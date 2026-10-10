منى زكي تعود إلى منطقتها الدرامية المفضلة عبر «طالع نازل»

تعود الفنانة المصرية منى زكي لمنطقتها الدرامية المفضلة لتناقش مجدداً هموم وقضايا المرأة عبر مسلسل «طالع نازل- الحب اللي كان» الذي تقوم ببطولته أمام محمد شاهين، ومريم الخشت، وحمزة دياب، وميمي جمال، وليلى عز العرب، ومن تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة.

وحظي المسلسل الذي تعرضه منصة «شاهد» باهتمام لافت، وتصدر «الترند» عبر «غوغل»، السبت، في مصر، بعد ساعات من طرح حلقتيه الأولى والثانية.

وكشفت الحلقات الأولى من المسلسل الذي تدور أحداثه في 10 حلقات عبر دراما نفسية اجتماعية، كيف تفانت سيدة الأعمال نورا الشريف التي تؤديها منى زكي في إدارة أعمال زوجها الموسيقار الشهير علي داوود ويؤدي دوره الفنان محمد شاهين، حيث تهتم بكل صغيرة وكبيرة في حياته، وقد ساندته منذ بداياته حتى يحقق أحلامه في النجاح والشهرة، بينما يفاجئها بخبر زواجه السري.

محمد شاهين يقدم أداءً لافتاً بالمسلسل (منصة شاهد)

الصدمة لم تكن فقط في زواجه الذي أخفاه على مدى عامين، بل أيضاً في انتظاره مولوداً من زوجته الجديدة برغم أنه رفض الإنجاب من البداية عند زواجه بنورا، وأقنعها بذلك وقد ظلت تتوق للأمومة. وكان الانفصال خياراً بديهياً في هذه الحالة لكنها لا تفعل ذلك، بل تبقى تمارس دورها المعتاد في حياته وتطلب منه منحها مهلة للتفكير.

تلجأ نورا لطبيب، لتحقق رغبتها في الإنجاب فيخبرها أن الحمل لم يعد ممكناً لها بأي وسيلة، فتبدأ رحلة الانتقام لإفشال زواجه وإنقاذ حياتها التي انهارت، وتهدم ما قامت ببنائه على مدى سنوات ويتحول «الحب الذي كان» لساحة حرب وصراع ويصبح سقوط أحدهما مرهوناً بسقوط الآخر، وتفتح دراما «طالع نازل» باباً مغلقاً حول ثمن الخيانة وتحول العواطف إلى صراع مدمر.

وقالت منى زكي إن أكثر ما جذبها لشخصية «نورا» اختلافها عما قدمته من قبل في الدراما السينمائية والتلفزيونية، واصفة البطلة بالسيدة القوية التي لديها القدرة على السيطرة على حياتها والتحكم بمن حولها، إلى أن يأتي حادث مفصلي يهز السيطرة على مشاعرها، لافتة «عبر بيان لمنصة شاهد» إلى أن «نورا ليست مجرد امرأة ارتبط زوجها بأخرى، بل شخصية لديها تناقضات عديدة، وهو ما جعل الدور جذاباً ومختلفاً وأخرجها من دائرة الأمان في أدائه»، حسبما تؤكد.

ولعل أهم ما استوقف الناقدة ماجدة خير الله هو رد فعل «نورا» في مشهد اعتراف زوجها بزواجه من أخرى، وتقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هي لم تصرخ وتولول كما كان متوقعاً، بل امتصت الصدمة رغم شعورها بانهيار عالمها لكنها تخفي ذلك، بينما ينشغل عقلها بالتفكير فيما تنتويه، وقد أدَّتها منى زكي بكل روحها وأحاسيسها، كما كان محمد شاهين بارعاً في أدائه بهذا المشهد المهم، وترقبه لرد فعلها، وقدمه المخرج هاني خليفة بتكامل شديد من حيث الأداء والإضاءة، فهو مخرج يجيد التقاط اللحظات المؤثرة لشخصياته، وقد نجح في جذب الجمهور من أول حلقة وجعله في ترقب للحلقات القادمة».

لافتة إلى أن دور منى زكي في فيلم «سهر الليالي» الذي أدَّت فيه شخصية امرأة تعرف بخيانة زوجها وتواجهه ببكاء واستجداء، يختلف عن دورها في هذا المسلسل «فهي هنا امرأة قوية تسعى لإنقاذ حياتها، خصوصاً بعدما وجدت نفسها وقد ضحَّت بالأمومة لأجل زوجها، بينما زوجته الجديدة تنتظر مولوداً، ما يُعد بالفعل صدمة قاسية لأي امرأة».

منى زكي وميمي جمال في أحد مشاهد المسلسل (منصة شاهد)

بينما توقع الناقد محمد عبد الرحمن أن يكون «طالع نازل» من أهم الأعمال الدرامية بموسم الخريف، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «المسلسل ينطلق من قصة شديدة الكلاسيكية حيث الزوج الخائن الذي يرتبط بزوجة أخرى تاركاً من صنعت نجاحه، لينطلق العمل إلى معالجة غير مطروقة من قبل»، مؤكداً أن «منى زكي تعيد عبر هذا العمل التأكيد على حسن اختيارها للقضايا الاجتماعية التي تقدمها على الشاشة، فتقدم شخصية لم تحرقها الدراما المصرية من قبل، مديرة الأعمال والزوجة المحبة التي نسيت الأمومة من أجل رجل لم يرد الجميل، عبر أداء مميز للفنانة المصرية البارزة وسط تشويق لافت، كما يقدم الفنان محمد شاهين أيضاً دوراً صعباً يتطلب مهارات أداء يتملكها بكل تأكيد»، وفق الناقد الفني. لافتاً إلى أن لمسة المخرج هاني خليفة عادة ما تكون أكثر وضوحاً مع الممثلين الموهوبين، وهو ما يتضح مع باقي فريق العمل.

واعتادت منى زكي طرح قضايا وأزمات المرأة في أعمالها الأخيرة التي لاقت نجاحاً لافتاً ومن بينها «لعبة نيوتن» و«تحت الوصاية»، و«رحلة 404»، كما أسست قبل عامين شركة لإنتاج أفلام قصيرة تطرح وجهات نظر صانعات الأفلام العرب بالاشتراك مع الناشرة مي عبد العظيم، وكان أول أفلامها الفيلم القصير «Alone» للمخرجة منى داوود الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي.