كيف تختار قطاً أليفاً يصبح صديقك؟

تشتهر القطط بطبيعتها الغامضة وميلها إلى الاستقلالية، لكن هذه السِّمات تختلف من سلالة إلى أخرى؛ إذ تتباين شخصياتها بين الاستقلالية الشديدة والاجتماعية والارتباط بأصحابها، بل إن بعضها يتصرف بطريقة تشبه الكلاب إلى حد كبير، حسب تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكما هو الحال مع الكلاب، تتأثر شخصية القطط بسلالاتها، ما يجعل بعضها أكثر وداً أو ميلاً إلى الاختباء أو حتى أكثر شبهاً بالكلاب من غيرها. ففي حين تنظر بعض القطط إلى أصحابها باعتبارهم رفقاء سكن أو أصدقاء مقربين، لا ترى سلالات أخرى في البشر سوى أشخاص يتولون تقديم الطعام والخدمات لها.

وبالطبع، تختلف شخصية كل قطة عن الأخرى، ولا يضمن اختيار سلالة بعينها الحصول على مجموعة محددة من السمات الشخصية، لكن التعرف إلى خصائص السلالات المختلفة يظل أمراً مهماً قبل اتخاذ قرار اقتنائها.

قطة خلال المعرض العالمي للقطط في فايفهاوزن بهولندا (أ.ف.ب)

وقالت فاطمة مختاري، الكيميائية الحاصلة على تعليمها الجامعي في جامعة أكسفورد ومؤسسة شركة «ترايبال بيت فودز» المتخصصة في أغذية الحيوانات الأليفة: «عند اختيار قطة، من المهم فهم الغرائز والخصائص الطبيعية للسلالات المختلفة، واختيار القطة التي تتناسب مع نمط حياتك وبيئة منزلك. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن تشعر القطة بالارتياح في وجود كلب إذا كنت تقتني واحداً، والعكس صحيح».

ومن القطط التي تفضل الاسترخاء معظم الوقت إلى تلك التي تحتاج إلى تحفيز ذهني مستمر، يستعرض الخبراء أبرز سلالات القطط المعروفة بميلها إلى الاختباء وصعوبة العثور عليها، إلى جانب السلالات الأنسب لمن يبحثون عن رفيق أليف واجتماعي.

سلالة سوكوك

يقول ميلبورن إن العثور على قطة من سلالة سوكوك قد يكون صعباً؛ لأنها تحب الاستكشاف، مضيفاً: «قد تظن أحياناً أنها غادرت المنزل بالفعل».

ويضيف أنه إذا كان الشخص مصمماً على اقتناء هذه السلالة النادرة، فيمكنه الاستفادة من غرائز الصيد الطبيعية لديها من خلال أنشطة تقديم الطعام، مثل استخدام ألعاب الألغاز المخصصة لإخفاء الطعام، أو توزيع كميات صغيرة منه في أماكن مختلفة بالمنزل. وأوضح أن هذه الأنشطة تشجع القطط على الاستكشاف وتحافظ على تحفيزها الذهني.

القط البنغالي

قطة بنغالية منزلية ذكية واجتماعية تحب اللعب والتفاعل مع الإنسان (أ.ف.ب)

تشبه القطط البنغالية الفهود الصغيرة، لكنها ليست من السلالات المناسبة لحياة تقتصر على البقاء داخل المنزل.

وقال الدكتور برايدن: «تنحدر هذه القطط من أصول برية، وتتمتع باستقلالية شديدة، كما أنها كثيرة المواء وقد يكون التعامل معها صعباً بشكل ملحوظ. وإذا لم تحصل على تحفيز ذهني مستمر، وألعاب الألغاز، ومساحات رأسية للتسلق، فستبحث عن وسائل الترفيه بنفسها، وغالباً ما يكون ذلك على حساب أثاث منزلك ومحتوياته».

وحسب الدكتور برايدن، فإن هذه القطط تتمتع بطاقة ونشاط كبيرين، وتتطلب مربياً لديه خبرة سابقة في التعامل معها.

القط البريطاني قصير الشعر

القط البريطاني قصير الشعر (إنستغرام)

ويقول ميلبورن إن هذه السلالة تُعد من أكثر سلالات القطط الأصيلة تسجيلاً في المملكة المتحدة، رغم أنها قد تكون شديدة الميل إلى الاختباء.

وأضاف: «تحب القطط البريطانية قصيرة الشعر البحث عن أضيق الأماكن وأكثرها ظلمة والاختباء فيها، ويمكنها النوم لساعات طويلة دون إزعاج. وقد يتساءل أصحابها عن مكانها، قبل أن يعثروا عليها في أماكن غريبة، مثل: خلف خزانة الملابس أو داخل سلة الغسيل».

وتابع: «إذا لم تكن تعرف أماكن الاختباء السرية لقطتك، فقد تجد نفسك تبحث عنها في أرجاء المنزل بحالة من القلق».

وعلى الرغم من مهارتها في الاختباء والاختفاء، على غرار الساحر الشهير هاري هوديني، فإن هذه القطط تحب الوجود بالقرب من البشر، ولا تتطلب عناية مكثفة بوجه عام.

وقال الدكتور برايدن: «إذا كنت تبحث عن حيوان أليف حنون لا يتطلب الكثير من الجهد في العناية به داخل المنزل، فإن القطط البريطانية قصيرة الشعر تشبه الكلاب الصغيرة في هيئة قطط».

وتُعد هذه السلالة خياراً مناسباً للعائلات والأشخاص الذين يقتنون القطط للمرة الأولى، لكن ينبغي الانتباه إلى أنها تميل إلى الخمول وقضاء وقت طويل في الاسترخاء، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالسمنة.

سلالة شارتروه

تشتهر هذه السلالة بموائها الخافت الذي يكاد يكون صامتاً، لكن ذلك لا يعني أنها لا تتطلب العناية والاهتمام.

وقال ميلبورن: «تتمتع قطط شارتروه بغريزة صيد قوية، وقد تفاجئك بإحضار فرائس اصطادتها إلى باب منزلك»، في إشارة إلى ميلها إلى اصطياد الفرائس وإحضارها إلى أصحابها.

قطط راغدول

قطة راغدول المعروفة بطباعها الهادئة وحبها للتفاعل مع البشر والحيوانات (أ.ف.ب)

تتشابه قطط راغدول مع الكلاب في سلوكها إلى حد كبير، فهي اجتماعية للغاية وتحب اللعب مع البشر والحيوانات الأخرى.

وقال الدكتور برايدن: «تشتهر هذه القطط بطباعها الهادئة والوديعة، كما أنها تسترخي تماماً بين ذراعيك مثل دمية قماشية، وهو ما يفسر تسميتها».

وأضاف: «القطط كبيرة الحجم تأتي معها مسؤوليات كبيرة. فلا ينبغي الاستهانة بفرائها؛ إذ يتطلب تمشيطاً يومياً ومنتظماً، وإلا فسيتشابك شعرها الطويل سريعاً، ما يسبب لها الألم ويجعل معالجة المشكلة صعبة».

من جانبها، قالت مختاري إن هذه القطط تتمتع بولاء كبير لأصحابها يشبه ولاء الكلاب لهم.

قطط مين كون

تُعد قطط مين كون من السلالات الضخمة ذات الطباع الودودة والمرحة. وقد يصل وزن الذكر منها إلى 11 كيلوغراماً، أي ما يعادل نحو 3 أضعاف وزن كلب صغير.

وحسب الدكتور برايدن: «قطط مين كون كبيرة الحجم، مرحة ومنفتحة اجتماعياً، وتحب المشاركة في كل ما تفعله».

قط الغابة النرويجي

يتمتع قط الغابة النرويجي بطباع ودودة وهادئة، دون أن يكون شديد التعلق بأصحابه أو كثير المطالب. ورغم أنه لا يفضل الجلوس في أحضان البشر، يرى الدكتور برايدن أن «طبيعته الهادئة تجعله خياراً مناسباً للعائلات التي لديها أطفال أو حيوانات أليفة أخرى».

وأضاف أن هذه السلالة تتمتع بالقوة والذكاء والعضلات المتينة، وتُعد من السلالات الأكثر نشاطاً نسبياً بين القطط. فهي تحب التسلق والصيد؛ ولذلك يُنصح بتوفير مساحة خارجية تتيح لها الحركة والاستكشاف وممارسة غرائزها الطبيعية.