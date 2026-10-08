مهرجان «الدوحة» يحتفي بالسينما المستقلة وقصص المهمَّشين

أعلن مهرجان «الدوحة السينمائي» قائمة أفلام «المسابقة الدولية»، التي ستشهد تنافس 15 فيلماً، حظي 11 منها بدعم «برنامج المنح» التابع لـ«مؤسسة الدوحة للأفلام». وتضمُّ القائمة 7 أفلام لمخرجات، وتضم القائمة أيضاً 3 أفلام من آسيا، وهي: «تسعة معابد إلى السماء» إلى جانب أفلام حظيت بإشادات وجوائز في عدد من المهرجانات السينمائية العالمية.

وتعكس الأفلام المختارة التزام مهرجان «الدوحة السينمائي»، الذي ستُقام فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، بدعم «الأصوات المهمة» في السينما المستقلة، والتركيز على «قصص المهمَّشين».

وترى فاطمة حسن الرميحي، الرئيسة التنفيذية لـ«مؤسسة الدوحة للأفلام» ومديرة مهرجان «الدوحة السينمائي»، أن للسينما «قدرة استثنائية» على نقل الأصوات عبر الحدود، وبناء «جسور التواصل»، حيث يمكن للمسافات والاختلافات أن تشكِّل حواجز وتثير انقسامات بين المجتمعات.

وأضافت فاطمة، في بيان الخميس: «أُسِّس مهرجان (الدوحة السينمائي) ليكون منصة لهذه الأصوات، ولا سيما للمخرجين الذين يتحدّون الأنماط التقليدية السائدة لتقديم قصصٍ لم تجد طريقها إلى الشاشة، ويُظهرون الإمكانات الواسعة التي تتيحها السينما المستقلة».

وأشارت فاطمة إلى أن المسابقة الدولية للأفلام الطويلة تعكس طموحاً كبيراً؛ إذ تجمع أفلاماً تمثِّل دولاً عدة وتعكس «شجاعة صانعيها» و«خيالهم وإحساسهم الملحّ» بضرورة سرد هذه القصص في الوقت الحالي. وقد قطع كلٌّ منها «رحلة استثنائية»، ومن المهم للغاية أن تكون الدوحة جزءاً من هذه الرحلة، بما يضمن أن تحظى هذه الأعمال المؤثرة بالمشاهدة والمشاركة، وأن تبقى حاضرة في الذاكرة.

فيلم «في باردي» لتالا حديد (إدارة مهرجان الدوحة السينمائي)

وتشارك 4 أفلام فلسطينية في «المسابقة الدولية»، وهي: «ثلاثة عشر في غزة»، لحسام أبو دان، الذي صُوِّر بالكامل في غزة، وحاز جائزة شبكة «ترويج السينما الآسيوية» في مهرجان «تورونتو» السينمائي الدولي في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ و«سما»، لرباب خميس، الذي يشهد مهرجان «الدوحة السينمائي» عرضه العالمي الأول؛ و«في حوار مع البحر»، لمؤيد عليان؛ و«الثوار لا يموتون أبداً»، لمهند يعقوبي. وحاز الفيلم الأخير جائزة «لجنة التحكيم الخاصة» في مسابقة «صنّاع أفلام الحاضر» بمهرجان «لوكارنو» السينمائي.

وتضم القائمة أيضاً أفلام «أرض الخرسانة»، العمل الطويل الأول لأسمهان بكيرات، الذي عُرض للمرة الأولى عالمياً ضمن «أسبوع النقاد» بمهرجان «لوكارنو» السينمائي؛ و«في باردي»، لتالا حديد، الذي شهد قسم «تيارات» بمهرجان «نيويورك» السينمائي عرضه العالمي الأول؛ و«المحطّة»، الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرجة اليمنية الاسكوتلندية سارة إسحاق.

ويمثِّل أفريقيا فيلمان: «في منزل الرياح»، للمخرج أوغست برنار كويمو يانغو، الحائز جائزة «أسد المستقبل» المخصَّصة لأول فيلم طويل لمخرجه، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم «آفاق» بمهرجان «البندقية» السينمائي في سبتمبر الماضي؛ و«ماي سيمبا»، للمخرج هوغو سالفاتيرا، الفائز بجائزة مسابقة «الأفلام الطويلة» بمهرجان «إنسبروك».

فيلم «ثلاثة عشر في غزة» لحسام أبو دان (إدارة مهرجان الدوحة السينمائي)

وتضم القائمة أيضاً 3 أفلام من آسيا، وهي: «تسعة معابد إلى السماء»، لسومبوت تشيدغاسورن بونغسي، الحائز جائزتي «أفضل مخرج» و«أفضل ممثل» ضمن جائزة «المواهب الآسيوية الجديدة» في مهرجان «شنغهاي» السينمائي الدولي، الذي اختير أيضاً لتمثيل تايلاند في الدورة الـ99 لجوائز الأوسكار؛ و«فتاة مجهولة»، للمخرجة جينغ زو، وهو الفيلم الفائز بجائزة «الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين» ضمن «أسبوع النقاد» بمهرجان «كان» السينمائي؛ و«فلبينية»، لرافائيل مانويل، الحائز جائزة لجنة التحكيم الخاصة للرؤية الإبداعية ضمن مسابقة «الدراما السينمائية العالمية» بمهرجان «صندانس» السينمائي، الذي يمثّل الفلبين في الدورة الـ99 لجوائز الأوسكار.

وتشارك الأميركتان وأوروبا بأفلام «الانهيار»، لمانويلا مارتيللي، الذي يمثّل تشيلي في الدورة الـ99 لجوائز الأوسكار؛ و«وهم الصيف الأبدي»، لأليساندرا سانغوينيتي، الفائز بجائزة «الفهد الذهبي» ضمن مسابقة «صنّاع أفلام الحاضر» بمهرجان «لوكارنو» السينمائي؛ و«قلعة الصفيح»، لألكسندر مورفي.

وستكرّم لجنة التحكيم، التي تضم 5 من المتخصصين الدوليين في صناعة السينما، الفائزين بجوائز تبلغ قيمتها 75 ألف دولار أميركي لأفضل فيلم روائي، و50 ألف دولار لأفضل فيلم وثائقي، و45 ألف دولار لأفضل إنجاز فني، و15 ألف دولار لأفضل أداء تمثيلي.

فيلم «ماي سيمبا» (إدارة مهرجان الدوحة السينمائي)

وقالت الناقدة الفنية المصرية الدكتورة آمال عثمان لـ«الشرق الأوسط» إن الانحياز إلى سينما المهمَّشين وإلى الأفلام القادمة من دول لا تحظى عادة بمساحات كافية في الفعاليات الفنية المهمة هو اختيار يتجاوز فكرة التنوع في البرمجة إلى إعادة النظر في وظيفة المهرجان نفسه.

وأضافت: «المهرجانات السينمائية نافذة تتيح للجمهور اكتشاف أصوات وتجارب قد تبقى بعيدة عن دوائر التوزيع والاهتمام، وتمنحها مساحة حقيقية وفرصة للوصول إلى جمهور أوسع من خلال الشراكات والبرامج الدولية».