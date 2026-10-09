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يوميات الشرق

تشرشل يُغادر الجنيه الإسترليني... والبوم والنحل يحلّان مكانه!

نصف مليون شخص يشاركون في اختيار الصور الجديدة

الجنيه يفتح نافذة على البرّية (رويترز)
الجنيه يفتح نافذة على البرّية (رويترز)
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تشرشل يُغادر الجنيه الإسترليني... والبوم والنحل يحلّان مكانه!

الجنيه يفتح نافذة على البرّية (رويترز)
الجنيه يفتح نافذة على البرّية (رويترز)

أعلن بنك إنجلترا (المصرف المركزي)، الخميس، اعتزامه وضع صور البوم الأبيض (بوم الحظائر)، والنحل الطنان، وطيور البفن، والقنافذ على أوراق نقدية جديدة سيصدرها خلال السنوات المقبلة، لتحلّ محلّ صور ونستون تشرشل، زعيم بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية، وشخصيات تاريخية أخرى.

ووفق «رويترز»، كان قرار بنك إنجلترا، في مارس (آذار)، التوقُّف عن وضع صور مشاهير بريطانيين على أوراقه النقدية المستقبلية، وتفضيل صور الحياة البرّية المحلّية عليها، قد أثار استياء سياسيين من مختلف التيارات، وأطلق تكهّنات بأن المصرف المركزي أراد تجنُّب الجدل المحيط بالشخصيات التاريخية.

أوراق خضراء... بأجنحة ومخالب (رويترز)

وأوضح بنك إنجلترا أنّ التغيير سيجعل أوراقه النقدية أكثر تميّزاً، ويزيد صعوبة تزويرها، وأنّ القرار جاء بعد استشارة عامة دُعي فيها الناس إلى الاختيار بين فئات مختلفة من الصور.

وصوَّت نحو 500 ألف شخص على قائمة مختصرة تضمّ 18 حيواناً، أعلنها المصرف المركزي في يونيو (حزيران).

وكان النحل الطنان الأرضي، ذو الذيل الأصفر، أكثر الكائنات شعبية في القائمة المختصرة، تلاه البوم الأبيض، ثم القنفذ الأوروبي. أما الثعالب الحمراء وطيور الرفراف الشائعة فنالت أصواتاً أكثر من طائر البفن الأطلسي، الذي اختاره بنك إنجلترا حرصاً على وجود حيوان بحري ضمن القائمة.

وقالت كبيرة مسؤولي النقد في بنك إنجلترا، فيكتوريا كليلاند: «يُسعدني أن يشارك نحو نصف مليون شخص في استشارتنا الخاصة بصور الحياة البرّية، وهو ما يدلّ على أن العملات النقدية لا تزال مهمة».

يُذكر أنّ استخدام النقد شهد تراجعاً حادّاً في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، وسرّعت جائحة «كوفيد-19» وتيرة هذا التراجع، إذ دفعت جميع تجار التجزئة تقريباً إلى قبول الدفع بالبطاقات اللاتلامسية وتطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية.

المال يبدّل جلده... وريشه (رويترز)

وشكّل النقد أقل من 10 في المائة من المدفوعات عام 2024، غير أن «يو كيه فاينانس» (اتحاد التمويل البريطاني)، الجهة الممثلة لقطاع الخدمات المالية والمصرفية في المملكة المتحدة، أوضح أنه يتوقَّع استقرار استخدام النقد عند هذا المستوى، لأن نسبة صغيرة من البريطانيين تفضّل بشدة استخدامه.

وستواصل الأوراق النقدية الجديدة حمل صورة العاهل البريطاني. وستكون ورقة الخمسة جنيهات الإسترلينية، التي تحمل صورة تشرشل وصدرت عام 2016، أول ورقة يجري استبدالها، تليها ورقة العشرة جنيهات التي تحمل صورة الروائية جين أوستن، ثم ورقة العشرين جنيهاً التي تحمل صورة الفنان جيه إم دبليو تيرنر، وورقة الخمسين جنيهاً التي تحمل صورة عالم الرياضيات آلان تورينغ.

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يوميات الشرق

«البارح العين ما نامت»: حكاية زواج قسري من البقاع إلى المهرجانات العالمية

الصلح يُعقد... والجرح يبقى (الجهة الإعلامية)
الصلح يُعقد... والجرح يبقى (الجهة الإعلامية)
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«البارح العين ما نامت»: حكاية زواج قسري من البقاع إلى المهرجانات العالمية

الصلح يُعقد... والجرح يبقى (الجهة الإعلامية)
الصلح يُعقد... والجرح يبقى (الجهة الإعلامية)

يصل الفيلم الفلسطيني «البارح العين ما نامت»، أول عمل روائي طويل للمخرج ركان مياسي، إلى الجمهور العربي عبر مشاركته في «مهرجان الجونة السينمائي»، الذي يُقام بين 15 و23 أكتوبر (تشرين الأول)، و«مهرجان مراكش الدولي للفيلم» بين 20 و28 نوفمبر (تشرين الثاني). وتأتي هاتان المشاركتان بعد عرضه العالمي الأول في قسم «نظرة ما»، ضمن الاختيار الرسمي لـ«مهرجان كان السينمائي» لعام 2026.

تدور الأحداث في سهل البقاع على الحدود بين لبنان وسوريا، حيث يشعل إحراق شاحنة خلافاً داخل مجتمع بدوي متماسك. وفي خضمّ ذلك، تختفي «قمرة»، من دون أن يتّضح ما إذا كانت هربت أم اختبأت، فينطلق ابن عمها «ياسر» للبحث عنها. وكلّما توغّل في بحثه واجه أحقاداً قديمة وأشباحاً من الماضي، وسط أجواء يحكمها منطق الثأر.

حفيد يروي ما سكتت عنه الأجيال (الجهة الإعلامية)

وفي موازاة ذلك، تُختار شقيقتا «ياسر»، «جواهر» و«ريم»، لتكونا جزءاً من تسوية الخلاف، من دون أن يُسأل أيٌّ منهما عن رأيها. فتجد الفتاتان نفسيهما أمام مصير فُرض عليهما باسم الصلح؛ إحداهما هادئة، فيما تقاوم الأخرى، لكنّ كلتيهما تدرك كيف يمكن أن تُقايَض حياة الفتيات بالسلام.

ومن خلال هذه الحكاية، يتناول الفيلم مصير نساء يتحمّلن أعباء ثقيلة، ورجال يتواصلون بالرموز، في مجتمع تحكمه الأحقاد القديمة ومنطق الثأر. وتتقدّم الأحداث وسط الحقول وخلف الستائر وداخل الشاحنات، في أجواء من الترقّب لما قد ينتهي أو يبدأ.

الصلح الذي لم يُصالح أحداً (الجهة الإعلامية)

ويستمدّ مياسي فكرة الفيلم من قصة جدّته الراحلة، التي أُجبرت على الزواج في الـ14 من عمرها. ويقول المخرج: «عدتُ إلى سهل البقاع، حيث لا تزال هذه التقاليد حاضرة، لا لأواجهها بل لأراقبها من الداخل. ما شدّني هو المسافة بين الانتماء والغربة، وكيف يتحرّك الأفراد داخل أنظمة سبقت وجودهم».

وصُوّر الفيلم بالكامل في سهل البقاع خلال ربيع عام 2025، بمشاركة ممثلين غير محترفين ومن دون سيناريو مكتوب. ويُدرج وحيد عجمي وبول سيف في بطاقة الفيلم على أنهما كاتبَا السيناريو، فيما تولّى سيف أيضاً إدارة التصوير. وأنجز المونتاج لويس دي شرايفر، ووضع الموسيقى عبد قبيسي وتيد ريغكليس.

والفيلم من إنتاج «أتاتا» (جينيفر ريتر) وركان مياسي، وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا، ولبنان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية. وتبلغ مدّته 100 دقيقة، وهو ناطق بالعربية، ومن إنتاج عام 2026.

وحظي العمل بدعم «مركز السينما والسمعي البصري في فيدرالية والونيا-بروكسل»، و«مؤسّسة الدوحة للأفلام»، و«صندوق البحر الأحمر»، و«مؤسّسة الفيلم الفلسطيني».

أرض تنام على أسرارها (الجهة الإعلامية)

أما مخرجه ركان مياسي فهو كاتب ومخرج ومنتج فلسطيني مستقل، وُلد في ألمانيا ويقيم في بروكسل. درس السينما وعلم النفس في لبنان، وتدرَّب على يد المخرج عباس كيارستمي في كوريا الجنوبية، ثم المخرج بيلا تار في بودابست. وحصل على درجة الماجستير في الإخراج من مدرسة «LUCA» للفنون في بلجيكا.

وسبق أن شارك مياسي بأفلام قصيرة في مهرجانات سينمائية دولية، من بينها «ربما»، الذي عُرض في «مهرجان لوكارنو» عام 2012، و«بونبونيه»، الذي شهد عرضه الأول في «مهرجان تورونتو» عام 2017، وحصد 35 جائزة لأفضل فيلم قصير.

كما نال فيلمه «أبواق في السماء» تنويهاً خاصاً لأفضل فيلم قصير دولي في «مهرجان تورونتو» عام 2021، فيما عُرض «المفتاح» للمرة الأولى في «مهرجان SXSW» عام 2023.

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سينما مهرجان لبنان فلسطين
يوميات الشرق

«مراحل»... معرض قاهري يراهن على التجريب وطاقة الألوان

جانب من أعمال الفنان (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال الفنان (الشرق الأوسط)
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«مراحل»... معرض قاهري يراهن على التجريب وطاقة الألوان

جانب من أعمال الفنان (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال الفنان (الشرق الأوسط)

تتعدد رهانات الفنان التشكيلي المصري مجدي عثمان في معرضه الأحدث «مراحل». فهو من جانب يراهن على التكوينات الغرائبية في اللوحة، ومن جانب آخر يراهن على طاقة الألوان، ومن جانب ثالث يقيس المسافة بين خيال الفنان وعين الملقى بحذر شديد ليقدم حالته الخاصة في حوار بصري ممتد عبر لوحاته، وهو في كل هذا يراهن على الزمن ومراحله المختلفة في الحركة التشكيلية المصرية.

يقول الفنان: «كثيراً ما كان الفن بالنسبة إليَّ المعادل الموضوعي لحياة تحكمها المشكلات وتتعقد أمور الأسوياء فيها، يُضاف إلى ذلك التأمل وحُب التجريب، فتأتي النتائج والنقلات مُحملة، طوعاً أو كرهاً، بكل ذلك... وفي هذا المعرض أحاول أن يكون الحديث لكم، أنتم الجمهور، فقط أنا أعطي لمحات بسيطة وسريعة عن فعلي الفني المتقطع، على مدار سنوات؛ منذ التسعينات وحتى بداية هذا العام، ليكون الإنتاج مرتبطاً رؤية ولوناً بالزمن فيصبح «مراحل».

راهن الفنان على الألوان بشكل لافت (الشرق الأوسط)

المعرض الذي يستضيفه غاليري «بيكاسو» في الزمالك (وسط القاهرة) تتداخل فيه الاتجاهات الفنية بين التعبيرية والتجريدية والتجريب بخامات مختلفة، وتظهر الوجوه «البورتريهات» ذات الطابع الفني المميز بألوانها الساخنة غالباً لتحكي قصة. كما تقيم التكوينات التجريدية أو السيريالية حواراً فلسفياً ثرياً مع عين المتلقي.

يضم المعرض 40 عملاً مُنفذة على مسطحات مختلفة بين الورق العادي والمصقول والخشب والقماش، منتجة بخامات مختلفة: قلم رصاص، لاكيهات وأكاسيد، ألوان زيتية ومائية، أحبار، وتضم المراحل الفترة من 1991 إلى 2023.

وقد بدأ الفنان مجدي عثمان مسيرته الفنية مع بداية تسعينات القرن الماضي قبل أن يتخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1994. وتواصلت مشاركته في المعارض الفنية الجماعية والثنائية بعد تخرجه، وأقام خمسة معارض فردية بين عامي 2002 و2009، ثم جاء معرض عام 2023 بعد فترة طويلة، حتى معرضه «مراحل»، وخلال تلك المراحل والفترات لم ينقطع عن المشاركة في المعارض العامة، ومن هنا جاءت فكرة «مراحل» إذ يقدم نماذج من إبداعه الفني المتنوع عبر أكثر من ثلاثين عاماً.

يوضح الفنان فلسفة هذا المعرض قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «فكرة المعرض وفلسفته قائمة على تتبع المراحل الفنية المختلفة التي مررت بها، وتظهر التباينات بين المراحل في اللوحات التي يضمها المعرض»، وعدّ الرهان على الألوان وتكوين اللوحة والمنظور أحد العوامل التي يخاطب بها المتلقي ليقيم حواراً بينه وبين العمل الفني.

ويضيف: «معرض (مراحل) هو صورة لعملية معقدة بين التجريب وإنتاج الفن، حيث أرى على مدار سنوات عمري الفني أن للفن عنصرين أساسيين لا يمكن الإنتاج إلا من خلالهما.. التأمل ثم التجربة؛ فالأول هو الذي يأخذك من المرئي إلى التعمق داخله ومشاهدة ما لا يراه غير المتأمل؛ العابر بالبصر، ثم تأتي عملية التجريب لتأكيد المشهد – سواء أكان واقعياً أم لا - وما يمكن أن ينتج عنها من أعمال أو «صدف» يمكن اقتناصها لتصبح أعمالاً أخرى».

التجريب بخامات متنوعة ضمن أعمال المعرض (الشرق الأوسط)

وفي كلمة عن المعرض كتبها وزير الثقافة المصري الأسبق الدكتور عماد أبو غازي، قال موضحاً إن «أعمال الفنان تجمع بين موضوعات الطبيعة الصامتة التي تناولها بشكل مميز يكسر جمود هذا النوع من الأعمال الفنية، وبين الوجوه البشرية التي خرج فيها عن التشخيص التقليدي لكنه حافظ على التعبير عن المشاعر الإنسانية الكامنة وراء الوجه».

ولفت إلى أن «المتلقي للعمل الفني يشعر بأن العيون التي يرسمها الفنان تقودنا إلى داخل النفس الإنسانية، حيث تثير أعمال مجدي عثمان مشاعر متضاربة بين الشجن والبهجة، وتكمن وراءها الطبقات المتراكمة لثقافة المجتمع المصري عبر عصوره دون نقل أو تصريح».

وعلى الرغم من تخصص مجدي عثمان في التصوير الزيتي فإنه قدم خلال مسيرته أعمالاً متنوعة في النحت والرسم والكولاج والأعمال الفنية القائمة على التركيب وهو ما يظهر جلياً في معرض «مراحل».

جانب من افتتاح المعرض (إدارة الغاليري)

وعدّ الكاتب محمد سلماوي أن «الجرأة الفنية هي عنوان الأعمال التي تحمل توقيع الفنان مجدي عثمان، فرغم دراسته الأكاديمية وتخرجه في قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بتقديرات متفوقة، فإنه لم يدرس قاعدة من قواعد التصوير إلا وقام بتكسيرها وتطويعها لرؤيته الفنية التي تعتمد على نسق مميز من حيث الشكل والمضمون معاً»، لافتاً في كلمة كتبها حول المعرض إلى جرأة الفنان في الموضوعات خصوصاً في البورتريه والتشوهات الفنية في الوجوه التي وسمت الفن الحديث، وجرأته في تكوين اللوحة وفي استخدام الألوان الصريحة التي توهمك بأنها لا تعرف أنصاف الحلول.

ويلفت الفنان والناقد الفني أحمد الجنايني إلى أن «التجربة الأهم في معرض مجدي عثمان تتمثل في الجدل البصري الذي يراهن عليه وفق اتزانات استاتيكية ارتبطت بإشارات موغلة في الفلسفة والجمال من خلال تلك الجماليات التجريبية التي خرجت من رحم تكوينات مجسمة لها فلسفتها السيريالية وحضورها البنائي الميتافيزيقي بكل غرائبيته وكأنه في كل ما يقدم يقول للمشاهد: تلك هي البوابات التي عبرتها بين الحين والحين».

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معرض مصر
يوميات الشرق

مصر: «الأبد هو الآن» يراجع مواقف فنان فرنسي متهم بدعم إسرائيل

معرض «الأبد هو الآن» يقام في منطقة الأهرامات (بوستر الدورة السادسة)
معرض «الأبد هو الآن» يقام في منطقة الأهرامات (بوستر الدورة السادسة)
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مصر: «الأبد هو الآن» يراجع مواقف فنان فرنسي متهم بدعم إسرائيل

معرض «الأبد هو الآن» يقام في منطقة الأهرامات (بوستر الدورة السادسة)
معرض «الأبد هو الآن» يقام في منطقة الأهرامات (بوستر الدورة السادسة)

شهدت أزمة النسخة السادسة من معرض الفن التشكيلي «الأبد هو الآن»، الذي يقام في منطقة أهرامات الجيزة في المدة من 4 إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تطورات متلاحقة إثر توالي إعلان عدد من المشاركين انسحابهم من الفعاليات الموازية التي تقام في منطقتي «وسط القاهرة» و«القاهرة التاريخية» في تلك المدة.

وبحسب منشوراتهم على صفحاتهم الرسمية بموقع «فيسبوك»، عزا «المنسحبون» موقفهم المفاجئ إلى ما تردد عن قيام أحد المشاركين في «الأبد هو الآن»، وهو الفنان الفرنسي برنار فينيه بدعم مؤسسات إسرائيلية، مؤكدين أنهم «لا يمكنهم المشاركة في هذه الحالة اتساقاً مع قناعاتهم ومبادئهم».

وأعلنت مؤسسة «آرت دي إيجيبت»، الجهة المنظمة للمعرض والفعاليات الموازية، إيقاف مشاركة الفنان المثير للجدل، مؤكدة أن «القرار جاء انطلاقاً من التزام المؤسسة بمبادئها وقيمها، واحتراماً لجميع الأطراف داخل المشهد الفني والثقافي وخارجه».

وأكدت المؤسسة، في بيان عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «دعمها الثابت للموقف المصري تجاه القضية، والتزامها بالقيم والمبادئ الإنسانية؛ فالمؤسسات لا تحافظ على مصداقيتها بإدراك الأخطاء فحسب، بل بقدرتها على تصحيحها والوفاء بالمبادئ التي تأسست من أجلها»، وفق نص البيان.

المؤسسة أصدرت بياناً حول وقف مشاركة فنان فرنسي (آرت دي إيجيبت)

ومن أبرز الفنانين الذين أعلنوا انسحابهم علاء عبد الحميد، وعاليا عيسى، وأماني موسى، ونشوى عمران، ومحمد علام، الذين برروا موقفهم بأنهم «يرفضون الظهور في حدث فني يشهد مشاركة فنان حاصل على جائزة (فنان العام في إسرائيل) سنة 2022، كما دأب على المشاركة في معارض فنية في تل أبيب»، وفق ما ذكروه في منشوراتهم.

وحتى الآن لم يصدر عن هؤلاء الفنانين ما يشير إلى تراجعهم عن موقفهم في ضوء التطورات الجديدة، وإعلان إلغاء مشاركة الفنان الفرنسي.

وسبق أن أكدت مؤسسة «آرت دي إيجيبت» أن «اختيار الفنان برنارد فينيه جاء استناداً إلى مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 6 عقود، وإسهاماته البارزة في النحت والفن المفاهيمي المعاصر، وأعماله المعروضة والمقتناة في مؤسسات ومتاحف دولية، من بينها متحف الفن الحديث في نيويورك ومركز بومبيدو في باريس».

وأشارت، في بيان سابق، إلى أن «الفنان حظي بعدد من الجوائز والتكريمات الدولية، من أبرزها جائزة الإنجاز مدى الحياة من مركز النحت الدولي عام 2016، وجائزة (خوليو غونزالس) الدولية، فضلاً عن (جوقة الشرف) الفرنسية 2005».

وأكدت المؤسسة أن «تقدير المسيرة الفنية لأي فنان لا يتعارض مع مسؤوليتها في الاستماع إلى الملاحظات المتعلقة بمشاركاتها وتكريماتها وارتباطاتها المؤسسية، ومراعاة السياق الثقافي والمجتمعي الذي تقام فيه فعالياتها».

وأكد البيان أن «مصر كانت، وستظل، بلد الأمن والأمان، ووجهة عالمية للفنانين والمبدعين، وأن تنظيم الفعاليات الثقافية الدولية على أرضها يأتي في إطار يحترم الدولة ومؤسساتها وقيم المجتمع المصري».

وتشمل الفعاليات والأنشطة الفنية والمعارض التي تقام بالتزامن مع «الأبد هو الآن» وشهدت «انسحابات شبه جماعية»: معرض «حي القاهرة الدولي للفنون» والذي يقام في المدة من 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى 8 نوفمبر، وكذلك النسخة الثانية من معرض «تكوّن بالحوار»، من 5 إلى 14 نوفمبر، بالمتحف المصري بميدان التحرير، فضلاً عن النسخة الأولى من معرض «الحِرف حين تعاد رؤيتها» والذي يقام في أحياء القاهرة التاريخية، وتحديداً «بيت السحيمي»، من 23 أكتوبر حتى 8 نوفمبر.

وسبق أن عدّت نادين عبد الغفار مؤسِّسة «آرت دي إيجيبت» النسخة السادسة من معرض «الأبد هو الآن» والأنشطة الموازية له بمنزلة «تأكيد على فلسفة الجمع بين قيم الخلود والأصالة المتمثلة في أعظم آثار العالم، وهي أهرامات الجيزة من ناحية، وبين قيم الحداثة والتطور من ناحية أخرى، عبر أعمال فنية معاصرة تستلهم روح وعبق التاريخ».

وقالت في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إن «الأنشطة الموازية للحدث الرئيس تأتي هي الأخرى في سياق الجمع بين الماضي والحاضر، مع التطلع إلى المستقبل، وفق رؤية جمالية فكرية ترتكز على أن ما يجمع البشر أكثر وأهم مما يفرقهم».

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