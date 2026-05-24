«إسعاف» زياد عيتاني... كوميديا تصل إلى الخشبة ولا ترسَخ بعدها

عاد زياد عيتاني إلى المسرح عبر الكوميديا، في مرحلة لبنانية تركت الجمهور داخل حالة من الإنهاك الجماعي. في مسرحيته «إسعاف» (مسرح المونو) بمشاركة نور سعد، حاول الممثل والمخرج أن يُقدّم عملاً يستدعي الضحك داخل أيام فقدت كثيراً من طَعْمها. هذه النيّة تستحق أن تُقرأ بإنصاف، لأنّ الحرب تدفع كثيرين إلى العجز، في حين اختار عيتاني أن يبقى داخل فعل الكتابة والعمل. وإنما الإنصاف لا يمنح المسرحية حصانة نقدية، ولا يجعل المحاولة إنجازاً فنّياً تلقائياً.

«إسعاف» واعية إلى أنها لا تطمح إلى طَرْح مسرحيّ كبير، ولا تسعى إلى تغيير نظرة المُشاهد إلى الحياة أو دفعه نحو تساؤلات وجودية. لكنَّ البساطة في المسرح لا تعني انخفاض الصُّنعة. هذه معضلة شائكة. تحت شعار العمل الخفيف والضحك المطلوب لجمهور خرج من حرب قاسية، يمكن أن تمرَّ مواد كثيرة متوسّطة الجودة، تستند إلى حُسن النيّة أكثر ممّا تستند إلى بناء مسرحي مُتماسك. الترفيه ليس ضحكة تنتهي عند باب المسرح. الحقيقي منه يحتاج إلى ذكاء وتوقيت ورؤية وإحساس عميق بالجمهور الذي يضحك كي لا يختنق، لا كي ينسى كلّ شيء بعد دقائق.

بين الترفيه وأثره... مسافة لا يقطعها الضحك فقط (الجهة المنظّمة)

في العرض لحظات مُضحكة حقاً. يعرف زياد عيتاني كيف يستخدم جسده ونبرته ولهجته ليصنع ألفة فورية مع الجمهور. يملك خبرة في اللعب الكوميدي وتحويل المفارقات إلى مادة قابلة للضحك. لكنَّ هذا وَصَل على قَدَم واحدة. النصّ والإخراج لم يمنحا الضحك تُربة لتنمو داخلها كوميديا ساخرة ولاذعة. ظلَّت النكات أقرب إلى مقاطع متفرّقة تشتعل سريعاً وتخبو سريعاً، مثل دعابة صالحة لمنصات التواصل أكثر من خشبة تحتاج إلى تراكُم وتصعيد وأثر يبقى بعد انتهاء العرض.

يدعم هذا الانطباع تركيز المسرحية على البُعد الجنسي بطريقة بدت أحياناً أثقل من حاجتها الدرامية. تحقُّ للمسرح مقاربة الرغبة والعلاقات من زوايا مختلفة، وإنما الإشكالية تظهر حين يصبح هذا العنصر مركز الجذب الأبرز ويتقدَّم على عناصر أخرى كان يمكن أن تمنح النصّ عمقاً أو مفارقة. بذلك يصبح أداة لاستدعاء انتباه المُشاهد وطُعْماً مسرحياً لتعويض نقص الثقة ببقية المكوّنات. عندها تضيق الدلالة ويبدأ هذا العنصر بابتلاع مساحات أخرى تمنح العمل تلقّياً أكثر تنوُّعاً.

يطلّ عيتاني على المسرح قريباً جداً من عيتاني المعروف خارج الخشبة. لهجته وخلفيته وإيقاعه الاجتماعي، وانتماؤه إلى ذاكرة منطقة «طريق الجديدة» البيروتية... تحضر في الشخصية. ليس عيباً تمثلياً الالتصاق بين الفنان والدور. تجارب فنّية كبرى بُنيت على حضور شخصي متكرّر وعلى فنانين يوسّعون ذواتهم عوض أن يختفوا تماماً داخل شخصيات غريبة عنهم. لكنَّ هذا الخيار يحتاج إلى نصّ أقوى كي لا يتحوّل حضور الممثل إلى بديل من الشخصية المكتوبة. في «إسعاف»، بدا عيتاني قادراً على حَمْل لحظات كثيرة بكاريزمته، لكنَّ العرض لم يُقدّم له دائماً مادة تفتح منطقة جديدة في أدائه أو تُفاجئ المُشاهد بصورة غير مألوفة عنه.

إلى جانبه، جاءت نور سعد بإطلالة أنثوية لطيفة وطاقة حاولت أن تضيف إلى المشهد حيوية، فاستطاعت أن تقتطع مساحة ضوء إلى جانب ممثل مُتمكّن من الخشبة، وهذا يُحسَب لها، خصوصاً أنها في بدايات اكتساب الخبرة. لكنَّ الأداء يحتاج إلى صَقْل وتدريب أكبر على الثبات داخل المشهد. كانت موجودة حيناً، ثم تراجع وجودها حيناً آخر حتى غابت عن إيقاع المشهد المسرحي. هذه ليست مسؤولية الممثلة وحدها، فالإخراج كان مُطالَباً بحمايتها أكثر وبصناعة توازن أدق بين ممثّل يمتلك أدواته وآخر لا يزال يبحث.

الخشبة تضحك... والإنهاك الجماعي يجلس بين المقاعد (الجهة المنظّمة)

الأغنيات والموسيقى أدّتا وظيفة مناخية لا يمكن إنكارها. أضافتا جوّاً، وخفّفتا من جفاف بعض الانتقالات، ومنحتا العرض نَفَسَاً أكثر حيوية. ومع ذلك، ظهرت أحياناً مثل وسيلة لملء فراغ لم يسدّه النصّ. الموسيقى في المسرح تشتغل بقوة حين تنبع من صُلب البناء وحين تُكمل المشهد لا حين تسنده كي لا يقع. في «إسعاف»، نجحت الأغنيات جزئياً في إنعاش الإيقاع، لكنها حملت أحياناً عبئاً أكبر من وظيفتها.

أما الإخراج فبقي ضمن مساحة آمنة. لا يحتاج العرض إلى استعراض بصري ولا إلى حلول شكليّة مُتكلّفة، لكنه كان يحتاج إلى إدارة أكثر ابتكاراً للمساحة والإيقاع. الجوارب الطفولية التي ارتداها البطل تفصيلة لها دلالة، وإنما لا تكفي كي تكون أبرز ما يُذكَر إخراجياً. أمكن للإخراج مَنْح المادة الخفيفة كثافة أكبر والحدّ من الإحساس بأنها مكتفية بكونها للترفيه السريع.

حملت مسرحية «إسعاف» نية مفهومة ومحاولة حقيقية في توقيت صعب، وكشفت في الوقت نفسه عن حاجة المسرح الترفيهي إلى احترام أكبر لصُنعته. الجمهور المُتعب من الحرب يستحق الضحك، لكنه يستحق ضحكاً يترك داخله أثراً يستمرّ بعد العودة إلى البيت.