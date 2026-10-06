السعودية تشهد نمواً في تسجيل براءات الاختراع بأكثر من 5 آلاف طلب خلال 2026

تخرج زينة صفير عن صمتها وتكسره بفيلم «سكوت السهل». يشارك الشريط في مهرجان «ميدل إيست ناو» السينمائي في فلورنسا، في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتوثّق خلاله، في 68 دقيقة، حكاية فقدان 4 رجال من عائلتها: زوج خالتها، وابن عمّه، وابن عمّته، وصهرهم، مستعيدةً واقعة أليمة عاشتها عندما كانت في الثانية من عمرها. وهذا الفقد بقي حاضراً في منزلها طوال هذه السنوات، وكان الكتمان والصمت عنه ضرورة في بلد لا يحاسب المجرم، وإنما يخافه.

تتنقّل في الفيلم بين الذاكرة العائلية الحميمة وتاريخ البلاد، ساعيةً إلى فهم مأساة لم تنتهِ بانتهاء الحرب. ومن خلال قصة عائلة واحدة، يتحدّث الفيلم باسم عدد لا يُحصى ممن يحملون الجرح نفسه. وتطرح صفير سؤالاً كبيراً: ماذا يعني أن نعيش ونتذكّر في بلد لم يتصالح يوماً مع ماضيه؟

تملك زينة صفير خبرة طويلة في عالم الأفلام الوثائقية، وسبق أن نفّذت أفلاماً لبنانية تتناول قضايا اجتماعية وسياسية. أخرجت نحو 15 فيلماً وثائقياً، أُنتج عدد منها بتكليف من محطات تلفزيونية. ونال فيلمها الأول «نكاية بالحرب» جوائز عدة. وعملت أيضاً موزّعة أفلام، ومديرة مهرجانات، ومستشارة إعلامية لمهرجانات سينمائية كبرى، منها «مهرجان دبي السينمائي الدولي»، و«المهرجان الدولي للفيلم» بمراكش، و«مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي». وتولّت بين عامَي 2015 و2019 الإدارة الفنية لمهرجان «أيام بيروت السينمائية» للسينما العربية.

بلدة رياق التي شهدت الحادثة (زينة صفير)

وتقول إنها صنعت هذا الفيلم تكريماً لعائلتها، ولتؤكد من خلاله رفضها النسيان، فوجدت في الصورة وسيلة قادرة على حفظ ما يرفض التاريخ تدوينه. وتتابع لـ«الشرق الأوسط»: «جرت الحادثة عام 1976، في حقبة تُعرف باسم (انقلاب الأحدب). وقُتل الرجال الأربعة على يد فصائل مسلّحة يقودها النظام السوري. كنتُ لا أزال طفلة في الثانية، لكن أجواء الحزن والثياب السوداء حفرت في مخيّلتي. وكان هناك صراع على مَن يصمت أكثر طوال 5 أشهر، كي لا يعلم ابن خالتي، الذي كان يدرس في منطقة جونية، بوفاة والده. ومنذ ذلك الوقت، كان ممنوعاً علينا التكلّم عن هذه الحادثة، وهو ما زاد الأمر سوءاً والمشهد العام اسوداداً في العائلة».

عام 1999، راودتها فكرة تنفيذ فيلم عن سكك الحديد، كون زوج خالتها كان يعمل فيها. ثم ما لبثت الفكرة أن قادتها إلى صناعة الوثائقي «سكوت السهل».

وتقول: «مرات يكون الجرح أكبر من السينما، وهذه كانت حالنا في العائلة. لكنني تمسّكت بتنفيذ هذا الفيلم من باب وعد قطعته على نفسي بتخليد هذه القضية. لم أشأ أن يكون دم هؤلاء الأربعة قد ذهب سدى، وبقيت الغصّة تخنق خالتي إلى أن وافتها المنية منذ نحو سنة».

وتؤكد صفير أنها تتطلّع إلى عرض الفيلم في لبنان، في «سينما وصل» بزحلة، التابعة لجمعية «متروبوليس» السينمائية. وتقول: «سعيدة بكون الفيلم يشارك في (مهرجان فلورنسا)، لكنني متحمّسة جداً لعرضه في لبنان، وفي الصالة التي شارك في بنائها، في تلك الحقبة، أحد المغدورين. وأهتم بعرضه مستقبلاً في صالات بمناطق لبنانية تحمل لي قيمة معنوية».

وتقول إنها لم تستطع أن تقولب الفيلم فنّياً كما رسمته في خيالها؛ إذ إن إجراء مقابلات مع عائلات الضحايا واستعادة الحادثة بآلامها وأوجاعها أسهما في إضاعة بوصلتها الفنّية. لكن هدفها الرئيسي كان صناعة الفيلم ليبقى ذكرى لا تُنسى للعائلة. وتُعلّق: «أجريت مقابلات مع كثيرين عايشوا هذه الواقعة. دخلت في أدقّ التفاصيل، رغم خوف يلازمهم، كونهم لا يزالون يعيشون تداعيات الحرب. وهي في الحقيقة لم تنتهِ بعد، ولا تزال ترسّباتها تغلي تحت الرماد. وهذا ما يعيشه كثير من اللبنانيين؛ إذ لم يتصالحوا مع ماضيهم ومع الحرب حتى اللحظة».

وتصف فيلمها بأنه عمل يدوي حرفي، وُلد من جرح واسع لا يزال ينزف حتى اليوم. وتتذكّر: «في إحدى المرات، خلال إجرائي مقابلة مع خالتي، طلبت مني الدخول إلى غرفتها. وهناك أسرّت لي بأنها تخاف على أولادها من الكلام الذي قالته، فهو ربما يحرّك أحقاداً قديمة ترتدّ عليهم بالسوء».

عملت زينة على تنفيذ الفيلم في مراحل متقطّعة منذ عام 1999 حتى 2022. واستطاعت خالتها أن ترى النسخة الأولى من مونتاج الفيلم، ثم رحلت. وتقول: «لكنني خلّدت صوتها وصورتها، وهو أمر يُعزّيني. كما استطعت ملامسة الذاكرة الجماعية من خلاله، وأتوقَّع أن تلقى عروضه في المناطق الصدى المطلوب. وبعد كلّ عرض، سأفتح جلسات نقاش حوله. وأهم تلك العروض سيكون في البقاع، في (سينما ريفولي) سابقاً و(سينما وصل) اليوم، حيث وقعت الحادثة في بلدة رياق الجميلة. ما سيراه اللبناني سيخاطبه مباشرة؛ لأنه ما من أحد في هذا البلد لم تصبه الحرب بألم الفقدان».

صورة أحد ضحايا الحادثة يستعيدها وثائقي «سكوت السهل» (زينة صفير)

وتُضيف: «لست راضية عنه بالمعنى الفنّي، لكنني سعيدة بما حقّقه معنوياً. كان من واجبي أن أقدّم لعائلتي هذا الفيلم هديةً. قد لا يستطيع إعادة الأموات إلى الحياة، لكنه سمح بإخراج الألم من القلب، بعدما كان مدفوناً سنوات طويلة».

ومن أهداف الفيلم، كما تذكر صفير لـ«الشرق الأوسط»، أن نتعلّم من ماضينا. فشعار «تنذكر ما تنعاد» لا يكفي لالتئام الجرح وإيقاف نزيفه. وتقول: «رغبت في رفع الظلم عن عائلات لبنانية ساءت حياتها بسبب الحرب، وكانت الدموع ملاذها».

ولكن، هل استطاع الفيلم وضع تلك العائلات على طريق الشفاء؟ تردّ: «لا أستطيع الجزم بذلك، لكنه شكّل وسيلة مواساة لهم. حتى إنني تلقّيتُ كلمات شكر من بعض أبناء الضحايا الأربعة الذين هاجروا إلى أميركا. فهذه اللفتة عنت لهم كثيراً، وهذا ما يهمّني ويعزّيني في آن».

وتعترف صفير بأنها كانت تجهل مدى تأثرها بالحادثة والأذى الذي تركته فيها على الصعيدين النفسي والمعنوي. كما تغمز في الفيلم من قناة قانون العفو العام، وتقول: «جروح هؤلاء الناس ومَن يُشبههم لا يمكن طمسها بقانون عفو عام».

ولأن الذاكرة مفقودة لدى اللبنانيين، تحضّر زينة لفيلم آخر من هذا النوع. وتختم: «(سكوت السهل) خصّصته لزوج خالتي، فيما أستعد لتنفيذ آخر عن عمّي، شقيق والدي. وأرغب من خلال هذه السلسلة في إيقاظ ذاكرة اللبنانيين. لقد نسوا هويتهم وجذورهم، وباتت مفقودة حتى في السينما اللبنانية. وفي فيلمي المقبل سأتناول عادات بلادنا وتقاليدها في منطقة جبل لبنان، ممّا سيُحيي تراثنا الذي هو أيضاً في مهبّ الريح».