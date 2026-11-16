إلغاء بطولة لكرة القدم للأطفال في إيطاليا بسبب شجار الأهالي وإساءاتهم

أُلغيت بطولة لكرة القدم مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و10 أعوام في مدينة بيرغامو الإيطالية، بسبب تصرفات بعض أولياء الأمور، التي شملت مشاجرات وإهانات تنطوي على إساءات للمثليين وُجهت إلى أحد الأطفال وأحد الحكام.

ونظّم البطولة نادي فيلا فالي حسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي، فيما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن الحكام الذين أداروا المباريات كانوا من الشباب المنتمين إلى النادي.

واتفق منظمو البطولة ومدربو جميع الفرق المشاركة على إيقاف المنافسات خلال المباراة الأخيرة من اليوم، بعدما تطورت المشاحنات بين الأهالي إلى مشاجرات، تخللتها حوادث بصق وصيحات استهجان ضد الفرق المنافسة.

وأشارت التقارير إلى أن بعض الأطفال غادروا أرض الملعب وهم يبكون، متأثرين بما شهدوه من تصرفات في المدرجات.

وأصدر نادي فيلا فالي بياناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أدان فيه بشدة ما حدث، واصفاً تلك المشاهد بأنها «مؤلمة»، في الوقت الذي أشاد فيه بسلوك الأطفال المشاركين ومدربيهم.

وقال النادي في بيانه: «يعرب فيلا فالي عن إدانته الشديدة للتصرفات العنيفة وغير المحترمة التي صدرت عن بعض أولياء الأمور في المدرجات».

وأضاف: «بخيبة أمل عميقة، وجد نادينا نفسه مضطراً لاتخاذ قرار صعب لكنه ضروري، تمثل في إنهاء المباراة الأخيرة من البطولة قبل موعدها، وإلغاء مراسم توزيع الجوائز، بهدف توجيه رسالة قوية وواضحة ضد السلوكيات التي لا تمت بصلة إلى القيم الرياضية».

وتابع البيان: «بعد يوم شهد مباريات اتسمت باللعب النظيف والاحترام المتبادل والروح الرياضية من جانب اللاعبين الصغار والأجهزة الفنية، كان من المؤلم للغاية مشاهدة مثل هذه الحوادث المؤسفة في المدرجات».

وشدّد النادي على الدور التربوي للرياضة، قائلاً: «نؤمن بشدة بالقيمة التعليمية للرياضة، خصوصاً على مستوى الفئات العمرية الصغيرة، ونحن مقتنعون بأن على البالغين أن يكونوا قدوة إيجابية للأطفال، لا أن يتحولوا إلى أبطال لتصرفات تهدد المعنى الحقيقي لهذه الفعاليات».