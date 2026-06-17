دورة برلين: سابالينكا تحقق الفوز رقم 400 في مسيرتها

احتفلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، بتحقيق الفوز رقم 400 في مسيرتها ببطولات رابطة لاعبات التنس المحترفة بتأهلها لدور الثمانية بدورة برلين المفتوحة للتنس «فئة 500 نقطة» المقامة على الملاعب العشبية.

سابالينكا احتفلت بالفوز رقم 400 في مسيرتها (إ.ب.أ)

تأهلت سابالينكا بالفوز على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-4 و6-4 بعد مباراة استمرت ساعة و21 دقيقة، اليوم الأربعاء.

كما احتفلت المصنفة الأولى عالمياً بفوزها الأول على الملاعب العشبية هذا العام، والفوز رقم 32 في جميع المسابقات منذ بداية 2026.

وستلعب أرينا سابالينكا في دور الثمانية ضد التشيكية نيكولا بارتونكوفا التي فازت على البلجيكية إليز ميرتنز، في وقت سابق يوم الأربعاء.

وصعدت أيضاً الإسبانية باولا بادوسا بالفوز على الأميركية كوكو غوف المصنفة السابعة عالمياً بعد مباراة من ثلاث مجموعات.

إيكاترينا ألكسندروفا (رويترز)

لم تحافظ غوف على تقدمها في المجموعة الأولى بنتيجة 6-1 لترد الإسبانية بالفوز 6-3 و6-2 في المجموعتين الثانية والثالثة، وتخطف بطاقة التأهل بعد مباراة استمرت ساعة و35 دقيقة.

وحققت بادوسا فوزها الخامس في ثماني مواجهات أمام غوف، لتتأهل لدور الثمانية في دورة برلين للعام الثاني على التوالي، وتتجاوز كبوة من خمس هزائم متتالية قبل الوصول إلى العاصمة الألمانية.

أرينا سابالينكا ستواجه نيكولا بارتونكوفا في دور الثمانية (رويترز)

وستواجه اللاعبة الإسبانية في دور الثمانية إما التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة الثامنة وإما الفرنسية ديان باري.

وتأهلت الأميركية الأخرى جيسيكا بيغولا بالفوز على التشيكية كاترينا سينياكوفا بنتيجة 6-2 و6-4 بعد مباراة استمرت ساعة و45 دقيقة.

احتفلت المصنفة الأولى عالمياً بفوزها الأول على الملاعب العشبية هذا العام (إ.ب.أ)

وتسعى بيغولا للفوز بلقب على الملاعب العشبية للعام الثالث على التوالي بعد التتويج بدورة برلين في 2024 وهامبورغ في 2025، والاحتفال بلقب ثالث هذا العام بعد الفوز ببطولتي دبي وتشارلستون.

وستلعب جيسيكا بيغولا في دور الثمانية ضد المصنفة السابعة التشيكية كارولينا موخوفا أو الأميركية ماديسون كيز الفائزة السابقة ببطولة أستراليا المفتوحة.