مؤكداً أنه أراد نقل خوف عصمت وإحساسه بضيق المكان إلى المتفرج، حتى يكاد يتخيل رائحة المكان. وفي افتتاح الفيلم، استخدم تقارير إذاعية وتلفزيونية لشرح آليات تجارة النفايات، قبل أن يتتبع أثرها في حياة من يدفعون ثمنها؛ من العامل الذي يقضي يومه بين المخلفات، إلى الأم التي تحتاج إلى الدواء، والصديقين اللذين تتفكك علاقتهما مع تورطهما في التجارة.

المخرج خلال تصوير الفيلم (الشركة المنتجة)

وقال أوزدوغان إن صديقه المخرج توناهان كورت اقترح عنوان «الكلاب الميتة لا تعض»، رابطاً إياه بقسم الولاء الذي يفتتح الفيلم، وبالكلاب الضالة التي تبحث عن طعامها في المكبّات. ورأى في العنوان أيضاً وصفاً لطريقة عمل العصابات التي تستفيد من الأشخاص ما داموا يخدمون مصالحها، ثم تقصيهم حين يشكلون خطراً عليها.

وأضاف أن محدودية الميزانية دفعته إلى تعديل بعض تفاصيل السيناريو بما يتناسب مع أماكن التصوير والموارد المتاحة، مع حرصه خلال الإخراج على تقديم العنف من دون إضفاء جاذبية على عالم الجريمة. وأكد أن عرض الفيلم للمرة الأولى في «روتردام» كان مهماً بالنسبة إليه، فالمدينة تضم أحد الموانئ الكبرى في العالم، وهولندا من الدول الأوروبية التي تصدّر النفايات إلى تركيا.

وقال إن بعض المشاهدين الهولنديين تساءلوا بعد العرض عن دور بلدهم في هذه التجارة، مؤكداً أن «عصمت» يتحمل مسؤولية اختياره العمل في دفن النفايات، فيما تقع المسؤولية الأكبر على أصحاب النفوذ الذين يديرون التجارة ويجنون أرباحها.

وعن عرض الفيلم في القاهرة، قال أوزدوغان إن ما تركه المصريون قبل آلاف السنين لا يزال يلهم العالم، معرباً عن أمله في أن يناقش مع الجمهور ما سيتركه عصرنا لمن يأتي بعدنا، ومن بين ذلك كميات هائلة من النفايات التي يتعذر تدويرها.

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يوميات الشرق

إليزابيث الثانية في رسائل نادرة: «لدي حساسية من الأطباء البيطريين»

الأميرة إليزابيث (التي أصبحت لاحقاً الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة) في صورة مع حصانها بعد جولة ركوب في حديقة وندسور غريت بارك (إنستغرام)
الأميرة إليزابيث (التي أصبحت لاحقاً الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة) في صورة مع حصانها بعد جولة ركوب في حديقة وندسور غريت بارك (إنستغرام)
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إليزابيث الثانية في رسائل نادرة: «لدي حساسية من الأطباء البيطريين»

الأميرة إليزابيث (التي أصبحت لاحقاً الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة) في صورة مع حصانها بعد جولة ركوب في حديقة وندسور غريت بارك (إنستغرام)
الأميرة إليزابيث (التي أصبحت لاحقاً الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة) في صورة مع حصانها بعد جولة ركوب في حديقة وندسور غريت بارك (إنستغرام)

لم تكن الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية تخفي آراءها، حتى عندما يتعلق الأمر بالأطباء البيطريين. ففي رسالة شخصية كتبتها عام 1960، عبّرت عن استيائها من تشخيص طبيب بيطري لحالة إحدى فرسها، قائلة بلهجة لا تخلو من الدعابة: «أنا غاضبة! لا يعاني المهر من أي شيء على الإطلاق... لدي حساسية من الأطباء البيطريين، ولا أستطيع تغيير ذلك».

50 رسالة ومذكرة بخط يد الملكة الراحلة تُعرض في مزاد بلندن وتكشف جانباً عفوياً من حياتها وعلاقتها الوثيقة بالخيول (دار «بونهامز»)

وتكشف الرسالة، التي تظهر للمرة الأولى ضمن مجموعة من المراسلات الشخصية للملكة، جانباً أقل رسمية من شخصيتها، بعيداً عن البروتوكول الملكي والمناسبات العامة. وهو جانب يرتبط بشغفها المعروف بالخيول، واهتمامها الدقيق بتفاصيل تربيتها وتدريبها وصحتها.

ووفقاً لصحيفة «التلغراف»، تضم المجموعة نحو 50 رسالة ومذكرة كتبتها إليزابيث الثانية بين عامي 1954 و1961، ووجّهتها إلى مساعدها العسكري والتر مورلي سيل، المسؤول عن الإسطبلات الملكية. وظلت هذه الأوراق محفوظة لدى عائلة سيل على مدى نحو 65 عاماً، قبل أن تقرر دار «بونهامز» للمزادات عرضها للبيع في لندن يوم 3 ديسمبر (كانون الأول)، بتقديرات تتراوح بين 8 آلاف و12 ألف جنيه إسترليني.

مجموعة أرشيفية واسعة من المواد المذيلة بتوقيع الملكة إليزابيث الثانية (دار «بونهامز»)

وتعكس المراسلات معرفة الملكة الواسعة بالخيول، إلى جانب حبها لخوض تجارب ركوب الخيول التي تتطلب مهارة وصبراً. ففي إحدى الرسائل، وصفت تجربتها مع الحصان «سيربرايز» بأنها أشبه بالجلوس فوق كرة مطاطية، بسبب حماسه الشديد ورغبته المستمرة في الانطلاق. لكنها، بدلاً من الابتعاد عن هذا التحدي، كانت تستمتع بمحاولة السيطرة عليه، وتشعر بالرضا عندما تنجح في تحسين أدائه.

أما عندما تعلق الأمر بأبنائها، فكانت أكثر حرصاً. فقد طلبت التأكد من تدريب المهور جيداً قبل أن تمتطيها الأميرة آن والأمير تشارلز، مشيرة إلى أن تجربة سيئة مع حصان صعب المراس قد تجعل الأخير ينفر من ركوب الخيل.

كتب ومخطوطات قيّمة ومواد تتعلق بالعلوم والرياضة ينتهي المزاد بدءاً من 3 ديسمبر 2026 (دار «بونهامز»)

وفي رسالة أخرى، أظهرت الملكة قدراً لافتاً من التواضع، عندما تحدثت عن حصان يدعى «سي بريز»، رأت أنه يتمتع بقوة ومهارة تفوقان ما تحتاج إليه هي، خصوصاً أنها لا تمارس ركوب الخيل سوى مرة واحدة أسبوعياً. بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى أن الحصان قد يمتلك مؤهلات تؤهله للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وتضم المجموعة سبع رسائل موقعة باسم «إليزابيث ر»، إلى جانب 37 مذكرة و12 بطاقة تهنئة بعيد الميلاد أرسلتها الملكة إلى مساعدها.

مجموعة أرشيفية واسعة من المواد المذيلة بتوقيع الملكة إليزابيث الثانية والموجهة إلى مرافقها الملكي والعميد والتر مورلي سيل (1903-1976) (دار «بونهامز»)

وقال ماثيو هايلي، المتخصص في المخطوطات لدى دار «بونهامز»، إن هذه الأوراق تقدم نافذة نادرة على الحياة اليومية للملكة، وتكشف عن شخصية تتعامل مع الخيول بشغف ومعرفة عملية عميقة، وتتابع تفاصيلها باهتمام يتجاوز مجرد هواية ملكية.

وبين ملاحظات التدريب والخلافات مع الأطباء البيطريين، تبدو هذه الرسائل أقرب إلى أحاديث شخصية عفوية، تكشف عن امرأة وجدت في الخيول مساحة خاصة بعيداً عن أعباء العرش، ولم تتردد حتى في التعبير عن غضبها عندما يتعلق الأمر بما تحبه.

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يوميات الشرق

«لا مشاهدة قبل الإجابة».. أب صيني يحوّل التلفزيون إلى مدرس خصوصي لابنه

أبدى الابن حماساً لحل الأسئلة ما شجع والده على زيادة مستوى صعوبتها (إنستغرام)
أبدى الابن حماساً لحل الأسئلة ما شجع والده على زيادة مستوى صعوبتها (إنستغرام)
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«لا مشاهدة قبل الإجابة».. أب صيني يحوّل التلفزيون إلى مدرس خصوصي لابنه

أبدى الابن حماساً لحل الأسئلة ما شجع والده على زيادة مستوى صعوبتها (إنستغرام)
أبدى الابن حماساً لحل الأسئلة ما شجع والده على زيادة مستوى صعوبتها (إنستغرام)

في الوقت الذي يجد فيه كثير من الآباء صعوبة في إبعاد أبنائهم عن شاشات التلفزيون، اختار أب صيني طريقة مختلفة، تقوم على الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحويل وقت المشاهدة إلى فرصة للتعلم، بدلاً من اللجوء إلى المنع والعقاب.

فالأب، الذي يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة شينزن جنوب الصين، ابتكر نظاماً يوقف التلفزيون تلقائياً كل 10 دقائق، ويطلب من ابنه، وهو طالب في المرحلة الإعدادية، الإجابة عن أسئلة دراسية حتى يتمكن من مواصلة المشاهدة.

وبحسب تقرير بثّته قناة «شينزن» التلفزيونية، انتشرت التجربة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي الصينية، وأثارت اهتمام آباء طلبوا معرفة كيفية تطبيقها على أجهزتهم المنزلية.

بدأت الفكرة عندما لاحظ الأب أن ابنه يقضي وقتاً طويلاً أمام التلفزيون على حساب دراسته. وجرب في البداية خاصية الأسئلة المدمجة في الجهاز، لكن الصبي تمكن من تجاوزها. كما استعان بمقبس كهربائي ذكي لفصل التلفزيون في موعد محدد، إلا أن الابن وجد حلاً بسيطاً بفصل المقبس نفسه!

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قرر الأب الاستعانة بأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير برنامج يتحكم في استمرار المشاهدة من خلال الإجابة عن أسئلة تعليمية. وبعد إجراء تعديلات، نجح في تثبيته على التلفزيون.

وباتت الشاشة تتوقف كل 10 دقائق لطرح أسئلة في اللغة الصينية والرياضيات والإنجليزية، تتناسب مع مستوى الصبي الدراسي. وإذا أخطأ في الإجابة، يتعين عليه حل سؤال إضافي قبل استكمال المشاهدة.

والمفاجأة أن الابن لم ينزعج من الفكرة، بل أبدى حماساً لحل الأسئلة، ما شجع والده على زيادة مستوى صعوبتها.

أب صيني يحوّل التلفزيون إلى مدرس خصوصي لابنه (إنستغرام)

ويصف الأب ما يجري بينهما بأنه «لعبة هجوم ودفاع»، يحاول فيها الصبي اكتشاف ثغرات البرنامج، بينما يعمل الأب على إصلاحها وتطوير النظام. ويؤكد أنه لا يسعى إلى حرمان ابنه من التلفزيون، بل إلى تحقيق توازن بين الترفيه والدراسة.

ومع انتشار التجربة، تلقى الأب طلبات من عائلات أخرى لمعرفة طريقة تثبيت البرنامج، ويعمل حالياً على إعداد دليل مبسط لذلك.

وتأتي المبادرة في وقت يتزايد فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الأسري بالصين، إذ طورت فتاة تبلغ 13 عاماً، في أغسطس (آب) الماضي، منتجاً لمساعدة الآباء على متابعة العادات الدراسية لأبنائهم، وفازت بالجائزة الثالثة في مسابقة وطنية للتسويق بالذكاء الاصطناعي.

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