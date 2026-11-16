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الاقتصاد

«إنفيديا» قد تواصل تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي بعد هوانغ... لكن بشهية أقل للمخاطرة

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
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«إنفيديا» قد تواصل تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي بعد هوانغ... لكن بشهية أقل للمخاطرة

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)

من غير المرجح أن تختفي آلية «إنفيديا» لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، البالغة قيمتها 500 مليار دولار، مع رحيل المؤسس المشارك للشركة جينسن هوانغ عنها، غير أن فقدان أحد أبرز مهندسي الصفقات فيها قد يجعل تمويل بعض رهانات البنية التحتية الأعلى مخاطرة، التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي، أشد صعوبة.

وتزداد مخاوف المحللين من احتمال تراجع وتيرة التمويل الموجه إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعض استثمارات «إنفيديا» في الشركات الناشئة ومزودي الخدمات السحابية المختصين في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، الذين يؤجرون قدراتهم الحاسوبية لتشغيل تطبيقات هذه التكنولوجيا، وهي شركات حظيت باهتمام خاص من شركة الرقائق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم توقعات استمرار آلية تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحت قيادة الرئيسة التنفيذية المؤقتة، كوليت كريس، فإن المحللين يرون أن البرنامج قد يشهد تباطؤاً أولياً، ريثما تعيد الشركة وشركاؤها الماليون تقييم توجهاته المستقبلية.

وقال برايان كوليلو، المحلل لدى «مورنينغ ستار» للخدمات المالية : «انتقال القيادة التنفيذية في (إنفيديا) يضيف مزيداً من الضبابية».

ووفقاً لشخصين مطلعين على المسألة، فإن الشركاء الماليين لـ«إنفيديا»، ومن بينهم «أبولو» و«بلاك روك» و«بلاكستون» و«بروكفيلد لإدارة الأصول» و«غولدمان ساكس» و«كيه كيه آر»، لا يزالون يناقشون صفقات لتمويل شركات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أحد المصدرين أنه لم تَصدر عن «إنفيديا» أي مؤشرات على تعليق البرنامج.

ولم ترد «إنفيديا» على طلب للتعليق.

من جانبهم، أكد شركاء الشركة عزمهم مواصلة العمل ضمن الآلية. وقال سيكاندر رشيد، الرئيس العالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في «بروكفيلد» لإدارة الأصول، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «نقدّر كثيراً العلاقة بين فرق العمل لدينا، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا».

رحيل هوانغ يثير ضبابية بشأن مستقبل الصفقات

لكن المحللين يرون أن الصفقات الجديدة ضمن الآلية قد لا تسير بالوتيرة المعتادة.

وقالت إريكا سبير، محللة الائتمان لدى «جيه بي مورغان»، في مذكرة: «لا نفترض حدوث تغييرات في الالتزامات القائمة، لكن إبرام صفقات جديدة قد يستغرق وقتاً أطول، أو يتطلب تقديم ضمانات إضافية، في ظل سعي المستثمرين إلى الحصول على تطمينات بشأن دور (إنفيديا)».

وأضافت أن الشركة وشركاءها قد يواجهون أيضاً تراجعاً في شهية المستثمرين لإبرام صفقات جديدة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، واحتمال اتجاه الكونغرس الأميركي المقبل إلى معارضة التوسع في إنشاء مراكز البيانات.

وكان معارضو التوسع في إنشاء مراكز البيانات من أبرز الفائزين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي جرت هذا الشهر، وأسفرت عن انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين، في ظل تحول جزئي في المواقف الشعبية تجاه الذكاء الاصطناعي.

وكان هوانغ قد استقال من منصبه رئيساً تنفيذياً لـ«إنفيديا» يوم الخميس الماضي، عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة يُشتبه في ارتباطها بجاسوسة صينية؛ مما أثار تساؤلات بشأن صادرات الشركة من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وكان هوانغ قد كشف عن آلية تمويل الذكاء الاصطناعي في أغسطس (آب) الماضي، موضحاً أنها تستهدف معالجة المخاوف المرتبطة بالتمويل الدائري، حين تسهم شركة في تمويل مشتريات منتجاتها، بما يؤدي إلى زيادة انكشافها على أي تراجع محتمل في السوق.

وتعهد آنذاك بأن تتيح الشراكة دخول رؤوس أموال مؤسسية مستقلة إلى سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع حصر الضمانات المالية التي تقدمها «إنفيديا» عند حد أقصى يبلغ 25 في المائة.

وبعيداً عن آلية التمويل البالغة 500 مليار دولار، فقد قدّر محللو «بنك أوف أميركا» أن «إنفيديا» استثمرت، حتى أغسطس الماضي، نحو 70 مليار دولار في حصص ملكية بشركات عاملة بقطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية المختصة، مثل «كور ويف»، إلى جانب شركات التكنولوجيا الناشئة.

وأضافوا أن الشركة قدمت أيضاً ضمانات مالية بقيمة 230 مليار دولار، كان أحدثها في أغسطس الماضي، عندما وافقت على ضمان تمويل يصل إلى 105 مليارات دولار لمساعدة «أوبن إيه آي» على استئجار مركز بيانات ضخم في ولاية أوهايو الأميركية، تطوره شركة «إس بي إينرجي» التابعة لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية. ويُعد ذلك من أكبر التزامات «إنفيديا» لتمويل البنية التحتية.

المستثمرون يركزون على العقود والضمانات المالية

وفي ظل الضبابية التي تحيط بمستقبل «إنفيديا» بعد رحيل هوانغ، يرى المحللون أن آلية التمويل الجديدة قد تعيد توجيه اهتمامها نحو شركات الحوسبة السحابية العملاقة والأعمق رسوخاً في السوق، مع ازدياد مخاوف الجهات المقرضة ومستثمري أدوات الائتمان، الذين يوفرون التمويل لشركاء «إنفيديا»، بشأن مستويات المخاطر.

وقالت سبير إن هوانغ كان من أبرز الأصوات صاحبة الرؤية التي دفعت بطفرة الذكاء الاصطناعي، وأسهم في إقناع الشركات والحكومات والمستثمرين بضخ مبالغ استثنائية في البنية التحتية اللازمة لهذه التكنولوجيا.

وكان هوانغ يتصور أن تعتمد آلية «إنفيديا» على استخدام رقائق الشركة نفسها ضماناً للتمويل، مع تقديم ضمانات محدودة، بما يتيح لمطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوصول بسهولة أكبر إلى قدرات الحوسبة التي توفرها الشركة. غير أن الجهات المقرضة ومستثمري الائتمان يطالبون بأن تستند أي عمليات تمويل مستقبلية إلى عقود العملاء لدى الجهات المستفيدة أو إلى ضمانات مالية تقدمها تلك الجهات.

وقال إدوين ويلشيس، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المالية المدعومة بالأصول المورقة لدى شركة «بي جي آي إم كريديت» المختصة في الائتمان وإدارة الديون: «تكمن ميزة المنتجات المالية المورقة، والتمويل المدعوم بالأصول على وجه الخصوص، في أن سداد مستحقاتنا يعتمد حصراً على الأصول والعقود».

وأضاف: «ما دامت هذه الشركات تواصل توفير قدرات الحوسبة، فإننا نتلقى مستحقاتنا من الجهات التي تستأجر تلك القدرات».

وتزامن الإعلان عن الآلية مع إطلاق «إنفيديا» هيكلاً تمويلياً جديداً لشركات الحوسبة السحابية المختصة، تقدم بموجبه ضمانات مالية لتغطية الاستثمارات الأولية في هذه الشركات، مقابل تقاسم الإيرادات معها.

ويرى المحللون أن الخطة قد تتجه الآن نحو شركات عالمية أكبر حجماً وأشد رسوخاً، بما ينطوي على مخاطر مالية أقل.

وقال جوزيف مور، المحلل لدى «مورغان ستانلي»، في مذكرة: «نتوقع أن يذهب الجزء الأكبر من مجموعة رؤوس الأموال الخارجية البالغة 500 مليار دولار، التي جمعتها (إنفيديا)، إلى شركات أشد رسوخاً في السوق، لا سيما شركات الحوسبة السحابية العملاقة».

وأضاف: «وللتوضيح، نتوقع أن تظل شركات الحوسبة السحابية المختصة تستحوذ على نحو 25 في المائة من الإيرادات، لكن الحصة المتبقية ستأتي بدرجة أكبر من الشركات الراسخة في السوق».

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«إنفيديا» تختبر مرحلة ما بعد هوانغ... أرباح قياسية ومستقبل غامض

هوانغ خلال حضوره مأدبة غداء لقادة التكنولوجيا استضافها الرئيس الأميركي في البيت الأبيض سبتمبر 2026 (رويترز)
هوانغ خلال حضوره مأدبة غداء لقادة التكنولوجيا استضافها الرئيس الأميركي في البيت الأبيض سبتمبر 2026 (رويترز)
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«إنفيديا» تختبر مرحلة ما بعد هوانغ... أرباح قياسية ومستقبل غامض

هوانغ خلال حضوره مأدبة غداء لقادة التكنولوجيا استضافها الرئيس الأميركي في البيت الأبيض سبتمبر 2026 (رويترز)
هوانغ خلال حضوره مأدبة غداء لقادة التكنولوجيا استضافها الرئيس الأميركي في البيت الأبيض سبتمبر 2026 (رويترز)

تستعد شركة «إنفيديا» للإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث، الثلاثاء، في اختبار يتجاوز الأرقام التي اعتادت الشركة تقديمها متفوقة على توقعات الأسواق، ليشمل مستقبل قيادتها واستراتيجيتها في تمويل منظومة الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد الرحيل المفاجئ لرئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك جنسن هوانغ، بالتزامن مع تحركات في وادي السيليكون لإعادته إلى قيادة الشركة.

وتأتي النتائج في وقت تواجه فيه الشركة مرحلة غير مسبوقة من الضبابية، بعدما انتقلت بؤرة اهتمام المستثمرين من التساؤلات بشأن استدامة هوامش الأرباح وحجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى أسئلة أكثر جوهرية تتعلق بقدرة «إنفيديا» على الحفاظ على نفوذها في المنظومة العالمية لهذه الصناعة، ومواصلة دعم شركات الحوسبة السحابية والموردين ومختبرات الذكاء الاصطناعي بالاستثمارات والضمانات المالية التي ساهمت في تسريع نمو القطاع.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، يدرس هوانغ إمكانية العودة إلى منصبه، بالتزامن مع تحركات يقودها مسؤولون تنفيذيون ومستثمرون في قطاع التكنولوجيا لحشد الدعم لإعادته، والضغط على مجلس إدارة الشركة لإبقاء هذا الخيار مطروحاً. ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المناقشات أن بعض حلفائه يعملون على تشكيل مجموعة ضغط تضم شخصيات بارزة في وادي السيليكون، مع مساعٍ لاستقطاب دعم البيت الأبيض.

واكتسبت هذه التحركات زخماً خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع انضمام شخصيات بارزة إلى الدعوات المطالبة بإعادته، من بينها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبايس إكس»، وتيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة «إيبك غيمز». كما دعا مستثمران كبيران في «إنفيديا»، هما براد غيرستنر وغافين بيكر، مجلس الإدارة إلى إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، بما فيها عودة هوانغ، مستندين إلى سجل نجاحه الطويل والضبابية التي أحاطت بظروف مغادرته.

لكن مساعي العودة تواجه عقبات، في ظل استمرار تحقيق مستقل يجريه مجلس إدارة الشركة بشأن ملابسات رحيله، فضلاً عن الضغوط السياسية في واشنطن. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد دعا إلى تغيير واسع في قيادة الشركة. وفي موازاة ذلك، أفادت «فاينانشال تايمز» بأن مجلس الإدارة تواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة «آرم»، رينيه هاس، لبحث إمكانية توليه المنصب، رغم تأكيد المجلس عدم إطلاق عملية رسمية لاختيار خليفة.

لقطة من تسجيل مصور تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» بأنها أليس هوانغ خلال حضورها مأدبة عشاء مع الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» في تايبيه 22 مايو 2025 (رويترز)

اختبار مالي في ظل أزمة القيادة

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائج الربع الثالث بعد إغلاق الأسواق، الثلاثاء، وسط توقعات بأن تبلغ الإيرادات 108 مليارات دولار، بزيادة أو نقصان نسبتهما 2 في المائة، وفق تقديرات الشركة السابقة. ويتجاوز هذا المستوى ما حققته الشركة في الفترة المقابلة من العام الماضي، ويعكس استمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وكانت إيرادات الشركة في الربع الثاني، المنتهي في يوليو (تموز)، قد تجاوزت مثلي مستواها قبل عام، فيما بلغت هوامش الربح الإجمالية 75 في المائة، وأعادت الشركة 26 مليار دولار إلى مساهميها عبر توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم.

وتتوقع الأسواق أن يبلغ الربح المعدل 2.47 دولار للسهم في الربع المنتهي في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ1.30 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الشركة قد أشارت أيضاً إلى نمو متوقع في الإيرادات بنحو 70 في المائة خلال العام المقبل، مع احتمال تراجع هوامش الربح الإجمالية نتيجة ارتفاع تكاليف الذاكرة.

ورغم هذه التوقعات القوية، تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 32 في المائة من أعلى مستوياتها المسجلة في أكتوبر، كما انخفض مضاعف الربحية إلى نحو 11 مرة، مقارنة بمستويات وصلت إلى 40 مرة قبل ثمانية أشهر، في إشارة إلى تزايد تحفظ المستثمرين إزاء استمرار معدلات النمو المرتفعة.

وقال برايان كوليلو، محلل أسهم التكنولوجيا لدى «مورنينغستار ريسيرش سيرفيسز»، إن النتائج المالية قد تأتي ضمن التوقعات المعتادة للشركة، لكن الأهم بالنسبة للمستثمرين هو الحصول على مؤشرات بشأن بقية أنشطة الشركة والتغييرات الإدارية، وما تعتزم الإدارة القيام به خلال المرحلة الانتقالية، فضلاً عن رؤيتها للعملاء والشراكات والتمويل والعلاقات الحكومية.

شاشة تعرض حركة سهم شركة «إنفيديا» فيما يتابع متداولو العقود الآجلة والخيارات التداول في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

«فيرا روبين» وتمويل منظومة الذكاء الاصطناعي

ومن بين المؤشرات التي سيراقبها المستثمرون مساهمة منصة مراكز البيانات الجديدة «فيرا روبين» في الإيرادات، وما إذا كانت وحدات معالجة الرسوميات التابعة لها ستصل إلى المستويات المتوقعة، التي تشير إلى مساهمتها بنحو خُمس إيرادات الربع الثالث.

لكن التحدي الأكبر قد يتعلق باستراتيجية «إنفيديا» في تمويل منظومة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً الصفقات الضخمة التي تشمل استثمارات في شركات مثل «أوبن إيه آي»، وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل «لامبدا»، إلى جانب ترتيبات لدعم مشتريات الرقائق وتوفير الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات.

وتثير هذه الصفقات تساؤلات في «وول ستريت» بشأن مخاطر ما يصفه منتقدون بالاقتصاد الدائري للذكاء الاصطناعي؛ إذ تسهم استثمارات شركات الرقائق في تمويل شركات تشتري بدورها منتجاتها وخدماتها، بما قد يعزز الطلب والإيرادات، لكنه يربط أجزاء واسعة من المنظومة بمصادر تمويل ومصالح مشتركة.

وتشير بعض التقديرات إلى أن التزامات «إنفيديا» المرتبطة بضمانات الإمدادات والطاقة الاستيعابية ومشتريات الرقائق وعقود استئجار مراكز البيانات والاستثمارات في الشركات تتجاوز نصف تريليون دولار، وإن كانت هذه الالتزامات لا تزال تمثل جزءاً من القيمة السوقية للشركة.

أشرطة تخزين البيانات في مركز الحوسبة العلمية لأبحاث الطاقة الوطنية التابع لمختبر لورانس بيركلي الوطني في كاليفورنيا الذي سيستضيف حاسوباً أميركياً فائقاً يعمل بمعالجات «فيرا روبين» من «إنفيديا» (رويترز)

ويترقب المستثمرون أيضاً ما إذا كانت الإدارة المؤقتة، بقيادة المديرة المالية كوليت كريس، ستواصل النهج التوسعي نفسه في التمويل والاستثمارات، أم ستتجه إلى سياسة أكثر تحفظاً في تخصيص رأس المال. وكانت كريس قد عارضت، وفقاً للتقرير، بعض الصفقات التمويلية الكبيرة التي ارتبطت باستراتيجية الشركة في دعم منظومة الذكاء الاصطناعي.

وقال ماكس أنديرل، مدير صندوق التحوط لدى «سيلفرسي أسيت مانجمنت»، إن استخدام السيولة والعائد الفعلي من الاستثمارات يمثلان مصدر قلق للمستثمرين، مشيراً إلى أن ما يقارب ثلث أرباح «إنفيديا» الضخمة يأتي من أرباح غير تشغيلية مرتبطة بالقيمة السوقية لاستثماراتها في الأسهم.

ويحذر بعض المستثمرين من أن أي تغير جوهري في مسار نمو الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انخفاض قيمة هذه الاستثمارات، ويكشف المخاطر المترابطة داخل المنظومة، وهو ما قد ينعكس على تقييم سهم الشركة حتى مع استمرار نمو أرباحها التشغيلية.

منافسون يترقبون فرصة لتوسيع حصصهم

وتزيد أزمة القيادة من حساسية هذه التساؤلات؛ إذ ارتبطت مكانة «إنفيديا» في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي بشخصية هوانغ وقدرته على بناء علاقات واسعة مع شركات التكنولوجيا والحوسبة السحابية والحكومات، فضلاً عن دوره في توجيه الاستثمارات والشراكات التي ساعدت على ترسيخ موقع الشركة في قلب الصناعة.

ويرى بعض المستثمرين أن رحيله قد يفتح المجال أمام منافسين مثل «إيه إم دي» و«برودكوم» للاستفادة من أي تباطؤ محتمل في زخم «إنفيديا» أو تراجع قدرتها على إدارة علاقاتها التجارية والتمويلية بالوتيرة السابقة.

وقال روري داوي، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «مارلبورو» في لندن، إن تقييم سهم الشركة كان يتعرض لضغوط حتى قبل رحيل هوانغ، بسبب تشكك السوق في توقعات نمو الأرباح، مضيفاً أن مغادرته تزيد المخاطر المحيطة بهذه التوقعات.

وبينما تترقب الأسواق الأرقام الفصلية وتوقعات الإدارة للربع المقبل، ستتجه الأنظار أيضاً إلى أي إشارات بشأن مستقبل القيادة، واحتمالات عودة هوانغ، وحدود التزام الشركة بتمويل توسع منظومة الذكاء الاصطناعي. فالتحدي أمام «إنفيديا» لم يعد إثبات قدرتها على بيع مزيد من الرقائق فحسب، بل الحفاظ على الثقة في نموذج أعمالها ودورها المحوري في صناعة تتزايد احتياجاتها التمويلية بوتيرة غير مسبوقة.

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الاقتصاد

ترمب: لا أمانع عودة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»

الرئيس الأميركي يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته على متن المروحية الرئاسية «مارين وان» من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته على متن المروحية الرئاسية «مارين وان» من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ ب)
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ترمب: لا أمانع عودة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»

الرئيس الأميركي يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته على متن المروحية الرئاسية «مارين وان» من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته على متن المروحية الرئاسية «مارين وان» من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ ب)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم ممانعته عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد استقالته الأسبوع الماضي وسط تداعيات تقارير عن علاقاته الشخصية، التي أثارت تساؤلات بشأن صلات محتملة بالاستخبارات الصينية.

وقال ترمب إن هوانغ «تعلّم درساً»، في إشارة إلى الأزمة التي أطاحت به من قيادة الشركة، وذلك بعدما كان قد أعلن في وقت سابق أنه تحدث معه هاتفياً، وأنه يمر بمرحلة صعبة بسبب انعكاسات القضية على أسرته.

ويأتي موقف ترمب في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإعادة هوانغ إلى منصبه، إذ أطلق مستثمرون ومؤيدون في قطاع التكنولوجيا حملة تطالب مجلس إدارة «إنفيديا» بإعادته، مستندين إلى دوره المحوري في بناء الشركة وقيادتها خلال مرحلة توسعها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

وكان ترمب قد دعا، عقب إعلان استقالة هوانغ، إلى تولي تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أبل»، قيادة «إنفيديا»، واصفاً إياه بأنه «أسطورة». وتولى المدير المالي للشركة كوليت كريس منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، فيما يبحث مجلس الإدارة عن خليفة دائم.

وتواجه «إنفيديا» مرحلة حساسة في ظل أهمية هوانغ في إدارة شبكة واسعة من الشراكات والاستثمارات والاتفاقات التي دعمت توسع قطاع الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن اقتراب إعلان نتائجها المالية الفصلية، التي ستخضع لتدقيق المستثمرين في أعقاب التغيير المفاجئ في قيادتها.

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الاقتصاد

المصارف اللبنانية تصعّد ضد ضرائب «الأرباح الدفترية»

وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)
وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)
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المصارف اللبنانية تصعّد ضد ضرائب «الأرباح الدفترية»

وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)
وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)

صعّدت المصارف اللبنانية مواجهتها مع وزارة المالية، معلنة تنفيذ إضراب ليوم واحد أسبوعياً، يبدأ الأربعاء، احتجاجاً على مطالبتها بتعديل تصاريحها الضريبية عن السنوات الممتدة بين 2020 و2024، بما يشمل إخضاع أرباح دفترية غير محققة ومؤونات مخصصة لتغطية خسائر فعلية للضريبة. وفوّضت جمعية المصارف مجلس إدارتها اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبها، التي تسعى إلى معالجتها تشريعياً بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.

ويأتي قرار الإضراب، الذي اتخذته جمعية المصارف بالإجماع، رداً على الكتاب الأخير الذي تلقته من وزارة المالية قبل أيام، وأكدت فيه أن دوائر التحقق ستباشر، ابتداءً من منتصف الشهر المقبل، التدقيق في صحة التصاريح الضريبية للمصارف ومدى توافقها مع القوانين النافذة، مع احتفاظ الجهات المكلفة حق الاعتراض على أي تكاليف أو غرامات قد تصدر لاحقاً.

وطالبت المصارف الجهات المعنية بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية وإعادة النظر في المعالجة المقترحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعديل النصوص القانونية عند الاقتضاء، بما يضمن استثناء الأرباح الدفترية غير المحققة ومؤونات الخسائر من الوعاء الضريبي. وترى الجمعية أن بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل يتيح فرصة لمعالجة هذه المسألة من خلال تعديلات تشريعية.

أرشيفية للرئيس عون مستقبلاً وفداً من جمعية المصارف (الرئاسة اللبنانية)

خلاف على دستورية التكليف الضريبي

وفي الجانب القانوني، تستند المصارف في اعتراضها، وفق ما أوردته «الشرق الأوسط» سابقاً، إلى المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني، اللتين لا تجيزان فرض ضرائب جديدة أو تعديلها إلا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب. وترى الجمعية أن القرارات التنظيمية لا تكفي لفرض تكاليف ضريبية جديدة، عادَّة أن الفروقات المحاسبية الناجمة عن انهيار سعر صرف الليرة، والمحتسبة على أساس الفرق بين سعر الكلفة التاريخي والسعر الفعلي، لا تمثل أرباحاً حقيقية، بل خسائر فعلية لا يجوز إخضاعها للضريبة.

في المقابل، يستند موقف وزارة المالية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن وزير المالية، وإلى رأي لهيئة التشريع والاستشارات صدر مطلع عام 2025، بما يجيز، وفق تفسير الوزارة، تكليف المصارف ضريبياً عن الفروقات المحاسبية الناجمة عن احتساب الفرق بين سعر الكلفة التاريخي والسعر الفعلي للدولار بتاريخ التكليف.

وتحذّر المصارف من أن تحصيل هذه الضرائب، التي تقدر قيمتها بنحو 600 مليون دولار، سيؤدي إلى استنزاف جزء من السيولة النقدية المتبقية لديها، ويحدّ من قدرتها على إعادة أموال المودعين، فضلاً عن تحميل القطاع والمودعين أعباء إضافية ناجمة عن أزمة تعثرت فيها الدولة عن الوفاء بالتزاماتها. وتؤكد أن الأولوية ينبغي أن تكون لحماية السيولة المتاحة وتوجيهها نحو إعادة الودائع إلى أصحابها، لا استنزافها في ضرائب على أرباح تصفها بأنها دفترية وغير محققة.

وامتد الخلاف خلال الأسابيع الماضية عبر سلسلة من المراسلات المتبادلة، على خلفية مطالبة وزارة المالية المصارف بتقديم تصاريح ضريبية معدّلة بأثر رجعي عن السنوات الخمس بين 2020 و2024. وكانت المصارف قد طلبت عقد اجتماعات مشتركة لتوضيح الثغرات التي ترى أنها تشوب المعالجة المقترحة، قبل أن تحسم موقفها في كتابها الأخير برفض الإجراءات المطلوبة، مستندة إلى اعتبارات قانونية ومحاسبية ورقابية.

مقر «جمعية المصارف» في بيروت (موقع الجمعية)

وتوضح المطالعة المصرفية أن فروقات الصرف محل النزاع نتجت من إعادة تقييم الحسابات بفعل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، ولا تمثل أرباحاً فعلية أو زيادة حقيقية في ثروة المصارف وقدرتها على سداد الضرائب. كما تشير إلى أن المؤونات المعنية خُصصت لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن تعثر الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وفقاً للأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة. وترى الجمعية أن إخضاع هذه المبالغ للضريبة يتجاهل الفارق بين الأرباح المحققة والنتائج الدفترية والخسائر الفعلية.

وفي تفصيل موقفها، تميز الجمعية بين الأرباح الناتجة من النشاط الاقتصادي، والفروقات الدفترية أو الاسمية التي أفرزتها التقلبات النقدية الاستثنائية وإعادة تقييم الحسابات، مؤكدة أن الأخيرة لا تعكس زيادة حقيقية في الثروة أو القدرة التكليفية للمصارف. أما مؤونات سندات «اليوروبوندز»، فتقول إنها كُوّنت، وفق الأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة وبموافقة لجنة الرقابة على المصارف، لمقابلة الخسائر الناجمة عن توقف الدولة اللبنانية عن سداد التزاماتها.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، رفضها القاطع طلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية، عادَّة أن هذه الإجراءات تنطوي على فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محققة، وعلى مؤونات خُصصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلف الدولة عن سداد سندات «اليوروبوندز». وربطت موقفها بمسؤوليتها عن حماية حقوق المودعين والمحافظة على ما تبقى من السيولة لدى القطاع المصرفي.

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