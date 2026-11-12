لماذا تموء القطط أكثر في وجود البشر؟ دراسة تكشف السرّ

كشفت دراسة جديدة، تسلّط مزيداً من الضوء على أساليب تواصل القطط، أن القطط الأليفة تغيّر وتيرة موائها تبعاً لوجود أصحابها في الغرفة أو غيابهم عنها، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وتُصدر القطط أصوات المواء لأسباب متعددة، غالباً عندما تشعر بالجوع أو الإثارة، كما تتواصل باستخدام إشارات غير لفظية، مثل الرمش ببطء أو فرك أجسامها بأصحابها.

لكن دراسة أُجريت عام 2020 أظهرت أن البشر يجدون صعوبة في التمييز بين المواء المرتبط بطلب الطعام وغيره من الأصوات التي تُصدرها القطط.

وأشار باحثون في دراسة جديدة، نُشرت في دورية «سلوك الحيوان» (Animal Behaviour)، إلى أن «القطط الأليفة تستخدم المواء في تفاعلاتها مع البشر بوتيرة أكبر مقارنة بتفاعلاتها مع القطط الأخرى».

وأضافوا: «ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا النوع من الأصوات يؤدي غرضاً تواصلياً حقيقياً».

وتؤكد الأبحاث أن القطط تميل إلى المواء بمعدلات أعلى بكثير عندما يكون أصحابها موجودين، مقارنة بوجودها بمفردها أو برفقة قطط أخرى فقط.

وفي إطار الدراسة الجديدة، استعان باحثون من جامعة ساو باولو في البرازيل بـ38 قطاً أليفاً معروفاً بكثرة المواء عند اقتراب موعد الطعام.

ووضع الباحثون أمام كل قط مكافأته المفضلة داخل وعاء بلاستيكي صغير، بحيث يستطيع رؤيتها وشمّ رائحتها، من دون أن يتمكن من الوصول إليها.

ثم راقب العلماء سلوك كل قط لمدة دقيقة في حالتين: الأولى في وجود شخص منتبه إليه، والثانية في غياب أي شخص عن الغرفة.

القطط تميل إلى المواء بمعدلات أعلى بكثير عندما يكون أصحابها موجودين (بيكسلز)

ووجد الباحثون أن كل قط كان يُصدر نحو 20 مواءً عندما يكون بمفرده، بينما ارتفع هذا العدد إلى أكثر من أربعة أضعاف في وجود شخص معه.

وخلصت الدراسة إلى أن احتمالات مواء القطط تزداد بصورة ملحوظة عند وجود شخص في محيطها.

كما لاحظ الباحثون أن القطط كانت تنظر مباشرة إلى الشخص الموجود معها، وتتنقل بنظراتها بينه وبين المكافأة التي تعجز عن الوصول إليها.

ويُلاحظ هذا النمط من التواصل لدى العديد من الحيوانات، بما فيها الكلاب والرئيسيات.

في المقابل، كانت القطط تقضي وقتاً أطول واقفةً من دون حركة عندما تكون بمفردها.

وأشار العلماء إلى أنه «في غياب البشر، وقفت القطط ساكنة وظلت تحدّق في الباب لفترة أطول بشكل ملحوظ، مما يوحي بأنها كانت تدرك السلوكيات الأكثر فاعلية عند وجود طرف آخر».

وتشير النتائج إلى أن المواء ليس مجرد تعبير لا إرادي عن المشاعر، بل قد يكون شكلاً من أشكال التواصل الموجّه إلى الآخرين.

وقال الباحثون: «تتسق هذه النتائج مع فكرة أن المواء يؤدي دوراً تواصلياً في التفاعلات بين القطط والبشر».

ويبدو أيضاً أن المواء يمثل بالنسبة إلى القطط أداة تواصل مرنة، تتشكل وفقاً لبيئتها المباشرة واحتياجاتها.

وأشار العلماء إلى أن العيش إلى جانب البشر ربما دفع القطط إلى تطوير أنماط مواء أكثر مرونة، تتكيف مع المواقف المختلفة.