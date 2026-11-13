عندما أخطأ العلماء في موعد نهاية العالم

وفقاً للبروفسور الراحل هاينز فون فورستر، فإن اليوم، الجمعة، 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، هو «يوم القيامة». فقد نشر فورستر واثنان من زملائه في جامعة إلينوي الأميركية هذه النبوءة عام 1960 في دورية «ساينس» العلمية المرموقة.

كانت رؤيتهم لـ«يوم القيامة» غير تقليدية؛ إذ ربطوا حدوثه بالنمو المتسارع لسكان العالم، الذي سيؤدي، وفق حساباتهم، إلى وصول عدد السكان إلى ما لا نهاية، بما يؤدي إلى أن «يُعصَر أحفادُه حتى الموت»، على حد تعبير فون فورستر.

وقد صمَّم فون فورستر تحليله عمداً بطريقة تجعل هذه النتيجة حتمية؛ إذ ابتكر معادلة رياضية صيغت سلفاً للوصول إلى النتيجة المنشودة، وطابقها مع بيانات النمو السكاني البشري على مدى الألفي سنة الماضية، ليحدد موعد ذلك اليوم. وكان 13 نوفمبر 2026 سيوافق عيد ميلاده الـ115.

ولم تكن الفكرة التي استندت إليها الورقة البحثية جديدة؛ إذ تعود جذورها إلى «مقال حول مبدأ السكان» الذي وضعه توماس مالتوس في القرن الـ18. غير أن الإشكالية تكمن في الحل الذي اقترحه فون فورستر، والمتمثل في «تنظيم النسل على نطاق واسع»، وفقاً لمقال نشره الأربعاء البروفسور مارك وولهوس، أستاذ وبائيات الأمراض المعدية بجامعة إدنبرة في اسكوتلندا، على موقع «كونفيرزيشن».

ما الذي حدث بعد ذلك؟

توصل آخرون إلى استنتاجات مشابهة؛ ففي عام 1968، أصدر عالم الأحياء والناشط البيئي الأميركي بول إيرليش كتابه الأكثر مبيعاً «القنبلة السكانية»، الذي تنبأ فيه بحدوث مجاعات جماعية. وبعد 4 سنوات، صدر تقرير «حدود النمو»، الذي استند إلى نموذج حاسوبي تنبأ بانهيار شامل بحلول عشرينيات القرن الـ21، نتيجة استنزاف الموارد بفعل الزيادة المتواصلة في أعداد السكان.

وكما يوضح وولهوس، فقد تبيّن لاحقاً أن هذه التنبؤات كانت خاطئة إلى حد كبير، وأنها تسببت في أضرار جسيمة باسم «إنقاذ الكوكب». ففي سبعينات القرن الـ20، روَّجت وكالات دولية بقوة لسياسات تنظيم النسل، بل جعلت الالتزام بها شرطاً للحصول على المساعدات الغذائية، كما نُفذت برامج للتعقيم القسري في جنوب آسيا. واستمرت سياسة الطفل الواحد في الصين حتى عام 2015.

ويُشير وولهوس إلى أنه رغم التخلي عن هذه البرامج والسياسات، فإن عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً على مستوى العالم بلغ ذروته عام 2021، فيما تواجه دول عديدة اليوم مخاوف متزايدة بشأن شيخوخة سكانها.

ووفقاً للمقال، تُشجع دول مثل اليابان والمجر وتركيا، وحتى الصين، الأزواج حالياً على إنجاب المزيد من الأطفال، في تحول يتناقض تماماً مع المستقبل الذي تصوَّره فون فورستر وغيره من المتشائمين إزاء النمو السكاني في ستينات القرن الماضي.

قصة تحذيرية

يقول وولهوس إن البعض ينظر اليوم إلى الورقة البحثية التي تنبأت بـ«يوم القيامة» بوصفها مجرد مفارقة تاريخية، لكنه لا يوافق على ذلك؛ إذ يرى أنها تمثل قصة تحذيرية ينبغي أن تدفع إلى إعادة النظر في مدى الثقة بالتنبؤات العلمية، وأن تثير التساؤل بشأن جدوى نبوءات الكوارث المعاصرة.

ويضيف أنه في الشهر الماضي، حدد تقرير بارز 17 «تهديداً كارثياً رئيسياً»، ينطوي اثنان منها على «احتمال انقراض البشرية»، وهما الحرب النووية والاستخدامات الضارة للذكاء الاصطناعي، كما تناول التقرير آثار هذه التهديدات حتى عام 2100.

ويوضح أنه إذا كانت هذه الدراسات أكثر مصداقية بالفعل من التنبؤات المتعلقة بالنمو السكاني، فمن الضروري توضيح أوجه الاختلاف بينها. ويقول إن تجربة فون فورستر تُتيح استخلاص 5 دروس أساسية.

5 دروس مُستفادة

أشخاص يستقلون السّلم الكهربائي في محطة مترو باليابان (أ.ف.ب)

أولاً: هناك علاقة متوترة بين العلم والترويج لقضية معينة؛ فالعلم يهدف إلى إثراء النقاش بالمعلومات والأدلة، فيما تسعى الدعاية وأساليب الترويج إلى حسم النقاش لمصلحة طرف أو موقف بعينه. ومن الأدوات المفضلة لدى المدافعين عن قضايا معينة اللجوء إلى «السيناريو الأسوأ»، وتُعد «نهاية العالم» أو «يوم القيامة» السيناريو الأسوأ على الإطلاق. فهو أداة بلاغية للتأثير، وليس حجة علمية جادة.

ثانياً: المبالغة بهدف التأثير ممارسة علمية سيئة، وتؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية. فقد أظهرت دراسات اتجاهات الجمهور إزاء العلم أن الناس يفقدون ثقتهم بالعلماء عندما يساورهم الشك في أنهم يبالغون في استنتاجاتهم أو يتجاوزون حدود الأدلة المتاحة.

ثالثاً: توضح «معادلة يوم القيامة» مبدأً عاماً، مفاده أن الطريقة التي يُبنى بها أي نموذج تحدد مسبقاً النتائج التي يمكن أن يتوصل إليها. وقد استغل فون فورستر هذه الخاصية لصالحه، ليصنع نتيجة لافتة تسترعي الانتباه. وينطبق الأمر نفسه على كثير من التنبؤات الأخرى، وإن لم يكن عادةً بهذه الصراحة والوضوح؛ إذ لا يوجد نموذج لنظام معقد بمنأى عن هذه المشكلة.

رابعاً: إن الادعاء بـ«اتباع العلم» قد يثبط النقاش المشروع، ويصرف الانتباه عن الخيارات والتقديرات الذاتية التي يتخذها العلماء عند بناء نماذجهم. فقد عُدّت التنبؤات القاتمة بشأن التسارع في النمو السكاني آنذاك حقائق لا تقبل الجدل، واتُّهم المشككون بتعمد إنكار الكارثة التي قيل إنها ستقع حتماً. وكان ذلك ضرباً من الغرور العلمي.

خامساً: إن تجاهل الأدلة غير المريحة يؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية. فقد أغفل فون فورستر وزملاؤه حقيقة أن المجتمعات الأكثر ثراءً وصحةً وتعليماً تميل إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال، إلى درجة أن أثر انخفاض معدلات المواليد في تباطؤ النمو السكاني فاق أثر انخفاض معدلات الوفيات.

وكان هذا «التحول الديموغرافي» جارياً بالفعل بحلول عام 1960، وقد قوّض حجج المتشائمين بشأن النمو السكاني. فالتنمية كانت هي الحل لمشكلة الانفجار السكاني.

الحاجة إلى التأمل

يمضي يوم القيامة الأخير بسلام، لكن نبوءة كارثية أخرى ستظهر دائماً في الأفق؛ فهذه سمة متكررة في تاريخ البشرية. وربما أصبح العلماء اليوم يؤدون الدور الذي كان يؤديه المنجمون في إطلاق التنبؤات، لكن هل هم أكثر دقة منهم حقاً؟

لقد ثبت أن «التنبؤات العلمية» بشأن النمو السكاني خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي لم تكن أكثر موثوقية من نبوءات الكوارث التي أطلقها المنجم الفرنسي نوستراداموس المتشائمة. وهناك أوجه تشابه كثيرة بين تلك التجربة والتنبؤات المعاصرة، بما لا يترك مجالاً للرضا عن النفس أو الاطمئنان المفرط.

ويشعر كثير من العلماء اليوم بقلق حقيقي وعميق إزاء التهديدات العالمية، ويقول وولهوس إن أكثر ما يقلقه شخصياً هو احتمال حدوث جائحة أخرى. وهناك أدلة وآراء علمية كثيرة تدعم هذه المخاوف. ومع ذلك، سيكون من غير المسؤول تجاهل دروس التاريخ الحديث والمخاطرة بتكرار الأخطاء نفسها.

ويشكل يوم الجمعة، 13 نوفمبر 2026، فرصة للعلماء للتأمل في أن التواضع عند إطلاق التنبؤات يظل أمراً بالغ الأهمية. فكل من يُخضِع التنبؤات الكارثية للفحص والتدقيق يؤدي واجباً مشروعاً، وينبغي للعلماء الجيدين أن يرحبوا بذلك.