ميغان ماركل تشارك في برنامج «ماستر شيف أستراليا للصغار» العام المقبل

كاتارينا أماليا الهولندية أميرة برتبة رقيب في بَحريّة بلادها. في الـ22 من عمرها تُراكمُ وليّة عهد هولندا الألقاب العسكريّة منذ التحاقها في سبتمبر (أيلول) 2025 ببرنامج كلّية ديفينسيتي العسكريّة التابعة لوزارة الدفاع الهولنديّة. ويتيح البرنامج لطلّاب الجامعات اكتساب خبرة عمليّة في مختلف فروع القوات المسلّحة، بالتزامن مع مواصلة دراستهم الأكاديميّة.

بعد سنة على انضمامها إلى الكلّية العسكرية، جرت المراسم الرسمية لترقية الأميرة إلى رتبة رقيب على متن سفينة تدريب شراعية راسية في ميناء دن هيلدر الهولندية. وكانت الأميرة الصغيرة، التي تتابع تخصّصها في القانون، والحاصلة على إجازة في العلوم السياسية والاقتصادية، قد أتمّت تدريبها العسكري الأساسي مطلع 2026، حائزةً على رتبة عريف. ثم انتقلت كاتارينا أماليا إلى فترة تدريب مع القوات الجويّة الملكيّة الهولنديّة، وأتمّت المهمة الصيف الماضي.

ترقية وليّة عهد هولندا الأميرة كاتارينا أماليا إلى رتبة رقيب في الجيش (وزارة الدفاع الهولندية)

الأميرة إيزابيلا... مجنّدة في الـ19

آخر الأميرات المنضمّات إلى السلك العسكري، إيزابيلا الدنماركيّة التي توجّهت صيف 2026 إلى ثكنة للجيش وسط البلاد، حيث بدأت فترة خدمة تمتدّ 11 شهراً. مثلُها مثلُ أي شابٍ أو فتاة في الدنمارك، امتثلت إيزابيلا للخدمة العسكرية الإلزامية؛ مع العلم بأنّ المملكة الأوروبية وسّعت برنامج التجنيد الإجباري مؤخراً، على ضوء التطوّرات في منطقة غرينلاند المجاورة، والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت إيزابيلا، البالغة 19 سنة، قد تخرّجت حديثاً من المدرسة، لكنها أجّلت مخطّطاتها الجامعية حتى انتهاء خدمتها العسكرية.

الأميرة إيزابيلا في أول أيام خدمتها العسكرية (القصر الملكي الدنماركي)

وليّة عهد النرويج... على المدفعيّة

الأميرة إنغريد ألكساندرا، وليّة عهد النرويج والابنة الكبرى للملك هارالد الثامن، واحدة من 9900 نرويجيّة ونرويجيّ من الجيل الشاب خضعوا للتجنيد الإجباري عام 2024. كانت في الـ20 من عمرها عندما انضمّت إلى الخدمة العسكريّة ضمن كتيبة المهندسين القتاليّة في اللواء الشمالي.

تابعت إنغريد ألكساندرا فترة إعداد مهني بفرعَيه النظري، والتطبيقي. وفي سبتمبر 2024، أعلن القصر الملكي النرويجي أنّ الأميرة شغلت منصب رامية على مدفعيّة من طراز CV-90. وعلى ما يبدو فإنّ إنغريد استمتعت بالمهمة، فقررت تمديد فترة خدمتها العسكريّة التي استمرّت 15 شهراً، حتى أبريل (نيسان) 2025. أما حالياً فهي تتخصص في الفنون في جامعة أوسلو.

أمضت الأميرة إنغريد ألكساندرا 15 شهراً في التجنيد الإجباري (القصر الملكي النرويجي)

ليونور الإسبانية... السيف والبحر والطائرة تعرفُها

من بين زميلاتها الأميرات، ليونور الإسبانية هي الأكثر انخراطاً في السلك العسكري. استعداداً لتولّيها العرش بعد والدها الملك فيليبي السادس، جمعت الشابة (21 سنة) القتال من أطرافه؛ براً، وبحراً، وجواً.

في مارس (آذار) 2023 أقرّت الحكومة الإسبانية مرسوماً ملكياً ينصّ على تمديد خدمة الأميرة ليونور العسكرية من سنة إلى 3 سنوات، كي يتسنّى لها اكتساب ما يكفي من خبرة ضمن قوات المشاة، والقوات البحريّة، والجويّة.

بعد تسلّمها سيف الضابط في سبتمبر 2023، أمضت ليونور 9 أشهر من التدريبات العسكرية الصارمة، واختتمتها بمناورات جرت في منطقة جبليّة وعرة في محافظة سوريا الإسبانية. ولم تكد الأميرة تستريح حتى استأنفت في صيف 2024 تدريباتها، وإنما البحريّة هذه المرة، لتنال في غضون سنة ترقيةً إلى رتبة تلميذ ضابط بحري من الدرجة الثانية. وقد قلّدها والدها وسام الاستحقاق البحري.

الأميرة ليونور الإسبانية ووالدها الملك فيليبي خلال تقليدها وسام الاستحقاق البحري (القصر الملكي الإسباني)

السنة الأخيرة من خدمتها العسكرية الطويلة أمضتها وليّة العهد الإسبانية في الجوّ. بعد فترة تدريب مكثّف في الأكاديمية العامة للقوات الجوية، قادت أول رحلة طيران فرديّة لها، لتصبح بذلك أول أنثى من العائلة الملكيّة الإسبانية تحقيقاً لهذا الإنجاز. ومن المقرر أن تُرقّى ليونور إلى رتبة ملازم في صيف 2027، بالتزامن مع إتمامها سنتها الجامعيّة الأولى، حيث تتخصص في العلوم السياسية.

في الـ20 من عمرها قادت الأميرة ليونور أول رحلة جويّة لها (القصر الملكي الإسباني)

الأميرة سلمى... ملازم أول في سلاح الجوّ الأردني

إذا كانت ليونور أولى الأميرات الإسبانيات تحليقاً في مهمة عسكريّة، فإنّ ثمة أميرة عربية سبقتها إلى ذلك. عام 2020، وفي الـ20 من العمر، أصبحت الأميرة سلمى بنت عبد الله بن الحسين أول أنثى تقود طائرة مقاتلة في القوات المسلحة الجويّة الأردنية. أتى ذلك بعد سنتين على تخرُّجها من برنامج الدورة العسكرية القصيرة في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكيّة البريطانية.

في ديسمبر (كانون الأول) 2023، وبصِفتها ملازم أول في سلاح الجوّ الملكي الأردني، انضمّت الأميرة سلمى إلى رحلة جويّة إغاثيّة إلى شمال غزّة، لتزويد المستشفى الميداني الأردني بالمعدّات الطبية اللازمة في ظلّ الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني.

الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني أول أنثى تقود مقاتلة جوية في الأردن (إنستغرام)

إليزابيث البلجيكيّة... أميرة برتبة ملازم ونقيب

ما إن تخرّجت من المدرسة حتى انضمّت الأميرة إليزابيث، وليّة عهد بلجيكا، إلى الأكاديمية الملَكيّة العسكريّة في بروكسل. وبعد قضائها 3 مواسم صيفيّة هناك في مخيّمات تدريبيّة، أدّت يمين الضباط في 2023، وحصلت على رتبة نقيب في الجيش البلجيكي، وفي القوات الجويّة، ورتبة ملازم في القوات البحريّة. كانت حينها في الـ22 من عمرها.

بالتزامن مع ذلك، تابعت إليزابيث البلجيكيّة تخصّصها الجامعي في التاريخ والعلوم السياسية في جامعة أكسفورد في بريطانيا.

الأميرة إليزابيث البلجيكية خلال الخدمة العسكرية (القصر الملكي البلجيكي)

الملكة إليزابيث... رائدة المجنّدات

قبل أميرات الجيل زد، وتحديداً خلال الحرب العالمية الثانية، غادرت أميرةٌ شابّة قصر والدها للخدمة في الفرع النسائي من الجيش البريطاني. كان اسمُها إليزابيث، وكانت على مشارف عامها الـ19.

سرعان ما تخصصت إليزابيث في تصليح وقيادة الشاحنات، والآليّات العسكرية، وسيارات الإسعاف، لتصبح أول أنثى من العائلة البريطانية المالكة تنضمّ إلى القوات المسلحة.

تخصصت الملكة إليزابيث في تصليح وقيادة الآليات العسكرية وسيارات الإسعاف (متحف الحرب الإمبراطوري)

بعد 5 أشهر من الخدمة، جرت ترقية الأميرة إليزابيث إلى رتبة قائد مبتدئ، وهذه الرتبة تعادل رتبة نقيب في الجيش. أما لاحقاً، وبعد أن صارت ملكة على عرش بريطانيا، فقد شغلت منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة البريطانية طوال فترة حكمها التي امتدّت 70 عاماً.