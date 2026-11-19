الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسير إلى جانب نظيريه الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (إ.ب.أ-الكرملين)

بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتاحاً وهو يقف في الصف الأمامي من أجل صورة جماعية إلى جانب «صديقيه»؛ الأميركي دونالد ترمب، والصيني شي جينبينغ، ولم يُخف سعادته بالعودة إلى صدارة المشهد الدولي أثناء زيارته إلى الصين.

وطغى الاجتماع، الذي عُقد، الخميس، بين الرؤساء الأميركي والصيني والروسي، على قمة قادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنجن، ومثّل مكسباً كبيراً لبوتين، الذي تقول وسائل الإعلام الأميركية إنه كان المحرِّك الأساسي وراءه في إطار تحدّيه مساعي عزل روسيا.

وكانت هذه المشاركة الأولى لبوتين في اجتماع دولي، بحضور قادة بلدان؛ بينها كندا واليابان وأستراليا، التي فرضت عقوبات على بلاده، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو خمس سنوات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن قادة تلك البلدان وجدوا أنفسهم مهمّشين في الصف الثاني وعلى أطراف الصورة الجماعية التقليدية لقمة «أبيك».

في المقابل، وقف بوتين في الوسط وفي الصف الأول، إلى جانب شي وترمب، في حين هيمنت المحادثات بين الرؤساء الثلاثة على القمة التي استمرت يومين.

وقال الخبير لدى «مجموعة دي جي إيه - أولبرايت ستونبريدج» يورغ فوتكه: «إنه مكسب هائل لبوتين، وكأن العالم غفر له» حربه على أوكرانيا.

وأضاف: «كان شخصاً غير مرغوب فيه في أجزاء واسعة من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وهاهو يعود، الآن، إلى الواجهة ويُقدَّم إلى قادة آخرين».

العقوبات

وبينما كثَّف بوتين تواصله مع شي في السنوات الأخيرة (50 مرة منذ عام 2013 إما شخصياً وإما عبر الإنترنت، وفق ما أفاد الرئيس الصيني، الأربعاء)، إلا أنه لم يلتق ترمب منذ قمة ألاسكا، التي طغى عليها البرود في أغسطس (آب) 2025.

في المقابل، بدت محادثاتهما، الأربعاء والخميس، وديّة إذ خاطب ترمب نظيره الروسي بـ«صديقي»، أثناء اجتماعهما الثنائي.

كما هنّأ ترمب الناطق باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف على عمله المستمر منذ سنوات طويلة، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية، في وقت لا يزال المنصب نفسه شاغراً في البيت الأبيض.

وأثناء اجتماعات «أبيك»، حظي بوتين، الصادرة بحقّه مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية بتُهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بمنصة غير مسبوقة ندّد عبرها بالعقوبات الغربية.

وقال إن هذه العقوبات باتت «شيئاً من الماضي» و«فقدت إلى حد كبير تأثيرها المُربك» على الاقتصاد الروسي، حتى إنه عدَّ أن العقوبات الغربية أسهمت في الصعوبات الاقتصادية «المهينة» التي يواجهها الاتحاد الأوروبي.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الزعيم الوحيد الذي انتقد روسيا علناً أثناء القمة، في تصريحات، للصحافيين، أن العقوبات «ستزداد شدّة ما دامت هذه الحرب (في أوكرانيا) مستمرة»، في وقت تُكثّف روسيا قصف البنى التحتية المدنية الأوكرانية مع حلول الشتاء.

نجاح على صعيد العلاقات العامة؟

وأكد ترمب، الذي تقارب مع بوتين، في الأسابيع الأخيرة، عبر توقيع اتفاق للطاقة وأعفى روسيا من مجموعة عقوبات، استعداده للعمل مع الصين لوضع حد للنزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

يأتي ذلك في وقت جرى تهميش الأوروبيين في آخِر محادثات دبلوماسية جرت لبحث إنهاء الحرب.

ومن المقرر بأن يؤدي الكونغرس الأميركي الجديد الذي يهيمن عليه الديمقراطيون اليمين الدستورية في يناير (كانون الثاني) المقبل، وسيتبنى، على الأرجح، موقفاً أكثر تشدداً حيال روسيا.

لكن قبل ذلك، دعا ترمب الرئيس الروسي لحضور قمة مجموعة العشرين، المقررة الشهر المقبل، في ميامي، حيث قد يلتقي بوتين عدداً من القادة الأوروبيين.

وقال المحلل السياسي الروسي كونستانتين كالاشيف إنه بالنسبة لموسكو، فإن قمة الخميس الثلاثية «لا تعني أن جميع مطالبها ورغباتها ستتحقق»، لكنها مع ذلك تخدم صورتها.

وأضاف كالاشيف: «في روسيا، على سبيل المثال، سيقول الناس، بعد هذا الاجتماع، إن بلادهم تُعد من بين الفاعلين الرئيسيين على الساحة الدولية، على عكس دول الاتحاد الأوروبي».